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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7307730873097310> Додано: Суб 12 чер, 2021 09:03 Hotab написав: И да, хватит палиться с ватным свои гипоталамусом. Государство иначе называется. И да, хватит палиться с ватным свои гипоталамусом. Государство иначе называется.

в современном русском языке употребимы обе формы, так что не стоит писать глупости...



кстати почему вы не выдвигаете претензии немцам за Weißrussland... в современном русском языке употребимы обе формы, так что не стоит писать глупости...кстати почему вы не выдвигаете претензии немцам за Weißrussland... Тракторист

Повідомлень: 5259 З нами з: 06.08.08 Подякував: 284 раз. Подякували: 831 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 09:24 Replay написав: И да, массовый переход на украинский язык в технических вузах, постановка в основу "знання мови" а не Физики, Математики и Химии... привели к тому, что вот "Коники" появляются. И да, массовый переход на украинский язык в технических вузах, постановка в основу "знання мови" а не Физики, Математики и Химии... привели к тому, что вот "Коники" появляются.

Эти "коныки" продаются в Китае и Индии по 2к USD. Эти "коныки" продаются в Китае и Индии по 2к USD. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14703 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8012 раз. Подякували: 3884 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 09:25



Лидеры 30 стран, входящие в состав Североатлантического Альянса, на саммите 14 июня не будут обсуждать перспективы предоставления Украине Плана действий для членства (ПДЧ) и конкретных сроков вероятного вступления.



Об этом со ссылкой на дипломатический источник в представительстве при НАТО одной из европейских стран сообщает ТАСС в пятницу, 11 июня.



"Вопрос о ПДЧ для Украины не входит в программу саммита. Альянс подтвердит наличие у Украины и Грузии североатлантической перспективы, конкретные сроки вступления будут зависеть от соответствия этих стран всем критериям НАТО", - сказал он.



По словам источника, Украина и Грузия не получат реальной возможности вступить в НАТО до тех пор, пока не разрешат все свои территориальные конфликты.



"Североатлантический альянс является оборонительным и создан на основании принципа коллективной обороны, который гласит, что нападение на одного из членов альянса автоматически рассматривается как агрессия против всех союзников (членов НАТО - Ред.). Для вступления Украина и Грузия должны добиться разрешения всех территориальных конфликтов с Россией, поскольку в противном случае их вступление поставило бы альянс на грань военного конфликта с РФ, по сути - мировой войны", - добавил собеседник агенства.



Напомним, саммит глав государств и правительств стран Альянса состоится 14 июня в Брюсселе без Украины. Он будет состоять из одной рабочей сессии продолжительностью 2,5 часа.



Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не может понять, почему в НАТО не могут найти формат для участия нашей страны в саммите лидеров Альянса на фоне агрессии России в регионе. Про НАТО и Украину: Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14703 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8012 раз. Подякували: 3884 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 09:27 Replay написав: Schmit Надеюсь, до вас дошло уже, что внеблоковый статус Украины требует содержать огромную и высокотехнологичную армию

А так, Украинскую Армию будут содержать Ганс из Бремена и Джон из Оклахомы!

Вот делать им просто больше нечего!

Возьмут и заплатят свои 10 млрд. долларов(минимум) на поставки Абрамсов в Украину!

А так, Украинскую Армию будут содержать Ганс из Бремена и Джон из Оклахомы!Вот делать им просто больше нечего!Возьмут и заплатят свои 10 млрд. долларов(минимум) на поставки Абрамсов в Украину!

Не выдумывайте глупостей. В любом случае свою армию нужно будет содержать Украине.

Но будучи в НАТО можно содержать не 300 тысячную, а 100 тысячную армию.

А вот будучи внеблоковой страной сокращать армию - преступление. Не выдумывайте глупостей. В любом случае свою армию нужно будет содержать Украине.Но будучи в НАТО можно содержать не 300 тысячную, а 100 тысячную армию.А вот будучи внеблоковой страной сокращать армию - преступление. Schmit

Повідомлень: 2197 З нами з: 08.09.09 Подякував: 31 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 09:51 Вкладчик1234 Эти "коныки" продаются в Китае и Индии по 2к USD.

Ага!

Ещё там рикши есть, в Индии!

Надо и нам внедрять!



Украина - Европейская страна, в которой вводятся Европейские стандарты(в том числе безопастности)!

