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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7302730373047305 Додано: Сер 09 чер, 2021 21:50 Hotab написав: Больной у нас Димас. Я не о том,что не замечают. А действительно не видят. Ты много знаешь ,где под Киевом стоят какие войска? С чего бы тебе что-то знать, если ты ходишь в магазин и супермаркет. Больной у нас Димас. Я не о том,что не замечают. А действительно не видят. Ты много знаешь ,где под Киевом стоят какие войска? С чего бы тебе что-то знать, если ты ходишь в магазин и супермаркет.

Твоя проблема в том, что ты других считаешь такими же ограниченными как сам. Я вот прекрасно знаю где тут стоят части ВСУ или НГ, а один из знакомых беженцев мент майор, уж он то в курсе где и кто там был.

Hotab написав: Тебе специалисту по беседам с беженцами не говорили,что до войны воинская часть с десятками единиц техники получала 150 литров соляры на месяц? На вывоз мусора и отвоз белья в прачечную. Боеприпасов для стрельбы куй, полевых выходов куй, даже денег на командировки и полевые выходы куй. И запчастей для техники тоже куй. Резиновые патрубки прогнившие за годы, а новых не поставляли. А "херой", как ты диванное чучело его называешь, он потому, что в таких условиях сумел организовать вверенную армию воевать. Тебе специалисту по беседам с беженцами не говорили,что до войны воинская часть с десятками единиц техники получала 150 литров соляры на месяц? На вывоз мусора и отвоз белья в прачечную. Боеприпасов для стрельбы куй, полевых выходов куй, даже денег на командировки и полевые выходы куй. И запчастей для техники тоже куй. Резиновые патрубки прогнившие за годы, а новых не поставляли. А "херой", как ты диванное чучело его называешь, он потому, что в таких условиях сумел организовать вверенную армию воевать.

Ты же сам говорил, что спецназа не было, то кого он сумел организовать и где его победы?

Hotab написав: Как умели на момент начала войны, так и воевали. Сколько летали перед войной, то и получилось. И проблема не в том, что потеряли. Срок жизни боевых машин на поле боя короткий. Особенно устаревших. Только этих машин должно было быть в 30-50раз больше. Тогда теряли бы и не сожалели. А если считанные, то конечно вывели.



Но это не отменяет сути вопроса: ты диванный мамкин спец разобрался лёжа, кто герой,а кто нет. При помощи беженцев. Молодца.



З.Ы. И да, сравни, какую армию имели названные тобой "херои" , и с ней воевали, и какую имеет сейчас твой зелёный Наполеон. Начиная с опыта, заканчивая техникой. Которая хоть и старая,но прошла через заводы. Где успешные операции твоего верховного главкома? Как умели на момент начала войны, так и воевали. Сколько летали перед войной, то и получилось. И проблема не в том, что потеряли. Срок жизни боевых машин на поле боя короткий. Особенно устаревших. Только этих машин должно было быть в 30-50раз больше. Тогда теряли бы и не сожалели. А если считанные, то конечно вывели.Но это не отменяет сути вопроса: ты диванный мамкин спец разобрался лёжа, кто герой,а кто нет. При помощи беженцев. Молодца.З.Ы. И да, сравни, какую армию имели названные тобой "херои" , и с ней воевали, и какую имеет сейчас твой зелёный Наполеон. Начиная с опыта, заканчивая техникой. Которая хоть и старая,но прошла через заводы. Где успешные операции твоего верховного главкома?

Ты забыл, что твой Порошенко подсунул Украине Минские соглашения и начать воевать это значит стать для Запада агрессором.

[/quote][/quote][/quote] Твоя проблема в том, что ты других считаешь такими же ограниченными как сам. Я вот прекрасно знаю где тут стоят части ВСУ или НГ, а один из знакомых беженцев мент майор, уж он то в курсе где и кто там был.Ты же сам говорил, что спецназа не было, то кого он сумел организовать и где его победы?Ты забыл, что твой Порошенко подсунул Украине Минские соглашения и начать воевать это значит стать для Запада агрессором.[/quote][/quote][/quote] unicdima

Повідомлень: 1553 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 чер, 2021 22:04 Re: Політичні дискусії Hotab, вот ты тут себя ставишь специалистом по авиационной тематике, а как ты прокомментируешь экспорт с Украины в 2015 году 5 вертолетов Ми-24в в Уганду и Ю.Судан?

