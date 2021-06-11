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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7305730673077308 Додано: П'ят 11 чер, 2021 20:53



В общем – картинка та еще. Но дает определенное представление о том, кто как к нам относится. Самое интересное то, что почти половина – наши бывшие союзники по ОВД и «братья» по СССР. Но по факту значимых и весомых союзников Россия не имеет. Временные попутчики.



https://topwar.ru/183868-gde-prikazhete ... nikov.html



Рекомендую коменти почитати. Где прикажете России брать союзников?В общем – картинка та еще. Но дает определенное представление о том, кто как к нам относится. Самое интересное то, что почти половина – наши бывшие союзники по ОВД и «братья» по СССР. Но по факту значимых и весомых союзников Россия не имеет. Временные попутчики.Рекомендую коменти почитати. Ukrainian

Повідомлень: 9873 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 682 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 чер, 2021 21:36 Бойовики «ЛНР» заявили, що українська диверсійно-розвідувальна група напала на їхній блокпост неподалік селища Голубівське та вбила п’ятьох найманців. Але у Збройних силах України запевняють, що ті перестріляли один одного.



Про смерть п’ятьох бойовиків повідомила так звана «народна міліція ЛНР» у своєму Telegram-каналі.



Там повідомили, що нібито українська ДРГ напала на спостережний пост та вбила п’ятьох бойовиків. Їх розстріляли упритул.



Водночас у ЗСУ запевняють, що стрілянина на спостережному посту бойовиків сталася після розпивання алкоголю.



«На одному зі спостережних пунктів російсько-окупаційних військ у районі населеного пункту Голубівське, що розташоване на тимчасово окупованій території, найманці після довготривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації у самопроголошеній республіці зчинили бійку, яка згодом переросла в стрілянину, в результаті якої один найманець наніс вогнепальні поранення, несумісні з життям, своїм співтоваришам, після чого, усвідомивши тяжкість злочину, вчинив самогубство», — заявили в ОТУ «Північ».



Як зазначили українські військові, для приховування низького рівня дисципліни серед бойовиків їхні ватажки звинувачують у цьому ЗСУ. Ukrainian

Повідомлень: 9873 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 682 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 чер, 2021 23:04 budivelnik написав: detroytred написав: Ну от дійсно я не розумію, як таке! можна казати да ще з такою інтонацією?!

Тобто агресор-рашка спеціально зробила ситуацію з порожніми складами вугілля, як енергетичну блокаду, щоб...

Але ж цей ворог спокійнісінько дозволив закупляти на непідконтрольних теріторіях вугілля.

Для чого?))

Щоб спаплюжити свою ж енергетичну блокаду, спростувати ж свою задумку, свій елемент гібридної війни?!

Щоб допогти Україні, ПАПу з урядом та українцям?! Ну от дійсно я не розумію, як таке! можна казати да ще з такою інтонацією?!Тобто агресор-рашка спеціально зробила ситуацію з порожніми складами вугілля, як енергетичну блокаду, щоб...Але ж цей ворог спокійнісінько дозволив закупляти на непідконтрольних теріторіях вугілля.Для чого?))Щоб спаплюжити свою ж енергетичну блокаду, спростувати ж свою задумку, свій елемент гібридної війни?!Щоб допогти Україні, ПАПу з урядом та українцям?! 1 Дивуватись що ворог,який зробив перших осіб України(Президента,Премєра,Голову СБУ,Міністра оборони,голову МВС і так далі)- зрадниками України - створив умови коли вугільні склади на території яка була найбільшнашпигованою проросійськими настроями-стали пустими...

Може тільки неадекват

2 Після того ,як виявилось що Україна витримала перший удар ,а пару мільйонів ОРДЛОВців треба годувати й так з дірявого бюджету педерації - дивуватись що пуйло дозволило продавати Україні вугілля з ордло - може тільки примітив...

3 У нас був ще один приклад,який Порошенкові закидали як зрада - поставки електроенергії в Крим....

От тільки ніхто не згадує,що ту кількість енергії яку ми поставляли в Крим - педереційники нам повертали поставками енергії які ми отримували в Харків з педерації...

І йшло змагання

Хто швидше - педереційники протягнуть подовжувач з Кубані до Криму, чи ми прокладемо ЛЕП з Рівенської АЕС до Києва.

