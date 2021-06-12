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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7308730973107311> Додано: Суб 12 чер, 2021 12:24 Re: Політичні дискусії



Всплыл факт что мерия Лиссабона передала данные активистов проводивших этой зимой акцию в поддержку Навального

https://www.euractiv.com/section/global ... to-moscow/

И это не единичный случай: мерия регулярно сливала данные активистов посольствам диктатур.

https://www.politico.eu/article/lisbon- ... e-regimes/



Передавать диктатуре данные активистов, и чтоб это делала демократическая власть заботящаяяся правах человека - уже само по себе донное дно. Но отбросим эмоции, логику и прочее. Ведь закон GDPR с которым эти леваки носились как дурни с писанной торбой - уже запрещает такое. Что за херня в Португалии творится и почему мер не за решеткой? Я хужею дорогая редакцияВсплыл факт что мерия Лиссабона передала данные активистов проводивших этой зимой акцию в поддержку НавальногоИ это не единичный случай: мерия регулярно сливала данные активистов посольствам диктатур.Передавать диктатуре данные активистов, и чтоб это делала демократическая власть заботящаяяся правах человека - уже само по себе донное дно. Но отбросим эмоции, логику и прочее. Ведь закон GDPR с которым эти леваки носились как дурни с писанной торбой - уже запрещает такое. Что за херня в Португалии творится и почему мер не за решеткой? vitaliy_berdinskikh

Повідомлень: 4434 З нами з: 06.08.19 Подякував: 1007 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 12:31 andrijk777 Є приклади Білорусі, Росії і інших - усюди приблизно одне і те ж. Чому? Усюди "власти в стране оказались "Пролетарии""? Може це і є природній розвиток речей. А ваш варіант - це ваші фантазії.

Именно потому, что и Беларусь и Россия и Украина вышли из БУ СССР, который и ставил в основу "ПРОЛЕТАРИАТ"!



Вы же поймите, что если в забитом селе провести Выборы, то "Отаманом стане чабан", ну или трахторист местный, но отнюдь не "преподаватель математики из местной школы"!



А СССР -это и был "Союз Рабочих и Крестьян", которым нужен "Руководящий Орган"(Царь,Пан, Помещик, КПСС или хотя бы "Ганс со своим пулемётом")!



Менталитет, понимаете?

Вот Вам, дать мильйон баксов, к примеру?

Что Вы сделаете?

Думаю.. купите новый дом, электромобиль "Тесла", остаток в золото и в банк на депозит!

Сильно сомневаюсь, что Вы... даже Ферму по майнингу начнёте строить, не говоря уже о "заводе по производству аккумуляторных батарей"!

Соответственно и другие украинцы, и россияне и беларусы, в большинстве - просто "хотят ходить на работу, получать зарплату высокую, пенсию и пр. соц.льготы"!



Поэтому, после развала СССР -просто было некому "наладить работу предприятий, найти рынки сбыта" и соответстующие Законы протянуть через Раду!



Сравните систему налогообложения Китая(в 90-х) и Украины!

В Китае, в чистом поле -заводы строились, т.к. Выгодно это было!

И Инвестиции шли, несмотря на коммунистическую власть!



Кто мешал подобное в Украине замутить? Есропа - ближе! Энергоресурсы - дешевле!

Производственная база - есть! Дешевая раб.сила - бери не хочу!

Да всё было!!!



Чего не было?

Проукраинской власти!

Той, которая бы олигархов тех лет... выстроила в ряд, поставила на колени(как в Китае) и в прямом эфире... выстрелом в затылок "запретила пилить заводы на металл"!

Чиновников тех и пр. Врагов Украинского Народа - отправила бы "Черное море копать"!



Вот не было такой Власти!

Хотя, "низы" - всё прекрасно понимали и понимают, которые с образованием!



Почему за Зеленского проголосовало 75%?

Он обещал Порядок навести!

Важные вопросы -референдумами решать!

За мову, шел как "двуязычный"!

За НАТО - молчал о вступлении!

Его за Программу выбрали, Надежды возложили... что может быть Человек, которому Украина - не "страна для обогащения себя и своих спонсоров"!



А Владимир... почему то решил, что это ЕГО любят, вот просто так смотрят и любят!

