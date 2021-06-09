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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7303730473057306
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:00


Височайший зовнішньополітичний "професіоналізм" зекоманди.

  Вкладчик1234 написав:Как тебе такое, СНБО?

УЕФА потребовало от сборной Украины по футболу убрать с формы на ЕВРО-2020 "политические" надписи

Еще одно следствие ослабления Украины зелеными. Ведь слабых никто не уважает.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 10 чер, 2021 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:23

Re: Політичні дискусії

добыча литиевых руд будет осуществляться шахтным методом на украинских месторождениях - с.Шевченковское, Донецкая область и с.Доброе, Кировоградская область. Кроме того, американские инвесторы получат возможность на недропользование сроком не менее, чем на 30 лет, а вложенные несколько сотен миллионов долларов окупятся через уже через 9-10 лет.

https://t.me/sheptoon/12166
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:46

  Schmit написав:
Височайший зовнішньополітичний "професіоналізм" зекоманди.

Може звісно я занадто високої думки за рівень зекоманди, але припускаю, що оці такі викрутаси зроблені свідомо. З якоюсь метою.
Провокувати партнера (США) до більш активних рішучих дій по допомозі Україні в боротьбі з агресором?
Або почути внятну чітку відповідь стосовно НАТО?
Почули...

Інша річ навіщо оце команді ЗЕ (усім українським можновладцям, які стоять за нею)?
Ось оце головне питання.
І для кого саме була потрібна відповідь на провокацію -- для можновладців чи для пересічних?

Штати теж ще ті партнери! Могли б не звернути уваги або більш м'якше відповісти.

От я не здивуюсь, якщо наступним провокаційним кроком буде або загравання з рашкою, або військова провокація.
Добре це чи пагано - окреме питання.

Але ж бачимо, що можновладці почиають хоч якось самі вести активні дії, а не йти пасивно за партнерами з рашкою.
Бенею тхне... Тобто такими різкими методами. Може й так треба?


Ще раз - важко сказати добре це чи пагано. Але й те, як все відбувається без української активності, цілком йде більше по волі кремля, ніж Неньки.

Зи. У роліку автори, показуючи виправдовування Байдена (що Потік був побудований до нього на 90% і зробити вже було неможливо), по суті виправдали й ЗЕ.
detroytred
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  #<1 ... 7303730473057306
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