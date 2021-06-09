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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7302730373047305
Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 21:50

  Hotab написав:Больной у нас Димас. Я не о том,что не замечают. А действительно не видят. Ты много знаешь ,где под Киевом стоят какие войска? С чего бы тебе что-то знать, если ты ходишь в магазин и супермаркет.

Твоя проблема в том, что ты других считаешь такими же ограниченными как сам. Я вот прекрасно знаю где тут стоят части ВСУ или НГ, а один из знакомых беженцев мент майор, уж он то в курсе где и кто там был.
  Hotab написав:Тебе специалисту по беседам с беженцами не говорили,что до войны воинская часть с десятками единиц техники получала 150 литров соляры на месяц? На вывоз мусора и отвоз белья в прачечную. Боеприпасов для стрельбы куй, полевых выходов куй, даже денег на командировки и полевые выходы куй. И запчастей для техники тоже куй. Резиновые патрубки прогнившие за годы, а новых не поставляли. А "херой", как ты диванное чучело его называешь, он потому, что в таких условиях сумел организовать вверенную армию воевать.

Ты же сам говорил, что спецназа не было, то кого он сумел организовать и где его победы?
  Hotab написав:Как умели на момент начала войны, так и воевали. Сколько летали перед войной, то и получилось. И проблема не в том, что потеряли. Срок жизни боевых машин на поле боя короткий. Особенно устаревших. Только этих машин должно было быть в 30-50раз больше. Тогда теряли бы и не сожалели. А если считанные, то конечно вывели.

Но это не отменяет сути вопроса: ты диванный мамкин спец разобрался лёжа, кто герой,а кто нет. При помощи беженцев. Молодца.

З.Ы. И да, сравни, какую армию имели названные тобой "херои" , и с ней воевали, и какую имеет сейчас твой зелёный Наполеон. Начиная с опыта, заканчивая техникой. Которая хоть и старая,но прошла через заводы. Где успешные операции твоего верховного главкома?

Ты забыл, что твой Порошенко подсунул Украине Минские соглашения и начать воевать это значит стать для Запада агрессором.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:04

Re: Політичні дискусії

Hotab, вот ты тут себя ставишь специалистом по авиационной тематике, а как ты прокомментируешь экспорт с Украины в 2015 году 5 вертолетов Ми-24в в Уганду и Ю.Судан?
И до кучи экспорт в том же году 15 Т-72 и 12 Д-30.
Экспорт из воюющей страны остродефицитной техники это зрада чи як?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:08

  unicdima написав:Hotab, вот ты тут себя ставишь специалистом по авиационной тематике, а как ты прокомментируешь экспорт с Украины в 2015 году 5 вертолетов Ми-24в в Уганду и Ю.Судан?
И до кучи экспорт в том же году 15 Т-72 и 12 Д-30.
Экспорт из воюющей страны остродефицитной техники это зрада чи як?

Так это он на них и "защищает Родину" наверно :)

* от агрессора, конечно же

Добавил:
он уже высказывался по подобным вопросам (я их поднимал), и по его мнению зрады тут нет, потому что:
1. ООН платит с запасом. И остаётся и ему на зарплату и в кассу державы. Т.е. эта деятельность приносит доход, который потом пускается на "борьбу с агрессором"
2. Войнушки и полетушки в Африке - это оплачиваемая ООН практика для наших летчиков. А наше государство не оплачивает лётную подготовку. Поэтому эта "подготовка" - это тоже хорошо
3. Лучше продать 1 навороченный танк задорого, и купить 10 подержанных корыт - т.к. у нас мало техники, и "она всё равно не живёт на фронте долго" (хоть хорошая, хоть плохая)
4. Мелочи в виде: "там зарабатывают деньги, и привозят сюда для борьбы с агрессором"
5. Может ещё что-то дополнит, что я забыл или не так сказал.

