Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Hotab написав:Больной у нас Димас. Я не о том,что не замечают. А действительно не видят. Ты много знаешь ,где под Киевом стоят какие войска? С чего бы тебе что-то знать, если ты ходишь в магазин и супермаркет.
Твоя проблема в том, что ты других считаешь такими же ограниченными как сам. Я вот прекрасно знаю где тут стоят части ВСУ или НГ, а один из знакомых беженцев мент майор, уж он то в курсе где и кто там был.
Hotab написав:Тебе специалисту по беседам с беженцами не говорили,что до войны воинская часть с десятками единиц техники получала 150 литров соляры на месяц? На вывоз мусора и отвоз белья в прачечную. Боеприпасов для стрельбы куй, полевых выходов куй, даже денег на командировки и полевые выходы куй. И запчастей для техники тоже куй. Резиновые патрубки прогнившие за годы, а новых не поставляли. А "херой", как ты диванное чучело его называешь, он потому, что в таких условиях сумел организовать вверенную армию воевать.
Ты же сам говорил, что спецназа не было, то кого он сумел организовать и где его победы?
Hotab написав:Как умели на момент начала войны, так и воевали. Сколько летали перед войной, то и получилось. И проблема не в том, что потеряли. Срок жизни боевых машин на поле боя короткий. Особенно устаревших. Только этих машин должно было быть в 30-50раз больше. Тогда теряли бы и не сожалели. А если считанные, то конечно вывели.
Но это не отменяет сути вопроса: ты диванный мамкин спец разобрался лёжа, кто герой,а кто нет. При помощи беженцев. Молодца.
З.Ы. И да, сравни, какую армию имели названные тобой "херои" , и с ней воевали, и какую имеет сейчас твой зелёный Наполеон. Начиная с опыта, заканчивая техникой. Которая хоть и старая,но прошла через заводы. Где успешные операции твоего верховного главкома?
Ты забыл, что твой Порошенко подсунул Украине Минские соглашения и начать воевать это значит стать для Запада агрессором. [/quote][/quote][/quote]
Hotab, вот ты тут себя ставишь специалистом по авиационной тематике, а как ты прокомментируешь экспорт с Украины в 2015 году 5 вертолетов Ми-24в в Уганду и Ю.Судан? И до кучи экспорт в том же году 15 Т-72 и 12 Д-30. Экспорт из воюющей страны остродефицитной техники это зрада чи як?
unicdima написав:Hotab, вот ты тут себя ставишь специалистом по авиационной тематике, а как ты прокомментируешь экспорт с Украины в 2015 году 5 вертолетов Ми-24в в Уганду и Ю.Судан? И до кучи экспорт в том же году 15 Т-72 и 12 Д-30. Экспорт из воюющей страны остродефицитной техники это зрада чи як?
Так это он на них и "защищает Родину" наверно
* от агрессора, конечно же
Добавил: он уже высказывался по подобным вопросам (я их поднимал), и по его мнению зрады тут нет, потому что: 1. ООН платит с запасом. И остаётся и ему на зарплату и в кассу державы. Т.е. эта деятельность приносит доход, который потом пускается на "борьбу с агрессором" 2. Войнушки и полетушки в Африке - это оплачиваемая ООН практика для наших летчиков. А наше государство не оплачивает лётную подготовку. Поэтому эта "подготовка" - это тоже хорошо 3. Лучше продать 1 навороченный танк задорого, и купить 10 подержанных корыт - т.к. у нас мало техники, и "она всё равно не живёт на фронте долго" (хоть хорошая, хоть плохая) 4. Мелочи в виде: "там зарабатывают деньги, и привозят сюда для борьбы с агрессором" 5. Может ещё что-то дополнит, что я забыл или не так сказал.
В любом случае - в вашем вопросе "зрады нет", а даже наоборот
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 09 чер, 2021 22:26, всього редагувалось 1 раз.
За словами наших джерел, у Вашингтоні не вірять в те, що спотворення інформації було випадковим «ексцесом виконавця», схильні розцінювати це як свідому маніпуляцію Банкової і ставлять під сумніви надійність України як партнера Сполучених Штатів», – пише видання. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/biliy-dim-vkray ... 61613.html Вашингтон сьогодні не готовий ні підтримати в Альянсі надання Україні ПДЧ, ні дати нашій країні якісь гарантії безпеки. І все ж це було відоме наперед», – йдеться у матеріалі. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/biliy-dim-vkray ... 61613.html
От толку з таких «партнерів» за мовчазної згоди яких Україна втрачає території та життя своїх громадян. Ізраїль отримує по 3 млрд дол щорічно і сучасну техніку, що отримує Україна ? Пусті обіцянки та слова підкріпленні списаними човнами та хамерами? Правильно Зеленский сказав досить слів давайте конкретні дати
Это ты дурака включил или действительно совсем не знаешь, что тогда происходило?
Не хами. Я непосредственно участвовал и знаю, что происходило. И хорошо помню, когда он пришел, что контролировалось, а над чем даже летать было опасно, так как Стрелы ипашили. Я жду акуительный рассказ о территориях и миллионах населения, потерянных при Петре. Или ты просто призвездел для красного словца и можно ничего уже не ждать?
