RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7305730673077308
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:53

Где прикажете России брать союзников?

В общем – картинка та еще. Но дает определенное представление о том, кто как к нам относится. Самое интересное то, что почти половина – наши бывшие союзники по ОВД и «братья» по СССР. Но по факту значимых и весомых союзников Россия не имеет. Временные попутчики.

https://topwar.ru/183868-gde-prikazhete ... nikov.html

Рекомендую коменти почитати.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9872
З нами з: 18.06.08
Подякував: 33 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:36

Бойовики «ЛНР» заявили, що українська диверсійно-розвідувальна група напала на їхній блокпост неподалік селища Голубівське та вбила п’ятьох найманців. Але у Збройних силах України запевняють, що ті перестріляли один одного.

Про смерть п’ятьох бойовиків повідомила так звана «народна міліція ЛНР» у своєму Telegram-каналі.

Там повідомили, що нібито українська ДРГ напала на спостережний пост та вбила п’ятьох бойовиків. Їх розстріляли упритул.

Водночас у ЗСУ запевняють, що стрілянина на спостережному посту бойовиків сталася після розпивання алкоголю.

«На одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ у районі населеного пункту Голубівське, що розташоване на тимчасово окупованій території, найманці після довготривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації у самопроголошеній республіці зчинили бійку, яка згодом переросла в стрілянину, в результаті якої один найманець наніс вогнепальні поранення, несумісні з життям, своїм співтоваришам, після чого, усвідомивши тяжкість злочину, вчинив самогубство», — заявили в ОТУ «Північ».

Як зазначили українські військові, для приховування низького рівня дисципліни серед бойовиків їхні ватажки звинувачують у цьому ЗСУ.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9872
З нами з: 18.06.08
Подякував: 33 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7305730673077308
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22581)
11.06.2021 22:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.