Владимир не знает, даже не представляет, какой Реальный Рейтинг у него сейчас!

Не тот, что "найманьцi намалюють" а реальный!

Петя уверен, что если пойдёт на след. выборы, Владимира ушатает "в первом туре"!

И это так! Ведь колнкурентов -больше и нет, всех "обезвредили"!

Есть Два кандидата, Зеленский и Порошенко!

За Порошенко, по факту -проголосует больше, чем за Зеленского, т.к. на сегодня, Война так и не окончена(наоборот, ситуация накаляется), уровень жизни падает, коммуналка убивает, бизнес(один из основных спонсоров Зеленского) просто стонет под прессом и т.д. и т.п.



Это Реальность!

Но и факт, что с Петром- тоже, ничего не измениться в плане науки, налогов и пр.

Так что, всё больше и больше украинцев - пакуют чемоданы!

Умный и работящий - работу везде найдёт! Именно потому, что и Беларусь и Россия и Украина вышли из БУ СССР, который и ставил в основу "ПРОЛЕТАРИАТ"!Вы же поймите, что если в забитом селе провести Выборы, то "Отаманом стане чабан", ну или трахторист местный, но отнюдь не "преподаватель математики из местной школы"!А СССР -это и был "Союз Рабочих и Крестьян", которым нужен "Руководящий Орган"(Царь,Пан, Помещик, КПСС или хотя бы "Ганс со своим пулемётом")!Менталитет, понимаете?Вот Вам, дать мильйон баксов, к примеру?Что Вы сделаете?Думаю.. купите новый дом, электромобиль "Тесла", остаток в золото и в банк на депозит!Сильно сомневаюсь, что Вы... даже Ферму по майнингу начнёте строить, не говоря уже о "заводе по производству аккумуляторных батарей"!Соответственно и другие украинцы, и россияне и беларусы, в большинстве - просто "хотят ходить на работу, получать зарплату высокую, пенсию и пр. соц.льготы"!Поэтому, после развала СССР -просто было некому "наладить работу предприятий, найти рынки сбыта" и соответстующие Законы протянуть через Раду!Кто мешал подобное в Украине замутить? Есропа - ближе! Энергоресурсы - дешевле!Производственная база - есть! Дешевая раб.сила - бери не хочу!Да всё было!!!Чего не было?Проукраинской власти!Той, которая бы олигархов тех лет... выстроила в ряд, поставила на колени(как в Китае) и в прямом эфире... выстрелом в затылок "запретила пилить заводы на металл"!Чиновников тех и пр. Врагов Украинского Народа - отправила бы "Черное море копать"!Вот не было такой Власти!Хотя, "низы" - всё прекрасно понимали и понимают, которые с образованием!Почему за Зеленского проголосовало 75%?Он обещал Порядок навести!Важные вопросы -референдумами решать!За мову, шел как "двуязычный"!За НАТО - молчал о вступлении!Его за Программу выбрали, Надежды возложили... что может быть Человек, которому Украина - не "страна для обогащения себя и своих спонсоров"!А Владимир... почему то решил, что это ЕГО любят, вот просто так смотрят и любят!Владимир не знает, даже не представляет, какой Реальный Рейтинг у него сейчас!Не тот, что "найманьцi намалюють" а реальный!Петя уверен, что если пойдёт на след. выборы, Владимира ушатает "в первом туре"!И это так! Ведь колнкурентов -больше и нет, всех "обезвредили"!Есть Два кандидата, Зеленский и Порошенко!За Порошенко, по факту -проголосует больше, чем за Зеленского, т.к. на сегодня, Война так и не окончена(наоборот, ситуация накаляется), уровень жизни падает, коммуналка убивает, бизнес(один из основных спонсоров Зеленского) просто стонет под прессом и т.д. и т.п.Это Реальность!Но и факт, что с Петром- тоже, ничего не измениться в плане науки, налогов и пр.Так что, всё больше и больше украинцев - пакуют чемоданы!Умный и работящий - работу везде найдёт! Replay

Повідомлень: 2271 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 12:52 andrijk777 Якщо ви порівнюєте Україну 1991 року і Францію - то це ваші проблеми і я в ваших фантазіях(і не тільки ваших) приймати участь не хочу.

