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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7309731073117312> Додано: Суб 12 чер, 2021 17:34 Replay написав: andrijk777 Я ж відповів. Я ж відповів.

та я у Вас нiчого не запитував!

Тому що в умовному 1992 Польща вже була 100 років незалежна і думала за економіку в першу чергу.

Польща була окупована паном Гiтлером а пiсля 1945-го, комуняками!

Фактично, до кiнця 80-х!

Україна була 1 рік незалежна і думала про побудову держави(тобто про політику) в першу чергу.

У Америцi бесперервно змiнюється влада, то Демократи то Республiканцi!

Але, як бачимо, суттєвих змiн у полiтицi - немає!

Все дуже просто!

У Америцi - є вiльнi люди, котрi будуть працювати, iнвестувати за любої влади!

Якщо ж влада буде реально заважати жити, американцi выходять та вимагають перегляду Законiв, що би тi - давали змогу розвивати еконоьiку, тобто Жити!



Дивiться, яка суттєва рiзниця!

"Вони" - вимагають податкiв та роботи у себе вдома!

"Ми" - зарплатнi та Европи!

В Америцi- Iлон Маск - пiдприємець, нацiональний герой, створюючий Технологiї!

Хто сучасний Герой в Українi?

От на кого б Ви хотiли бути схожим?

На Ахметова? Може на Коломойського?



Наразi, проблема не у Совку навiть а у Людях, у Менталiтетi!

Бiльшiсть наших Полiтикiв, народилася у СРСР, майже всi були комсомольцями а дехто коммунiстами!

Ахтунг! Вони не намагалися вийти на вулицi c протестом!

Вони кричали "Слава КПСС"!

З 1991-го, вони перефарбувалися та стали кричати "Слава Українi!"

Так їм було зручно!



що зараз?

Наприклад, у Европi чи у Польщi, конкретно, скiльки iснує Україньских пiдприємств, з україньскими власниками, якi б наймали на роботу спiввiтчизникiв?

Я не про тих, хто вивозе людей для полякiв, я про Виробництво!



Менталiтет у нас iнший!

Працювати на Роботодавця а не самому ставати Роботодавцем!

Ось у чому Вiдповiдь!



Якщо конкретніше то Польща ще в 1991 чітко визначилась з моделлю розвитку - це західна модель. А ми фактично тільки в 2014 остаточно визначились з моделлю розвитку.

Генiально!



По-перше, Ви себе позiцioнуєте не як за часiв Народовладдя а як за часiв Крiпосництва!

Ви, насправдi вирiшуєте, яка Модель розвитку а не Верховна Рада!

ВИ - НАРОД, а не Рада чи Президент!

Президент - втiлює Вашi бажання!

Хочете у НАТО? Воювати з Iраном? Нема проблем, буде Вам Вiйна!



Усi моделi - статичнi!

Реальнiсть - Динамiчна!

Наприклад, у США, зараз, формується типово Планова Економiка!



СВОЮ модель треба обирати!

Якщо ж не здатнi, то - це все.

Вовки корiвку порвуть на шматки. [/quote]

Так і Ви -- народ.

От і розкажіть, як Ви вирішуєте.





Українці не гірші за янкі та тещо.

Чому вони на депо кидають гроші, а не в акції і т.д.?

Да тому що нема даних інструментів. Не створила їх влада, можновладці.

Для пересічних.



В суспільстві кожен займається своєю справою. І ніхто за можновладців їх функцію не виконає.

Ніякий вумний свідомий пересічний.



Ви майже, як на політінформаціях розповідаєте зараз. Тільки замість свідомого будівельника комунізму бажаєте від пересічного стати тим же будівельником ринку, капіталізму.



Південні корейці (пересічні) в порівнянні з українцями були і навіть зараз досі є "рабами" в квадраті.

І це ніяк не заважає розвитку їх ринку та суспільства.



Відносно ж воювати з китайцями -- якщо буде військове протистояння Заходу з Китаєм, то українці будуть воювати при будь-яких розкладах.

Хоч будучі в НАТО, хоч самі по собі, хоч в рашці чи Китаї.

