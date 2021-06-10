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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 10 чер, 2021 21:40
Ну от дійсно я не розумію, як таке! можна казати да ще з такою інтонацією?!
Тобто агресор-рашка спеціально зробила ситуацію з порожніми складами вугілля, як енергетичну блокаду, щоб...
Але ж цей ворог спокійнісінько дозволив закупляти на непідконтрольних теріторіях вугілля.
Для чого?))
Щоб спаплюжити свою ж енергетичну блокаду, спростувати ж свою задумку, свій елемент гібридної війни?!
Щоб допогти Україні, ПАПу з урядом та українцям?!
А також про спецоперацію)) по вивезенню 4,5 млрд. грн. готівки з Криму.
Ну ж навне, що такі дії можуть бути тільки результатом домовленостей.
Мабуть між бойовиками та підприємствами з рахунками на підконтрольній території; між банкірами кримських окупантів та НБУ))) (сарказм).
Чи вище...
Ну за кого Гетьман має слухачів-пересічних? І як після цього йому вірити-то?
З.и.
Конгеніально -- стратегічна! задумка ворога по дестабілізації стану в країні за допомогою енергоблокади знешкоджується простим рішенням закупати на підконтрольних ворогу територіях енергоресурси. Ще й рахунки цих підприємств на підконтрольній території.
Якесь шапіто. Сенсанційне.
Додано: Чет 10 чер, 2021 22:23
Чел называющий себя вертолетчиком не знает, что МС в ходе ремонта делает продление и по фюзеляжу.
Я смотрю ты в вику полез за аббревиатурами, но там этого нет )))
Открою тебе тайну, ПУ это для нашей армии, которые кроме МС модернизации проходили модернизацию и на Авиаконе, а МСБ только на МС и под этой аббревиатурой шли на экспорт, экспортером выступал МС. И эти вертолеты там летают.
я так и не услышал про перемоги Кривоноса.
Штурм Краматорского аэропорта отбили как раз бойцы авиационной комендатуры и лишь потом там появился спецназ.
Воен не знает, что ВСУ повоевали в Ираке и брали участие во многих миротворческих операциях.
Уже подутомило постоянно тебя макать, не в теме так не спорь с теми кто в теме.
Додано: Чет 10 чер, 2021 22:46
Re: Політичні дискусії
О боги. Усыпите его. Для кого продлевают?? Для черных - пожалуйста. Целые стоянки забитые фюзеляжами на аэродромах Чернобанвки, Броды, Н.Калинова, ничего не продлевается никем, используют как доноры, потому что списаны в утиль эти "В"-ки, а у Димки продлевает Моторсич. И кто на них полетит? Чернокожий - пусть летит. В Украине, повторюсь, ни один Ми-24В не летает и не полетит. Потому черным - да. Продали как металлом. Но продлить то, что нельзя продлить - это не подпишет никто. В случае чего - тюрьма подписавшему.
И да, как бы не именно на этих"В-ках" и мне предлагали недавно полетать в черную. Понимаешь, почему "в черную"?? Потому что и машины "серые", "их там нет!" . На официальных ресурсных машинах "гуси " не летают.
Та пусть летают . "В"-ки по всей Африке летают. Только где ты тут проблему для Украины увидел? У нас много лет как не летают и не полетят. Нет ресурса.
Что там у нас с картой земель отданных Петром?
И шо? Зашли через КПП непонятно кто, по ним начали стрелять, они ушли.
Пришли спецы, расставили блоки на въезде, выкопали траншеи по периметру, организовали нормальную оборону. К чему ты это снова поешь?
Да ты реально больненький. Какой ещё Ирак??
1. В Ираке была солянка со всех частей Украины. После прибытия из контингента они разъезжались по всем частям Украины. И даже статистику никто не вел, кто там где, и естественно с началом войны никто их не искал по всем частям.
2. Вывели в 2005 году тот Ирак. С такой дикой текучкой контрактников в армии, к 2014-му их осталось единицы, и те вовсе не в спецназе.
Это надо быть ну просто невменяемым, говорить,что к войне у нас были тысячи обстрелянные в Ираке.
Я уже не говорю о задачах тех наших сил в Ираке. Ты недалёкий думаешь они города штурмом брали там?? В чем они обстреляны?? На колонну из засады на них напали, вот и весь "обстрелянные".
Да ты просто от бога макатель.
Ну если с продажей металлолома черным разобрались,вернёмся к Петру, "оставившем миллионы людей и территории". Что там у нас? Сделал домашнее задание?
Или отправим тебя в педоуголок пробалоливших пистунов и оставим в покое?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 10 чер, 2021 22:59, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 10 чер, 2021 22:54
Интересно, за чем об этом вещать?
Это мы и без них знаем - главное дать больше времени этим...
Ну этим, что чужих собак продают.
Вернулись с чего начали:
По пять десятин каждому торговцу Землёй Украины и платить налог, о котором они истошно вещают.
Вернулись, с чего начали - Классика безсмертна:
Насколько Беня прозорлив!
Додано: Чет 10 чер, 2021 23:10
Ми-8МСБ летают и в ВСУ и НГ и многие из них делали из таких же стояночных. Так что не парь мозг своими сказками.
А то что это стандартная система обороны и не надо быть спецназером чтоб копать окопы.
У меня знакомый Ирак прошел и по всей Африке поездил, так его удивило, что никого из них не призывали, а тут какой-то Hotab втирает, что это чушь. Это бесценный опыт, но муженковскому генштабу он был не нужен и они призывали тех кто и автомата раньше не держал.
Додано: Чет 10 чер, 2021 23:20
Re: Політичні дискусії
Их до сих пор делают, если "стояночный" с ресурсом. Ми-24В без ресурса, давно. Что тебе не ясно?? Читай шевеля губами: давно в Украине "В-ки" не поднимались в небо. Как и "К-ки".
Там у тебя нечему запариваться. Рассказы беженцев - это слишком мало наполнения, чтобы называть это мозгом.
Кем он поездил?? Черным наемником? Ну может что-то и умел. Только не вел и не ведёт сейчас (при твоём Наполеоне) никто учёт черных наемников. Запрещено наемничество. Почему твой главком не ведёт?? Ладно Муженко плохой, а чё твой не ведёт?? И сколько их таких? Единицы??
А если он "покатался по Африкам" официально в составе миротворческих миссий Украины, то нет там никакой пользы (был яв этих миссиях) . Не выполнялись обычными контрачами ни огневые задачи,ни какие бы то ни было другие, связанные с риском. Только лётчики летали и применяли оружие. Контрач стоял на вышке на заборе. Ну или на водовозке ездил. Но уж точно не стрелял. И по нему не стреляли.
Весь дискомфорт его заключался в том, что черные дети целыми днями надоедали ему и просили еду. Вот и весь его "обстрелянный" опыт.
А, ну да, перед Африкой он пострелял из автомата в мишень. Точно,это выгодно его отличает. Прям сппцназером стал!!
Ещё найдешь нам обстрелянные тысячи, или угомонился?
Что там по Петру? В педоуголок тебя оформляем? За неподтвержденнве дерьмовбросы.
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