та Ви шо?

Ладно, не будем с Китаем сравнивать!

Давайте.. например с Польшей?

Вы правда считаете, что поляки -умнее украинцев? Может более работящие?

да нет, я как бы пересекаюсь по работе, ничего там нет Превосходящего!

Или, вот прибалты?

Условия у них, поверьте, посложнее украинских были!



Опять же, сравнивать надо не по ВВП а по ВНП.



Украинцы - очень неглупый народ! Храбрый и целеустремлённый!

Просто... ну не везёт украинцам с Лидерами и "Идеологами"!



То коммуняки, то селюки... попадаются, для которых "нацiональна iдея" - Пахать на Пана, ну потом по вчерам... унылые песни затягивать!

Вы обратите внимание на фолькльор!

Это же непрерывные Страдания!

Нам же это... НАВЯЗАЛИ!

Рабов воспитывают, веками!



Даже весёлые песни, например "Їхали козаки"!



Вы слушали внимательно текст "весёлой песни"?

Їхали козаки із Дону додому,

Підманули Галю – забрали з собою.

"Поїдемо з нами, з нами, козаками,

Лучче тобі буде, як в рідної мами!

Везли, везли Галю темними лісами,

Прив’язали Галю до сосни косами.

Розбрелись по лісу, назбирали хмизу,

Підпалили сосну од гори до низу.

Горить сосна, горить і палає,

Кричить Галя криком, кричить-промовляє.





Девку с собой забрали, по кругу запустили, потом заживо сожгли!

Я, когда маленьким это всё прочитал, всё не мог понять, почему взрослые, с таким восторгом это пели, некоторые пускались в пляс, притопывали и пр.!



Потом понял!

Это Судьба!

Сожгут, убьют, на бабло кинут, такова судьба простого человека!



так вот, пока мы будем считать, что "поляки умнее нас, что немцы храбрее нас", пока мы будем страдать... ничего не измениться!



Себя надо Уважать! И Стремиться быть лучше!

И на поле выходить, ради Победы!

И Выгоду везде искать, а не "назло врагу, сожгу свой дом"!



Нужна Проукраинская Власть! Элита и Идеология!

Есть идеология Победителей а есть идеология Рабов!



У Евреев. у Англо-Саксов - идеология ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

У славян, увы... с английского slave - раб. та Ви шо?Ладно, не будем с Китаем сравнивать!Давайте.. например с Польшей?Вы правда считаете, что поляки -умнее украинцев? Может более работящие?да нет, я как бы пересекаюсь по работе, ничего там нет Превосходящего!Или, вот прибалты?Условия у них, поверьте, посложнее украинских были!Опять же, сравнивать надо не по ВВП а по ВНП.Украинцы - очень неглупый народ! Храбрый и целеустремлённый!Просто... ну не везёт украинцам с Лидерами и "Идеологами"!То коммуняки, то селюки... попадаются, для которых "нацiональна iдея" - Пахать на Пана, ну потом по вчерам... унылые песни затягивать!Вы обратите внимание на фолькльор!Это же непрерывные Страдания!Рабов воспитывают, веками!Даже весёлые песни, например "Їхали козаки"!Вы слушали внимательно текст "весёлой песни"?Девку с собой забрали, по кругу запустили, потом заживо сожгли!Я, когда маленьким это всё прочитал, всё не мог понять, почему взрослые, с таким восторгом это пели, некоторые пускались в пляс, притопывали и пр.!Потом понял!Это Судьба!Сожгут, убьют, на бабло кинут, такова судьба простого человека!так вот, пока мы будем считать, что "поляки умнее нас, что немцы храбрее нас", пока мы будем страдать... ничего не измениться!Себя надо Уважать! И Стремиться быть лучше!И на поле выходить, ради Победы!И Выгоду везде искать, а не "назло врагу, сожгу свой дом"!Нужна Проукраинская Власть! Элита и Идеология!Есть идеология Победителей а есть идеология Рабов!У Евреев. у Англо-Саксов - идеология ПОБЕДИТЕЛЕЙ!У славян, увы... с английского slave - раб. Replay

Повідомлень: 2271 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 13:01 Replay

Те що сталось - є природній розвиток речей? Так/Ні?