Ми встигли на 2 місяці швидше..і як тільки з Рівного пішла енергія до Києва,а енергія яку до цього використовувалась в Києві - пішла до Харкова, так відразу якісь непідконтрольні Україні нацики , поломали ЛЕП з південноукраїнської АЕС до Криму, і при чому так поломали ,що їх оточили наші військові і не дали можливість бригадам електромонтерів до цих опор добратись....





Тому висновок здається від Ходжі Насретдіна чи Омар Хаяма.

Будь який дурень,задасть стільки запитань,що й сто мудреців не дадуть на них відповіді... ТМ(с)



Таким чином

Якщо хочеться поговорити про складні речі - не варто їх спрощувати до повного примітивізму..

Адже

Дявол криється в деталях. 1 Дивуватись що ворог,який зробив перших осіб України(Президента,Премєра,Голову СБУ,Міністра оборони,голову МВС і так далі)- зрадниками України - створив умови коли вугільні склади на території яка була найбільшнашпигованою проросійськими настроями-стали пустими...Може тільки неадекват2 Після того ,як виявилось що Україна витримала перший удар ,а пару мільйонів ОРДЛОВців треба годувати й так з дірявого бюджету педерації - дивуватись що пуйло дозволило продавати Україні вугілля з ордло - може тільки примітив...3 У нас був ще один приклад,який Порошенкові закидали як зрада - поставки електроенергії в Крим....От тільки ніхто не згадує,що ту кількість енергії яку ми поставляли в Крим - педереційники нам повертали поставками енергії які ми отримували в Харків з педерації...І йшло змаганняХто швидше - педереційники протягнуть подовжувач з Кубані до Криму, чи ми прокладемо ЛЕП з Рівенської АЕС до Києва.Ми встигли на 2 місяці швидше..і як тільки з Рівного пішла енергія до Києва,а енергія яку до цього використовувалась в Києві - пішла до Харкова, так відразу якісь, поломали ЛЕП з південноукраїнської АЕС до Криму, і при чому так поломали ,що їх оточили наші військові і не дали можливість бригадам електромонтерів до цих опор добратись....Тому висновок здається від Ходжі Насретдіна чи Омар Хаяма.ТМ(с)Таким чиномЯкщо хочеться поговорити про складні речі - не варто їх спрощувати до повного примітивізму..Адже

Ти дурко!?

Прочитай по буквах чому саме я здивувався, а не підміняй предмет.

Ну дійсно наскільки треба бути таким тупим, щоб постійно використовувати цей примітивніший наочний демагогічний прийом.



Одне і теж постійно...

Невже ти вважаєш, що це не помітно і такі твої примітивні викрутаси пройдуть?



А може ти й справді не розумієш???

Тоді для недолугого поясню -- мова не про те, що було, а про те, як це зараз пояснює-показує Порошенко.

Про його оце таке пояснення.

В якому величезна несумісність -- самі ж рашковани просто дозволили Порошенку зруйнувати свій! стратегічний! план-мету! по дестабілізації в Україні через енергетичну блокаду. (Це сам Порошенко так визначив про дестабілізацію, як ціль).

Просто надали можливість отримувати вугілля з підконтрольних їм територій, тому що ПАП з урядом вирішив закупати його в них (на підконтрольних їм територіях).





Тут можна тільки погадати, що рашковани виторгували за це...

А ПАП подає, як чисто свій здобуток у вирішенні проблеми.



Зи. Урівнювати "бажання" агресора годувати ордловців і мету дестабілізувати Україну в умовах війни, нападу --- дійсно може тільки такий неадекват, як ти.



Вони (рашковани), коли планували цю блокаду, про відсутність коштів за вугілля мабуть не подумали)) Ти дурко!?Прочитай по буквах чому саме я здивувався, а не підміняй предмет.Ну дійсно наскільки треба бути таким тупим, щоб постійно використовувати цей примітивніший наочний демагогічний прийом.Одне і теж постійно...Невже ти вважаєш, що це не помітно і такі твої примітивні викрутаси пройдуть?А може ти й справді не розумієш???Тоді для недолугого поясню -- мова не про те, що було, а про те, як це зараз пояснює-показує Порошенко.Про його оце таке пояснення.В якому величезна несумісність -- самі ж рашковани просто дозволили Порошенку зруйнувати свій! стратегічний! план-мету! по дестабілізації в Україні через енергетичну блокаду. (Це сам Порошенко так визначив про дестабілізацію, як ціль).Просто надали можливість отримувати вугілля з підконтрольних їм територій, тому що ПАП з урядом вирішив закупати його в них (на підконтрольних їм територіях).Тут можна тільки погадати, що рашковани виторгували за це...А ПАП подає, як чисто свій здобуток у вирішенні проблеми.Зи. Урівнювати "бажання" агресора годувати ордловців і мету дестабілізувати Україну в умовах війни, нападу --- дійсно може тільки такий неадекват, як ти.Вони (рашковани), коли планували цю блокаду, про відсутність коштів за вугілля мабуть не подумали)) Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 11 чер, 2021 23:34, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24291 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 чер, 2021 23:31 andrijk777 "Союзники" думають в першу чергу про себе. Що є абсолютно логічним. ВСІ в першу чергу думають про себе.

