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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7301730273037304
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 18:19

  Hotab написав:
  Hotab написав:
  unicdima написав:Ты про те картинки

Я про любые, которые подтверждают твой тезис,что при его правлении потеряли велычезни территории с миллионами населения....

Дима, так что там?

Это ты дурака включил или действительно совсем не знаешь, что тогда происходило?
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 18:45

  unicdima написав:
  Hotab написав:
Дима, так что там?

Это ты дурака включил или действительно совсем не знаешь, что тогда происходило?

Не хами. Я непосредственно участвовал и знаю, что происходило. И хорошо помню, когда он пришел, что контролировалось, а над чем даже летать было опасно, так как Стрелы ипашили. Я жду акуительный рассказ о территориях и миллионах населения, потерянных при Петре. Или ты просто призвездел для красного словца и можно ничего уже не ждать?
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:21

  Hotab написав:Я жду акуительный рассказ о территориях и миллионах населения, потерянных при Петре. Или ты просто призвездел для красного словца и можно ничего уже не ждать?

Территории на востоке и Крым были потеряны командой, пришедшей к власти в феврале 2014 года. Порошенко был частью этой команды. Турчинов, при "президентстве" которого произошла аннексия Крыма и проникновение российских боевиков на Донбасс, был соратником Порошенко, до и после его избрания возглавлявшим Раду. В 2020 назначен главой штаба "Европейской солидарности". Премьер Яценюк также в 2014 ушел из БЮТ и поддержал Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:30

  Hotab написав:
  unicdima написав:Не хами. Я непосредственно участвовал и знаю, что происходило. И хорошо помню, когда он пришел, что контролировалось, а над чем даже летать было опасно, так как Стрелы ипашили. Я жду акуительный рассказ о территориях и миллионах населения, потерянных при Петре. Или ты просто призвездел для красного словца и можно ничего уже не ждать?

Значит понятия не имеешь о происходившем.
Уже писал о том, что до прихода боевиков из Славянска даже в Донецке и Луганске были малочисленные силы боевиков, они не были в состоянии удерживать города. Это известные факты, о них и боевики говорили, Ходаковский и Гиркин. И беженцы это подтверждают, в Киеве их много, я с такими работал и много общался на эту тему. Они не понимали, почему спецназ сидит в аэропортах и не берет под контроль эти города? А по остальным тем более, ездили по городам, вешали флаги и ехали дальше. И только со времен Иловайска, с приходом российских войск все там стало по серьезному.
Так что реально потеряны Донецк и Луганск были только с приходом туда боевиков Гиркина.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:39

Re: Політичні дискусії

И беженцы это подтверждают, в Киеве их много, я с такими работал


Та ты Димас просто кладец бесценной информации теперь, переговорив с беженцами. А ты знаешь,что там живущие и на 7 году жизни до сих пор не видят российских войск. А ты в 14-м с беженцами переговорил, и уже знаешь,сколько войск было на той стороне. Ну красавчик же!! :D

  unicdima написав:И только со времен Иловайска, с приходом российских войск все там стало по серьезному.



Оооо, как интересно)))

Ну почитай,что происходило. Раздел "Перебіг подій".

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92% ... 0%BD%D0%B8


Они не понимали, почему спецназ сидит в аэропортах и не берет под контроль эти города?

Может потому,что на момент начала войны реального спецназа было несколько десятков?? И постоянно попадали в засады из-за предательства и кротов на всех уровнях.
Такая от овоща досталась Петру армия . Наполеону твоему такую же передали?
Значит понятия не имеешь о происходившем.


Ну ясен пень,знаешь у нас ты. Это ж ты получал боевые задачи на вылет и общался перед вылетом с разведкой, узнавая где кто есть.
Беженцы ему рассказали.. Димас, лучше бы тебе меньше патякать, покажешься умнее.
Hotab
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  #<1 ... 7301730273037304
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