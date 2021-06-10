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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7304730573067307 Додано: Чет 10 чер, 2021 21:01

Обісралися бігуси. Schmit

Повідомлень: 2192 З нами з: 08.09.09 Подякував: 31 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 чер, 2021 21:40 Schmit написав:

Ну от дійсно я не розумію, як таке! можна казати да ще з такою інтонацією?!

Тобто агресор-рашка спеціально зробила ситуацію з порожніми складами вугілля, як енергетичну блокаду, щоб...

Але ж цей ворог спокійнісінько дозволив закупляти на непідконтрольних теріторіях вугілля.

Для чого?))

Щоб спаплюжити свою ж енергетичну блокаду, спростувати ж свою задумку, свій елемент гібридної війни?!

Щоб допогти Україні, ПАПу з урядом та українцям?!



А також про спецоперацію)) по вивезенню 4,5 млрд. грн. готівки з Криму.



Ну ж навне, що такі дії можуть бути тільки результатом домовленостей.

Мабуть між бойовиками та підприємствами з рахунками на підконтрольній території; між банкірами кримських окупантів та НБУ))) (сарказм).

Чи вище...



Ну за кого Гетьман має слухачів-пересічних? І як після цього йому вірити-то?



З.и.

Конгеніально -- стратегічна! задумка ворога по дестабілізації стану в країні за допомогою енергоблокади знешкоджується простим рішенням закупати на підконтрольних ворогу територіях енергоресурси. Ще й рахунки цих підприємств на підконтрольній території.

Якесь шапіто. Сенсанційне. Ну от дійсно я не розумію, як таке! можна казати да ще з такою інтонацією?!Тобто агресор-рашка спеціально зробила ситуацію з порожніми складами вугілля, як енергетичну блокаду, щоб...Але ж цей ворог спокійнісінько дозволив закупляти на непідконтрольних теріторіях вугілля.Для чого?))Щоб спаплюжити свою ж енергетичну блокаду, спростувати ж свою задумку, свій елемент гібридної війни?!Щоб допогти Україні, ПАПу з урядом та українцям?!А також про спецоперацію)) по вивезенню 4,5 млрд. грн. готівки з Криму.Ну ж навне, що такі дії можуть бути тільки результатом домовленостей.Мабуть між бойовиками та підприємствами з рахунками на підконтрольній території; між банкірами кримських окупантів та НБУ))) (сарказм).Чи вище...Ну за кого Гетьман має слухачів-пересічних? І як після цього йому вірити-то?З.и.Конгеніально -- стратегічна! задумка ворога по дестабілізації стану в країні за допомогою енергоблокади знешкоджується простим рішенням закупати на підконтрольних ворогу територіях енергоресурси. Ще й рахунки цих підприємств на підконтрольній території.Якесь шапіто. Сенсанційне. detroytred

Повідомлень: 24290 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 чер, 2021 22:23 Hotab написав: Какое ж ты недалёкое. Ты думаешь в части не приходят МСБВ (военный)??

Чтоб он стал МСБ, его завод Моторсич просто обновил по авиаонике поставил новые моторы да и все. Но от этого ресурса фюзеляжа у него не добавилось. А это основное. Гроб был, гроб и остался.

И да, ты конечно один понимаешь в абревиатуре МСБ, но я все равно тебе подскажу,вдруг ты не знаешь , но МСБ относится к Ми-8. Модернизация МИ24 проходила с абревиатурой ПУ, ПУ1, ПУ2.

Ты же тут про экспорт Ми-24 пел? Да ещё "В-ки". Там налета уже было докуя и больше. В Украине в армии нет "В-к" в строю. Они все стоят гробами на стоянках.

Открой гугл карту, найди аэрлпорт Херсон и рядом вертодром военный. Самая ближняя стоянка к аэропорту - это все гробы МИ24В. Такие в каждой части есть. Они , повторяю,никогда не поднимется воздух. Но если чурки купят, то почему нет.