Вы потише! Тайну раскрываете!

Кстати, если можно, ссылку на "Союзный Договор" между Украиной и... Членами НАТО!

Ну там, "военная помощь" или "мильярды баксов помощи"(не Кредитов а именно Помощь)!

Я не помню, в упор.



Дело в том, что большинство украинцев, к огромному сожалению.... вышли из СССР!

До этого, до СССР, их прадеды, благополучно батрачили кто на Царя, кто на "бабцю Австрiю".

То есть, Ментально, с молоком "мамки" впиталось, шо "У каждого рабёнка - должен быть Батько, Брат или там БОГ", который "в трудную минуту - бесплатно, защитит, накормит, погладит по головке и успокоит"



Я не просто так выделил! Это одна из Основных Проблем украинцев, да и славян в целом!



Но, на самом то деле, в мире -Капитализм!

За всё - надо платить!

Если "Братан" за тебя вписался в разборках с соседской "шпаной", прости... завтра, ты сделаешь всё, что "Братан" скажет! Вплоть до "сексуальных извращений с твоей жонкой".



Западые капиталисты - предоставляют Украине... КРЕДИТЫ, притом - на своих Условиях!

В результате, Запад - получает Выгоду от использования как природных так и человеческих ресурсов!

Это Бизнес! Ничего личного!



Что от этого имеет местный "простой Мыкола", к сожалению - лучше не озвучивать.

Разве что шанс, уехать навсегда с Прабатькiвщини!



Аналогично, кстати и расейские капиталисты! Они тоже, при "овощах"- свои интересы имели!



А где же Интересы Украинского Народа? Вот развитие технологий, науки, образования, повышение уровня жизни и пр.?

Это... надо бы у Народа спросить! Но, никто у народа и не спрашивает!



Как с Продажей Земли, например!

Или, как с НАТО!



НАТО - это прекрасно!

Мощный Союз! Со своими Требованиями к Членам!

О последнем, молчат политологи!

АУ! Вы хотите выйти послезавтра на поле в составе Сборной Украины?

ДАААА!

Стоп! А вот, Шмыгаль, к примеру... как себя сможет показать на правом фланге защиты Сборной Украины по Футболу?

Думаю... НИКАК!

Потому, что Шмыгаль не профессиональный футболист!

Стоп!

Выходит, чтобы Украина стала полноценным членом НАТО(или Шмыгаль стал Профессиональным Футболистом) надо из Шмыгаля этого Футболиста сделать!



Супер!

Лет 10-ть тренировок... и что-то может и выйдет(если здоровье позволит)!



Так и с Украиной и НАТО!

Миллиардов 10-ть баксов, лет 5-ть на перевооружение и... может чего и выйдет!

Деньги... только в кредит!

Ну и ШАНС, проявить "молодым украинцам" в войне в Иране.. а возможно и с Китаем!

Кстати, о Китае!

Членство в НАТО, даст потрясающую возможность нашим Козакам массово противостоять "коммунистической китайской угрозе" и стать основной ударной(мясом) силой в борьбе с Жёлтой Расой!

не, ну храбро помереть в азиатских степях, за Счастье дяди Сэма, чем не Счастье простого украинца?

Для чего же его мамка то рожала? Ясно, имено для этого, воевать с китаем!

И вот, когда москалей с китаёцами переможемо, то -Заживемо!

Свои ракеты на Марс запустим, свой Айфон разработаем, свою Фондовую биржу откроем, в Жашковi!

А шо?

Жашкiвська товарна бiржа! ЖТБ Звучить!



Весело и тоскливо!