В Украине, в городах(и на трассах), тысячи больших автомобилей, мощных и быстрых...

Вот "Коник" - вполне будет нормальным на узких улочках Бангкока, но даже в Харькове, он будет создавать проблемы другим участникам дорожного движения, перевернувшись в повороте.



Ну а цена в 224 тысячи грн, это явно не 2К баксоа и явно показывает Хотелки "разработчиков"!

Тогда, всё понятно! Взяли индийский хлам, "Электрорикшу", умножили на 4 и решили впаривать местным лохам! Думаю, ещё и под программу "зеленой энергии" попадут, льготы всякие получат!

Красавцы! Ага!Ещё там рикши есть, в Индии!Надо и нам внедрять!Украина - Европейская страна, в которой вводятся Европейские стандарты(в том числе безопастности)!В Украине, в городах(и на трассах), тысячи больших автомобилей, мощных и быстрых...Вот "Коник" - вполне будет нормальным на узких улочках Бангкока, но даже в Харькове, он будет создавать проблемы другим участникам дорожного движения, перевернувшись в повороте.Ну а цена в 224 тысячи грн, это явно не 2К баксоа и явно показывает Хотелки "разработчиков"!Тогда, всё понятно! Взяли индийский хлам, "Электрорикшу", умножили на 4 и решили впаривать местным лохам! Думаю, ещё и под программу "зеленой энергии" попадут, льготы всякие получат!Красавцы! Востаннє редагувалось Replay в Суб 12 чер, 2021 10:13, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 2272 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 10:12 Schmit

Не выдумывайте глупостей. В любом случае свою армию нужно будет содержать Украине.

Но будучи в НАТО можно содержать не 300 тысячную, а 100 тысячную армию.



Ну, Ваша трактовка покатит "бабкам януковоща", там с интелехтом туго.



Итак!

ЛикБез!

Существует "Мировое Разделение Труда"!

Фактически, страны всего мира, разделены по тем товарам, продуктам и услугам, которые они могут производить/предоставлять на высокой конкурентоспособной Основе!



Если спроецировать "страны" на "обычных граждан", то хирург -оперирует а музыкант -музицирует! Но не наоборот!



С распадом СССР, у Украины было время, чтобы определиться, "ЧТО МЫ МОЖЕМ ЛУЧШЕ ДРУГИХ!"



К сожалению, у власти в стране, оказались "Пролетарии"(Кравчук, Кучма и пр. Януковочи), которые окромя "здесь и сейчас накормить себя и челядь" - ничего не видели!

В 2004-м году, в результате Революции(вызванной в частности вот действиями януковичей-кучм), к власти пришла другая Элита!

К сожалению, теперь, у власти в стране оказались другие "Пролетарии", уже сельской формации!



Обратите внимание! Ни тогда ни сейчас, к Власти не попала Интеллигенция, вот те умные люди Киева, Харькова и пр., которых можно было видеть на улицах ещё в начале 2000-х!

Многие из интеллигенции, поддержали Ющенко, т.к. надеялись на то, что Украина - сможет занять достойное место в Мировом Разделении Труда! Ведь Украина, имела дешевые энергоресурсы(в т.ч. АЭС), имела мощный производственный потенциал, науку и образование!

Только дай ШАНС и можно было "уделать Германию", по уровню жизни и пр.



Но, колгоспники та доярки - шанса не дали!

Они, как и януковощи, мыслили на уровне "ЗАВГАРА" или "ЗАВФЕРМИ"!



Что имеем сейчас?

Гончарук правильно сказал!

Украина -селькохозяйственная страна со своей Армией!

Всё! Нет больше ничего, на самом деле!

Возвратились в 17-й век! Козаки-найманцi та селяни-заробiтчани!



И за счёт чего Бюджет наполнять?

Жить то как?

зачем нужно 40 млн населения в Украине?

Рожать - зачем???

Выход на поверхности!

Нужно создать свою НАЁМНУЮ АРМИЮ, которая будет воевать "за чужое бабло"!



То есть, кто "НАМ" заплатит, за того нашi cини й поляжуть!



Вот для этого, нам и нужно Членство в НАТО!

Стать основной Ударной(мясной) силой блока!

Выполнять наземные операции в Ираке, Афганистане...в перспективе и в войне с Китаем!

ну, не нужно мозг напрягать, чтобы понять, в случае войны НАТО с Китаем(она реальна) и участия Украины на стороне НАТО, именно по Украине и будут наноситься основные удары со стороны Китая. Т.е. Киев, первым подвергнется ядерному удару!

