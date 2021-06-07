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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7301730273037304>
Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 20:20

Вкладчик1234 , что это за хезитейшин такой: поудалял все. Стыдно стало, что за коцабов топите? Так привыкать ли? :lol:
Какие источники пищи (срана) , то и в голове)) :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 20:23

  Hotab написав:Вкладчик1234 , что это за хезитейшин такой: поудалял все. Стыдно стало, что за коцабов топите? Так привыкать ли? :lol:
Какие источники пищи (срана) , то и в голове)) :lol:

Ты везде питуна видишь?

Я ничего не удалял.

Насчёт твоих источников, и содержимого твоей головы - взаимно :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 20:37

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Ну по факту деятельности Зеленского
Белый дом передумал приглашать Зеленского на встречу с Байденом

Передумав то фіг з ними. Реально тільки морковкою НАТО уже з 2008 перед носом маячать. Не хочете приймати Україну так і скажіть прямо не торочіть більше десяти років про відкриті двері. Допомагайте Україні як Ізраїлю та суму 3.5 млрд дол в рік і Україна зможе як і Ізраїль без НАТО. А Україні обіцянки і списані човни а Ізраїлю гроші і ф-35
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 20:39

  Ukrainian написав:Не хочете приймати Україну так і скажіть прямо не торочіть більше десяти років про відкриті двері. Допомагайте Україні як Ізраїлю та суму 3.5 млрд дол в рік і Україна зможе як і Ізраїль без НАТО. А Україні обіцянки і списані човни а Ізраїлю гроші і ф-35

Про НАТО - уже прямым текстом говорилось не один раз.
Израиль - "это другое"

А Украине за 1млрд "кредитных гарантий" нужно например или землю продать, или ещё что-то взамен предоставить.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 20:47

  detroytred написав:Збірна України з футболу презентувала нову форму

На цій формі все на місце.
І карта України включно з Кримом і Донбасом

І надписи Слава Україні - Героям Слава!

Істерикою Росії задоволений!Вірю - в них все вийде 💪
Слава Україні! Слава нашим футболістам!
https://24tv.ua/yak-reaguyut-sotsmerezh ... u_n1648978

Карта - нормально. А вот лозунг УПА не стоило там писать. Ну пусть в его содержании нет крамолы, но вот например в словах "Германия превыше всего" её тоже нет, но невозможно представить, чтобы немцы это написали на своей форме.
УПА и в Украине воспринимается неоднозначно, и её лозунг на форме может раздражать не только Россию, но и поляков и евреев.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:05

pesikot
"бесхребетные" "предатели" (с)

Ну що, брехунець, знов тебе в брехню макати? І знов відмовчися?

Дивись:
1. Вже багатократно вказував, що на роль героя чи хероя не претендував і не претендую.
Але буде запит від фахівців держави, які визначають доцільність мого призову, то ніяких проблем.

2. Зрадник - це той, хто зрадив або, нехай, порушив закони. От покажи, голослівний брехунець, що і коли я зрадив.

Зрадив твої дурні зістельні очікування, вимоги чи що?

Ну я б ще якось зрозумів, коли згаряча дійсно боєць цієї війни звинувачував (хоча він розуміє, що просто на їх час служби випав обов'язок воювати. Випав би на мій, то виконував цей обов'язок я. Так само. Нікуди б не дівся. Буде на зараз дійсно потреба саме в моєму рівні та необхідність в такому пенсіонері, то ніяких проблем. Нехай призивають.), але ж коли ти генериш це ... то дійсно не розумію.

До того ж ти зовсім повну дурню-брехню видаєш - про зраду.
Ну як можна бути таким брехом-то?
Скільки тебе макати?

Зи. На те, що в мене вказано на ймовірність, а ти перебріхуєш на "точно знает", тобі тикати не буду. Такі маленькі прибрехеньки в тебе норма.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:07

  Schmit написав:

І у цьому пропагандонському висері не почув про перемоги порохатого генерала холуя.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:08

  Tegularius написав:Карта - нормально. А вот лозунг УПА не стоило там писать. Ну пусть в его содержании нет крамолы, но вот например в словах "Германия превыше всего" её тоже нет, но невозможно представить, чтобы немцы это написали на своей форме.
УПА и в Украине воспринимается неоднозначно, и её лозунг на форме может раздражать не только Россию, но и поляков и евреев.

Не бачиш різниці між лозунгами "Германия превыше всего" і "Слава Германии"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:52

  pesikot написав:Увеличена серая зона, куда попало много сёл. Где орки делают, что угодно
И это при Зеленском и с подачи Зеленским
Вспомнить вот это самое "перемирие", когда снайпера орков работали во всю. А ВСУ запретили работу контр-снайперских групп

А при Порошенко были потери - не с его подачи, а по факту агрессии РФ
К тому же, до Илловайска, где отлично "отметился" своей бездарностью Хомчак, когда РФ начали наносить прямые удары по ВСУ. Происходило освобождение территорий

Сколько территорий было освобождено при Зеленском ?

Ти не бреши, а конкретно скажи, які села захопили за Зеленського?
Втрати за Порошенка і близько не можна порівняти з нинішніми і неодноразово я доказував, що втрати особового складу та територій при Порошенку відбувались через злочинні дії Пороха та його Генштабу.
І у чому вина Хомчака?
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 21:53

  unicdima написав:
  Schmit написав:

І у цьому пропагандонському висері не почув про перемоги порохатого генерала холуя.

Димон, добрый вечер. Как там дела с картинками подконтрольных территорий на момент инаугурации Гетьмана,и на момент инаугурации зелёного друга? Пока в типографии,подождем?

Если что, мы об этом:

  unicdima написав:за минулого величезні території з мільйонами населення.

Вы же можете подтвердить свои эти слова двумя фото: неподконтрольные территории на момент инаугурации и на момент прихода Зеленого??
Hotab
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  #<1 ... 7301730273037304>
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