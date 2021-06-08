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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7301730273037304 Додано: Вів 08 чер, 2021 18:19 Hotab написав: Hotab написав: unicdima написав: Ты про те картинки Ты про те картинки

Я про любые, которые подтверждают твой тезис,что при его правлении потеряли велычезни территории с миллионами населения.... Я про любые, которые подтверждают твой тезис,что при его правлении потеряли велычезни территории с миллионами населения....

Дима, так что там? Дима, так что там?

Это ты дурака включил или действительно совсем не знаешь, что тогда происходило? Это ты дурака включил или действительно совсем не знаешь, что тогда происходило? unicdima

Повідомлень: 1547 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 чер, 2021 18:45 unicdima написав: Hotab написав:

Дима, так что там? Дима, так что там?

Это ты дурака включил или действительно совсем не знаешь, что тогда происходило? Это ты дурака включил или действительно совсем не знаешь, что тогда происходило?

Не хами. Я непосредственно участвовал и знаю, что происходило. И хорошо помню, когда он пришел, что контролировалось, а над чем даже летать было опасно, так как Стрелы ипашили. Я жду акуительный рассказ о территориях и миллионах населения, потерянных при Петре. Или ты просто призвездел для красного словца и можно ничего уже не ждать? Не хами. Я непосредственно участвовал и знаю, что происходило. И хорошо помню, когда он пришел, что контролировалось, а над чем даже летать было опасно, так как Стрелы ипашили. Я жду акуительный рассказ о территориях и миллионах населения, потерянных при Петре. Или ты просто призвездел для красного словца и можно ничего уже не ждать? Hotab

Повідомлень: 3959 З нами з: 15.02.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 чер, 2021 22:21 Hotab написав: Я жду акуительный рассказ о территориях и миллионах населения, потерянных при Петре. Или ты просто призвездел для красного словца и можно ничего уже не ждать? Я жду акуительный рассказ о территориях и миллионах населения, потерянных при Петре. Или ты просто призвездел для красного словца и можно ничего уже не ждать?

Территории на востоке и Крым были потеряны командой, пришедшей к власти в феврале 2014 года. Порошенко был частью этой команды. Турчинов, при "президентстве" которого произошла аннексия Крыма и проникновение российских боевиков на Донбасс, был соратником Порошенко, до и после его избрания возглавлявшим Раду. В 2020 назначен главой штаба "Европейской солидарности". Премьер Яценюк также в 2014 ушел из БЮТ и поддержал Порошенко. Территории на востоке и Крым были потеряны командой, пришедшей к власти в феврале 2014 года. Порошенко был частью этой команды. Турчинов, при "президентстве" которого произошла аннексия Крыма и проникновение российских боевиков на Донбасс, был соратником Порошенко, до и после его избрания возглавлявшим Раду. В 2020 назначен главой штаба "Европейской солидарности". Премьер Яценюк также в 2014 ушел из БЮТ и поддержал Порошенко. Tegularius Повідомлень: 1540 З нами з: 11.02.14 Подякував: 206 раз. Подякували: 225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 чер, 2021 22:30 Hotab написав: unicdima написав: Не хами. Я непосредственно участвовал и знаю, что происходило. И хорошо помню, когда он пришел, что контролировалось, а над чем даже летать было опасно, так как Стрелы ипашили. Я жду акуительный рассказ о территориях и миллионах населения, потерянных при Петре. Или ты просто призвездел для красного словца и можно ничего уже не ждать? Не хами. Я непосредственно участвовал и знаю, что происходило. И хорошо помню, когда он пришел, что контролировалось, а над чем даже летать было опасно, так как Стрелы ипашили. Я жду акуительный рассказ о территориях и миллионах населения, потерянных при Петре. Или ты просто призвездел для красного словца и можно ничего уже не ждать?

Значит понятия не имеешь о происходившем.

Уже писал о том, что до прихода боевиков из Славянска даже в Донецке и Луганске были малочисленные силы боевиков, они не были в состоянии удерживать города. Это известные факты, о них и боевики говорили, Ходаковский и Гиркин. И беженцы это подтверждают, в Киеве их много, я с такими работал и много общался на эту тему. Они не понимали, почему спецназ сидит в аэропортах и не берет под контроль эти города? А по остальным тем более, ездили по городам, вешали флаги и ехали дальше. И только со времен Иловайска, с приходом российских войск все там стало по серьезному.

Так что реально потеряны Донецк и Луганск были только с приходом туда боевиков Гиркина. Значит понятия не имеешь о происходившем.Уже писал о том, что до прихода боевиков из Славянска даже в Донецке и Луганске были малочисленные силы боевиков, они не были в состоянии удерживать города. Это известные факты, о них и боевики говорили, Ходаковский и Гиркин. И беженцы это подтверждают, в Киеве их много, я с такими работал и много общался на эту тему. Они не понимали, почему спецназ сидит в аэропортах и не берет под контроль эти города? А по остальным тем более, ездили по городам, вешали флаги и ехали дальше. И только со времен Иловайска, с приходом российских войск все там стало по серьезному.Так что реально потеряны Донецк и Луганск были только с приходом туда боевиков Гиркина. unicdima

Повідомлень: 1547 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 чер, 2021 22:39 Re: Політичні дискусії И беженцы это подтверждают, в Киеве их много, я с такими работал





Та ты Димас просто кладец бесценной информации теперь, переговорив с беженцами. А ты знаешь,что там живущие и на 7 году жизни до сих пор не видят российских войск. А ты в 14-м с беженцами переговорил, и уже знаешь,сколько войск было на той стороне. Ну красавчик же!!



unicdima написав: И только со времен Иловайска, с приходом российских войск все там стало по серьезному. И только со времен Иловайска, с приходом российских войск все там стало по серьезному.





Оооо, как интересно)))



Ну почитай,что происходило. Раздел "Перебіг подій".



https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92% ... 0%BD%D0%B8





Они не понимали, почему спецназ сидит в аэропортах и не берет под контроль эти города?



Может потому,что на момент начала войны реального спецназа было несколько десятков?? И постоянно попадали в засады из-за предательства и кротов на всех уровнях.

Такая от овоща досталась Петру армия . Наполеону твоему такую же передали?

Значит понятия не имеешь о происходившем.





Ну ясен пень,знаешь у нас ты. Это ж ты получал боевые задачи на вылет и общался перед вылетом с разведкой, узнавая где кто есть.

Беженцы ему рассказали.. Димас, лучше бы тебе меньше патякать, покажешься умнее. Та ты Димас просто кладец бесценной информации теперь, переговорив с беженцами. А ты знаешь,что там живущие и на 7 году жизни до сих пор не видят российских войск. А ты в 14-м с беженцами переговорил, и уже знаешь,сколько войск было на той стороне. Ну красавчик же!!Оооо, как интересно)))Ну почитай,что происходило. Раздел "Перебіг подій".Может потому,что на момент начала войны реального спецназа было несколько десятков?? И постоянно попадали в засады из-за предательства и кротов на всех уровнях.Такая от овоща досталась Петру армия . Наполеону твоему такую же передали?Ну ясен пень,знаешь у нас ты. Это ж ты получал боевые задачи на вылет и общался перед вылетом с разведкой, узнавая где кто есть.Беженцы ему рассказали.. Димас, лучше бы тебе меньше патякать, покажешься умнее. Hotab

Повідомлень: 3959 З нами з: 15.02.09 Подякував: 192 раз. Подякували: 1282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7301730273037304 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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