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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7305730673077308 Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:53



В общем – картинка та еще. Но дает определенное представление о том, кто как к нам относится. Самое интересное то, что почти половина – наши бывшие союзники по ОВД и «братья» по СССР. Но по факту значимых и весомых союзников Россия не имеет. Временные попутчики.



https://topwar.ru/183868-gde-prikazhete ... nikov.html



Рекомендую коменти почитати. Где прикажете России брать союзников?В общем – картинка та еще. Но дает определенное представление о том, кто как к нам относится. Самое интересное то, что почти половина – наши бывшие союзники по ОВД и «братья» по СССР. Но по факту значимых и весомых союзников Россия не имеет. Временные попутчики.Рекомендую коменти почитати. Ukrainian

Повідомлень: 9872 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 682 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:36 Бойовики «ЛНР» заявили, що українська диверсійно-розвідувальна група напала на їхній блокпост неподалік селища Голубівське та вбила п’ятьох найманців. Але у Збройних силах України запевняють, що ті перестріляли один одного.



Про смерть п’ятьох бойовиків повідомила так звана «народна міліція ЛНР» у своєму Telegram-каналі.



Там повідомили, що нібито українська ДРГ напала на спостережний пост та вбила п’ятьох бойовиків. Їх розстріляли упритул.



Водночас у ЗСУ запевняють, що стрілянина на спостережному посту бойовиків сталася після розпивання алкоголю.



«На одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ у районі населеного пункту Голубівське, що розташоване на тимчасово окупованій території, найманці після довготривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації у самопроголошеній республіці зчинили бійку, яка згодом переросла в стрілянину, в результаті якої один найманець наніс вогнепальні поранення, несумісні з життям, своїм співтоваришам, після чого, усвідомивши тяжкість злочину, вчинив самогубство», — заявили в ОТУ «Північ».



Як зазначили українські військові, для приховування низького рівня дисципліни серед бойовиків їхні ватажки звинувачують у цьому ЗСУ. Ukrainian

Повідомлень: 9872 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 682 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7305730673077308 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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