Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Учитывая то, что в Украине при работающих АЭС, была дешевая энергия, можно было бы процесс майнинга поставить на "общедоступные рельсы". Как-никак, это было бы и поступление "Валюты" в страну, ведь крипту обменивали на валюту. Более того, могли бы свои Фермы массово производить, на промышленном уровне, главное вовремя начать. Вот вам и рабочие места и валюта и пр., ну как "Антмайнеры".
Увы, увы... наша Ылита мыслит по другому! Только своим карманом! Поэтому, мы закрываем АЭС, поднимаем цены на энергоносители, увеличиваем налоги.. тем самым наоборот, зажимая любые идеи по созданию новых направлений в бизнесе, науке, технологиях.
Доярка думает о себе а не о "коровах" или об "образовании своего сына"! зачем её сыну "Ракетные науки"? Трактористом буде! Або в Польщi, будiвельником!
Действительно! Пусть Высшие Расы создают технологии, летают в космос, пишут стихи... Нам "корова, трахтор, гвинтiвка". как у предков 300 лет тому назад!
На дворе 2021-й год... а в Украине, 1666-й!
Рядом с АЭС уже строятся фермы "инвесторов", которым и будет отпускаться энергия АЭС. А пересичным - "чистую, зеленую"
andrijk777 Нічого Україна в 1991 не мала, тому вона не мала(втратила в 1991) головного - ринку збуту.
Ответ неверный! Наслушались пропоганды! Чтобы найти "рынок сбыта", нужно просто было ЗАД поднять КОМУ-ТО! Если Вы не в курсе, вот все нынешние "олигархи" и не только, стали олигархами именно потому, что "нашли рынки сбыта". Кто-то хлопок менял на железную руду, кто-то бензин на ТНП!
Просто... надо было Власти сесть и подумать, ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ МИРУ?" А власть... думала, "как накормить челядь и удовлетворить ОЛИГАРХАТ-спонсоров"!
Не было проукраиской власти! Никогда у нас её не было и нет. Если бы была, то численность населения бы росла, как и уровень жизни!
Проймите же Вы! НАШИ "бизнесмены" - думают только СВОИМ КАРМАНОМ! У них и бабло на Западе и дети... они и живут здесь только потому, что "ДОЯТ" эту Корову! Что будет с Украиной потом, им не важно...
andrijk777 Але ось тобі - реальність! Рівень життя у них уже на рівні України і продовжує падати. А Лука не йде і не йде... Подивимось що буде далі, але хитрістю вибиті "выгодные условия и дешевые энергоносители" вилазять боком.
Беларусь- некорректное сравнение! Знаете почему? Лука сохранил "модель СССР"! Эта модель оптимальна для "винтиков", которые не могут самореализоваться и не хотят!
Лука не занимался Образованием населения! Откровенно, большинство беларуссов, вообще не представляют, как работает Экономика, почему вливания ФРС вызвали инфляцию, а то и кто такой Пауэлл 80% не в курсе!
Кстати, в этом беларусы - похожи на украинцев и россиян! Вертикаль Власи! Мы -большие спецы в "Шустер-Шоу" но нифига не понимаем ЗАЧЕМ это ШОУ вообще создано!
Так что, можете.. посомтреть на Израиль, к примеру, который всегда выбирает Выгодные условия для своего Народа! Или вот, на англо-саксов, которые войны переносят на чужие территории, сами богатеют и создают технологии!
И вот тут, упираемся в Ментальность, Религию и даже Обычаи. Запишите на мониторе: В современном мире Успех зависит от Стратегии, Тактики, Технологий! Всё вышеперечисленное, возможно при наличии Умной, Хитрой Элиты и желательно, умного и хитрого народа! С людьми-"винтиками"(как в СССР), государство обречено и самому быть "винтиком"! Никогда "сельхозстрана с заробитчанами", читай "Союз Рабочих и Крестьян" не станет не то, что Передовой... даже средней в списке Развитых стран!
Украина - Союз Рабочих и Крестьян! заробитчане, селяне и военные(из числа вышеперечисленных), управляемые "пост. ком. бюрократической элитой"(лозунги с трибун и пр. "Слава Партии"!)
По Футбольной Форме, пару мыслей! Цель была... "нагадить москалям", вот этим "Слава Украине! Героям Слава!"
Кто-то скажет, что это ПАТРИОТИЧНО! ОК! Давайте представим, что когда СССР вывели сборную против Канадских Профессионалов, то на форме СССР написали бы "Слава КПСС!" Ещё портреты Маркса, Энгельса и Ленина в полный рост!
Не, ну смотрится неоднозначно, согласитесь!
Вот так и "Слава Украине" на форме!
С точки зрения Логики, достаточно большими буквами UKRAINE написать, выбрать красивое и запоминающееся сочетание цветов!
И главное!
Своей ИГРОЙ показать, что "Слава Украине!"
Весь мир - будет смотреть не на надписи мелкие а на ИГРУ Команды, на Результат! И запомнят Украину по игре а не по надписям!
А вот, если какие-нибудь немцы "намотают" со счётом 6:1, то надписи "Слава Украине" -будут смотреться не очень.. именно для нас, болеющих за Сборную!
Вообщем, мнение высказал! Даже при Брёжневе, не хватило "партийной смекалки" написать "Слава КПСС"(и три раза в засос поцеловать, как Леонид Ильичь любил)! Наши дизайнеры - коммуняк переплюнули!
Посмотрим! Надеюсь, Сборная понимает, что с такими надписями, проигрывать не имеют права! НИКОМУ! Иначе... дома помидорами гнилыми закидают! Только победы!
andrijk777 Нічого Україна в 1991 не мала, тому вона не мала(втратила в 1991) головного - ринку збуту.
