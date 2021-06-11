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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7308730973107311 Додано: Суб 12 чер, 2021 12:52 andrijk777 Якщо ви порівнюєте Україну 1991 року і Францію - то це ваші проблеми і я в ваших фантазіях(і не тільки ваших) приймати участь не хочу.

та Ви шо?

Ладно, не будем с Китаем сравнивать!

Давайте.. например с Польшей?

Вы правда считаете, что поляки -умнее украинцев? Может более работящие?

да нет, я как бы пересекаюсь по работе, ничего там нет Превосходящего!

Или, вот прибалты?

Условия у них, поверьте, посложнее украинских были!



Опять же, сравнивать надо не по ВВП а по ВНП.



Украинцы - очень неглупый народ! Храбрый и целеустремлённый!

Просто... ну не везёт украинцам с Лидерами и "Идеологами"!



То коммуняки, то селюки... попадаются, для которых "нацiональна iдея" - Пахать на Пана, ну потом по вчерам... унылые песни затягивать!

Вы обратите внимание на фолькльор!

Это же непрерывные Страдания!

Нам же это... НАВЯЗАЛИ!

Рабов воспитывают, веками!



Даже весёлые песни, например "Їхали козаки"!



Вы слушали внимательно текст "весёлой песни"?

Їхали козаки із Дону додому,

Підманули Галю – забрали з собою.

"Поїдемо з нами, з нами, козаками,

Лучче тобі буде, як в рідної мами!

Везли, везли Галю темними лісами,

Прив’язали Галю до сосни косами.

Розбрелись по лісу, назбирали хмизу,

Підпалили сосну од гори до низу.

Горить сосна, горить і палає,

Кричить Галя криком, кричить-промовляє.





Девку с собой забрали, по кругу запустили, потом заживо сожгли!

Я, когда маленьким это всё прочитал, всё не мог понять, почему взрослые, с таким восторгом это пели, некоторые пускались в пляс, притопывали и пр.!



Потом понял!

Это Судьба!

Сожгут, убьют, на бабло кинут, такова судьба простого человека!



так вот, пока мы будем считать, что "поляки умнее нас, что немцы храбрее нас", пока мы будем страдать... ничего не измениться!



Себя надо Уважать! И Стремиться быть лучше!

И на поле выходить, ради Победы!

И Выгоду везде искать, а не "назло врагу, сожгу свой дом"!



Нужна Проукраинская Власть! Элита и Идеология!

Есть идеология Победителей а есть идеология Рабов!



У Евреев. у Англо-Саксов - идеология ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

У славян, увы... с английского slave - раб. та Ви шо?Ладно, не будем с Китаем сравнивать!Давайте.. например с Польшей?Вы правда считаете, что поляки -умнее украинцев? Может более работящие?да нет, я как бы пересекаюсь по работе, ничего там нет Превосходящего!Или, вот прибалты?Условия у них, поверьте, посложнее украинских были!Опять же, сравнивать надо не по ВВП а по ВНП.Украинцы - очень неглупый народ! Храбрый и целеустремлённый!Просто... ну не везёт украинцам с Лидерами и "Идеологами"!То коммуняки, то селюки... попадаются, для которых "нацiональна iдея" - Пахать на Пана, ну потом по вчерам... унылые песни затягивать!Вы обратите внимание на фолькльор!Это же непрерывные Страдания!Рабов воспитывают, веками!Даже весёлые песни, например "Їхали козаки"!Вы слушали внимательно текст "весёлой песни"?Девку с собой забрали, по кругу запустили, потом заживо сожгли!Я, когда маленьким это всё прочитал, всё не мог понять, почему взрослые, с таким восторгом это пели, некоторые пускались в пляс, притопывали и пр.!Потом понял!Это Судьба!Сожгут, убьют, на бабло кинут, такова судьба простого человека!так вот, пока мы будем считать, что "поляки умнее нас, что немцы храбрее нас", пока мы будем страдать... ничего не измениться!Себя надо Уважать! И Стремиться быть лучше!И на поле выходить, ради Победы!И Выгоду везде искать, а не "назло врагу, сожгу свой дом"!Нужна Проукраинская Власть! Элита и Идеология!Есть идеология Победителей а есть идеология Рабов!У Евреев. у Англо-Саксов - идеология ПОБЕДИТЕЛЕЙ!У славян, увы... с английского slave - раб. Replay

Повідомлень: 2275 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 13:01 Replay

Те що сталось - є природній розвиток речей? Так/Ні?

