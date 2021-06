Форуми / Казна: бюджет, податки,

#<1 ... 7308730973107311 Додано: Суб 12 чер, 2021 17:34 Replay написав: andrijk777 Я ж відповів. Я ж відповів.

та я у Вас нiчого не запитував!

Тому що в умовному 1992 Польща вже була 100 років незалежна і думала за економіку в першу чергу.

Польща була окупована паном Гiтлером а пiсля 1945-го, комуняками!

Фактично, до кiнця 80-х!

Україна була 1 рік незалежна і думала про побудову держави(тобто про політику) в першу чергу.

У Америцi бесперервно змiнюється влада, то Демократи то Республiканцi!

Але, як бачимо, суттєвих змiн у полiтицi - немає!

Все дуже просто!

У Америцi - є вiльнi люди, котрi будуть працювати, iнвестувати за любої влади!

Якщо ж влада буде реально заважати жити, американцi выходять та вимагають перегляду Законiв, що би тi - давали змогу розвивати еконоьiку, тобто Жити!



Дивiться, яка суттєва рiзниця!

"Вони" - вимагають податкiв та роботи у себе вдома!

"Ми" - зарплатнi та Европи!

В Америцi- Iлон Маск - пiдприємець, нацiональний герой, створюючий Технологiї!

Хто сучасний Герой в Українi?

От на кого б Ви хотiли бути схожим?

На Ахметова? Може на Коломойського?



Наразi, проблема не у Совку навiть а у Людях, у Менталiтетi!

Бiльшiсть наших Полiтикiв, народилася у СРСР, майже всi були комсомольцями а дехто коммунiстами!

Ахтунг! Вони не намагалися вийти на вулицi c протестом!

Вони кричали "Слава КПСС"!

З 1991-го, вони перефарбувалися та стали кричати "Слава Українi!"

Так їм було зручно!



що зараз?

Наприклад, у Европi чи у Польщi, конкретно, скiльки iснує Україньских пiдприємств, з україньскими власниками, якi б наймали на роботу спiввiтчизникiв?

Я не про тих, хто вивозе людей для полякiв, я про Виробництво!



Менталiтет у нас iнший!

Працювати на Роботодавця а не самому ставати Роботодавцем!

Ось у чому Вiдповiдь!



Якщо конкретніше то Польща ще в 1991 чітко визначилась з моделлю розвитку - це західна модель. А ми фактично тільки в 2014 остаточно визначились з моделлю розвитку.

Генiально!



По-перше, Ви себе позiцioнуєте не як за часiв Народовладдя а як за часiв Крiпосництва!

Ви, насправдi вирiшуєте, яка Модель розвитку а не Верховна Рада!

ВИ - НАРОД, а не Рада чи Президент!

Президент - втiлює Вашi бажання!

Хочете у НАТО? Воювати з Iраном? Нема проблем, буде Вам Вiйна!



Усi моделi - статичнi!

Реальнiсть - Динамiчна!

Наприклад, у США, зараз, формується типово Планова Економiка!



СВОЮ модель треба обирати!

Якщо ж не здатнi, то - це все.

Вовки корiвку порвуть на шматки. [/quote]

Так і Ви -- народ.

От і розкажіть, як Ви вирішуєте.





Українці не гірші за янкі та тещо.

Чому вони на депо кидають гроші, а не в акції і т.д.?

Да тому що нема даних інструментів. Не створила їх влада, можновладці.

Для пересічних.



В суспільстві кожен займається своєю справою. І ніхто за можновладців їх функцію не виконає.

Ніякий вумний свідомий пересічний.



Ви майже, як на політінформаціях розповідаєте зараз. Тільки замість свідомого будівельника комунізму бажаєте від пересічного стати тим же будівельником ринку, капіталізму.



Південні корейці (пересічні) в порівнянні з українцями були і навіть зараз досі є "рабами" в квадраті.

І це ніяк не заважає розвитку їх ринку та суспільства.



Відносно ж воювати з китайцями -- якщо буде військове протистояння Заходу з Китаєм, то українці будуть воювати при будь-яких розкладах.

Хоч будучі в НАТО, хоч самі по собі, хоч в рашці чи Китаї.

Україна витрачає більше 5% від ввп на оборону, а будучи в НАТО витрачала б у два з половиню рази менше.



Рекомендовані Північноатлантичним альянсом витрати на оборону у країнах-членах НАТО мають бути на рівні 2% від ВВП країни.



Найменше витрачають на оборону Словенія (1% ВВП), Бельгія та Іспанія (по 0,9% кожна), Люксембург (0,6%). Ісландія загалом не має постійно діючих збройних сил та міністерства оборони.



Бачиш яка економія для країни, плюс інвестори будут вкладати гроші в країну яка має гарантії безпеки НАТО що особливо актуально з таким придуркуватим сусідом



Україна витрачає більше 5% від ввп на оборону, а будучи в НАТО витрачала б у два з половиню рази менше.

Рекомендовані Північноатлантичним альянсом витрати на оборону у країнах-членах НАТО мають бути на рівні 2% від ВВП країни.

Найменше витрачають на оборону Словенія (1% ВВП), Бельгія та Іспанія (по 0,9% кожна), Люксембург (0,6%). Ісландія загалом не має постійно діючих збройних сил та міністерства оборони.

Бачиш яка економія для країни, плюс інвестори будут вкладати гроші в країну яка має гарантії безпеки НАТО що особливо актуально з таким придуркуватим сусідом

От подумай чому рашку так тріпає від одної думки Україна в НАТО ? Хвилюється за безпеку своїх громадять ? Тут все по іншому. Успішна багата Україна це кінець режиму путлера, незадоволені лаптеногі його винесуть і Сибір відокремиться.

Ukrainian

Hotab