Это, ещё раз подчеркнуть, во что "вписываемся" вступая в НАТО!



Ну и, переход на стандарты НАТО, естественно - за наш счёт!

Нам же нужна "РАБОТА"?



Это, если Мозг открыть а не Шустер-шоу слушать!

Просто потом, лет через 15-ть, корчась в конвульсиях от облучения после удара китайской бомбы, вот не надо говорить "А ХТО Ж ЗНАВ, ЩО ТАКЕ БУДЕ!?"





Каждый, у кого интеллект выше 100, ЦЕ понимает.



Как и.. когда профессоров технических вузов изгоняли за плохое знание украинского языка, вполне можно было легко просчитать последствия такого шага для наукоёмких отраслей!

Сергей Королёв, как и Сикорский - вообще не знали МОВИ(технической украинской) и по современным меркам, были бы Преданы Анафеме и не смогли бы построить ни ракет ни гелiкоптеров!

Отаке от! Ну, Ваша трактовка покатит "бабкам януковоща", там с интелехтом туго.Итак!ЛикБез!Фактически, страны всего мира, разделены по тем товарам, продуктам и услугам, которые они могут производить/предоставлять на высокой конкурентоспособной Основе!Если спроецировать "страны" на "обычных граждан", то хирург -оперирует а музыкант -музицирует! Но не наоборот!К сожалению, у власти в стране, оказались "Пролетарии"(Кравчук, Кучма и пр. Януковочи), которые окромя "здесь и сейчас накормить себя и челядь" - ничего не видели!В 2004-м году, в результате Революции(вызванной в частности вот действиями януковичей-кучм), к власти пришла другая Элита!К сожалению, теперь, у власти в стране оказались другие "Пролетарии", уже сельской формации!Многие из интеллигенции, поддержали Ющенко, т.к. надеялись на то, что Украина - сможет занять достойное место в Мировом Разделении Труда! Ведь Украина, имела дешевые энергоресурсы(в т.ч. АЭС), имела мощный производственный потенциал, науку и образование!Только дай ШАНС и можно было "уделать Германию", по уровню жизни и пр.Но, колгоспники та доярки - шанса не дали!Они, как и януковощи, мыслили на уровне "ЗАВГАРА" или "ЗАВФЕРМИ"!Что имеем сейчас?Гончарук правильно сказал!Всё! Нет больше ничего, на самом деле!И за счёт чего Бюджет наполнять?Жить то как?зачем нужно 40 млн населения в Украине?Рожать - зачем???Выход на поверхности!Вот для этого, нам и нужно Членство в НАТО!Стать основной Ударной(мясной) силой блока!Выполнять наземные операции в Ираке, Афганистане...в перспективе и в войне с Китаем!ну, не нужно мозг напрягать, чтобы понять, в случае войны НАТО с Китаем(она реальна) и участия Украины на стороне НАТО, именно по Украине и будут наноситься основные удары со стороны Китая. Т.е. Киев, первым подвергнется ядерному удару!Это, ещё раз подчеркнуть, во что "вписываемся" вступая в НАТО!Ну и, переход на стандарты НАТО, естественно - за наш счёт!Нам же нужна "РАБОТА"?Это, если Мозг открыть а не Шустер-шоу слушать!Просто потом, лет через 15-ть, корчась в конвульсиях от облучения после удара китайской бомбы, вот не надо говорить "А ХТО Ж ЗНАВ, ЩО ТАКЕ БУДЕ!?"Каждый, у кого интеллект выше 100, ЦЕ понимает.Как и.. когда профессоров технических вузов изгоняли за плохое знание украинского языка, вполне можно было легко просчитать последствия такого шага для наукоёмких отраслей!Сергей Королёв, как и Сикорский - вообще не знали МОВИ(технической украинской) и по современным меркам, были бы Преданы Анафеме и не смогли бы построить ни ракет ни гелiкоптеров!Отаке от! Replay

Повідомлень: 2272 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 10:23 Replay написав: Посмотрите на славян!

Это полная противоположность!

Вместо того, чтобы "хитростью" выбивать себе и выгодные условия и дешевые энергоносители, мы сами уничтожаем свой же народ!

Посмотрите на славян!Это полная противоположность!Вместо того, чтобы "хитростью" выбивать себе и выгодные условия и дешевые энергоносители, мы сами уничтожаем свой же народ!

