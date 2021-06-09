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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7303730473057306
Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:00


Височайший зовнішньополітичний "професіоналізм" зекоманди.

  Вкладчик1234 написав:Как тебе такое, СНБО?

УЕФА потребовало от сборной Украины по футболу убрать с формы на ЕВРО-2020 "политические" надписи

Еще одно следствие ослабления Украины зелеными. Ведь слабых никто не уважает.
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 10 чер, 2021 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:23

Re: Політичні дискусії

добыча литиевых руд будет осуществляться шахтным методом на украинских месторождениях - с.Шевченковское, Донецкая область и с.Доброе, Кировоградская область. Кроме того, американские инвесторы получат возможность на недропользование сроком не менее, чем на 30 лет, а вложенные несколько сотен миллионов долларов окупятся через уже через 9-10 лет.

https://t.me/sheptoon/12166
clash
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 13:46

  Schmit написав:
Височайший зовнішньополітичний "професіоналізм" зекоманди.

Може звісно я занадто високої думки за рівень зекоманди, але припускаю, що оці такі викрутаси зроблені свідомо. З якоюсь метою.
Провокувати партнера (США) до більш активних рішучих дій по допомозі Україні в боротьбі з агресором?
Або почути внятну чітку відповідь стосовно НАТО?
Почули...

Інша річ навіщо оце команді ЗЕ (усім українським можновладцям, які стоять за нею)?
Ось оце головне питання.
І для кого саме була потрібна відповідь на провокацію -- для можновладців чи для пересічних?

Штати теж ще ті партнери! Могли б не звернути уваги або більш м'якше відповісти.

От я не здивуюсь, якщо наступним провокаційним кроком буде або загравання з рашкою, або військова провокація.
Добре це чи пагано - окреме питання.

Але ж бачимо, що можновладці почиають хоч якось самі вести активні дії, а не йти пасивно за партнерами з рашкою.
Бенею тхне... Тобто такими різкими методами. Може й так треба?


Ще раз - важко сказати добре це чи пагано. Але й те, як все відбувається без української активності, цілком йде більше по волі кремля, ніж Неньки.

Зи. У роліку автори, показуючи виправдовування Байдена (що Потік був побудований до нього на 90% і зробити вже було неможливо), по суті виправдали й ЗЕ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:26

  detroytred написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=XVviVZMOGw0&t=592s
Височайший зовнішньополітичний "професіоналізм" зекоманди.

Може звісно я занадто високої думки за рівень зекоманди, але припускаю, що оці такі викрутаси зроблені свідомо. З якоюсь метою.
Провокувати партнера (США) до більш активних рішучих дій по допомозі Україні в боротьбі з агресором?
...
Бенею тхне... Тобто такими різкими методами. Може й так треба?

Ви дійсно "занадто високої думки за рівень зекоманди".
Якщо ж "оці такі викрутаси зроблені свідомо. З якоюсь метою.", то мета набагато простіша – добитись того, щоб союзники таки послали Україну на три веселі букви та офіційно залишили без підтримки. Тоді бєня може не переживати про екстрадицію в США, а з масквабадом зелені зможуть підписувати все, що завгодно, адже "мы одни, помощи ждать неоткуда".
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 15:47

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:добитись того, щоб союзники таки послали Україну на три веселі букви та офіційно залишили без підтримки.

А союзники Україну і так посилають уже 13 й рік, торочачи про політику відкритих дверей але при цьому навіть пдч не дали за 13 ть років.
Підтримкою те що вони роблять назвати важко. Зняття санкцій з ПП-2 це підтримка? Списані човни та хамери це підтримка ? Якщо хоче те справді дізнатись про підтримку дивіться на Ізраїль який отримує щорічно 3.5 млрд дол від США разом з сучасною зброєю на шару, а не списаний непотріб який сунуть Україні під виглядом допомоги.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:13

  Вкладчик1234 написав:Как тебе такое, СНБО?

УЕФА потребовало от сборной Украины по футболу убрать с формы на ЕВРО-2020 "политические" надписи

Надписи чи надпис? Було два стане один.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:15

Re: Політичні дискусії

УЕФА ожидаемо подстелилось.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 16:26

  Schmit написав:
  detroytred написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=XVviVZMOGw0&t=592s
Височайший зовнішньополітичний "професіоналізм" зекоманди.

Може звісно я занадто високої думки за рівень зекоманди, але припускаю, що оці такі викрутаси зроблені свідомо. З якоюсь метою.
Провокувати партнера (США) до більш активних рішучих дій по допомозі Україні в боротьбі з агресором?
...
Бенею тхне... Тобто такими різкими методами. Може й так треба?

Ви дійсно "занадто високої думки за рівень зекоманди".
Якщо ж "оці такі викрутаси зроблені свідомо. З якоюсь метою.", то мета набагато простіша – добитись того, щоб союзники таки послали Україну на три веселі букви та офіційно залишили без підтримки. Тоді бєня може не переживати про екстрадицію в США, а з масквабадом зелені зможуть підписувати все, що завгодно, адже "мы одни, помощи ждать неоткуда".

Може й так. Я намагаюся відійти від категоричних тверджень стосовно не наявних фактів, бо що там в головах можновладців і де там тіньовий бік угледіти, не маючи прямого входження до їх кола, ну дуже важко.
З свого ж давнього особового досвіду зіткнення з керівниками установ (такі собі можновладці локального рівня) можу сказати лише одне --- вся оця офіційна, поверхнева, подана на люди інфа - це мізер від реалій.

Ваше твердження про таку мету підлягає сумніву, тому що таких кроків недостатньо для розриву з західними союзниками та зближення з східними не видно.
Це більш схоже на старе - ні вашим, ні нашим.

