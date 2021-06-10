Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
При всём своём Уважении - любая клоунада должна иметь свои грницы. Оно думает, что если его хорошо кормят, то в стране усе в шиколаде? https://t.me/oleksiihoncharenko/6457 ЕСПЧ вновь захлёбывается от жалоб с Украины. Лиц с нестандартной ориентацией нельзя называть своим именем? ОНО словно Велика Палата Верховного Суду: - Это тогда Мы были такие! - А теперь официально - "Всё по закону"! Решение ЕСПЧ отменили и давай заново! По новым Законам.
Я переведу, для тех, кто не знаком с историей и тактикой на что ссылаюсь каждый раз, для непонимающих происходящее, или просто не знающих историю ВОВ(не Второй Мировой, а ВОВ): Население оккупированных территорий Грузии, Украины, Белоруссии, ... - поставит в ружье, и погонит впереди себя насаждать "русский мир".
А пока "разводят" усю Украину: Население само вынуждено восстанавливать Государство Украина https://strana.ua/news/338072-sbu-zablo ... jpole.html Кто не знает содержания переведу: под предлогом "территориальной реформы" Гуляйполе ликвидировали(Гуляпольский р-он, органы Гос власти, тощо) - освобождают Землю под китайцев - вернее недра там продали китайцам а землю от населения не очистили, а люди против.
Глава НАК Нафтогаза Витренко предрекает войну после запуска Северного потока-2.
«Худшее развитие событий - это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП. Самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны... Худшее развитие событий - это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», - заявил Витренко.
«ворожий сайт» уже неоднократно писала, что запуск Северного потока-2 как раз сильно уменьшить вероятность войны, так как Украина во-многом потеряет свою геополитическую ценность. Особенно для России, которая избавится от зависимости от украинского транзита (через Украину идёт газ в Европу на десятки миллиардов долларов). После запуска СП-2 интерес Москвы к украинским делам очень сильно ослабнет.
Соответсвенно, и вероятность войны сильно уменьшится. Точнее - сильно уменьшится вероятность войны по инициативе России.
иными словами: опять питун нападьот, если срочно не ввести новую абонплату или налог "на трубу" (вы же не думаете, что метрополия даст денег на войнушку, тем более после таких "речевых оборотов"? )
Вкладчик1234 написав:иными словами: опять питун нападьот, если срочно не ввести новую абонплату или налог "на трубу" (вы же не думаете, что метрополия даст денег на войнушку, тем более после таких "речевых оборотов"? )
Да неее если газ пойдёт в обход - никто по 3 ярда в год платить за эксплуатацию ГТС Украины не будет. И платить за газ в квартире - придётся с учётом стоимости всей ГТС. Да+ сколько людей потеряет работу?