В любом случае - в вашем вопросе "зрады нет", а даже наоборот
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 09 чер, 2021 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:14

За словами наших джерел, у Вашингтоні не вірять в те, що спотворення інформації було випадковим «ексцесом виконавця», схильні розцінювати це як свідому маніпуляцію Банкової і ставлять під сумніви надійність України як партнера Сполучених Штатів», – пише видання. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/biliy-dim-vkray ... 61613.html
Вашингтон сьогодні не готовий ні підтримати в Альянсі надання Україні ПДЧ, ні дати нашій країні якісь гарантії безпеки. І все ж це було відоме наперед», – йдеться у матеріалі. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/biliy-dim-vkray ... 61613.html

От толку з таких «партнерів» за мовчазної згоди яких Україна втрачає території та життя своїх громадян.
Ізраїль отримує по 3 млрд дол щорічно і сучасну техніку, що отримує Україна ? Пусті обіцянки та слова підкріпленні списаними човнами та хамерами?
Правильно Зеленский сказав досить слів давайте конкретні дати
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 22:23

  Hotab написав:
  unicdima написав:
  Hotab написав:
Дима, так что там?

Это ты дурака включил или действительно совсем не знаешь, что тогда происходило?

Не хами. Я непосредственно участвовал и знаю, что происходило. И хорошо помню, когда он пришел, что контролировалось, а над чем даже летать было опасно, так как Стрелы ипашили. Я жду акуительный рассказ о территориях и миллионах населения, потерянных при Петре. Или ты просто призвездел для красного словца и можно ничего уже не ждать?

:roll:

  Hotab написав:
  unicdima написав:при чем тут те кто не видит, ты больной?

Больной у нас Димас. Я не о том,что не замечают. А действительно не видят. Ты много знаешь ,где под Киевом стоят какие войска? С чего бы тебе что-то знать, если ты ходишь в магазин и супермаркет.
  unicdima написав:О как, несколько десятков, то получается херой Кривонос полная бездарность, где же его спецназ?

Тебе специалисту по беседам с беженцами не говорили,что до войны воинская часть с десятками единиц техники получала 150 литров соляры на месяц? На вывоз мусора и отвоз белья в прачечную. Боеприпасов для стрельбы куй, полевых выходов куй, даже денег на командировки и полевые выходы куй. И запчастей для техники тоже куй. Резиновые патрубки прогнившие за годы, а новых не поставляли. А "херой", как ты диванное чучело его называешь, он потому, что в таких условиях сумел организовать вверенную армию воевать.

Та поболее знаю


Конечно знаешь. Оно из дивана видно.

потеряли кучу техники, в результате чего их оттуда забрали, ибо толку никакого.


Как умели на момент начала войны, так и воевали. Сколько летали перед войной, то и получилось. И проблема не в том, что потеряли. Срок жизни боевых машин на поле боя короткий. Особенно устаревших. Только этих машин должно было быть в 30-50раз больше. Тогда теряли бы и не сожалели. А если считанные, то конечно вывели.

Но это не отменяет сути вопроса: ты диванный мамкин спец разобрался лёжа, кто герой,а кто нет. При помощи беженцев. Молодца.

З.Ы. И да, сравни, какую армию имели названные тобой "херои" , и с ней воевали, и какую имеет сейчас твой зелёный Наполеон. Начиная с опыта, заканчивая техникой. Которая хоть и старая,но прошла через заводы. Где успешные операции твоего верховного главкома?

Так что , накидаешь схему территорий неподконтрольных на 6 июня 2014 и на момент ухода Петра? Или таки пистун из дивана?

Не делайте себе нервы.
Смотрите клуны смеются, радуются, Даже по неподтверждённым данным не вникал в это Ляшко отстраивает родовое имение во Франции, который у пенсов собирал на Армию гробовые.
Это у населения проблемы климатический регулятор в Крыму.
До неприличия напоминает лето 86 в Белорусии. РФ делают себе осадки, что бы напоить Крым.
Чем аукнется страшно вспомнить - в лесу 87 года 25го мая лежал снег.
- Отсюда погода, что непролазная грязь.
проблем будет по всей Украине до я не хочу, от С/Х, до комунального, транспортного,....
Только у "них" всё хорошо.
И всё же Война не закончена, что бы они ни пели, поэтому стоит опустить многое.
Пацаны по пояс в болоте им сейчас...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 23:03

Представить себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?", - сказал Путин.

А зараз з вільнуса чи риги ракетам летіти довше?

При этом российский президент заявил, что половина украинцев якобы не хотят вступления страны в НАТО, и "это умные люди, потому что понимают, что не хотят быть на линии огня, не хотят быть разменной монетой или пушечным мясом".

А зараз українці на Донбасі не на лінії вогню?
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