І ще - я не здивуюсь, якщо ж це самі янкі натякнули це зробити.

Знов отримуємо ту ж картинку - всі оточуючі в шоколаді (рашка - потік, янкі - якісь плюси від рашки по Китаю, німці - потік). А Ненька - фігу з маком. За її рахунок у всіх банкет.
А в самій Неньці - можновладці отримують недоторканність від заходу ... та сходу; а пересічні - оплачують.

Куди ні кинь вони лагодять бізнес, а пенсії військовослужбовцям фіг перераховують (вже навіть звільнені пару років тому жаліються, що менші їх обходять - тобто звільнений підлеглий майор, якого дрючив за халатність підполковник, закидає - "так що в мене пенсія більша?! Я вас зробив))!".
*Мінсоцполітики не знає де взяти 60 млрд грн, щоб доплатити військовим пенсіонерам за неправильно нараховані пенсії*
https://www.ukrmilitary.com/2021/06/pensii-lazebna.html
Міністерство оборони вже заборгувало майже мільярд гривень грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України і борг постійно зростає.
https://www.ukrmilitary.com/2021/06/money.html

З.И. от дійсно треба працювати на себе, щоб не залежати від чужих рішень.
Суд виправдав ексчиновника ОДА, який прославився тунелями із золотом
https://www.slovoidilo.ua/2021/06/08/no ... my-zolotom
Чиновник зберігав вдома валізу з 300 тис. доларів США та велику кількість ювелірних виробів, повідомляє «Слово і Діло» з посиланням на прес-службу СБУ.

Крім того, під будівлею співробітники спецслужби виявили мережу тунелів, в яких знаходилися сейфи із золотими злитками, старовинними іконами, антикваріатом, столове срібло. У сейфах також зберігалася «чорна бухгалтерія», яка доводить проведення корупційних оборудок.
https://www.slovoidilo.ua/2016/06/04/no ... vskoyi-oda
І йому 512 тис. грн. застави))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:41

  Hotab написав:Есть пруфец?
Upd: сам нашел.
Гробы без ресурса. В Украине такие не имеют права летать. Даже "по войне". Таких и сейчас есть несколько десятков. Они никогда не поднимется в небо тут. Почему бы не продать тем, кому пофиг на чем летать. Хотя, летать на них скорее всего будут все равно "дикие гуси": (укр., беларусы, молдаване, россияне и т д, кто не может уже летать законно по разным причинам).

Брехня як завжди. Все там нормально с ресурсом, есть заводские номера и наработка там примерно по 700 часов и три вертолета там МСБ, кто в теме тот понимает аббревиатуру, но не ты )))
  Hotab написав:Ты слышишь голоса в голове, или читаешь, что пишут? Люди были, спецов среди них было мало. Пришлось учиться на своей крови. Что тебе тут непонятно??

То есть Кривонос не смог спецов выучить. Вот еще одно доказательство моим словам.)))
Вообще-то спецы были, да еще и обстрелянные, несколько тысяч, но их порошенковский ГШ почему-то тогда не призывал.
  Hotab написав:Что ты можешь знать?? Где расположена часть, с КПП и почтовым адресом?? Да ты просто вундеркинд мамкин. А где полевые лагеря? Где рассредоточена техника? Окстись.
Откуда донецкому менту знать, что в какой-то промке стоят спрятанные российские Ноны? Или Луганскому менту, что на дачном массиве Камброд стоят миномёты. Или крышу жилого в Метталисте ПЗК и ЗУ-23 вытащили.

Без комментариев :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 17:55

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:и три вертолета там МСБ

Какое ж ты недалёкое. Ты думаешь в части не приходят МСБВ (военный)??
Чтоб он стал МСБ, его завод Моторсич просто обновил по авиаонике поставил новые моторы да и все. Но от этого ресурса фюзеляжа у него не добавилось. А это основное. Гроб был, гроб и остался.
И да, ты конечно один понимаешь в абревиатуре МСБ, но я все равно тебе подскажу,вдруг ты не знаешь :lol: , но МСБ относится к Ми-8. Модернизация МИ24 проходила с абревиатурой ПУ, ПУ1, ПУ2.
Ты же тут про экспорт Ми-24 пел? Да ещё "В-ки". Там налета уже было докуя и больше. В Украине в армии нет "В-к" в строю. Они все стоят гробами на стоянках.
Открой гугл карту, найди аэрлпорт Херсон и рядом вертодром военный. Самая ближняя стоянка к аэропорту - это все гробы МИ24В. Такие в каждой части есть. Они , повторяю,никогда не поднимется воздух. Но если чурки купят, то почему нет.
  unicdima написав:Без комментариев

Ясен пень. Такого беженцы не расскажут,откуда комментариям взяться.

  unicdima написав:То есть Кривонос не смог спецов выучить.

Конечно не мог при том финансировании. Воевал с теми,кто есть. С сырыми. От этого его заслуга только больше.
  unicdima написав:Вообще-то спецы были, да еще и обстрелянные

Условно готовыми можно было назвать спецов Альфа (СБУ). Их было очень мало. Им доручали самые ответственные задачи, города брать не их функция.


Ещё некоторое количество действительно готовых спецов взяло под контроль самые важные объекты в стране: мосты, аэродромы и т.д . Потому что авиационные командиры понятия не имели,как оборонять аэродром,какие сектора самые опасные. Это тоже лягло плечи немногочисленного спецназа. Брать города,как хочет диванный воен Димка, ясен пень не было их.

несколько тысяч


Кто и где эти тысячи обстреливал? :shock:


Дима, учи уроки. Утомил уже. От того, что ты ржешь как дурачок твои сказки все равно не станут истиной.

Расскажи нам, новый верховный главком как там,освобождает города?
Hotab
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