"ничего не измениться"... То в Україні за 30 років "что-то изменилось" чи ні? andrijk777

Повідомлень: 3091 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 13:06 Replay написав: Давайте.. например с Польшей?

Давайте.. например с Польшей?

Порівняння з Польщею повністю аналогічне порівнянню з Францією. Тобто брєд.

Польща була незалежною державою майже сотню років.

Якщо грубо - Польща в 1991 вже йшла вверх і тільки вверх.

А Україна в 1991 могла йти вниз і тільки вниз. При мудрому керівництві просто падали б не так швидко і не так глибоко.

*І це при тому що наші правителі були не самі гірші. Приклад Венесуели показує що може бути гірше. Порівняння з Польщею повністю аналогічне порівнянню з Францією. Тобто брєд.Польща була незалежною державою майже сотню років.Якщо грубо - Польща в 1991 вже йшла вверх і тільки вверх.А Україна в 1991 могла йти вниз і тільки вниз. При мудрому керівництві просто падали б не так швидко і не так глибоко.*І це при тому що наші правителі були не самі гірші. Приклад Венесуели показує що може бути гірше. andrijk777

Повідомлень: 3091 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 13:10 andrijk777 Те що сталось - є природній розвиток речей? Так/Ні?

"ничего не измениться"... То в Україні за 30 років "что-то изменилось" чи ні?

Это не мне судить!

С точки зрения науки и образования, застой!

То, что произошло в мире, да вот в той же Польше, за последние 30-лет, это Громадный шаг вперёд!

В Украине... вот "коники" с китайских комплектующих будут делать.



Чтобы были Изменения, надо "что-то делать" и смотреть Вперёд!



Вы не слышали, вот Какой Украину видит нынешняя власть?

Я не о Лозунгах в духе "ленинианы" а Реально?



Какие Направления промышленности станут приоритетными в стране?

В каком направлении наука будет развиваться?

Какое будет образование?



Предположим, мы сможем обучить миллион программистов,хирургов и пр. прекрасно знающих мову и не знающих английский!

Смогут они быть конкурентоспособными в современном мире?



Вы, ничего не услышите от Идеологов, на самом деле!

У нас основное -"Война с Россией, НАТО, заробитчане и землю продать"!

Всё!

Не нужна ни наука ни промышленность...

Продаём, чтобы "выплатить долги и концы с концами свести"!



Обратите внимание!

Все.. молчат! Оппозиция и пр.

Такое впечатление, что всех только Кормушка интересует!

Как к телу "Гали" пристроиться... поиметь, потом всё сжечь!



Сумно все це.

За Украину обидно.

Лучшего она достойна! Это не мне судить!С точки зрения науки и образования, застой!То, что произошло в мире, да вот в той же Польше, за последние 30-лет, это Громадный шаг вперёд!В Украине... вот "коники" с китайских комплектующих будут делать.Чтобы были Изменения, надо "что-то делать" и смотреть Вперёд!Вы не слышали, вот Какой Украину видит нынешняя власть?Я не о Лозунгах в духе "ленинианы" а Реально?Какие Направления промышленности станут приоритетными в стране?В каком направлении наука будет развиваться?Какое будет образование?Предположим, мы сможем обучить миллион программистов,хирургов и пр. прекрасно знающих мову и не знающих английский!Смогут они быть конкурентоспособными в современном мире?Вы, ничего не услышите от Идеологов, на самом деле!У нас основное -"Война с Россией, НАТО, заробитчане и землю продать"!Всё!Не нужна ни наука ни промышленность...Продаём, чтобы "выплатить долги и концы с концами свести"!Обратите внимание!Все.. молчат! Оппозиция и пр.Такое впечатление, что всех только Кормушка интересует!Как к телу "Гали" пристроиться... поиметь, потом всё сжечь!Сумно все це.За Украину обидно.Лучшего она достойна! Replay

Повідомлень: 2271 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 13:45 andrijk777 Порівняння з Польщею повністю аналогічне порівнянню з Францією. Тобто брєд.

Польща була незалежною державою майже сотню років.

Якщо грубо - Польща в 1991 вже йшла вверх і тільки вверх.