"ничего не измениться"... То в Україні за 30 років "что-то изменилось" чи ні? andrijk777

Повідомлень: 3090 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 13:06 Replay написав: Давайте.. например с Польшей?

Давайте.. например с Польшей?

Порівняння з Польщею повністю аналогічне порівнянню з Францією. Тобто брєд.

Польща була незалежною державою майже сотню років.

Якщо грубо - Польща в 1991 вже йшла вверх і тільки вверх.

А Україна в 1991 могла йти вниз і тільки вниз. При мудрому керівництві просто падали б не так швидко і не так глибоко.

*І це при тому що наші правителі були не самі гірші. Приклад Венесуели показує що може бути гірше. Порівняння з Польщею повністю аналогічне порівнянню з Францією. Тобто брєд.Польща була незалежною державою майже сотню років.Якщо грубо - Польща в 1991 вже йшла вверх і тільки вверх.А Україна в 1991 могла йти вниз і тільки вниз. При мудрому керівництві просто падали б не так швидко і не так глибоко.*І це при тому що наші правителі були не самі гірші. Приклад Венесуели показує що може бути гірше. andrijk777

Повідомлень: 3090 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 13:10 andrijk777 Те що сталось - є природній розвиток речей? Так/Ні?

"ничего не измениться"... То в Україні за 30 років "что-то изменилось" чи ні?

Это не мне судить!

С точки зрения науки и образования, застой!

То, что произошло в мире, да вот в той же Польше, за последние 30-лет, это Громадный шаг вперёд!

В Украине... вот "коники" с китайских комплектующих будут делать.



Чтобы были Изменения, надо "что-то делать" и смотреть Вперёд!



Вы не слышали, вот Какой Украину видит нынешняя власть?

Я не о Лозунгах в духе "ленинианы" а Реально?



Какие Направления промышленности станут приоритетными в стране?

В каком направлении наука будет развиваться?

Какое будет образование?



Предположим, мы сможем обучить миллион программистов,хирургов и пр. прекрасно знающих мову и не знающих английский!

Смогут они быть конкурентоспособными в современном мире?



Вы, ничего не услышите от Идеологов, на самом деле!

У нас основное -"Война с Россией, НАТО, заробитчане и землю продать"!

Всё!

Не нужна ни наука ни промышленность...

Продаём, чтобы "выплатить долги и концы с концами свести"!



Обратите внимание!

Все.. молчат! Оппозиция и пр.

Такое впечатление, что всех только Кормушка интересует!

Как к телу "Гали" пристроиться... поиметь, потом всё сжечь!



Сумно все це.

За Украину обидно.

Лучшего она достойна! Это не мне судить!С точки зрения науки и образования, застой!То, что произошло в мире, да вот в той же Польше, за последние 30-лет, это Громадный шаг вперёд!В Украине... вот "коники" с китайских комплектующих будут делать.Чтобы были Изменения, надо "что-то делать" и смотреть Вперёд!Вы не слышали, вот Какой Украину видит нынешняя власть?Я не о Лозунгах в духе "ленинианы" а Реально?Какие Направления промышленности станут приоритетными в стране?В каком направлении наука будет развиваться?Какое будет образование?Предположим, мы сможем обучить миллион программистов,хирургов и пр. прекрасно знающих мову и не знающих английский!Смогут они быть конкурентоспособными в современном мире?Вы, ничего не услышите от Идеологов, на самом деле!У нас основное -"Война с Россией, НАТО, заробитчане и землю продать"!Всё!Не нужна ни наука ни промышленность...Продаём, чтобы "выплатить долги и концы с концами свести"!Обратите внимание!Все.. молчат! Оппозиция и пр.Такое впечатление, что всех только Кормушка интересует!Как к телу "Гали" пристроиться... поиметь, потом всё сжечь!Сумно все це.За Украину обидно.Лучшего она достойна! Replay

Повідомлень: 2275 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7308730973107311 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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