Ответ неверный! Наслушались пропоганды! Чтобы найти "рынок сбыта", нужно просто было ЗАД поднять КОМУ-ТО! Если Вы не в курсе, вот все нынешние "олигархи" и не только, стали олигархами именно потому, что "нашли рынки сбыта". Кто-то хлопок менял на железную руду, кто-то бензин на ТНП!
Просто... надо было Власти сесть и подумать, ЧТО МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ МИРУ?" А власть... думала, "как накормить челядь и удовлетворить ОЛИГАРХАТ-спонсоров"!
Не было проукраиской власти! Никогда у нас её не было и нет. Если бы была, то численность населения бы росла, как и уровень жизни!
Проймите же Вы! НАШИ "бизнесмены" - думают только СВОИМ КАРМАНОМ! У них и бабло на Западе и дети... они и живут здесь только потому, что "ДОЯТ" эту Корову! Что будет с Украиной потом, им не важно...
Ответ неверный! Наслушались пропоганды! Є приклади Білорусі, Росії і інших - усюди приблизно одне і те ж. Чому? Усюди "власти в стране оказались "Пролетарии""? Може це і є природній розвиток речей. А ваш варіант - це ваші фантазії. Олігархи - ну так. 10% самих "сладких" активів загарбали олігархи. Але 90% вмерло(було неефективне).
Білорусь - єдина країна яка мала приблизно ті самі стартові умови в 1991 як і Україна. ЕДИНА! Просто менша в 5 разів. Тому це єдине коректне порівняння. Якщо ви порівнюєте Україну 1991 року і Францію - то це ваші проблеми і я в ваших фантазіях(і не тільки ваших) приймати участь не хочу.
Передавать диктатуре данные активистов, и чтоб это делала демократическая власть заботящаяяся правах человека - уже само по себе донное дно. Но отбросим эмоции, логику и прочее. Ведь закон GDPR с которым эти леваки носились как дурни с писанной торбой - уже запрещает такое. Что за херня в Португалии творится и почему мер не за решеткой?
andrijk777 Є приклади Білорусі, Росії і інших - усюди приблизно одне і те ж. Чому? Усюди "власти в стране оказались "Пролетарии""? Може це і є природній розвиток речей. А ваш варіант - це ваші фантазії.
Именно потому, что и Беларусь и Россия и Украина вышли из БУ СССР, который и ставил в основу "ПРОЛЕТАРИАТ"!
Вы же поймите, что если в забитом селе провести Выборы, то "Отаманом стане чабан", ну или трахторист местный, но отнюдь не "преподаватель математики из местной школы"!
А СССР -это и был "Союз Рабочих и Крестьян", которым нужен "Руководящий Орган"(Царь,Пан, Помещик, КПСС или хотя бы "Ганс со своим пулемётом")!
Менталитет, понимаете? Вот Вам, дать мильйон баксов, к примеру? Что Вы сделаете? Думаю.. купите новый дом, электромобиль "Тесла", остаток в золото и в банк на депозит! Сильно сомневаюсь, что Вы... даже Ферму по майнингу начнёте строить, не говоря уже о "заводе по производству аккумуляторных батарей"! Соответственно и другие украинцы, и россияне и беларусы, в большинстве - просто "хотят ходить на работу, получать зарплату высокую, пенсию и пр. соц.льготы"!
Поэтому, после развала СССР -просто было некому "наладить работу предприятий, найти рынки сбыта" и соответстующие Законы протянуть через Раду! Сравните систему налогообложения Китая(в 90-х) и Украины! В Китае, в чистом поле -заводы строились, т.к. Выгодно это было! И Инвестиции шли, несмотря на коммунистическую власть!
Кто мешал подобное в Украине замутить? Есропа - ближе! Энергоресурсы - дешевле! Производственная база - есть! Дешевая раб.сила - бери не хочу! Да всё было!!!
Чего не было? Проукраинской власти! Той, которая бы олигархов тех лет... выстроила в ряд, поставила на колени(как в Китае) и в прямом эфире... выстрелом в затылок "запретила пилить заводы на металл"! Чиновников тех и пр. Врагов Украинского Народа - отправила бы "Черное море копать"!
Вот не было такой Власти! Хотя, "низы" - всё прекрасно понимали и понимают, которые с образованием!
Почему за Зеленского проголосовало 75%? Он обещал Порядок навести! Важные вопросы -референдумами решать! За мову, шел как "двуязычный"! За НАТО - молчал о вступлении! Его за Программу выбрали, Надежды возложили... что может быть Человек, которому Украина - не "страна для обогащения себя и своих спонсоров"!
А Владимир... почему то решил, что это ЕГО любят, вот просто так смотрят и любят! Владимир не знает, даже не представляет, какой Реальный Рейтинг у него сейчас! Не тот, что "найманьцi намалюють" а реальный! Петя уверен, что если пойдёт на след. выборы, Владимира ушатает "в первом туре"! И это так! Ведь колнкурентов -больше и нет, всех "обезвредили"! Есть Два кандидата, Зеленский и Порошенко! За Порошенко, по факту -проголосует больше, чем за Зеленского, т.к. на сегодня, Война так и не окончена(наоборот, ситуация накаляется), уровень жизни падает, коммуналка убивает, бизнес(один из основных спонсоров Зеленского) просто стонет под прессом и т.д. и т.п.
Это Реальность! Но и факт, что с Петром- тоже, ничего не измениться в плане науки, налогов и пр. Так что, всё больше и больше украинцев - пакуют чемоданы! Умный и работящий - работу везде найдёт!