Какое ж ты недалёкое. Ты думаешь в части не приходят МСБВ (военный)??Чтоб он стал МСБ, его завод Моторсич просто обновил по авиаонике поставил новые моторы да и все. Но от этого ресурса фюзеляжа у него не добавилось. А это основное. Гроб был, гроб и остался.И да, ты конечно один понимаешь в абревиатуре МСБ, но я все равно тебе подскажу,вдруг ты не знаешь, но МСБ относится к Ми-8. Модернизация МИ24 проходила с абревиатурой ПУ, ПУ1, ПУ2.Ты же тут про экспорт Ми-24 пел? Да ещё "В-ки". Там налета уже было докуя и больше. В Украине в армии нет "В-к" в строю. Они все стоят гробами на стоянках.Открой гугл карту, найди аэрлпорт Херсон и рядом вертодром военный. Самая ближняя стоянка к аэропорту - это все гробы МИ24В. Такие в каждой части есть. Они , повторяю,никогда не поднимется воздух. Но если чурки купят, то почему нет.

Чел называющий себя вертолетчиком не знает, что МС в ходе ремонта делает продление и по фюзеляжу.

Я смотрю ты в вику полез за аббревиатурами, но там этого нет )))

Открою тебе тайну, ПУ это для нашей армии, которые кроме МС модернизации проходили модернизацию и на Авиаконе, а МСБ только на МС и под этой аббревиатурой шли на экспорт, экспортером выступал МС. И эти вертолеты там летают.

Hotab написав: Конечно не мог при том финансировании. Воевал с теми,кто есть. С сырыми. От этого его заслуга только больше. Конечно не мог при том финансировании. Воевал с теми,кто есть. С сырыми. От этого его заслуга только больше.

я так и не услышал про перемоги Кривоноса.

Hotab написав: Условно готовыми можно было назвать спецов Альфа (СБУ). Их было очень мало. Им доручали самые ответственные задачи, города брать не их функция.

Ещё некоторое количество действительно готовых спецов взяло под контроль самые важные объекты в стране: мосты, аэродромы и т.д (не так они "взяли", как научили и организовали собственные силы авиабригад). Потому что авиационные командиры понятия не имели,как оборонять аэродром,какие сектора самые опасные. Это тоже легло на плечи немногочисленного спецназа. Брать города,как хочет диванный воЕн Димка, ясен пень не было их.

Условно готовыми можно было назвать спецов Альфа (СБУ). Их было очень мало. Им доручали самые ответственные задачи, города брать не их функция.Ещё некоторое количество действительно готовых спецов взяло под контроль самые важные объекты в стране: мосты, аэродромы и т.д (не так они "взяли", как научили и организовали собственные силы авиабригад). Потому что авиационные командиры понятия не имели,как оборонять аэродром,какие сектора самые опасные. Это тоже легло на плечи немногочисленного спецназа. Брать города,как хочет диванный воЕн Димка, ясен пень не было их.

Штурм Краматорского аэропорта отбили как раз бойцы авиационной комендатуры и лишь потом там появился спецназ.

Hotab написав: Кто и где эти тысячи обстреливал?

В практике воинских частей стало дать пострелять перед присягой (без этого нельзя присягать) и на многие годы забыть о стрельбах. Кто и где эти тысячи обстреливал?В практике воинских частей стало дать пострелять перед присягой (без этого нельзя присягать) и на многие годы забыть о стрельбах.

Воен не знает, что ВСУ повоевали в Ираке и брали участие во многих миротворческих операциях.

Hotab написав: Дима, мамкина ты черешня, учи уроки. Утомил уже. От того, что ты ржешь как дурачок твои сказки все равно не станут истиной.

Дима, мамкина ты черешня, учи уроки. Утомил уже. От того, что ты ржешь как дурачок твои сказки все равно не станут истиной.

Уже подутомило постоянно тебя макать, не в теме так не спорь с теми кто в теме. Чел называющий себя вертолетчиком не знает, что МС в ходе ремонта делает продление и по фюзеляжу.Я смотрю ты в вику полез за аббревиатурами, но там этого нет )))Открою тебе тайну, ПУ это для нашей армии, которые кроме МС модернизации проходили модернизацию и на Авиаконе, а МСБ только на МС и под этой аббревиатурой шли на экспорт, экспортером выступал МС. И эти вертолеты там летают.я так и не услышал про перемоги Кривоноса.Штурм Краматорского аэропорта отбили как раз бойцы авиационной комендатуры и лишь потом там появился спецназ.Воен не знает, что ВСУ повоевали в Ираке и брали участие во многих миротворческих операциях.Уже подутомило постоянно тебя макать, не в теме так не спорь с теми кто в теме. unicdima

Повідомлень: 1557 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 чер, 2021 22:46 Re: Політичні дискусії unicdima написав: МС в ходе ремонта делает продление и по фюзеляжу. МС в ходе ремонта делает продление и по фюзеляжу.

