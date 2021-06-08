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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7301730273037304
Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 18:19

  Hotab написав:
  Hotab написав:
  unicdima написав:Ты про те картинки

Я про любые, которые подтверждают твой тезис,что при его правлении потеряли велычезни территории с миллионами населения....

Дима, так что там?

Это ты дурака включил или действительно совсем не знаешь, что тогда происходило?
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 18:45

  unicdima написав:
  Hotab написав:
Дима, так что там?

Это ты дурака включил или действительно совсем не знаешь, что тогда происходило?

Не хами. Я непосредственно участвовал и знаю, что происходило. И хорошо помню, когда он пришел, что контролировалось, а над чем даже летать было опасно, так как Стрелы ипашили. Я жду акуительный рассказ о территориях и миллионах населения, потерянных при Петре. Или ты просто призвездел для красного словца и можно ничего уже не ждать?
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:21

  Hotab написав:Я жду акуительный рассказ о территориях и миллионах населения, потерянных при Петре. Или ты просто призвездел для красного словца и можно ничего уже не ждать?

Территории на востоке и Крым были потеряны командой, пришедшей к власти в феврале 2014 года. Порошенко был частью этой команды. Турчинов, при "президентстве" которого произошла аннексия Крыма и проникновение российских боевиков на Донбасс, был соратником Порошенко, до и после его избрания возглавлявшим Раду. В 2020 назначен главой штаба "Европейской солидарности". Премьер Яценюк также в 2014 ушел из БЮТ и поддержал Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:30

  Hotab написав:
  unicdima написав:Не хами. Я непосредственно участвовал и знаю, что происходило. И хорошо помню, когда он пришел, что контролировалось, а над чем даже летать было опасно, так как Стрелы ипашили. Я жду акуительный рассказ о территориях и миллионах населения, потерянных при Петре. Или ты просто призвездел для красного словца и можно ничего уже не ждать?

Значит понятия не имеешь о происходившем.
Уже писал о том, что до прихода боевиков из Славянска даже в Донецке и Луганске были малочисленные силы боевиков, они не были в состоянии удерживать города. Это известные факты, о них и боевики говорили, Ходаковский и Гиркин. И беженцы это подтверждают, в Киеве их много, я с такими работал и много общался на эту тему. Они не понимали, почему спецназ сидит в аэропортах и не берет под контроль эти города? А по остальным тем более, ездили по городам, вешали флаги и ехали дальше. И только со времен Иловайска, с приходом российских войск все там стало по серьезному.
Так что реально потеряны Донецк и Луганск были только с приходом туда боевиков Гиркина.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 22:39

Re: Політичні дискусії

И беженцы это подтверждают, в Киеве их много, я с такими работал


Та ты Димас просто кладец бесценной информации теперь, переговорив с беженцами. А ты знаешь,что там живущие и на 7 году жизни до сих пор не видят российских войск. А ты в 14-м с беженцами переговорил, и уже знаешь,сколько войск было на той стороне. Ну красавчик же!! :D

  unicdima написав:И только со времен Иловайска, с приходом российских войск все там стало по серьезному.



Оооо, как интересно)))

Ну почитай,что происходило. Раздел "Перебіг подій".

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92% ... 0%BD%D0%B8


Они не понимали, почему спецназ сидит в аэропортах и не берет под контроль эти города?

Может потому,что на момент начала войны реального спецназа было несколько десятков?? И постоянно попадали в засады из-за предательства и кротов на всех уровнях.
Такая от овоща досталась Петру армия . Наполеону твоему такую же передали?
Значит понятия не имеешь о происходившем.


Ну ясен пень,знаешь у нас ты. Это ж ты получал боевые задачи на вылет и общался перед вылетом с разведкой, узнавая где кто есть.
Беженцы ему рассказали.. Димас, лучше бы тебе меньше патякать, покажешься умнее.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 08 чер, 2021 23:24

  Hotab написав:Та ты Димас просто кладец бесценной информации теперь, переговорив с беженцами. А ты знаешь,что там живущие и на 7 году жизни до сих пор не видят российских войск. А ты в 14-м с беженцами переговорил, и уже знаешь,сколько войск было на той стороне. Ну красавчик же!! :D

И при чем тут те кто не видит, ты больной? Те с кем я общался рассказывали и где россияне базировались и когда появились, а уехали они когда поняли, что город просто сдали и ждать наших нет смысла. У одного сын на подвал попал, через год по обмену забрали.
  Hotab написав:Оооо, как интересно)))

Ну почитай,что происходило. Раздел "Перебіг подій".