Психология еврея или англо-сакса, кардинально отличается от психологии украинца!

У "них" - есть понимание "Причинно-Следственных связей"!

"ОНИ"- прекрасные "Игроки".. а "жизнь - это Игра"!

"Они"- всегда ищут Выгоду и используют "Игру" для того, чтобы не просто Выжить, но и "Завоевать Преимущество" для себя, своих детей, своего НАРОДА!



Посмотрите на славян!

Это полная противоположность!

Вместо того, чтобы "хитростью" выбивать себе и выгодные условия и дешевые энергоносители, мы сами уничтожаем свой же народ!





Когда в Украине появятся проукраиские политики а не пророссийские, проевропейские, проавстралийские, промарсианские и пр.?

У вас вообще, есть гордость или всем, реально нужен ЦАР?



В НАТО они собрались! 99-я страна в мире по ВВП!

Клоуны!

За чей счёт?

Опять долгов набрать и на внуков повесить? Вы потише! Тайну раскрываете!Кстати, если можно, ссылку на "Союзный Договор" между Украиной и... Членами НАТО!Ну там, "военная помощь" или "мильярды баксов помощи"(не Кредитов а именно Помощь)!Я не помню, в упор.Дело в том, что большинство украинцев, к огромному сожалению.... вышли из СССР!До этого, до СССР, их прадеды, благополучно батрачили кто на Царя, кто на "бабцю Австрiю".То есть, Ментально,Я не просто так выделил! Это одна из Основных Проблем украинцев, да и славян в целом!Но, на самом то деле, в мире -Капитализм!За всё - надо платить!Если "Братан" за тебя вписался в разборках с соседской "шпаной", прости... завтра, ты сделаешь всё, что "Братан" скажет! Вплоть до "сексуальных извращений с твоей жонкой".Западые капиталисты - предоставляют Украине... КРЕДИТЫ, притом - на своих Условиях!В результате, Запад - получает Выгоду от использования как природных так и человеческих ресурсов!Это Бизнес! Ничего личного!Что от этого имеет местный "простой Мыкола", к сожалению - лучше не озвучивать.Разве что шанс, уехать навсегда с Прабатькiвщини!Аналогично, кстати и расейские капиталисты! Они тоже, при "овощах"- свои интересы имели!А где же Интересы Украинского Народа? Вот развитие технологий, науки, образования, повышение уровня жизни и пр.?Это... надо бы у Народа спросить! Но, никто у народа и не спрашивает!Как с Продажей Земли, например!Или, как с НАТО!НАТО - это прекрасно!Мощный Союз! Со своими Требованиями к Членам!О последнем, молчат политологи!АУ! Вы хотите выйти послезавтра на поле в составе Сборной Украины?ДАААА!Стоп! А вот, Шмыгаль, к примеру... как себя сможет показать на правом фланге защиты Сборной Украины по Футболу?Думаю... НИКАК!Потому, что Шмыгаль не профессиональный футболист!Стоп!Выходит, чтобы Украина стала полноценным членом НАТО(или Шмыгаль стал Профессиональным Футболистом) надо из Шмыгаля этого Футболиста сделать!Супер!Лет 10-ть тренировок... и что-то может и выйдет(если здоровье позволит)!Так и с Украиной и НАТО!Миллиардов 10-ть баксов, лет 5-ть на перевооружение и... может чего и выйдет!Деньги... только в кредит!Ну и ШАНС, проявить "молодым украинцам" в войне в Иране.. а возможно и с Китаем!Кстати, о Китае!Членство в НАТО, даст потрясающую возможность нашим Козакам массово противостоять "коммунистической китайской угрозе" и стать основной ударной(мясом) силой в борьбе с Жёлтой Расой!не, ну храбро помереть в азиатских степях, за Счастье дяди Сэма, чем не Счастье простого украинца?Для чего же его мамка то рожала? Ясно, имено для этого, воевать с китаем!И вот, когда москалей с китаёцами переможемо, то -Заживемо!Свои ракеты на Марс запустим, свой Айфон разработаем, свою Фондовую биржу откроем, в Жашковi!А шо?Жашкiвська товарна бiржа! ЖТБ Звучить!Весело и тоскливо!У "них" - есть понимание "Причинно-Следственных связей"!"ОНИ"- прекрасные "Игроки".. а "жизнь - это Игра"!"Они"- всегда ищут Выгоду и используют "Игру" для того, чтобы не просто Выжить, но и "Завоевать Преимущество" для себя, своих детей, своего НАРОДА!Посмотрите на славян!Это полная противоположность!Вместо того, чтобы "хитростью" выбивать себе и выгодные условия и дешевые энергоносители, мы сами уничтожаем свой же народ!Когда в Украине появятся проукраиские политики а не пророссийские, проевропейские, проавстралийские, промарсианские и пр.?У вас вообще, есть гордость или всем, реально нужен ЦАР?В НАТО они собрались! 99-я страна в мире по ВВП!Клоуны!За чей счёт?Опять долгов набрать и на внуков повесить? Востаннє редагувалось Replay в Суб 12 чер, 2021 00:50, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 2263 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 00:33 Авто. Купила мама Коника... і Волика