О боги. Усыпите его. Для кого продлевают?? Для черных - пожалуйста. Целые стоянки забитые фюзеляжами на аэродромах Чернобанвки, Броды, Н.Калинова, ничего не продлевается никем, используют как доноры, потому что списаны в утиль эти "В"-ки, а у Димки продлевает Моторсич. И кто на них полетит? Чернокожий - пусть летит. В Украине, повторюсь, ни один Ми-24В не летает и не полетит. Потому черным - да. Продали как металлом. Но продлить то, что нельзя продлить - это не подпишет никто. В случае чего - тюрьма подписавшему.

И да, как бы не именно на этих"В-ках" и мне предлагали недавно полетать в черную. Понимаешь, почему "в черную"?? Потому что и машины "серые", "их там нет!" . На официальных ресурсных машинах "гуси " не летают.

И эти вертолеты там летают.



Та пусть летают . "В"-ки по всей Африке летают. Только где ты тут проблему для Украины увидел? У нас много лет как не летают и не полетят. Нет ресурса.



я так и не услышал про перемоги Кривоноса







Что там у нас с картой земель отданных Петром?



Штурм Краматорского аэропорта отбили как раз бойцы авиационной комендатуры и лишь потом там появился спецназ.







И шо? Зашли через КПП непонятно кто, по ним начали стрелять, они ушли.

Пришли спецы, расставили блоки на въезде, выкопали траншеи по периметру, организовали нормальную оборону. К чему ты это снова поешь?





Воен не знает, что ВСУ повоевали в Ираке и брали участие во многих миротворческих операциях





Да ты реально больненький. Какой ещё Ирак??

1. В Ираке была солянка со всех частей Украины. После прибытия из контингента они разъезжались по всем частям Украины. И даже статистику никто не вел, кто там где, и естественно с началом войны никто их не искал по всем частям.

2. Вывели в 2005 году тот Ирак. С такой дикой текучкой контрактников в армии, к 2014-му их осталось единицы, и те вовсе не в спецназе.



Это надо быть ну просто невменяемым, говорить,что к войне у нас были тысячи обстрелянные в Ираке.

Я уже не говорю о задачах тех наших сил в Ираке. Ты недалёкий думаешь они города штурмом брали там?? В чем они обстреляны?? На колонну из засады на них напали, вот и весь "обстрелянные".



Уже подутомило постоянно тебя макать,



Да ты просто от бога макатель.



Ну если с продажей металлолома черным разобрались,вернёмся к Петру, "оставившем миллионы людей и территории". Что там у нас? Сделал домашнее задание?



Или отправим тебя в педоуголок пробалоливших пистунов и оставим в покое? О боги. Усыпите его. Для кого продлевают?? Для черных - пожалуйста. Целые стоянки забитые фюзеляжами на аэродромах Чернобанвки, Броды, Н.Калинова, ничего не продлевается никем, используют как доноры, потому что списаны в утиль эти "В"-ки, а у Димки продлевает Моторсич. И кто на них полетит? Чернокожий - пусть летит. В Украине, повторюсь, ни один Ми-24В не летает и не полетит. Потому черным - да. Продали как металлом. Но продлить то, что нельзя продлить - это не подпишет никто. В случае чего - тюрьма подписавшему.И да, как бы не именно на этих"В-ках" и мне предлагали недавно полетать в черную. Понимаешь, почему "в черную"?? Потому что и машины "серые", "их там нет!" . На официальных ресурсных машинах "гуси " не летают.Та пусть летают . "В"-ки по всей Африке летают. Только где ты тут проблему для Украины увидел? У нас много лет как не летают и не полетят. Нет ресурса.Что там у нас с картой земель отданных Петром?И шо? Зашли через КПП непонятно кто, по ним начали стрелять, они ушли.Пришли спецы, расставили блоки на въезде, выкопали траншеи по периметру, организовали нормальную оборону. К чему ты это снова поешь?Да ты реально больненький. Какой ещё Ирак??1. В Ираке была солянка со всех частей Украины. После прибытия из контингента они разъезжались по всем частям Украины. И даже статистику никто не вел, кто там где, и естественно с началом войны никто их не искал по всем частям.2. Вывели в 2005 году тот Ирак. С такой дикой текучкой контрактников в армии, к 2014-му их осталось единицы, и те вовсе не в спецназе.Это надо быть ну просто невменяемым, говорить,что к войне у нас были тысячи обстрелянные в Ираке.Я уже не говорю о задачах тех наших сил в Ираке. Ты недалёкий думаешь они города штурмом брали там?? В чем они обстреляны?? На колонну из засады на них напали, вот и весь "обстрелянные".Да ты просто от бога макатель.Ну если с продажей металлолома черным разобрались,вернёмся к Петру, "оставившем миллионы людей и территории". Что там у нас? Сделал домашнее задание?Или отправим тебя в педоуголок пробалоливших пистунов и оставим в покое? Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 чер, 2021 22:59, всього редагувалось 2 разів. Hotab

