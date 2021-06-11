Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В общем – картинка та еще. Но дает определенное представление о том, кто как к нам относится. Самое интересное то, что почти половина – наши бывшие союзники по ОВД и «братья» по СССР. Но по факту значимых и весомых союзников Россия не имеет. Временные попутчики.