И до кучи экспорт в том же году 15 Т-72 и 12 Д-30.

Экспорт из воюющей страны остродефицитной техники это зрада чи як? unicdima

Повідомлень: 1553 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 чер, 2021 22:08 unicdima написав: Hotab, вот ты тут себя ставишь специалистом по авиационной тематике, а как ты прокомментируешь экспорт с Украины в 2015 году 5 вертолетов Ми-24в в Уганду и Ю.Судан?

И до кучи экспорт в том же году 15 Т-72 и 12 Д-30.

Экспорт из воюющей страны остродефицитной техники это зрада чи як? Hotab, вот ты тут себя ставишь специалистом по авиационной тематике, а как ты прокомментируешь экспорт с Украины в 2015 году 5 вертолетов Ми-24в в Уганду и Ю.Судан?И до кучи экспорт в том же году 15 Т-72 и 12 Д-30.Экспорт из воюющей страны остродефицитной техники это зрада чи як?

Так это он на них и "защищает Родину" наверно



* от агрессора, конечно же



Добавил:

он уже высказывался по подобным вопросам (я их поднимал), и по его мнению зрады тут нет, потому что:

1. ООН платит с запасом. И остаётся и ему на зарплату и в кассу державы. Т.е. эта деятельность приносит доход, который потом пускается на "борьбу с агрессором"

2. Войнушки и полетушки в Африке - это оплачиваемая ООН практика для наших летчиков. А наше государство не оплачивает лётную подготовку. Поэтому эта "подготовка" - это тоже хорошо

3. Лучше продать 1 навороченный танк задорого, и купить 10 подержанных корыт - т.к. у нас мало техники, и "она всё равно не живёт на фронте долго" (хоть хорошая, хоть плохая)

4. Мелочи в виде: "там зарабатывают деньги, и привозят сюда для борьбы с агрессором"

5. Может ещё что-то дополнит, что я забыл или не так сказал.



В любом случае - в вашем вопросе "зрады нет", а даже наоборот Так это он на них и "защищает Родину" наверно* от агрессора, конечно жеДобавил:он уже высказывался по подобным вопросам (я их поднимал), и по его мнению зрады тут нет, потому что:1. ООН платит с запасом. И остаётся и ему на зарплату и в кассу державы. Т.е. эта деятельность приносит доход, который потом пускается на "борьбу с агрессором"2. Войнушки и полетушки в Африке - это оплачиваемая ООН практика для наших летчиков. А наше государство не оплачивает лётную подготовку. Поэтому эта "подготовка" - это тоже хорошо3. Лучше продать 1 навороченный танк задорого, и купить 10 подержанных корыт - т.к. у нас мало техники, и "она всё равно не живёт на фронте долго" (хоть хорошая, хоть плохая)4. Мелочи в виде: "там зарабатывают деньги, и привозят сюда для борьбы с агрессором"5. Может ещё что-то дополнит, что я забыл или не так сказал.В любом случае - в вашем вопросе "зрады нет", а даже наоборот Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 09 чер, 2021 22:26, всього редагувалось 1 раз. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14683 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8008 раз. Подякували: 3878 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 чер, 2021 22:14 https://glavcom.ua/news/biliy-dim-vkray ... 61613.html

Вашингтон сьогодні не готовий ні підтримати в Альянсі надання Україні ПДЧ, ні дати нашій країні якісь гарантії безпеки. І все ж це було відоме наперед», – йдеться у матеріалі. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/biliy-dim-vkray ... 61613.html



От толку з таких «партнерів» за мовчазної згоди яких Україна втрачає території та життя своїх громадян.