Повідомлень: 3975 З нами з: 15.02.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 1282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 чер, 2021 22:54

https://www.dialog.ua/russia/230893_1623315820

Интересно, за чем об этом вещать?

Это мы и без них знаем - главное дать больше времени этим...

Ну этим, что чужих собак продают.

Вернулись с чего начали:

По пять десятин каждому торговцу Землёй Украины и платить налог, о котором они истошно вещают.

Вернулись, с чего начали - Классика безсмертна:



Насколько Беня прозорлив! https://www.dsnews.ua/politics/kolomoys ... 2019174600 Интересно, за чем об этом вещать?Это мы и без них знаем - главное дать больше времени этим...Ну этим, что чужих собак продают.Вернулись с чего начали:По пять десятин каждому торговцу Землёй Украины и платить налог, о котором они истошно вещают.Вернулись, с чего начали - Классика безсмертна:Насколько Беня прозорлив! Kudrjavuy

Повідомлень: 8809 З нами з: 20.09.12 Подякував: 708 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 чер, 2021 23:10 Hotab написав: О боги. Усыпите его. Для кого продлевают?? Для черных - пожалуйста. Целые стоянки забитые фюзеляжами на аэродромах Чернобанвки, Броды, Н.Калинова, ничего не продлевается никем, а у Димки продлевает Моторсич. И кто на них полетит? Чернокожий - пусть летит. В Украине, повторюсь, ни один Ми-24В не летает и не полетит. Потому черным - да. Продали как металлом. Но продлить то, что нельзя продлить - это не подпишет никто. В случае чего - тюрьма подписавшему.

О боги. Усыпите его. Для кого продлевают?? Для черных - пожалуйста. Целые стоянки забитые фюзеляжами на аэродромах Чернобанвки, Броды, Н.Калинова, ничего не продлевается никем, а у Димки продлевает Моторсич. И кто на них полетит? Чернокожий - пусть летит. В Украине, повторюсь, ни один Ми-24В не летает и не полетит. Потому черным - да. Продали как металлом. Но продлить то, что нельзя продлить - это не подпишет никто. В случае чего - тюрьма подписавшему.

Ми-8МСБ летают и в ВСУ и НГ и многие из них делали из таких же стояночных. Так что не парь мозг своими сказками.

Hotab написав: И шо? Зашли через КПП непонятно кто, по ним начали стрелять, они ушли.

Пришли спецы, расставили блоки на въезде, выкопали траншеи по периметру, организовали нормальную оборону. К чему ты это снова поешь?

И шо? Зашли через КПП непонятно кто, по ним начали стрелять, они ушли.Пришли спецы, расставили блоки на въезде, выкопали траншеи по периметру, организовали нормальную оборону. К чему ты это снова поешь?

А то что это стандартная система обороны и не надо быть спецназером чтоб копать окопы.

Hotab написав: Да ты реально больненький. Какой ещё Ирак??

1. В Ираке была солянка со всех частей Украины. После прибытия из контингента они разъезжались по всем частям Украины. И даже статистику никто не вел, кто там где, и естественно с началом войны никто их не искал по всем частям.

2. Вывели в 2005 году тот Ирак. С такой дикой текучкой контрактников в армии, к 2014-му их осталось единицы, и те вовсе не в спецназе.



Это надо быть ну просто невменяемым, говорить,что к войне у нас были тысячи обстрелянные в Ираке.

Да ты реально больненький. Какой ещё Ирак??1. В Ираке была солянка со всех частей Украины. После прибытия из контингента они разъезжались по всем частям Украины. И даже статистику никто не вел, кто там где, и естественно с началом войны никто их не искал по всем частям.2. Вывели в 2005 году тот Ирак. С такой дикой текучкой контрактников в армии, к 2014-му их осталось единицы, и те вовсе не в спецназе.Это надо быть ну просто невменяемым, говорить,что к войне у нас были тысячи обстрелянные в Ираке.

