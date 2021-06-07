Додано: Пон 07 чер, 2021 21:05

pesikot

"бесхребетные" "предатели" (с)



Ну що, брехунець, знов тебе в брехню макати? І знов відмовчися?



Дивись:

1. Вже багатократно вказував, що на роль героя чи хероя не претендував і не претендую.

Але буде запит від фахівців держави, які визначають доцільність мого призову, то ніяких проблем.



2. Зрадник - це той, хто зрадив або, нехай, порушив закони. От покажи, голослівний брехунець, що і коли я зрадив.



Зрадив твої дурні зістельні очікування, вимоги чи що?



Ну я б ще якось зрозумів, коли згаряча дійсно боєць цієї війни звинувачував (хоча він розуміє, що просто на їх час служби випав обов'язок воювати. Випав би на мій, то виконував цей обов'язок я. Так само. Нікуди б не дівся. Буде на зараз дійсно потреба саме в моєму рівні та необхідність в такому пенсіонері, то ніяких проблем. Нехай призивають.), але ж коли ти генериш це ... то дійсно не розумію.



До того ж ти зовсім повну дурню-брехню видаєш - про зраду.

Ну як можна бути таким брехом-то?

Скільки тебе макати?



Зи. На те, що в мене вказано на ймовірність, а ти перебріхуєш на "точно знает", тобі тикати не буду. Такі маленькі прибрехеньки в тебе норма.