Але з усіх варіантів в НАТО комфортніше і вигідніше. та я у Вас нiчого не запитував!Польща була окупована паном Гiтлером а пiсля 1945-го, комуняками!Фактично, до кiнця 80-х!У Америцi бесперервно змiнюється влада, то Демократи то Республiканцi!Але, як бачимо, суттєвих змiн у полiтицi - немає!Все дуже просто!У Америцi - є вiльнi люди, котрi будуть працювати, iнвестувати за любої влади!Якщо ж влада буде реально заважати жити, американцi выходять та вимагають перегляду Законiв, що би тi - давали змогу розвивати еконоьiку, тобто Жити!Дивiться, яка суттєва рiзниця!"Вони" - вимагають податкiв та роботи у себе вдома!"Ми" - зарплатнi та Европи!В Америцi- Iлон Маск - пiдприємець, нацiональний герой, створюючий Технологiї!Хто сучасний Герой в Українi?От на кого б Ви хотiли бути схожим?На Ахметова? Може на Коломойського?Наразi, проблема не у Совку навiть а у Людях, у Менталiтетi!Бiльшiсть наших Полiтикiв, народилася у СРСР, майже всi були комсомольцями а дехто коммунiстами!Ахтунг! Вони не намагалися вийти на вулицi c протестом!Вони кричали "Слава КПСС"!З 1991-го, вони перефарбувалися та стали кричати "Слава Українi!"Так їм було зручно!що зараз?Наприклад, у Европi чи у Польщi, конкретно, скiльки iснує Україньских пiдприємств, з україньскими власниками, якi б наймали на роботу спiввiтчизникiв?Я не про тих, хто вивозе людей для полякiв, я про Виробництво!Менталiтет у нас iнший!Працювати на Роботодавця а не самому ставати Роботодавцем!Ось у чому Вiдповiдь!Генiально!По-перше, Ви себе позiцioнуєте не як за часiв Народовладдя а як за часiв Крiпосництва!Ви, насправдi вирiшуєте, яка Модель розвитку а не Верховна Рада!ВИ - НАРОД, а не Рада чи Президент!Президент - втiлює Вашi бажання!Хочете у НАТО? Воювати з Iраном? Нема проблем, буде Вам Вiйна!Усi моделi - статичнi!Реальнiсть - Динамiчна!Наприклад, у США, зараз, формується типово Планова Економiка!СВОЮ модель треба обирати!Якщо ж не здатнi, то - це все.Вовки корiвку порвуть на шматки.[/quote]Так і Ви -- народ.От і розкажіть, як Ви вирішуєте.Українці не гірші за янкі та тещо.Чому вони на депо кидають гроші, а не в акції і т.д.?Да тому що нема даних інструментів. Не створила їх влада, можновладці.Для пересічних.В суспільстві кожен займається своєю справою. І ніхто за можновладців їх функцію не виконає.Ніякий вумний свідомий пересічний.Ви майже, як на політінформаціях розповідаєте зараз. Тільки замість свідомого будівельника комунізму бажаєте від пересічного стати тим же будівельником ринку, капіталізму.Південні корейці (пересічні) в порівнянні з українцями були і навіть зараз досі є "рабами" в квадраті.І це ніяк не заважає розвитку їх ринку та суспільства.Відносно ж воювати з китайцями -- якщо буде військове протистояння Заходу з Китаєм, то українці будуть воювати при будь-яких розкладах.Хоч будучі в НАТО, хоч самі по собі, хоч в рашці чи Китаї.Але з усіх варіантів в НАТО комфортніше і вигідніше. detroytred

Повідомлень: 24292 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 17:36 Replay

Україна витрачає більше 5% від ввп на оборону, а будучи в НАТО витрачала б у два з половиню рази менше.



Рекомендовані Північноатлантичним альянсом витрати на оборону у країнах-членах НАТО мають бути на рівні 2% від ВВП країни.



Найменше витрачають на оборону Словенія (1% ВВП), Бельгія та Іспанія (по 0,9% кожна), Люксембург (0,6%). Ісландія загалом не має постійно діючих збройних сил та міністерства оборони.