Ізраїль отримує по 3 млрд дол щорічно і сучасну техніку, що отримує Україна ? Пусті обіцянки та слова підкріпленні списаними човнами та хамерами?

Правильно Зеленский сказав досить слів давайте конкретні дати За словами наших джерел, у Вашингтоні не вірять в те, що спотворення інформації було випадковим «ексцесом виконавця», схильні розцінювати це як свідому маніпуляцію Банкової і ставлять під сумніви надійність України як партнера Сполучених Штатів», – пише видання. Повний текст читайте тут:Вашингтон сьогодні не готовий ні підтримати в Альянсі надання Україні ПДЧ, ні дати нашій країні якісь гарантії безпеки. І все ж це було відоме наперед», – йдеться у матеріалі. Повний текст читайте тут:От толку з таких «партнерів» за мовчазної згоди яких Україна втрачає території та життя своїх громадян.Ізраїль отримує по 3 млрд дол щорічно і сучасну техніку, що отримує Україна ? Пусті обіцянки та слова підкріпленні списаними човнами та хамерами?Правильно Зеленский сказав досить слів давайте конкретні дати Ukrainian

Повідомлень: 9865 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 682 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 чер, 2021 22:23 Hotab написав: unicdima написав: Hotab написав:

Дима, так что там? Дима, так что там?

Это ты дурака включил или действительно совсем не знаешь, что тогда происходило? Это ты дурака включил или действительно совсем не знаешь, что тогда происходило?

Не хами. Я непосредственно участвовал и знаю, что происходило. И хорошо помню, когда он пришел, что контролировалось, а над чем даже летать было опасно, так как Стрелы ипашили. Я жду акуительный рассказ о территориях и миллионах населения, потерянных при Петре. Или ты просто призвездел для красного словца и можно ничего уже не ждать? Не хами. Я непосредственно участвовал и знаю, что происходило. И хорошо помню, когда он пришел, что контролировалось, а над чем даже летать было опасно, так как Стрелы ипашили. Я жду акуительный рассказ о территориях и миллионах населения, потерянных при Петре. Или ты просто призвездел для красного словца и можно ничего уже не ждать?





Hotab написав: unicdima написав: при чем тут те кто не видит, ты больной? при чем тут те кто не видит, ты больной?

Больной у нас Димас. Я не о том,что не замечают. А действительно не видят. Ты много знаешь ,где под Киевом стоят какие войска? С чего бы тебе что-то знать, если ты ходишь в магазин и супермаркет. unicdima написав: О как, несколько десятков, то получается херой Кривонос полная бездарность, где же его спецназ? О как, несколько десятков, то получается херой Кривонос полная бездарность, где же его спецназ?

Тебе специалисту по беседам с беженцами не говорили,что до войны воинская часть с десятками единиц техники получала 150 литров соляры на месяц? На вывоз мусора и отвоз белья в прачечную. Боеприпасов для стрельбы куй, полевых выходов куй, даже денег на командировки и полевые выходы куй. И запчастей для техники тоже куй. Резиновые патрубки прогнившие за годы, а новых не поставляли. А "херой", как ты диванное чучело его называешь, он потому, что в таких условиях сумел организовать вверенную армию воевать.



Та поболее знаю





Конечно знаешь. Оно из дивана видно.



потеряли кучу техники, в результате чего их оттуда забрали, ибо толку никакого.





Как умели на момент начала войны, так и воевали. Сколько летали перед войной, то и получилось. И проблема не в том, что потеряли. Срок жизни боевых машин на поле боя короткий. Особенно устаревших. Только этих машин должно было быть в 30-50раз больше. Тогда теряли бы и не сожалели. А если считанные, то конечно вывели.



Но это не отменяет сути вопроса: ты диванный мамкин спец разобрался лёжа, кто герой,а кто нет. При помощи беженцев. Молодца.



З.Ы. И да, сравни, какую армию имели названные тобой "херои" , и с ней воевали, и какую имеет сейчас твой зелёный Наполеон. Начиная с опыта, заканчивая техникой. Которая хоть и старая,но прошла через заводы. Где успешные операции твоего верховного главкома?



