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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 12 чер, 2021 09:03
Hotab написав:
И да, хватит палиться с ватным свои гипоталамусом. Государство иначе называется.
в современном русском языке употребимы обе формы, так что не стоит писать глупости...
кстати почему вы не выдвигаете претензии немцам за Weißrussland...
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