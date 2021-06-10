Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
При всём своём Уважении - любая клоунада должна иметь свои грницы. Оно думает, что если его хорошо кормят, то в стране усе в шиколаде? https://t.me/oleksiihoncharenko/6457 ЕСПЧ вновь захлёбывается от жалоб с Украины. Лиц с нестандартной ориентацией нельзя называть своим именем? ОНО словно Велика Палата Верховного Суду: - Это тогда Мы были такие! - А теперь официально - "Всё по закону"! Решение ЕСПЧ отменили и давай заново! По новым Законам.
Я переведу, для тех, кто не знаком с историей и тактикой на что ссылаюсь каждый раз, для непонимающих происходящее, или просто не знающих историю ВОВ(не Второй Мировой, а ВОВ): Население оккупированных территорий Грузии, Украины, Белоруссии, ... - поставит в ружье, и погонит впереди себя насаждать "русский мир".
А пока "разводят" усю Украину: Население само вынуждено восстанавливать Государство Украина https://strana.ua/news/338072-sbu-zablo ... jpole.html Кто не знает содержания переведу: под предлогом "территориальной реформы" Гуляйполе ликвидировали(Гуляпольский р-он, органы Гос власти, тощо) - освобождают Землю под китайцев - вернее недра там продали китайцам а землю от населения не очистили, а люди против.