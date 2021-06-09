Додано: Чет 10 чер, 2021 16:26

Schmit написав: detroytred написав: Schmit написав: https://www.youtube.com/watch?v=XVviVZMOGw0&t=592s

Височайший зовнішньополітичний "професіоналізм" зекоманди. https://www.youtube.com/watch?v=XVviVZMOGw0&t=592sВисочайший зовнішньополітичний "професіоналізм" зекоманди.

Може звісно я занадто високої думки за рівень зекоманди, але припускаю, що оці такі викрутаси зроблені свідомо. З якоюсь метою.

Провокувати партнера (США) до більш активних рішучих дій по допомозі Україні в боротьбі з агресором?

...

Бенею тхне... Тобто такими різкими методами. Може й так треба?

Може звісно я занадто високої думки за рівень зекоманди, але припускаю, що оці такі викрутаси зроблені свідомо. З якоюсь метою.Провокувати партнера (США) до більш активних рішучих дій по допомозі Україні в боротьбі з агресором?...Бенею тхне... Тобто такими різкими методами. Може й так треба?

Ви дійсно "занадто високої думки за рівень зекоманди".

Якщо ж "оці такі викрутаси зроблені свідомо. З якоюсь метою.", то мета набагато простіша – добитись того, щоб союзники таки послали Україну на три веселі букви та офіційно залишили без підтримки. Тоді бєня може не переживати про екстрадицію в США, а з масквабадом зелені зможуть підписувати все, що завгодно, адже "мы одни, помощи ждать неоткуда". Ви дійсно "занадто високої думки за рівень зекоманди".Якщо ж "оці такі викрутаси зроблені свідомо. З якоюсь метою.", то мета набагато простіша – добитись того, щоб союзники таки послали Україну на три веселі букви та офіційно залишили без підтримки. Тоді бєня може не переживати про екстрадицію в США, а з масквабадом зелені зможуть підписувати все, що завгодно, адже "мы одни, помощи ждать неоткуда".

Може й так. Я намагаюся відійти від категоричних тверджень стосовно не наявних фактів, бо що там в головах можновладців і де там тіньовий бік угледіти, не маючи прямого входження до їх кола, ну дуже важко.З свого ж давнього особового досвіду зіткнення з керівниками установ (такі собі можновладці локального рівня) можу сказати лише одне --- вся оця офіційна, поверхнева, подана на люди інфа - це мізер від реалій.Ваше твердження про таку мету підлягає сумніву, тому що таких кроків недостатньо для розриву з західними союзниками та зближення з східними не видно.Це більш схоже на старе - ні вашим, ні нашим.І ще - я не здивуюсь, якщо ж це самі янкі натякнули це зробити.Знов отримуємо ту ж картинку - всі оточуючі в шоколаді (рашка - потік, янкі - якісь плюси від рашки по Китаю, німці - потік). А Ненька - фігу з маком. За її рахунок у всіх банкет.А в самій Неньці - можновладці отримують недоторканність від заходу ... та сходу; а пересічні - оплачують.Куди ні кинь вони лагодять бізнес, а пенсії військовослужбовцям фіг перераховують (вже навіть звільнені пару років тому жаліються, що менші їх обходять - тобто звільнений підлеглий майор, якого дрючив за халатність підполковник, закидає - "так що в мене пенсія більша?! Я вас зробив))!".*Мінсоцполітики не знає де взяти 60 млрд грн, щоб доплатити військовим пенсіонерам за неправильно нараховані пенсії*Міністерство оборони вже заборгувало майже мільярд гривень грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України і борг постійно зростає.З.И. от дійсно треба працювати на себе, щоб не залежати від чужих рішень.Суд виправдав ексчиновника ОДА, який прославився тунелями із золотомЧиновник зберігав вдома валізу з 300 тис. доларів США та велику кількість ювелірних виробів, повідомляє «Слово і Діло» з посиланням на прес-службу СБУ.Крім того, під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких знаходилися сейфи із золотими злитками, старовинними іконами, антикваріатом, столове срібло. У сейфах також зберігалася «чорна бухгалтерія», яка доводить проведення корупційних оборудок.І йому 512 тис. грн. застави))