У меня знакомый Ирак прошел и по всей Африке поездил, так его удивило, что никого из них не призывали, а тут какой-то Hotab втирает, что это чушь. Это бесценный опыт, но муженковскому генштабу он был не нужен и они призывали тех кто и автомата раньше не держал. Ми-8МСБ летают и в ВСУ и НГ и многие из них делали из таких же стояночных. Так что не парь мозг своими сказками.А то что это стандартная система обороны и не надо быть спецназером чтоб копать окопы.У меня знакомый Ирак прошел и по всей Африке поездил, так его удивило, что никого из них не призывали, а тут какой-то Hotab втирает, что это чушь. Это бесценный опыт, но муженковскому генштабу он был не нужен и они призывали тех кто и автомата раньше не держал. unicdima

Повідомлень: 1557 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 чер, 2021 23:20 Re: Політичні дискусії unicdima написав: Ми-8МСБ летают и в ВСУ и НГ и многие из них делали из таких же стояночных. Ми-8МСБ летают и в ВСУ и НГ и многие из них делали из таких же стояночных.



Их до сих пор делают, если "стояночный" с ресурсом. Ми-24В без ресурса, давно. Что тебе не ясно?? Читай шевеля губами: давно в Украине "В-ки" не поднимались в небо. Как и "К-ки".



Так что не парь мозг



Там у тебя нечему запариваться. Рассказы беженцев - это слишком мало наполнения, чтобы называть это мозгом.



меня знакомый Ирак прошел и по всей Африке поездил



Кем он поездил?? Черным наемником? Ну может что-то и умел. Только не вел и не ведёт сейчас (при твоём Наполеоне) никто учёт черных наемников. Запрещено наемничество. Почему твой главком не ведёт?? Ладно Муженко плохой, а чё твой не ведёт?? И сколько их таких? Единицы??



А если он "покатался по Африкам" официально в составе миротворческих миссий Украины, то нет там никакой пользы (был яв этих миссиях) . Не выполнялись обычными контрачами ни огневые задачи,ни какие бы то ни было другие, связанные с риском. Только лётчики летали и применяли оружие. Контрач стоял на вышке на заборе. Ну или на водовозке ездил. Но уж точно не стрелял. И по нему не стреляли.

Весь дискомфорт его заключался в том, что черные дети целыми днями надоедали ему и просили еду. Вот и весь его "обстрелянный" опыт.

А, ну да, перед Африкой он пострелял из автомата в мишень. Точно,это выгодно его отличает. Прям сппцназером стал!!

Ещё найдешь нам обстрелянные тысячи, или угомонился?



Что там по Петру? В педоуголок тебя оформляем? За неподтвержденнве дерьмовбросы. Их до сих пор делают, если "стояночный" с ресурсом. Ми-24В без ресурса, давно. Что тебе не ясно?? Читай шевеля губами: давно в Украине "В-ки" не поднимались в небо. Как и "К-ки".Там у тебя нечему запариваться. Рассказы беженцев - это слишком мало наполнения, чтобы называть это мозгом.Кем он поездил?? Черным наемником? Ну может что-то и умел. Только не вел и не ведёт сейчас (при твоём Наполеоне) никто учёт черных наемников. Запрещено наемничество. Почему твой главком не ведёт?? Ладно Муженко плохой, а чё твой не ведёт?? И сколько их таких? Единицы??А если он "покатался по Африкам" официально в составе миротворческих миссий Украины, то нет там никакой пользы (был яв этих миссиях) . Не выполнялись обычными контрачами ни огневые задачи,ни какие бы то ни было другие, связанные с риском. Только лётчики летали и применяли оружие. Контрач стоял на вышке на заборе. Ну или на водовозке ездил. Но уж точно не стрелял. И по нему не стреляли.Весь дискомфорт его заключался в том, что черные дети целыми днями надоедали ему и просили еду. Вот и весь его "обстрелянный" опыт.А, ну да, перед Африкой он пострелял из автомата в мишень. Точно,это выгодно его отличает. Прям сппцназером стал!!Ещё найдешь нам обстрелянные тысячи, или угомонился?Что там по Петру? В педоуголок тебя оформляем? За неподтвержденнве дерьмовбросы. Hotab

Повідомлень: 3975 З нами з: 15.02.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 1282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7304730573067307 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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