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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7305730673077308
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:24

При всём своём Уважении - любая клоунада должна иметь свои грницы.
Оно думает, что если его хорошо кормят, то в стране усе в шиколаде?
https://t.me/oleksiihoncharenko/6457
ЕСПЧ вновь захлёбывается от жалоб с Украины.
Лиц с нестандартной ориентацией нельзя называть своим именем?
ОНО словно Велика Палата Верховного Суду:
- Это тогда Мы были такие!
- А теперь официально - "Всё по закону"!
Решение ЕСПЧ отменили и давай заново! По новым Законам.

Это уже идём по пути РФ!
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:40

Интересная "Новость" имеющая прямое отношение к Большой политике:
https://life.dialog.ua/230511_1622806270
Я так понимаю советская лаборатория из под Поти достигла своих целей?
Только уже в Анголе.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 12:43

https://sprotyv.info/news/rf-obyavila-o ... apravlenii
За то у нас Президент - "разводящий"
И все счастливы.

Я переведу, для тех, кто не знаком с историей и тактикой на что ссылаюсь каждый раз, для непонимающих происходящее, или просто не знающих историю ВОВ(не Второй Мировой, а ВОВ):
Население оккупированных территорий Грузии, Украины, Белоруссии, ... - поставит в ружье, и погонит впереди себя насаждать "русский мир".
:mrgreen:
А пока "разводят" усю Украину:
Население само вынуждено восстанавливать Государство Украина https://strana.ua/news/338072-sbu-zablo ... jpole.html
Кто не знает содержания переведу: под предлогом "территориальной реформы" Гуляйполе ликвидировали(Гуляпольский р-он, органы Гос власти, тощо) - освобождают Землю под китайцев - вернее недра там продали китайцам а землю от населения не очистили, а люди против.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:16

  Hotab написав:Что там по Петру? В педоуголок тебя оформляем? За неподтвержденнве дерьмовбросы.

Вы чуть- чуть увлеклись!
Да не бывает всё гладко, НО:
https://youtu.be/Z_fSX5KU1f0?t=10225


Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Даже из того, что осталось можно уже спустя время делать выводы?
Или ещё рано?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:15

Глава НАК Нафтогаза Витренко предрекает войну после запуска Северного потока-2.

«Худшее развитие событий - это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП. Самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны... Худшее развитие событий - это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», - заявил Витренко.

«ворожий сайт» уже неоднократно писала, что запуск Северного потока-2 как раз сильно уменьшить вероятность войны, так как Украина во-многом потеряет свою геополитическую ценность. Особенно для России, которая избавится от зависимости от украинского транзита (через Украину идёт газ в Европу на десятки миллиардов долларов). После запуска СП-2 интерес Москвы к украинским делам очень сильно ослабнет.

Соответсвенно, и вероятность войны сильно уменьшится. Точнее - сильно уменьшится вероятность войны по инициативе России.

иными словами:
опять питун нападьот, если срочно не ввести новую абонплату или налог "на трубу"
(вы же не думаете, что метрополия даст денег на войнушку, тем более после таких "речевых оборотов"? )
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:36

вы же слышали абсурдную новость о том, что правительство Шмыгаля выделило 6 миллионов долларов помощи для Судана, чтобы помочь тому выплатить долг перед МФВ?

но вдруг оказалось, что Судан признал Крым российским

как накажем Шмыгаля?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 17:37

  Вкладчик1234 написав:иными словами:
опять питун нападьот, если срочно не ввести новую абонплату или налог "на трубу"
(вы же не думаете, что метрополия даст денег на войнушку, тем более после таких "речевых оборотов"? )

Да неее если газ пойдёт в обход - никто по 3 ярда в год платить за эксплуатацию ГТС Украины не будет.
И платить за газ в квартире - придётся с учётом стоимости всей ГТС.
Да+ сколько людей потеряет работу?
Kudrjavuy
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