А Україна в 1991 могла йти вниз і тільки вниз. При мудрому керівництві просто падали б не так швидко і не так глибоко

Вы хотите откровенно?

Пожалуйста!

Поляки ничем не умнее и не работоспособнее украинцев!

Польша тоже была под оккупацией "Странами Варшавского Договорап"!



Полякам повезло... с Властью, притом - не просто так.



Вы упомянули 1991-й год и рост Польши!

Вернёмся в 90-е?

Именно в начале 90-х, Польша стала одним из основных Рынков для развалившегося СССР! Именно через Польшу пошло громадное количество ТНП, одежда из Турции и Азии, потом собственные цеха.



Скажите, уважаемый, почему Украина не заняла эту нишу, например для той же России?

Почему сигареты в начале 90-х в Украину поступали с "Лужников"?

Более того, какого .... наших, украинских "цеховиков", которые только вставали на ноги, начали массово прессовать уже в середине 90-х?

Бандиты, крыши, разборки, олигархи и пр.! Это КТО должен был разруливать, как не Власть? А где была власть?



Вы правы только в том, что у поляков и украинцев - разный менталитет!

И это не связано с Независимостью!

Сестра говорит, что есть т.н. "Имперское мышление"!

Только с ней вот обсуждали вопрос!



Типа, вот была у Франции Империя, была у Италии... ну и польско-литовская считай Империя, таки тоже была!

Поляки считают себя потомками вот той Империи, потомками сарматов, потомками Знати!

Соответственно, они претендуют на Победу!



Если же считать себя потомками "вiчно гнобимих", ну - будете пасти задних!









Простым языком повторю!

Поляк, заработанные бабки постарается инвестировать с выгодой на будущее! Вот предприятие создать и украинцев-рабочих нанять!

Украинец, на заработанные бабки -купит дом, иномарку и на депо остаток!

Проест!

Понимаете?

Свободный человек - думает о "собственности на средства производства"!

Раб думает о конуре, полной миске... Его "ЦЕПЬ", которой он прикован - не смущает!



Вот как только наши сограждане станут мыслить как Свободные граждане, так сразу всё и изменится!

Пока цель жизни "родился, выучился, поехал работать на Пана, заработал на хату и коня и помер", ну... славяне, есть славяне.





Кто может сменить Идеологию?

Элита!

Вывод, надо создавать Элиту!

Не на базе "мови та Бандери" а таки на основе Идеологии Победителя!



Ну, это идёт в конфликт с нынешней идеологией, в которой "украинцев всегда гнобили, нам потрiбен "Добрий Цар", который всех наших врагов победит, голодных накормит, бедных сделает богатыми а богатых - ещё богаче!



ну, ну

ждите Царя заокеанского или северного

вот им делать больше нечего, как наших "бедных делать богатыми"!



Вам БОГ дал Землю Богатую! Руки дал, ноги, голову!

Самим, слабо стать Богатыми?

Только и удумали, что землю Предков своих продавать, леса вырубать да детей в рабство отправлять! Вы хотите откровенно?Пожалуйста!Польша тоже была под оккупацией "Странами Варшавского Договорап"!Полякам повезло... с Властью, притом - не просто так.Вы упомянули 1991-й год и рост Польши!Вернёмся в 90-е?Именно в начале 90-х, Польша стала одним из основных Рынков для развалившегося СССР! Именно через Польшу пошло громадное количество ТНП, одежда из Турции и Азии, потом собственные цеха.Скажите, уважаемый, почему Украина не заняла эту нишу, например для той же России?Почему сигареты в начале 90-х в Украину поступали с "Лужников"?Более того, какого .... наших, украинских "цеховиков", которые только вставали на ноги, начали массово прессовать уже в середине 90-х?Бандиты, крыши, разборки, олигархи и пр.! Это КТО должен был разруливать, как не Власть? А где была власть?Вы правы только в том, что у поляков и украинцев - разный менталитет!И это не связано с Независимостью!Сестра говорит, что есть т.н. "Имперское мышление"!Только с ней вот обсуждали вопрос!Типа, вот была у Франции Империя, была у Италии... ну и польско-литовская считай Империя, таки тоже была!Поляки считают себя потомками вот той Империи, потомками сарматов, потомками Знати!Соответственно, они претендуют на Победу!Если же считать себя потомками "вiчно гнобимих", ну - будете пасти задних!Простым языком повторю!Поляк, заработанные бабки постарается инвестировать с выгодой на будущее! Вот предприятие создать и украинцев-рабочих нанять!Украинец, на заработанные бабки -купит дом, иномарку и на депо остаток!Проест!Понимаете?Свободный человек - думает о "собственности на средства производства"!Раб думает о конуре, полной миске... Его "ЦЕПЬ", которой он прикован - не смущает!Вот как только наши сограждане станут мыслить как Свободные граждане, так сразу всё и изменится!Пока цель жизни "родился, выучился, поехал работать на Пана, заработал на хату и коня и помер", ну... славяне, есть славяне.Кто может сменить Идеологию?Элита!Вывод, надо создавать Элиту!Не на базе "мови та Бандери" а таки на основе Идеологии Победителя!Ну, это идёт в конфликт с нынешней идеологией, в которой "украинцев всегда гнобили, нам потрiбен "Добрий Цар", который всех наших врагов победит, голодных накормит, бедных сделает богатыми а богатых - ещё богаче!ну, нуждите Царя заокеанского или северноговот им делать больше нечего, как наших "бедных делать богатыми"! Replay

