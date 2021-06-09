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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7303730473057306
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:00


Височайший зовнішньополітичний "професіоналізм" зекоманди.

  Вкладчик1234 написав:Как тебе такое, СНБО?

УЕФА потребовало от сборной Украины по футболу убрать с формы на ЕВРО-2020 "политические" надписи

Еще одно следствие ослабления Украины зелеными. Ведь слабых никто не уважает.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 10 чер, 2021 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:23

Re: Політичні дискусії

добыча литиевых руд будет осуществляться шахтным методом на украинских месторождениях - с.Шевченковское, Донецкая область и с.Доброе, Кировоградская область. Кроме того, американские инвесторы получат возможность на недропользование сроком не менее, чем на 30 лет, а вложенные несколько сотен миллионов долларов окупятся через уже через 9-10 лет.

https://t.me/sheptoon/12166
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:46

  Schmit написав:
Височайший зовнішньополітичний "професіоналізм" зекоманди.

Може звісно я занадто високої думки за рівень зекоманди, але припускаю, що оці такі викрутаси зроблені свідомо. З якоюсь метою.
Провокувати партнера (США) до більш активних рішучих дій по допомозі Україні в боротьбі з агресором?
Або почути внятну чітку відповідь стосовно НАТО?
Почули...

Інша річ навіщо оце команді ЗЕ (усім українським можновладцям, які стоять за нею)?
Ось оце головне питання.
І для кого саме була потрібна відповідь на провокацію -- для можновладців чи для пересічних?

Штати теж ще ті партнери! Могли б не звернути уваги або більш м'якше відповісти.

От я не здивуюсь, якщо наступним провокаційним кроком буде або загравання з рашкою, або військова провокація.
Добре це чи пагано - окреме питання.

Але ж бачимо, що можновладці почиають хоч якось самі вести активні дії, а не йти пасивно за партнерами з рашкою.
Бенею тхне... Тобто такими різкими методами. Може й так треба?


Ще раз - важко сказати добре це чи пагано. Але й те, як все відбувається без української активності, цілком йде більше по волі кремля, ніж Неньки.

Зи. У роліку автори, показуючи виправдовування Байдена (що Потік був побудований до нього на 90% і зробити вже було неможливо), по суті виправдали й ЗЕ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:26

  detroytred написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=XVviVZMOGw0&t=592s
Височайший зовнішньополітичний "професіоналізм" зекоманди.

Може звісно я занадто високої думки за рівень зекоманди, але припускаю, що оці такі викрутаси зроблені свідомо. З якоюсь метою.
Провокувати партнера (США) до більш активних рішучих дій по допомозі Україні в боротьбі з агресором?
...
Бенею тхне... Тобто такими різкими методами. Може й так треба?

Ви дійсно "занадто високої думки за рівень зекоманди".
Якщо ж "оці такі викрутаси зроблені свідомо. З якоюсь метою.", то мета набагато простіша – добитись того, щоб союзники таки послали Україну на три веселі букви та офіційно залишили без підтримки. Тоді бєня може не переживати про екстрадицію в США, а з масквабадом зелені зможуть підписувати все, що завгодно, адже "мы одни, помощи ждать неоткуда".
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:47

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:добитись того, щоб союзники таки послали Україну на три веселі букви та офіційно залишили без підтримки.

А союзники Україну і так посилають уже 13 й рік, торочачи про політику відкритих дверей але при цьому навіть пдч не дали за 13 ть років.
Підтримкою те що вони роблять назвати важко. Зняття санкцій з ПП-2 це підтримка? Списані човни та хамери це підтримка ? Якщо хоче те справді дізнатись про підтримку дивіться на Ізраїль який отримує щорічно 3.5 млрд дол від США разом з сучасною зброєю на шару, а не списаний непотріб який сунуть Україні під виглядом допомоги.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:13

  Вкладчик1234 написав:Как тебе такое, СНБО?

УЕФА потребовало от сборной Украины по футболу убрать с формы на ЕВРО-2020 "политические" надписи

Надписи чи надпис? Було два стане один.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:15

Re: Політичні дискусії

УЕФА ожидаемо подстелилось.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:26

  Schmit написав:
  detroytred написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=XVviVZMOGw0&t=592s
Височайший зовнішньополітичний "професіоналізм" зекоманди.

Може звісно я занадто високої думки за рівень зекоманди, але припускаю, що оці такі викрутаси зроблені свідомо. З якоюсь метою.
Провокувати партнера (США) до більш активних рішучих дій по допомозі Україні в боротьбі з агресором?
...
Бенею тхне... Тобто такими різкими методами. Може й так треба?

Ви дійсно "занадто високої думки за рівень зекоманди".
Якщо ж "оці такі викрутаси зроблені свідомо. З якоюсь метою.", то мета набагато простіша – добитись того, щоб союзники таки послали Україну на три веселі букви та офіційно залишили без підтримки. Тоді бєня може не переживати про екстрадицію в США, а з масквабадом зелені зможуть підписувати все, що завгодно, адже "мы одни, помощи ждать неоткуда".

Може й так. Я намагаюся відійти від категоричних тверджень стосовно не наявних фактів, бо що там в головах можновладців і де там тіньовий бік угледіти, не маючи прямого входження до їх кола, ну дуже важко.
З свого ж давнього особового досвіду зіткнення з керівниками установ (такі собі можновладці локального рівня) можу сказати лише одне --- вся оця офіційна, поверхнева, подана на люди інфа - це мізер від реалій.

Ваше твердження про таку мету підлягає сумніву, тому що таких кроків недостатньо для розриву з західними союзниками та зближення з східними не видно.
Це більш схоже на старе - ні вашим, ні нашим.

І ще - я не здивуюсь, якщо ж це самі янкі натякнули це зробити.

Знов отримуємо ту ж картинку - всі оточуючі в шоколаді (рашка - потік, янкі - якісь плюси від рашки по Китаю, німці - потік). А Ненька - фігу з маком. За її рахунок у всіх банкет.
А в самій Неньці - можновладці отримують недоторканність від заходу ... та сходу; а пересічні - оплачують.

Куди ні кинь вони лагодять бізнес, а пенсії військовослужбовцям фіг перераховують (вже навіть звільнені пару років тому жаліються, що менші їх обходять - тобто звільнений підлеглий майор, якого дрючив за халатність підполковник, закидає - "так що в мене пенсія більша?! Я вас зробив))!".
*Мінсоцполітики не знає де взяти 60 млрд грн, щоб доплатити військовим пенсіонерам за неправильно нараховані пенсії*
https://www.ukrmilitary.com/2021/06/pensii-lazebna.html
Міністерство оборони вже заборгувало майже мільярд гривень грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України і борг постійно зростає.
https://www.ukrmilitary.com/2021/06/money.html

З.И. от дійсно треба працювати на себе, щоб не залежати від чужих рішень.
Суд виправдав ексчиновника ОДА, який прославився тунелями із золотом
https://www.slovoidilo.ua/2021/06/08/no ... my-zolotom
Чиновник зберігав вдома валізу з 300 тис. доларів США та велику кількість ювелірних виробів, повідомляє «Слово і Діло» з посиланням на прес-службу СБУ.

Крім того, під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких знаходилися сейфи із золотими злитками, старовинними іконами, антикваріатом, столове срібло. У сейфах також зберігалася «чорна бухгалтерія», яка доводить проведення корупційних оборудок.
https://www.slovoidilo.ua/2016/06/04/no ... vskoyi-oda
І йому 512 тис. грн. застави))
detroytred
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