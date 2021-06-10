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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 10 чер, 2021 21:40
Ну от дійсно я не розумію, як таке! можна казати да ще з такою інтонацією?!
Тобто агресор-рашка спеціально зробила ситуацію з порожніми складами вугілля, як енергетичну блокаду, щоб...
Але ж цей ворог спокійнісінько дозволив закупляти на непідконтрольних теріторіях вугілля.
Для чого?))
Щоб спаплюжити свою ж енергетичну блокаду, спростувати ж свою задумку, свій елемент гібридної війни?!
Щоб допогти Україні, ПАПу з урядом та українцям?!
А також про спецоперацію)) по вивезенню 4,5 млрд. грн. готівки з Криму.
Ну ж навне, що такі дії можуть бути тільки результатом домовленостей.
Мабуть між бойовиками та підприємствами з рахунками на підконтрольній території; між банкірами кримських окупантів та НБУ))) (сарказм).
Чи вище...
Ну за кого Гетьман має слухачів-пересічних? І як після цього йому вірити-то?
З.и.
Конгеніально -- стратегічна! задумка ворога по дестабілізації стану в країні за допомогою енергоблокади знешкоджується простим рішенням закупати на підконтрольних ворогу територіях енергоресурси. Ще й рахунки цих підприємств на підконтрольній території.
Якесь шапіто. Сенсанційне.
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