Це палка з двома кінцями.

Подивіться на Білорусь. Лука десятиліттями хитрістю(і не тільки) вибивав "выгодные условия и дешевые энергоносители" і народ в більшості був довольний. Жили вони точно краще України.

Але в 2020 народ "вдруг" прокинувся і виявляється ... Лука ж диктатор. Тре його міняти. І всі так собі мріють що Лука піде(причому скоро) і знову Білорусь заживе багато і щасливо. Як мінімум краще як Україна.



Але ось тобі - реальність! Рівень життя у них уже на рівні України і продовжує падати. А Лука не йде і не йде... Подивимось що буде далі, але хитрістю вибиті "выгодные условия и дешевые энергоносители" вилазять боком. Це палка з двома кінцями.Подивіться на Білорусь. Лукахитрістю(і не тільки) вибивав "выгодные условия и дешевые энергоносители" і народ в більшості був довольний. Жили вони точно краще України.Але в 2020 народ "вдруг" прокинувся і виявляється ... Лука ж диктатор. Тре його міняти. І всі так собі мріють що Лука піде(причому скоро) і знову Білорусь заживе багато і щасливо. Як мінімум краще як Україна.Але ось тобі -! Рівень життя у них уже на рівні України і продовжує падати. А Лука не йде і не йде... Подивимось що буде далі, але хитрістю вибиті "выгодные условия и дешевые энергоносители" вилазять боком. andrijk777

Повідомлень: 3086 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 10:31 Журналист Екатерина Терехова проанализировала поданный вчера в Госдуму законопроект о репатриантах, по которому право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется всем украинцам и белорусам вне зависимости от их страны проживания и места рождения.



Это право украинцам и белорусам предоставляется на основе их внесения в список народов, которые «исторически проживали на территории РФ».



Ничего это не напоминает? Напоминает. Внесенный Зеленским законопроект о коренных народах.



Но есть существенная разница – по проекту Зе к их числу не принадлежат русские и многие другие народы, веками жившие на нынешней территории Украины.



А в России украинцев и белорусов, по сути, определили как коренной народ.



Как раз в четверг законопроект Зеленского резко раскритиковал Путин, а уже в пятницу Затулин заявил о внесении законопроекта в Госдуму. То есть, очевидно, это ответ.



И ответ очень показательный с точки зрения разницы государственной политики двух стран.



Россия показывает свою заинтересованность в увеличении числа своих граждан. Ведь законопроект Затулина позволяет (при желании) получить гражданство десяткам миллионов украинцев и белорусов. Причем подавать документы и пройти первый этап (получение вида на жительство) они могут вообще не выезжая из своей страны (через консульство).



Украина же подчеркнуто демонстрирует дискриминационное отношение к «некоренным народам», а лозунг «чемодан-вокзал-Россия» возникает в любой дискуссии по этому поводу. Справедливости ради стоит сказать, что не особо заинтересована власть и в удержании «коренных народов». В первую очередь украинцев. Массовая миграции является основной экономического курса государства все последние годы («пусть лишние люди уезжать работать за границу и шлют оттуда денежные переводы»).



Идеология украинской власти – замыкание в себе. Убрать чужаков, создать максимально однородное в идеологическом и этническом плане общество, отправить как можно больше народа на заробитчанство за кордон, после чего сидеть и ждать, когда (когда-нибудь) примут в Евросоюз, который и возьмет уже окончательно на себя управление государством.



Но сейчас на дворе не 19 век. И даже не 20. И любые замкнутые общества обречены на поражение.

Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14703 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8012 раз. Подякували: 3884 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 10:32 Replay написав: С распадом СССР, у Украины было время, чтобы определиться, "ЧТО МЫ МОЖЕМ ЛУЧШЕ ДРУГИХ!"



К сожалению, у власти в стране, оказались "Пролетарии"(Кравчук, Кучма и пр. Януковочи), которые окромя "здесь и сейчас накормить себя и челядь" - ничего не видели!

В 2004-м году, в результате Революции(вызванной в частности вот действиями януковичей-кучм), к власти пришла другая Элита!

К сожалению, теперь, у власти в стране оказались другие "Пролетарии", уже сельской формации!



Обратите внимание! Ни тогда ни сейчас, к Власти не попала Интеллигенция, вот те умные люди Киева, Харькова и пр., которых можно было видеть на улицах ещё в начале 2000-х!