У Києві під час виставок ComAutoTrans та «Автотехсервіс» презентували компактні електромобілі від української компанії «Електропрайд».



Сначала... я впал в ступор от названий "Коник" и "Волик"!

В голове возникло недоумение, где же "Вiслючок"?

Стало реально интересно, на какой контингент потребителей, расчитывают маркетологи?

Ответ, оказался на поверхности!

По словам создаталей, силовая установка новинки собрана из китайских комплектующих, при этом производство электромобиля планируют наладить в Киеве.

Электромобиль Konyk продается по 224 тыс. грн.









как Вы думаете, насколько устойчивой будет настолько высокая и узкая машинка?

тем более, судя по всему, аккумуляторы в задней части разместили, а не под полом!!!

а как вам салон? Таврия "Славута", люксом покажется!

И этот "Горбунок" - 8500 баксов стоит?

такое можно купить либо под дулом пистолета, либо находясь в состоянии сильнейшего наркотического опьянения!



Ааааа---

Линолеум на полу автiвки, это вообще жесть!

Спёрли из бабушкиной хрущевки, видимо!



Вот "ржу"(как коник) и думаю, откуда средства на подобные извращения?

Явно "Господдержка" должна быть!

И дай Бог, чтобы была!

Потому, что если подобных "парнокопытных" разрабатывают на полном серЙозе(не ради распила бабла), то у наших инженеров крыша либо полностью съехала, либо в Компанию набирали ребят с далёких сёл, которые не видели ничего... окромя "Коника, Волика та Вicлюка", ну там свиня, корова та Рябко - песик!



Ребят, спасибо, повесилили!

Но, такое не куплю! Лучше.. в метро или на маршрутке!

Комфортнее! Сначала... я впал в ступор от названий "Коник" и "Волик"!В голове возникло недоумение, где же "Вiслючок"?Стало реально интересно, на какой контингент потребителей, расчитывают маркетологи?Ответ, оказался на поверхности!как Вы думаете, насколько устойчивой будет настолько высокая и узкая машинка?тем более, судя по всему, аккумуляторы в задней части разместили, а не под полом!!!а как вам салон? Таврия "Славута", люксом покажется!И этот "Горбунок" - 8500 баксов стоит?такое можно купить либо под дулом пистолета, либо находясь в состоянии сильнейшего наркотического опьянения!Ааааа---Линолеум на полу автiвки, это вообще жесть!Спёрли из бабушкиной хрущевки, видимо!Вот "ржу"(как коник) и думаю, откуда средства на подобные извращения?Явно "Господдержка" должна быть!И дай Бог, чтобы была!Потому, что если подобных "парнокопытных" разрабатывают на полном серЙозе(не ради распила бабла), то у наших инженеров крыша либо полностью съехала, либо в Компанию набирали ребят с далёких сёл, которые не видели ничего... окромя "Коника, Волика та Вicлюка", ну там свиня, корова та Рябко - песик!Ребят, спасибо, повесилили!Но, такое не куплю! Лучше.. в метро или на маршрутке!Комфортнее! Replay

Повідомлень: 2263 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 02:27 Re: Політичні дискусії Replay написав: В НАТО они собрались! 99-я страна в мире по ВВП!

Клоуны!

За чей счёт?

Опять долгов набрать и на внуков повесить? В НАТО они собрались! 99-я страна в мире по ВВП!Клоуны!За чей счёт?Опять долгов набрать и на внуков повесить?

А що є взаємозв’язк між НАТО і боргами? А що є взаємозв’язк між НАТО і боргами? Ukrainian

Повідомлень: 9873 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 682 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7305730673077308 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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