Бачиш яка економія для країни, плюс інвестори будут вкладати гроші в країну яка має гарантії безпеки НАТО що особливо актуально з таким придуркуватим сусідом



От подумай чому рашку так тріпає від одної думки Україна в НАТО ? Хвилюється за безпеку своїх громадять ? Тут все по іншому. Успішна багата Україна це кінець режиму путлера, незадоволені лаптеногі його винесуть і Сибір відокремиться. Україна витрачає більше 5% від ввп на оборону, а будучи в НАТО витрачала б у два з половиню рази менше.Рекомендовані Північноатлантичним альянсом витрати на оборону у країнах-членах НАТО мають бути на рівні 2% від ВВП країни.Найменше витрачають на оборону Словенія (1% ВВП), Бельгія та Іспанія (по 0,9% кожна), Люксембург (0,6%). Ісландія загалом не має постійно діючих збройних сил та міністерства оборони.Бачиш яка економія для країни, плюс інвестори будут вкладати гроші в країну яка має гарантії безпеки НАТО що особливо актуально з таким придуркуватим сусідомОт подумай чому рашку так тріпає від одної думки Україна в НАТО ? Хвилюється за безпеку своїх громадять? Тут все по іншому. Успішна багата Україна це кінець режиму путлера, незадоволені лаптеногі його винесуть і Сибір відокремиться. Ukrainian

Повідомлень: 9876 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 682 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 18:23 Ukrainian , неужели это единственные штампы и клеше, которые вы увидели в бредомонологах Риплэя?

, неужели это единственные штампы и клеше, которые вы увидели в бредомонологах Риплэя? Hotab

Повідомлень: 3985 З нами з: 15.02.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 1282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 18:50 Польща була окупована комуняками тільки в 1945 році. Після 1945 Польща окупована не була - що за маячня? Після 1945 Польща була фактично вассалом СРСР. Окупація і васалітет це абсолютно різні речі. А в 1980-1990 вона вже фактично і васалом не була.

Україна була захоплена СРСР і Москва мала повний контроль. Наприклад проводила русифікацію України, посилала воювати в гарячих точках, відправляла на будівництво Норильська, з якого Росія сьогодні має мільярди, взривала Чорнобилі і т.д.



Українці нічим не гірші підприємці ніж американці. Для того щоб стати Ілоном Маском потрібно щоб держава в тебе вложила кількасот мільярдів доларів. Ілон Маск може з"явитись в США і ТІЛЬКИ в США.



Так, народ вирішує. Ось народ і вибрав Яника президентом в 2010. А після подій 2014 року народ остаточно оприділився. В великій мірі це сталось завдяки втраті Криму/Донбасу. andrijk777

Повідомлень: 3093 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 19:36 andrijk777 написав: Польща була окупована комуняками тільки в 1945 році. Після 1945 Польща окупована не була - що за маячня? Після 1945 Польща була фактично вассалом СРСР. Окупація і васалітет це абсолютно різні речі. А в 1980-1990 вона вже фактично і васалом не була. Польща була окупована комуняками тільки в 1945 році. Після 1945 Польща окупована не була - що за маячня? Після 1945 Польща була фактично вассалом СРСР. Окупація і васалітет це абсолютно різні речі. А в 1980-1990 вона вже фактично і васалом не була. Додам

1 В Польщі була друга по потужності армія серед країн Варшавського Договору

2 В Польщі не розміщувались піхотні/танкові/артилерійські підрозділи СРСР

Там на постійній основі були автобати(які забезпечували логістику для радянського угрупування в ГДР) і авіаційні підрозділи

3 Польща все життя мала практичний безвіз з США

4 В Польщі постійно були приватні фермерські господарства

5 Виступи Польщі проти совка___виступи України проти Совка_різниця

1956___________________________1991_________________________35років

1968___________________________2004_________________________36років

1991___________________________2014_________________________23роки Додам1 В Польщі була друга по потужності армія серед країн Варшавського Договору2 В Польщі не розміщувались піхотні/танкові/артилерійські підрозділи СРСРТам на постійній основі були автобати(які забезпечували логістику для радянського угрупування в ГДР) і авіаційні підрозділи3 Польща все життя мала практичний безвіз з США4 В Польщі постійно були приватні фермерські господарства5 Виступи Польщі проти совка___виступи України проти Совка_різниця1956___________________________1991_________________________35років1968___________________________2004_________________________36років1991___________________________2014_________________________23роки budivelnik

Повідомлень: 24504 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2627 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 19:40 Ukrainian Україна витрачає більше 5% від ввп на оборону, а будучи в НАТО витрачала б у два з половиню рази менше.

