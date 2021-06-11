andrijk777 Якщо ви порівнюєте Україну 1991 року і Францію - то це ваші проблеми і я в ваших фантазіях(і не тільки ваших) приймати участь не хочу.
та Ви шо?
Ладно, не будем с Китаем сравнивать!
Давайте.. например с Польшей?
Вы правда считаете, что поляки -умнее украинцев? Может более работящие?
да нет, я как бы пересекаюсь по работе, ничего там нет Превосходящего!
Или, вот прибалты?
Условия у них, поверьте, посложнее украинских были!
Опять же, сравнивать надо не по ВВП а по ВНП.
Украинцы - очень неглупый народ! Храбрый и целеустремлённый!
Просто... ну не везёт украинцам с Лидерами и "Идеологами"!
То коммуняки, то селюки... попадаются, для которых "нацiональна iдея" - Пахать на Пана, ну потом по вчерам... унылые песни затягивать!
Вы обратите внимание на фолькльор!
Это же непрерывные Страдания!
Нам же это... НАВЯЗАЛИ!
Рабов воспитывают, веками!
Даже весёлые песни, например "Їхали козаки"!
Вы слушали внимательно текст "весёлой песни"?
Їхали козаки із Дону додому,
Підманули Галю – забрали з собою.
"Поїдемо з нами, з нами, козаками,
Лучче тобі буде, як в рідної мами!
Везли, везли Галю темними лісами,
Прив’язали Галю до сосни косами.
Розбрелись по лісу, назбирали хмизу,
Підпалили сосну од гори до низу.
Горить сосна, горить і палає,
Кричить Галя криком, кричить-промовляє.
Девку с собой забрали, по кругу запустили, потом заживо сожгли!
Я, когда маленьким это всё прочитал, всё не мог понять, почему взрослые, с таким восторгом это пели, некоторые пускались в пляс, притопывали и пр.!
Потом понял!
Это Судьба!
Сожгут, убьют, на бабло кинут, такова судьба простого человека!
так вот, пока мы будем считать, что "поляки умнее нас, что немцы храбрее нас", пока мы будем страдать... ничего не измениться!
Себя надо Уважать! И Стремиться быть лучше!
И на поле выходить, ради Победы!
И Выгоду везде искать, а не "назло врагу, сожгу свой дом"!
Нужна Проукраинская Власть! Элита и Идеология!
Есть идеология Победителей а есть идеология Рабов!
У Евреев. у Англо-Саксов - идеология ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
У славян, увы... с английского slave - раб.