Hotab написав:
unicdima написав:при чем тут те кто не видит, ты больной?
Больной у нас Димас. Я не о том,что не замечают. А действительно не видят. Ты много знаешь ,где под Киевом стоят какие войска? С чего бы тебе что-то знать, если ты ходишь в магазин и супермаркет.
unicdima написав:О как, несколько десятков, то получается херой Кривонос полная бездарность, где же его спецназ?
Тебе специалисту по беседам с беженцами не говорили,что до войны воинская часть с десятками единиц техники получала 150 литров соляры на месяц? На вывоз мусора и отвоз белья в прачечную. Боеприпасов для стрельбы куй, полевых выходов куй, даже денег на командировки и полевые выходы куй. И запчастей для техники тоже куй. Резиновые патрубки прогнившие за годы, а новых не поставляли. А "херой", как ты диванное чучело его называешь, он потому, что в таких условиях сумел организовать вверенную армию воевать.
Та поболее знаю
Конечно знаешь. Оно из дивана видно.
потеряли кучу техники, в результате чего их оттуда забрали, ибо толку никакого.
Как умели на момент начала войны, так и воевали. Сколько летали перед войной, то и получилось. И проблема не в том, что потеряли. Срок жизни боевых машин на поле боя короткий. Особенно устаревших. Только этих машин должно было быть в 30-50раз больше. Тогда теряли бы и не сожалели. А если считанные, то конечно вывели.
Но это не отменяет сути вопроса: ты диванный мамкин спец разобрался лёжа, кто герой,а кто нет. При помощи беженцев. Молодца.
З.Ы. И да, сравни, какую армию имели названные тобой "херои" , и с ней воевали, и какую имеет сейчас твой зелёный Наполеон. Начиная с опыта, заканчивая техникой. Которая хоть и старая,но прошла через заводы. Где успешные операции твоего верховного главкома?
Так что , накидаешь схему территорий неподконтрольных на 6 июня 2014 и на момент ухода Петра? Или таки пистун из дивана?
Не делайте себе нервы. Смотрите клуны смеются, радуются, Даже по неподтверждённым данным не вникал в это Ляшко отстраивает родовое имение во Франции, который у пенсов собирал на Армию гробовые. Это у населения проблемы климатический регулятор в Крыму. До неприличия напоминает лето 86 в Белорусии. РФ делают себе осадки, что бы напоить Крым. Чем аукнется страшно вспомнить - в лесу 87 года 25го мая лежал снег. - Отсюда погода, что непролазная грязь. проблем будет по всей Украине до я не хочу, от С/Х, до комунального, транспортного,.... Только у "них" всё хорошо. И всё же Война не закончена, что бы они ни пели, поэтому стоит опустить многое. Пацаны по пояс в болоте им сейчас...
Представить себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?", - сказал Путин.
А зараз з вільнуса чи риги ракетам летіти довше?
При этом российский президент заявил, что половина украинцев якобы не хотят вступления страны в НАТО, и "это умные люди, потому что понимают, что не хотят быть на линии огня, не хотят быть разменной монетой или пушечным мясом".
unicdima написав:как ты прокомментируешь экспорт с Украины в 2015 году 5 вертолетов Ми-24в в Уганду и Ю.Судан?
Есть пруфец?
Upd: сам нашел. Гробы без ресурса. В Украине такие не имеют права летать. Даже "по войне". Таких и сейчас есть несколько десятков. Они никогда не поднимется в небо тут. Почему бы не продать тем, кому пофиг на чем летать. Хотя, летать на них скорее всего будут все равно "дикие гуси": (укр., беларусы, молдаване, россияне и т д, кто не может уже летать законно по разным причинам).
Так это он на них и "защищает Родину" наверно
Нет, наш ватный не-друг. ДРКонго , о котором ты говоришь , где силы ООН, включая укр.авиацию, не владеет этими вертолетами. Эти машины украинские. И да, ты прав, благодаря тем 8 машинам есть деньги на ремонт всех остальных в Украине. Они хорошо там зарабатывают.
Ты же сам говорил, что спецназа не было, то кого он сумел организовать и где его победы?
Ты слышишь голоса в голове, или читаешь, что пишут? Люди были, спецов среди них было мало. Пришлось учиться на своей крови. Что тебе тут непонятно??
. Я вот прекрасно знаю где тут стоят части ВСУ или НГ,
Что ты можешь знать?? Где расположена часть, с КПП и почтовым адресом?? Да ты просто вундеркинд мамкин. А где полевые лагеря? Где рассредоточена техника? Окстись. Откуда донецкому менту знать, что в какой-то промке стоят спрятанные российские Ноны? Или Луганскому менту, что на дачном массиве Камброд стоят миномёты. Или крышу жилого в Метталисте ПЗК и ЗУ-23 вытащили.
Для тебя все началось с августа с илловайска? Ну живи дальше в этой сладкой сказке.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 чер, 2021 13:16, всього редагувалось 4 разів.