Повідомлень: 2271 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 15:57 Replay написав: Скажите, уважаемый, почему Украина не заняла эту нишу, например для той же России?

Скажите, уважаемый, почему Украина не заняла эту нишу, например для той же России?

Я ж відповів.

Тому що в умовному 1992 Польща вже була 100 років незалежна і думала за економіку в першу чергу. Україна була 1 рік незалежна і думала про побудову держави(тобто про політику) в першу чергу.

І це стосується не тільки влади а й всього суспільства.



Якщо конкретніше то Польща ще в 1991 чітко визначилась з моделлю розвитку - це західна модель. А ми фактично тільки в 2014 остаточно визначились з моделлю розвитку. Я ж відповів.Тому що в умовному 1992 Польща вже була 100 років незалежна і думала за економіку в першу чергу. Україна була 1 рік незалежна і думала про побудову держави(тобто про політику) в першу чергу.І це стосується не тільки влади а й всього суспільства.Якщо конкретніше то Польща ще в 1991 чітко визначилась з моделлю розвитку - це західна модель. А ми фактично тільки в 2014 остаточно визначились з моделлю розвитку. andrijk777

Повідомлень: 3091 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 17:00 Re: Політичні дискусії Replay написав: По Футбольной Форме, пару мыслей!

Цель была... "нагадить москалям", вот этим "Слава Украине! Героям Слава!" По Футбольной Форме, пару мыслей!Цель была... "нагадить москалям", вот этим "Слава Украине! Героям Слава!"

Кацапи самі того не знаючи зробили рекламу Україні та Героям Слава. Кацапи самі того не знаючи зробили рекламу Україні та Героям Слава. Ukrainian

Повідомлень: 9876 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 682 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 17:07 andrijk777 Я ж відповів.[/quote]

та я у Вас нiчого не запитував!

Тому що в умовному 1992 Польща вже була 100 років незалежна і думала за економіку в першу чергу.

Польща була окупована паном Гiтлером а пiсля 1945-го, комуняками!

Фактично, до кiнця 80-х!

Україна була 1 рік незалежна і думала про побудову держави(тобто про політику) в першу чергу.

У Америцi бесперервно змiнюється влада, то Демократи то Республiканцi!

Але, як бачимо, суттєвих змiн у полiтицi - немає!

Все дуже просто!

У Америцi - є вiльнi люди, котрi будуть працювати, iнвестувати за любої влади!

Якщо ж влада буде реально заважати жити, американцi выходять та вимагають перегляду Законiв, що би тi - давали змогу розвивати еконоьiку, тобто Жити!



Дивiться, яка суттєва рiзниця!

"Вони" - вимагають податкiв та роботи у себе вдома!

"Ми" - зарплатнi та Европи!

В Америцi- Iлон Маск - пiдприємець, нацiональний герой, створюючий Технологiї!

Хто сучасний Герой в Українi?

От на кого б Ви хотiли бути схожим?

