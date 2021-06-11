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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7306730773087309
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 09:03

  Hotab написав:И да, хватит палиться с ватным свои гипоталамусом. Государство иначе называется.

в современном русском языке употребимы обе формы, так что не стоит писать глупости...

кстати почему вы не выдвигаете претензии немцам за Weißrussland... ;)
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