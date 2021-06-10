Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7304730573067307 Додано: Чет 10 чер, 2021 21:01

Обісралися бігуси. Schmit

Повідомлень: 2192 З нами з: 08.09.09 Подякував: 31 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 чер, 2021 21:40 Schmit написав:

Ну от дійсно я не розумію, як таке! можна казати да ще з такою інтонацією?!

Тобто агресор-рашка спеціально зробила ситуацію з порожніми складами вугілля, як енергетичну блокаду, щоб...

Але ж цей ворог спокійнісінько дозволив закупляти на непідконтрольних теріторіях вугілля.

Для чого?))

Щоб спаплюжити свою ж енергетичну блокаду, спростувати ж свою задумку, свій елемент гібридної війни?!

Щоб допогти Україні, ПАПу з урядом та українцям?!



А також про спецоперацію)) по вивезенню 4,5 млрд. грн. готівки з Криму.



Ну ж навне, що такі дії можуть бути тільки результатом домовленостей.

Мабуть між бойовиками та підприємствами з рахунками на підконтрольній території; між банкірами кримських окупантів та НБУ))) (сарказм).

Чи вище...



Ну за кого Гетьман має слухачів-пересічних? І як після цього йому вірити-то?



З.и.

Конгеніально -- стратегічна! задумка ворога по дестабілізації стану в країні за допомогою енергоблокади знешкоджується простим рішенням закупати на підконтрольних ворогу територіях енергоресурси. Ще й рахунки цих підприємств на підконтрольній території.

Якесь шапіто. Сенсанційне. Ну от дійсно я не розумію, як таке! можна казати да ще з такою інтонацією?!Тобто агресор-рашка спеціально зробила ситуацію з порожніми складами вугілля, як енергетичну блокаду, щоб...Але ж цей ворог спокійнісінько дозволив закупляти на непідконтрольних теріторіях вугілля.Для чого?))Щоб спаплюжити свою ж енергетичну блокаду, спростувати ж свою задумку, свій елемент гібридної війни?!Щоб допогти Україні, ПАПу з урядом та українцям?!А також про спецоперацію)) по вивезенню 4,5 млрд. грн. готівки з Криму.Ну ж навне, що такі дії можуть бути тільки результатом домовленостей.Мабуть між бойовиками та підприємствами з рахунками на підконтрольній території; між банкірами кримських окупантів та НБУ))) (сарказм).Чи вище...Ну за кого Гетьман має слухачів-пересічних? І як після цього йому вірити-то?З.и.Конгеніально -- стратегічна! задумка ворога по дестабілізації стану в країні за допомогою енергоблокади знешкоджується простим рішенням закупати на підконтрольних ворогу територіях енергоресурси. Ще й рахунки цих підприємств на підконтрольній території.Якесь шапіто. Сенсанційне. detroytred

Повідомлень: 24290 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7304730573067307 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостейМодератори: Ірина_