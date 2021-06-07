Вкладчик1234 , что это за хезитейшин такой: поудалял все. Стыдно стало, что за коцабов топите? Так привыкать ли?
Какие источники пищи (срана) , то и в голове))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 чер, 2021 20:20
Вкладчик1234 , что это за хезитейшин такой: поудалял все. Стыдно стало, что за коцабов топите? Так привыкать ли?
Какие источники пищи (срана) , то и в голове))
Додано: Пон 07 чер, 2021 20:23
Додано: Пон 07 чер, 2021 20:37
Re: Політичні дискусії
Передумав то фіг з ними. Реально тільки морковкою НАТО уже з 2008 перед носом маячать. Не хочете приймати Україну так і скажіть прямо не торочіть більше десяти років про відкриті двері. Допомагайте Україні як Ізраїлю та суму 3.5 млрд дол в рік і Україна зможе як і Ізраїль без НАТО. А Україні обіцянки і списані човни а Ізраїлю гроші і ф-35
Додано: Пон 07 чер, 2021 20:39
Про НАТО - уже прямым текстом говорилось не один раз.
Израиль - "это другое"
А Украине за 1млрд "кредитных гарантий" нужно например или землю продать, или ещё что-то взамен предоставить.
Додано: Пон 07 чер, 2021 20:47
Карта - нормально. А вот лозунг УПА не стоило там писать. Ну пусть в его содержании нет крамолы, но вот например в словах "Германия превыше всего" её тоже нет, но невозможно представить, чтобы немцы это написали на своей форме.
УПА и в Украине воспринимается неоднозначно, и её лозунг на форме может раздражать не только Россию, но и поляков и евреев.
Додано: Пон 07 чер, 2021 21:05
pesikot
"бесхребетные" "предатели" (с)
Ну що, брехунець, знов тебе в брехню макати? І знов відмовчися?
Дивись:
1. Вже багатократно вказував, що на роль героя чи хероя не претендував і не претендую.
Але буде запит від фахівців держави, які визначають доцільність мого призову, то ніяких проблем.
2. Зрадник - це той, хто зрадив або, нехай, порушив закони. От покажи, голослівний брехунець, що і коли я зрадив.
Зрадив твої дурні зістельні очікування, вимоги чи що?
Ну я б ще якось зрозумів, коли згаряча дійсно боєць цієї війни звинувачував (хоча він розуміє, що просто на їх час служби випав обов'язок воювати. Випав би на мій, то виконував цей обов'язок я. Так само. Нікуди б не дівся. Буде на зараз дійсно потреба саме в моєму рівні та необхідність в такому пенсіонері, то ніяких проблем. Нехай призивають.), але ж коли ти генериш це ... то дійсно не розумію.
До того ж ти зовсім повну дурню-брехню видаєш - про зраду.
Ну як можна бути таким брехом-то?
Скільки тебе макати?
Зи. На те, що в мене вказано на ймовірність, а ти перебріхуєш на "точно знает", тобі тикати не буду. Такі маленькі прибрехеньки в тебе норма.
Додано: Пон 07 чер, 2021 21:07
Додано: Пон 07 чер, 2021 21:08
Не бачиш різниці між лозунгами "Германия превыше всего" і "Слава Германии"?
Додано: Пон 07 чер, 2021 21:52
Ти не бреши, а конкретно скажи, які села захопили за Зеленського?
Втрати за Порошенка і близько не можна порівняти з нинішніми і неодноразово я доказував, що втрати особового складу та територій при Порошенку відбувались через злочинні дії Пороха та його Генштабу.
І у чому вина Хомчака?
Додано: Пон 07 чер, 2021 21:53
Димон, добрый вечер. Как там дела с картинками подконтрольных территорий на момент инаугурации Гетьмана,и на момент инаугурации зелёного друга? Пока в типографии,подождем?
Если что, мы об этом:
Вы же можете подтвердить свои эти слова двумя фото: неподконтрольные территории на момент инаугурации и на момент прихода Зеленого??
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