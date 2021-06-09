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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7303730473057306 Додано: Чет 10 чер, 2021 13:00

Височайший зовнішньополітичний "професіоналізм" зекоманди.



Вкладчик1234 написав: Как тебе такое, СНБО?



УЕФА потребовало от сборной Украины по футболу убрать с формы на ЕВРО-2020 "политические" надписи Как тебе такое, СНБО?

Еще одно следствие ослабления Украины зелеными. Ведь слабых никто не уважает. Височайший зовнішньополітичний "професіоналізм" зекоманди.Еще одно следствие ослабления Украины зелеными. Ведь слабых никто не уважает. Востаннє редагувалось Schmit в Чет 10 чер, 2021 13:37, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 2190 З нами з: 08.09.09 Подякував: 31 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 чер, 2021 13:23 Re: Політичні дискусії добыча литиевых руд будет осуществляться шахтным методом на украинских месторождениях - с.Шевченковское, Донецкая область и с.Доброе, Кировоградская область. Кроме того, американские инвесторы получат возможность на недропользование сроком не менее, чем на 30 лет, а вложенные несколько сотен миллионов долларов окупятся через уже через 9-10 лет.

https://t.me/sheptoon/12166 clash Повідомлень: 525 З нами з: 30.01.21 Подякував: 198 раз. Подякували: 97 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 чер, 2021 13:46 Schmit написав:

Височайший зовнішньополітичний "професіоналізм" зекоманди. Височайший зовнішньополітичний "професіоналізм" зекоманди.

Може звісно я занадто високої думки за рівень зекоманди, але припускаю, що оці такі викрутаси зроблені свідомо. З якоюсь метою.

Провокувати партнера (США) до більш активних рішучих дій по допомозі Україні в боротьбі з агресором?

Або почути внятну чітку відповідь стосовно НАТО?

Почули...



Інша річ навіщо оце команді ЗЕ (усім українським можновладцям, які стоять за нею)?

Ось оце головне питання.

І для кого саме була потрібна відповідь на провокацію -- для можновладців чи для пересічних?



Штати теж ще ті партнери! Могли б не звернути уваги або більш м'якше відповісти.



От я не здивуюсь, якщо наступним провокаційним кроком буде або загравання з рашкою, або військова провокація.

Добре це чи пагано - окреме питання.



Але ж бачимо, що можновладці почиають хоч якось самі вести активні дії, а не йти пасивно за партнерами з рашкою.

Бенею тхне... Тобто такими різкими методами. Може й так треба?





Ще раз - важко сказати добре це чи пагано. Але й те, як все відбувається без української активності, цілком йде більше по волі кремля, ніж Неньки.



Зи. У роліку автори, показуючи виправдовування Байдена (що Потік був побудований до нього на 90% і зробити вже було неможливо), по суті виправдали й ЗЕ. Може звісно я занадто високої думки за рівень зекоманди, але припускаю, що оці такі викрутаси зроблені свідомо. З якоюсь метою.Провокувати партнера (США) до більш активних рішучих дій по допомозі Україні в боротьбі з агресором?Або почути внятну чітку відповідь стосовно НАТО?Почули...Інша річ навіщо оце команді ЗЕ (усім українським можновладцям, які стоять за нею)?Ось оце головне питання.І для кого саме була потрібна відповідь на провокацію -- для можновладців чи для пересічних?Штати теж ще ті партнери! Могли б не звернути уваги або більш м'якше відповісти.От я не здивуюсь, якщо наступним провокаційним кроком буде або загравання з рашкою, або військова провокація.Добре це чи пагано - окреме питання.Але ж бачимо, що можновладці почиають хоч якось самі вести активні дії, а не йти пасивно за партнерами з рашкою.Бенею тхне... Тобто такими різкими методами. Може й так треба?Ще раз - важко сказати добре це чи пагано. Але й те, як все відбувається без української активності, цілком йде більше по волі кремля, ніж Неньки.Зи. У роліку автори, показуючи виправдовування Байдена (що Потік був побудований до нього на 90% і зробити вже було неможливо), по суті виправдали й ЗЕ. detroytred

Повідомлень: 24288 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7303730473057306 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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