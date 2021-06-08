Додано: Сер 09 чер, 2021 00:14

unicdima написав: при чем тут те кто не видит, ты больной? при чем тут те кто не видит, ты больной?

unicdima написав: О как, несколько десятков, то получается херой Кривонос полная бездарность, где же его спецназ? О как, несколько десятков, то получается херой Кривонос полная бездарность, где же его спецназ?

Та поболее знаю



потеряли кучу техники, в результате чего их оттуда забрали, ибо толку никакого.





Больной у нас Димас. Я не о том,что не замечают. А действительно не видят. Ты много знаешь ,где под Киевом стоят какие войска? С чего бы тебе что-то знать, если ты ходишь в магазин и супермаркет.Тебе специалисту по беседам с беженцами не говорили,что до войны воинская часть с десятками единиц техники получала 150 литров соляры на месяц? На вывоз мусора и отвоз белья в прачечную. Боеприпасов для стрельбы куй, полевых выходов куй, даже денег на командировки и полевые выходы куй. И запчастей для техники тоже куй. Резиновые патрубки прогнившие за годы, а новых не поставляли. А "херой", как ты диванное чучело его называешь, он потому, что в таких условиях сумел организовать вверенную армию воевать.Конечно знаешь. Оно из дивана видно.Как умели на момент начала войны, так и воевали. Сколько летали перед войной, то и получилось. И проблема не в том, что потеряли. Срок жизни боевых машин на поле боя короткий. Особенно устаревших. Только этих машин должно было быть в 30-50раз больше. Тогда теряли бы и не сожалели. А если считанные, то конечно вывели.Но это не отменяет сути вопроса: ты диванный мамкин спец разобрался лёжа, кто герой,а кто нет. При помощи беженцев. Молодца.З.Ы. И да, сравни, какую армию имели названные тобой "херои" , и с ней воевали, и какую имеет сейчас твой зелёный Наполеон. Начиная с опыта, заканчивая техникой. Которая хоть и старая,но прошла через заводы. Где успешные операции твоего верховного главкома?Так что , накидаешь схему территорий неподконтрольных на 6 июня 2014 и на момент ухода Петра? Или таки пистун из дивана?