Многие из интеллигенции, поддержали Ющенко, т.к. надеялись на то, что Украина - сможет занять достойное место в Мировом Разделении Труда! Ведь Украина, имела дешевые энергоресурсы(в т.ч. АЭС), имела мощный производственный потенциал, науку и образование!

Только дай ШАНС и можно было "уделать Германию", по уровню жизни и пр.



Но, колгоспники та доярки - шанса не дали!

Они, как и януковощи, мыслили на уровне "ЗАВГАРА" или "ЗАВФЕРМИ"!

К сожалению, у власти в стране, оказались "Пролетарии"(Кравчук, Кучма и пр. Януковочи), которые окромя "здесь и сейчас накормить себя и челядь" - ничего не видели!В 2004-м году, в результате Революции(вызванной в частности вот действиями януковичей-кучм), к власти пришла другая Элита!К сожалению, теперь, у власти в стране оказались другие "Пролетарии", уже сельской формации!Многие из интеллигенции, поддержали Ющенко, т.к. надеялись на то, что Украина - сможет занять достойное место в Мировом Разделении Труда! Ведь Украина, имела дешевые энергоресурсы(в т.ч. АЭС), имела мощный производственный потенциал, науку и образование!Только дай ШАНС и можно было "уделать Германию", по уровню жизни и пр.Но, колгоспники та доярки - шанса не дали!Они, как и януковощи, мыслили на уровне "ЗАВГАРА" или "ЗАВФЕРМИ"!

Нічого Україна в 1991 не мала, тому вона не мала(втратила в 1991) головного - ринку збуту.

В СРСР, Українська РСР ринок збуту мала - він забезпечувався неринковою економікою і закритістю кордонів. Нічого Україна в 1991 не мала, тому вона не мала(втратила в 1991) головного -В СРСР, Українська РСР ринок збуту мала - він забезпечувався неринковою економікою і закритістю кордонів. andrijk777

Повідомлень: 3086 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 10:32



Учитывая то, что в Украине при работающих АЭС, была дешевая энергия, можно было бы процесс майнинга поставить на "общедоступные рельсы".

Как-никак, это было бы и поступление "Валюты" в страну, ведь крипту обменивали на валюту.

Более того, могли бы свои Фермы массово производить, на промышленном уровне, главное вовремя начать.

Вот вам и рабочие места и валюта и пр., ну как "Антмайнеры".



Увы, увы... наша Ылита мыслит по другому! Только своим карманом!

Поэтому, мы закрываем АЭС, поднимаем цены на энергоносители, увеличиваем налоги.. тем самым наоборот, зажимая любые идеи по созданию новых направлений в бизнесе, науке, технологиях.



Доярка думает о себе а не о "коровах" или об "образовании своего сына"!

зачем её сыну "Ракетные науки"? Трактористом буде! Або в Польщi, будiвельником!



Действительно!

Пусть Высшие Расы создают технологии, летают в космос, пишут стихи...

Нам "корова, трахтор, гвинтiвка". как у предков 300 лет тому назад!



На дворе 2021-й год... а в Украине, 1666-й! Кстати, по Биткоину и пр. криптам!Учитывая то, что в Украине при работающих АЭС, была дешевая энергия, можно было бы процесс майнинга поставить на "общедоступные рельсы".Как-никак, это было бы и поступление "Валюты" в страну, ведь крипту обменивали на валюту.Более того, могли бы свои Фермы массово производить, на промышленном уровне, главное вовремя начать.Вот вам и рабочие места и валюта и пр., ну как "Антмайнеры".Увы, увы... наша Ылита мыслит по другому! Только своим карманом!Поэтому, мы закрываем АЭС, поднимаем цены на энергоносители, увеличиваем налоги.. тем самым наоборот, зажимая любые идеи по созданию новых направлений в бизнесе, науке, технологиях.Доярка думает о себе а не о "коровах" или об "образовании своего сына"!зачем её сыну "Ракетные науки"? Трактористом буде! Або в Польщi, будiвельником!Действительно!Пусть Высшие Расы создают технологии, летают в космос, пишут стихи...Нам "корова, трахтор, гвинтiвка". как у предков 300 лет тому назад!На дворе 2021-й год... а в Украине, 1666-й! Replay

Повідомлень: 2272 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7307730873097310> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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