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92% ... 0%BD%D0%B8

понятно, педивикиевский знаток
  Hotab написав:Может потому,что на момент начала войны реального спецназа было несколько десятков?? И постоянно попадали в засады из-за предательства и кротов на всех уровнях.
Такая от овоща досталась Петру армия . Наполеону твоему такую же передали?

О как, несколько десятков, то получается херой Кривонос полная бездарность, где же его спецназ?
[/quote]
  Hotab написав:Ну ясен пень,знаешь у нас ты. Это ж ты получал боевые задачи на вылет и общался перед вылетом с разведкой, узнавая где кто есть.
Беженцы ему рассказали.. Димас, лучше бы тебе меньше патякать, покажешься умнее.

Та поболее знаю, чем вот такие авиаторы, которые не имели и не имеют понятия о ситуации и потеряли кучу техники, в результате чего их оттуда забрали, ибо толку никакого.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 00:14

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:при чем тут те кто не видит, ты больной?

Больной у нас Димас. Я не о том,что не замечают. А действительно не видят. Ты много знаешь ,где под Киевом стоят какие войска? С чего бы тебе что-то знать, если ты ходишь в магазин и супермаркет.
  unicdima написав:О как, несколько десятков, то получается херой Кривонос полная бездарность, где же его спецназ?

Тебе специалисту по беседам с беженцами не говорили,что до войны воинская часть с десятками единиц техники получала 150 литров соляры на месяц? На вывоз мусора и отвоз белья в прачечную. Боеприпасов для стрельбы куй, полевых выходов куй, даже денег на командировки и полевые выходы куй. И запчастей для техники тоже куй. Резиновые патрубки прогнившие за годы, а новых не поставляли. А "херой", как ты диванное чучело его называешь, он потому, что в таких условиях сумел организовать вверенную армию воевать.

Та поболее знаю


Конечно знаешь. Оно из дивана видно.

потеряли кучу техники, в результате чего их оттуда забрали, ибо толку никакого.


Как умели на момент начала войны, так и воевали. Сколько летали перед войной, то и получилось. И проблема не в том, что потеряли. Срок жизни боевых машин на поле боя короткий. Особенно устаревших. Только этих машин должно было быть в 30-50раз больше. Тогда теряли бы и не сожалели. А если считанные, то конечно вывели.

Но это не отменяет сути вопроса: ты диванный мамкин спец разобрался лёжа, кто герой,а кто нет. При помощи беженцев. Молодца.

З.Ы. И да, сравни, какую армию имели названные тобой "херои" , и с ней воевали, и какую имеет сейчас твой зелёный Наполеон. Начиная с опыта, заканчивая техникой. Которая хоть и старая,но прошла через заводы. Где успешные операции твоего верховного главкома?

Так что , накидаешь схему территорий неподконтрольных на 6 июня 2014 и на момент ухода Петра? Или таки пистун из дивана?
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 04:37

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Территории на востоке и Крым были потеряны командой, пришедшей к власти в феврале 2014 года.

При умові прийняття України в НАТО в 2004 році разом з країнами Балтики проблеми втрати територій не було би зовсім.
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 04:54

При російському трампі санкції накладають при байдені знімають мотивуючи це національними інтересами :lol: як кажуть послуга за послугу, в Америці хабарі дають не грошима а послугами. Але при цьому США учить Україну як боротись з корупцією. :lol:
Американская компания BGR Group, лоббирующая строительство "Северного потока-2", содействовала в утверждении кандидатуры Энтони Блинкена на пост госсекретаря США. BGR зарегистрирована в апреле 2020 года.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Телеканал показал документы, которые подтверждают, что BGR Group якобы помогла организовать письмо от представителей нацбезопасности, в котором они призвали главного республиканца в комитете Сената по международным отношениям Джима Риша поддержать утверждение Блинкена.
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