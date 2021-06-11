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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7308730973107311
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:52

andrijk777 Якщо ви порівнюєте Україну 1991 року і Францію - то це ваші проблеми і я в ваших фантазіях(і не тільки ваших) приймати участь не хочу.

та Ви шо?
Ладно, не будем с Китаем сравнивать!
Давайте.. например с Польшей?
Вы правда считаете, что поляки -умнее украинцев? Может более работящие?
да нет, я как бы пересекаюсь по работе, ничего там нет Превосходящего!
Или, вот прибалты?
Условия у них, поверьте, посложнее украинских были!

Опять же, сравнивать надо не по ВВП а по ВНП.

Украинцы - очень неглупый народ! Храбрый и целеустремлённый!
Просто... ну не везёт украинцам с Лидерами и "Идеологами"!

То коммуняки, то селюки... попадаются, для которых "нацiональна iдея" - Пахать на Пана, ну потом по вчерам... унылые песни затягивать!
Вы обратите внимание на фолькльор!
Это же непрерывные Страдания!
Нам же это... НАВЯЗАЛИ!
Рабов воспитывают, веками!

Даже весёлые песни, например "Їхали козаки"!

Вы слушали внимательно текст "весёлой песни"?
Їхали козаки із Дону додому,
Підманули Галю – забрали з собою.
"Поїдемо з нами, з нами, козаками,
Лучче тобі буде, як в рідної мами!
Везли, везли Галю темними лісами,
Прив’язали Галю до сосни косами.
Розбрелись по лісу, назбирали хмизу,
Підпалили сосну од гори до низу.
Горить сосна, горить і палає,
Кричить Галя криком, кричить-промовляє.



Девку с собой забрали, по кругу запустили, потом заживо сожгли!
Я, когда маленьким это всё прочитал, всё не мог понять, почему взрослые, с таким восторгом это пели, некоторые пускались в пляс, притопывали и пр.!

Потом понял!
Это Судьба!
Сожгут, убьют, на бабло кинут, такова судьба простого человека!

так вот, пока мы будем считать, что "поляки умнее нас, что немцы храбрее нас", пока мы будем страдать... ничего не измениться!

Себя надо Уважать! И Стремиться быть лучше!
И на поле выходить, ради Победы!
И Выгоду везде искать, а не "назло врагу, сожгу свой дом"!

Нужна Проукраинская Власть! Элита и Идеология!
Есть идеология Победителей а есть идеология Рабов!

У Евреев. у Англо-Саксов - идеология ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
У славян, увы... с английского slave - раб.
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 13:01

Replay
Те що сталось - є природній розвиток речей? Так/Ні?
"ничего не измениться"... То в Україні за 30 років "что-то изменилось" чи ні?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 13:06

  Replay написав:Давайте.. например с Польшей?

Порівняння з Польщею повністю аналогічне порівнянню з Францією. Тобто брєд.
Польща була незалежною державою майже сотню років.
Якщо грубо - Польща в 1991 вже йшла вверх і тільки вверх.
А Україна в 1991 могла йти вниз і тільки вниз. При мудрому керівництві просто падали б не так швидко і не так глибоко.
*І це при тому що наші правителі були не самі гірші. Приклад Венесуели показує що може бути гірше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 13:10

andrijk777 Те що сталось - є природній розвиток речей? Так/Ні?
"ничего не измениться"... То в Україні за 30 років "что-то изменилось" чи ні?

Это не мне судить!
С точки зрения науки и образования, застой!
То, что произошло в мире, да вот в той же Польше, за последние 30-лет, это Громадный шаг вперёд!
В Украине... вот "коники" с китайских комплектующих будут делать.

Чтобы были Изменения, надо "что-то делать" и смотреть Вперёд!

Вы не слышали, вот Какой Украину видит нынешняя власть?
Я не о Лозунгах в духе "ленинианы" а Реально?

Какие Направления промышленности станут приоритетными в стране?
В каком направлении наука будет развиваться?
Какое будет образование?

Предположим, мы сможем обучить миллион программистов,хирургов и пр. прекрасно знающих мову и не знающих английский!
Смогут они быть конкурентоспособными в современном мире?

Вы, ничего не услышите от Идеологов, на самом деле!
У нас основное -"Война с Россией, НАТО, заробитчане и землю продать"!
Всё!
Не нужна ни наука ни промышленность...
Продаём, чтобы "выплатить долги и концы с концами свести"!

Обратите внимание!
Все.. молчат! Оппозиция и пр.
Такое впечатление, что всех только Кормушка интересует!
Как к телу "Гали" пристроиться... поиметь, потом всё сжечь!

Сумно все це.
За Украину обидно.
Лучшего она достойна!
Replay
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  #<1 ... 7308730973107311
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