На Ахметова? Може на Коломойського?



Наразi, проблема не у Совку навiть а у Людях, у Менталiтетi!

Бiльшiсть наших Полiтикiв, народилася у СРСР, майже всi були комсомольцями а дехто коммунiстами!

Ахтунг! Вони не намагалися вийти на вулицi c протестом!

Вони кричали "Слава КПСС"!

З 1991-го, вони перефарбувалися та стали кричати "Слава Українi!"

Так їм було зручно!



що зараз?

Наприклад, у Европi чи у Польщi, конкретно, скiльки iснує Україньских пiдприємств, з україньскими власниками, якi б наймали на роботу спiввiтчизникiв?

Я не про тих, хто вивозе людей для полякiв, я про Виробництво!



Менталiтет у нас iнший!

Працювати на Роботодавця а не самому ставати Роботодавцем!

Ось у чому Вiдповiдь!



Якщо конкретніше то Польща ще в 1991 чітко визначилась з моделлю розвитку - це західна модель. А ми фактично тільки в 2014 остаточно визначились з моделлю розвитку.

Генiально!



По-перше, Ви себе позiцioнуєте не як за часiв Народовладдя а як за часiв Крiпосництва!

Ви, насправдi вирiшуєте, яка Модель розвитку а не Верховна Рада!

ВИ - НАРОД, а не Рада чи Президент!

Президент - втiлює Вашi бажання!

Хочете у НАТО? Воювати з Iраном? Нема проблем, буде Вам Вiйна!



Усi моделi - статичнi!

Реальнiсть - Динамiчна!

Наприклад, у США, зараз, формується типово Планова Економiка!



СВОЮ модель треба обирати!

Якщо ж не здатнi, то - це все.

Вовки корiвку порвуть на шматки. Я ж відповів.[/quote]та я у Вас нiчого не запитував!Польща була окупована паном Гiтлером а пiсля 1945-го, комуняками!Фактично, до кiнця 80-х!У Америцi бесперервно змiнюється влада, то Демократи то Республiканцi!Але, як бачимо, суттєвих змiн у полiтицi - немає!Все дуже просто!У Америцi - є вiльнi люди, котрi будуть працювати, iнвестувати за любої влади!Якщо ж влада буде реально заважати жити, американцi выходять та вимагають перегляду Законiв, що би тi - давали змогу розвивати еконоьiку, тобто Жити!Дивiться, яка суттєва рiзниця!"Вони" - вимагають податкiв та роботи у себе вдома!"Ми" - зарплатнi та Европи!В Америцi- Iлон Маск - пiдприємець, нацiональний герой, створюючий Технологiї!Хто сучасний Герой в Українi?От на кого б Ви хотiли бути схожим?На Ахметова? Може на Коломойського?Наразi, проблема не у Совку навiть а у Людях, у Менталiтетi!Бiльшiсть наших Полiтикiв, народилася у СРСР, майже всi були комсомольцями а дехто коммунiстами!Ахтунг! Вони не намагалися вийти на вулицi c протестом!Вони кричали "Слава КПСС"!З 1991-го, вони перефарбувалися та стали кричати "Слава Українi!"Так їм було зручно!що зараз?Наприклад, у Европi чи у Польщi, конкретно, скiльки iснує Україньских пiдприємств, з україньскими власниками, якi б наймали на роботу спiввiтчизникiв?Я не про тих, хто вивозе людей для полякiв, я про Виробництво!Менталiтет у нас iнший!Працювати на Роботодавця а не самому ставати Роботодавцем!Ось у чому Вiдповiдь!Генiально!По-перше, Ви себе позiцioнуєте не як за часiв Народовладдя а як за часiв Крiпосництва!Ви, насправдi вирiшуєте, яка Модель розвитку а не Верховна Рада!ВИ - НАРОД, а не Рада чи Президент!Президент - втiлює Вашi бажання!Хочете у НАТО? Воювати з Iраном? Нема проблем, буде Вам Вiйна!Усi моделi - статичнi!Реальнiсть - Динамiчна!Наприклад, у США, зараз, формується типово Планова Економiка!СВОЮ модель треба обирати!Якщо ж не здатнi, то - це все.Вовки корiвку порвуть на шматки. Replay

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