|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 12 чер, 2021 10:36
Replay написав:
Кстати, по Биткоину и пр. криптам!
Учитывая то, что в Украине при работающих АЭС, была дешевая энергия, можно было бы процесс майнинга поставить на "общедоступные рельсы".
Как-никак, это было бы и поступление "Валюты" в страну, ведь крипту обменивали на валюту.
Более того, могли бы свои Фермы массово производить, на промышленном уровне, главное вовремя начать.
Вот вам и рабочие места и валюта и пр., ну как "Антмайнеры".
Увы, увы... наша Ылита мыслит по другому! Только своим карманом!
Поэтому, мы закрываем АЭС, поднимаем цены на энергоносители, увеличиваем налоги.. тем самым наоборот, зажимая любые идеи по созданию новых направлений в бизнесе, науке, технологиях.
Доярка думает о себе а не о "коровах" или об "образовании своего сына"!
зачем её сыну "Ракетные науки"? Трактористом буде! Або в Польщi, будiвельником!
Действительно!
Пусть Высшие Расы создают технологии, летают в космос, пишут стихи...
Нам "корова, трахтор, гвинтiвка". как у предков 300 лет тому назад!
На дворе 2021-й год... а в Украине, 1666-й!
Рядом с АЭС уже строятся фермы "инвесторов", которым и будет отпускаться энергия АЭС.
А пересичным - "чистую, зеленую"
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 14703
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 8012 раз.
- Подякували: 3884 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Суб 12 чер, 2021 10:40
andrijk777 Нічого Україна в 1991 не мала, тому вона не мала(втратила в 1991) головного - ринку збуту.
Ответ неверный!
Наслушались пропоганды!
Чтобы найти "рынок сбыта", нужно просто было ЗАД поднять КОМУ-ТО!
Если Вы не в курсе, вот все нынешние "олигархи" и не только, стали олигархами именно потому, что "нашли рынки сбыта".
Кто-то хлопок менял на железную руду, кто-то бензин на ТНП!
Просто... надо было Власти сесть и подумать, ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ МИРУ?"
А власть... думала, "как накормить челядь и удовлетворить ОЛИГАРХАТ-спонсоров"!
Не было проукраиской власти! Никогда у нас её не было и нет.
Если бы была, то численность населения бы росла, как и уровень жизни!
Проймите же Вы!
НАШИ "бизнесмены" - думают только СВОИМ КАРМАНОМ! У них и бабло на Западе и дети... они и живут здесь только потому, что "ДОЯТ" эту Корову!
Что будет с Украиной потом, им не важно...
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 2272
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 чер, 2021 10:41
Вкладчик1234 А пересичным - "чистую, зеленую"
АГА!
Своим всё, остальным - ничего!
Поэтому, "остальные", кто при памяти - сваливают с Украины...
Нац. политика?
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 2272
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 чер, 2021 10:53
andrijk777 Але ось тобі - реальність! Рівень життя у них уже на рівні України і продовжує падати. А Лука не йде і не йде... Подивимось що буде далі, але хитрістю вибиті "выгодные условия и дешевые энергоносители" вилазять боком.
Беларусь- некорректное сравнение!
Знаете почему?
Лука сохранил "модель СССР"!
Эта модель оптимальна для "винтиков", которые не могут самореализоваться и не хотят!
Лука не занимался Образованием населения!
Откровенно, большинство беларуссов, вообще не представляют, как работает Экономика, почему вливания ФРС вызвали инфляцию, а то и кто такой Пауэлл 80% не в курсе!
Кстати, в этом беларусы - похожи на украинцев и россиян!
Вертикаль Власи!
Мы -большие спецы в "Шустер-Шоу" но нифига не понимаем ЗАЧЕМ это ШОУ вообще создано!
Так что, можете.. посомтреть на Израиль, к примеру, который всегда выбирает Выгодные условия для своего Народа!
Или вот, на англо-саксов, которые войны переносят на чужие территории, сами богатеют и создают технологии!
И вот тут, упираемся в Ментальность, Религию и даже Обычаи.Запишите на мониторе:
В современном мире Успех зависит от Стратегии, Тактики, Технологий!
Всё вышеперечисленное, возможно при наличии Умной, Хитрой Элиты и желательно, умного и хитрого народа!
С людьми-"винтиками"(как в СССР), государство обречено и самому быть "винтиком"!
Никогда "сельхозстрана с заробитчанами", читай "Союз Рабочих и Крестьян" не станет не то, что Передовой... даже средней в списке Развитых стран!
Украина - Союз Рабочих и Крестьян! заробитчане, селяне и военные(из числа вышеперечисленных), управляемые "пост. ком. бюрократической элитой"(лозунги с трибун и пр. "Слава Партии"!)
СОВОК!
Крапка!
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 2272
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 чер, 2021 11:03
По Футбольной Форме, пару мыслей!
Цель была... "нагадить москалям", вот этим "Слава Украине! Героям Слава!"
Кто-то скажет, что это ПАТРИОТИЧНО!
ОК!
Давайте представим, что когда СССР вывели сборную против Канадских Профессионалов, то на форме СССР написали бы "Слава КПСС!"
Ещё портреты Маркса, Энгельса и Ленина в полный рост!
Не, ну смотрится неоднозначно, согласитесь!
Вот так и "Слава Украине" на форме!
С точки зрения Логики, достаточно большими буквами UKRAINE
написать, выбрать красивое и запоминающееся
сочетание цветов!
И главное!Своей ИГРОЙ показать, что "Слава Украине!"
Весь мир - будет смотреть не на надписи мелкие а на ИГРУ Команды, на Результат!
И запомнят Украину по игре а не по надписям!
А вот, если какие-нибудь немцы "намотают" со счётом 6:1, то надписи "Слава Украине" -будут смотреться не очень.. именно для нас, болеющих за Сборную!
Вообщем, мнение высказал! Даже при Брёжневе, не хватило "партийной смекалки" написать "Слава КПСС"(и три раза в засос поцеловать, как Леонид Ильичь любил)!
Наши дизайнеры - коммуняк переплюнули!
Посмотрим!Надеюсь, Сборная понимает, что с такими надписями, проигрывать не имеют права!
НИКОМУ!
Иначе... дома помидорами гнилыми закидают!
Только победы!
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 2272
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|