Так что , накидаешь схему территорий неподконтрольных на 6 июня 2014 и на момент ухода Петра? Или таки пистун из дивана? Больной у нас Димас. Я не о том,что не замечают. А действительно не видят. Ты много знаешь ,где под Киевом стоят какие войска? С чего бы тебе что-то знать, если ты ходишь в магазин и супермаркет.Тебе специалисту по беседам с беженцами не говорили,что до войны воинская часть с десятками единиц техники получала 150 литров соляры на месяц? На вывоз мусора и отвоз белья в прачечную. Боеприпасов для стрельбы куй, полевых выходов куй, даже денег на командировки и полевые выходы куй. И запчастей для техники тоже куй. Резиновые патрубки прогнившие за годы, а новых не поставляли. А "херой", как ты диванное чучело его называешь, он потому, что в таких условиях сумел организовать вверенную армию воевать.Конечно знаешь. Оно из дивана видно.Как умели на момент начала войны, так и воевали. Сколько летали перед войной, то и получилось. И проблема не в том, что потеряли. Срок жизни боевых машин на поле боя короткий. Особенно устаревших. Только этих машин должно было быть в 30-50раз больше. Тогда теряли бы и не сожалели. А если считанные, то конечно вывели.Но это не отменяет сути вопроса: ты диванный мамкин спец разобрался лёжа, кто герой,а кто нет. При помощи беженцев. Молодца.З.Ы. И да, сравни, какую армию имели названные тобой "херои" , и с ней воевали, и какую имеет сейчас твой зелёный Наполеон. Начиная с опыта, заканчивая техникой. Которая хоть и старая,но прошла через заводы. Где успешные операции твоего верховного главкома?Так что , накидаешь схему территорий неподконтрольных на 6 июня 2014 и на момент ухода Петра? Или таки пистун из дивана?

Не делайте себе нервы.

Смотрите клуны смеются, радуются, Даже по неподтверждённым данным не вникал в это Ляшко отстраивает родовое имение во Франции, который у пенсов собирал на Армию гробовые.

Это у населения проблемы климатический регулятор в Крыму.

До неприличия напоминает лето 86 в Белорусии. РФ делают себе осадки, что бы напоить Крым.

Чем аукнется страшно вспомнить - в лесу 87 года 25го мая лежал снег.

- Отсюда погода, что непролазная грязь.

проблем будет по всей Украине до я не хочу, от С/Х, до комунального, транспортного,....

Только у "них" всё хорошо.

И всё же Война не закончена, что бы они ни пели, поэтому стоит опустить многое.

Пацаны по пояс в болоте им сейчас... Не делайте себе нервы.Смотрите клуны смеются, радуются, Даже по неподтверждённым данным не вникал в это Ляшко отстраивает родовое имение во Франции, который у пенсов собирал на Армию гробовые.Это у населения проблемы климатический регулятор в Крыму.До неприличия напоминает лето 86 в Белорусии. РФ делают себе осадки, что бы напоить Крым.Чем аукнется страшно вспомнить - в лесу 87 года 25го мая лежал снег.- Отсюда погода, что непролазная грязь.проблем будет по всей Украине до я не хочу, от С/Х, до комунального, транспортного,....Только у "них" всё хорошо.И всё же Война не закончена, что бы они ни пели, поэтому стоит опустить многое.Пацаны по пояс в болоте им сейчас... Kudrjavuy

Повідомлень: 8806 З нами з: 20.09.12 Подякував: 708 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 чер, 2021 23:03 Представить себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?", - сказал Путин.



А зараз з вільнуса чи риги ракетам летіти довше?



При этом российский президент заявил, что половина украинцев якобы не хотят вступления страны в НАТО, и "это умные люди, потому что понимают, что не хотят быть на линии огня, не хотят быть разменной монетой или пушечным мясом".



А зараз українці на Донбасі не на лінії вогню? Ukrainian

Повідомлень: 9865 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 682 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7302730373047305 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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