Это ты дурака включил или действительно совсем не знаешь, что тогда происходило?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 08 чер, 2021 18:19
Додано: Вів 08 чер, 2021 18:45
Не хами. Я непосредственно участвовал и знаю, что происходило. И хорошо помню, когда он пришел, что контролировалось, а над чем даже летать было опасно, так как Стрелы ипашили. Я жду акуительный рассказ о территориях и миллионах населения, потерянных при Петре. Или ты просто призвездел для красного словца и можно ничего уже не ждать?
Додано: Вів 08 чер, 2021 22:21
Территории на востоке и Крым были потеряны командой, пришедшей к власти в феврале 2014 года. Порошенко был частью этой команды. Турчинов, при "президентстве" которого произошла аннексия Крыма и проникновение российских боевиков на Донбасс, был соратником Порошенко, до и после его избрания возглавлявшим Раду. В 2020 назначен главой штаба "Европейской солидарности". Премьер Яценюк также в 2014 ушел из БЮТ и поддержал Порошенко.
Додано: Вів 08 чер, 2021 22:30
Значит понятия не имеешь о происходившем.
Уже писал о том, что до прихода боевиков из Славянска даже в Донецке и Луганске были малочисленные силы боевиков, они не были в состоянии удерживать города. Это известные факты, о них и боевики говорили, Ходаковский и Гиркин. И беженцы это подтверждают, в Киеве их много, я с такими работал и много общался на эту тему. Они не понимали, почему спецназ сидит в аэропортах и не берет под контроль эти города? А по остальным тем более, ездили по городам, вешали флаги и ехали дальше. И только со времен Иловайска, с приходом российских войск все там стало по серьезному.
Так что реально потеряны Донецк и Луганск были только с приходом туда боевиков Гиркина.
Додано: Вів 08 чер, 2021 22:39
Re: Політичні дискусії
Та ты Димас просто кладец бесценной информации теперь, переговорив с беженцами. А ты знаешь,что там живущие и на 7 году жизни до сих пор не видят российских войск. А ты в 14-м с беженцами переговорил, и уже знаешь,сколько войск было на той стороне. Ну красавчик же!!
Оооо, как интересно)))
Ну почитай,что происходило. Раздел "Перебіг подій".
Может потому,что на момент начала войны реального спецназа было несколько десятков?? И постоянно попадали в засады из-за предательства и кротов на всех уровнях.
Такая от овоща досталась Петру армия . Наполеону твоему такую же передали?
Ну ясен пень,знаешь у нас ты. Это ж ты получал боевые задачи на вылет и общался перед вылетом с разведкой, узнавая где кто есть.
Беженцы ему рассказали.. Димас, лучше бы тебе меньше патякать, покажешься умнее.
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