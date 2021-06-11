andrijk777 "Союзники" думають в першу чергу про себе. Що є абсолютно логічним. ВСІ в першу чергу думають про себе.
Вы потише! Тайну раскрываете!
Кстати, если можно, ссылку на "Союзный Договор" между Украиной и... Членами НАТО!
Ну там, "военная помощь" или "мильярды баксов помощи"(не Кредитов а именно Помощь)!
Я не помню, в упор.
Дело в том, что большинство украинцев, к огромному сожалению.... вышли из СССР!
До этого, до СССР, их прадеды, благополучно батрачили кто на Царя, кто на "бабцю Австрiю".
То есть, Ментально, с молоком "мамки" впиталось, шо "У каждого рабёнка - должен быть Батько, Брат или там БОГ", который "в трудную минуту - бесплатно, защитит, накормит, погладит по головке и успокоит"
Я не просто так выделил! Это одна из Основных Проблем украинцев, да и славян в целом!
Но, на самом то деле, в мире -Капитализм!
За всё - надо платить!
Если "Братан" за тебя вписался в разборках с соседской "шпаной", прости... завтра, ты сделаешь всё, что "Братан" скажет! Вплоть до "сексуальных извращений с твоей жонкой".
Западые капиталисты - предоставляют Украине... КРЕДИТЫ, притом - на своих Условиях!
В результате, Запад - получает Выгоду от использования как природных так и человеческих ресурсов!
Это Бизнес! Ничего личного!
Что от этого имеет местный "простой Мыкола", к сожалению - лучше не озвучивать.
Разве что шанс, уехать навсегда с Прабатькiвщини!
Аналогично, кстати и расейские капиталисты! Они тоже, при "овощах"- свои интересы имели!
А где же Интересы Украинского Народа? Вот развитие технологий, науки, образования, повышение уровня жизни и пр.?
Это... надо бы у Народа спросить! Но, никто у народа и не спрашивает!
Как с Продажей Земли, например!
Или, как с НАТО!
НАТО - это прекрасно!
Мощный Союз! Со своими Требованиями к Членам!
О последнем, молчат политологи!
АУ! Вы хотите выйти послезавтра на поле в составе Сборной Украины?
ДАААА!
Стоп! А вот, Шмыгаль, к примеру... как себя сможет показать на правом фланге защиты Сборной Украины по Футболу?
Думаю... НИКАК!
Потому, что Шмыгаль не профессиональный футболист!
Стоп!
Выходит, чтобы Украина стала полноценным членом НАТО(или Шмыгаль стал Профессиональным Футболистом) надо из Шмыгаля этого Футболиста сделать!
Супер!
Лет 10-ть тренировок... и что-то может и выйдет(если здоровье позволит)!
Так и с Украиной и НАТО!
Миллиардов 10-ть баксов, лет 5-ть на перевооружение и... может чего и выйдет!
Деньги... только в кредит!
Ну и ШАНС, проявить "молодым украинцам" в войне в Иране.. а возможно и с Китаем!
Кстати, о Китае!
Членство в НАТО, даст потрясающую возможность нашим Козакам массово противостоять "коммунистической китайской угрозе" и стать основной ударной(мясом) силой в борьбе с Жёлтой Расой!
не, ну храбро помереть в азиатских степях, за Счастье дяди Сэма, чем не Счастье простого украинца?
Для чего же его мамка то рожала? Ясно, имено для этого, воевать с китаем!
И вот, когда москалей с китаёцами переможемо, то -Заживемо!
Свои ракеты на Марс запустим, свой Айфон разработаем, свою Фондовую биржу откроем, в Жашковi!
А шо?
Жашкiвська товарна бiржа! ЖТБ Звучить!
Весело и тоскливо!Психология еврея или англо-сакса, кардинально отличается от психологии украинца!
У "них" - есть понимагие "Причинно-Следственных связей"!
"ОНИ"- прекрасные "Игроки".. а "жизнь - это Игра"!
"Они"- всегда ищут Выгоду и используют "Игру" для того, чтобы не просто Выжить, но и "Завоевать Преимущество" для себя, своих детей, своего НАРОДА!
Посмотрите на славян!
Это полная противоположность!
Вместо того, чтобы "хитростью" выбивать себе и выгодные условия и дешевые энергоносители, мы сами уничтожаем свой же народ!
Когда в Украине появятся проукраиские политики а не пророссийские, проевропейские, проавстралийские, промарсианские и пр.?
У вас вообще, есть гордость или всем, реально нужен ЦАР?
В НАТО они собрались! 99-я страна в мире по ВВП!
Клоуны!
За чей счёт?
Опять долгов набрать и на внуков повесить?