Жена-блондинка тоже подобное говорит: Милый! Давай продадим панельку на Мытныце в Черкассах и купим в кредит домик в Киеве, а то такая комуналка высокая, отопление дорогое за эту квартиру! Там у нас будетт автономка, не будем её включать вообще, воду дождевую собирать будем, а электроэнергию вырабатывать.. приделав к велотренажеру генератор!

Как раз наши дети все кредиты смогут к пенсии выплатить!



Рекомендовані Північноатлантичним альянсом витрати на оборону у країнах-членах НАТО мають бути на рівні 2% від ВВП країни.

Никто не сомневается! В США, безработным по штуке баксов выдавали, а грузик в порту - под 100 штук зелени в год зарабатывает!

Вот квк только Эплл, Илон Маск и пр. перенесут свой Главный Офис на Крещатик, станут "налгоплательщиками в Украине", как только ФРС объявит Гривну резервной валютой взамен бакса, как только NYSE заработает на Троещине, так сразу мы сможет платить "не более 2% от ВВП"!





Найменше витрачають на оборону Словенія (1% ВВП), Бельгія та Іспанія (по 0,9% кожна), Люксембург (0,6%). Ісландія загалом не має постійно діючих збройних сил та міністерства оборони.

Стопроцентов правы! Особенно с Исландией! На неё, вряд ли кто нападёт, кроме "катаклизмов", с которыми НАТО бороться не планирует!



Бачиш яка економія для країни, плюс інвестори будут вкладати гроші в країну яка має гарантії безпеки НАТО що особливо актуально з таким придуркуватим сусідом



Таки бачу! Вот как только электроэнергию поднимут вдвое(с июля вроде?), так сразу у нас "Витрати" уменьшаться! Хлеб подорожает раза в полтора, ведь электропечи и доставка, освещение и пр. - в себестоимости! Ну и всё, по списку!

Думаю, тратить станем меньше, особенно пенсионеры и малоимущие!

И можно в НАТО! На электромобилях "Коник" с допатой наперевес, по Афганским горам... поскачем!

От подумай чому рашку так тріпає від одної думки Україна в НАТО ?

Знаю! Потому, что учитывая "сложность экономической и политической обстановки" а также непредсказуемость политики, нельзя исключать возможность "несанкционированного пуска ракет с ЯО".



Кстати! Именно из-за "политической борьбы" в Украине, сюда так и не пришли инвестиции в реальный сектор!

Ну какой Маск будет строить заводы в стране, где непрерывные революции, смены власти и направлений развития?

Деньги любят тишину!

Успішна багата Україна це кінець режиму путлера, незадоволені лаптеногі його винесуть і Сибір відокремиться.

Только ЗА Успешную и Богатую Украину!

Искренне! Всю жизнь мечтаю!

Но, опыт подсказал, что "Чтобы стать Богатым, надо быть умным и хитрым, непрерывно развиваться и опережать Соперников"!



Чтобы победить в Футбольном Матче, тоже - нужна Команда, Целеустремлённость, Мастерство и даже готовность к Самопожертвованию ради Победы!



Вы мне сможете пояснить, например, как "вступление в НАТО" сможет нам выиграть Чемпионат Европы?

Вы можете пояснить, как размещение баз НАТО в Украине, сможет способствовать "созданию украинцвми своих Предприятий"?



Вот Вы! Как только в НАТО вступим, Фонд свой откроете? Может ETF запустите?

да нет...

Ничего не изменится для Вас! Как ходили "на работу", так и будете ходить!

Ну, хлеб станет дороже, бензин и электроэнергия.



Хотели бы открыть Фонд, давно бы открыли! Жена-блондинка тоже подобное говорит: Милый! Давай продадим панельку на Мытныце в Черкассах и купим в кредит домик в Киеве, а то такая комуналка высокая, отопление дорогое за эту квартиру! Там у нас будетт автономка, не будем её включать вообще, воду дождевую собирать будем, а электроэнергию вырабатывать.. приделав к велотренажеру генератор!Как раз наши дети все кредиты смогут к пенсии выплатить!Никто не сомневается! В США, безработным по штуке баксов выдавали, а грузик в порту - под 100 штук зелени в год зарабатывает!Вот квк только Эплл, Илон Маск и пр. перенесут свой Главный Офис на Крещатик, станут "налгоплательщиками в Украине", как только ФРС объявит Гривну резервной валютой взамен бакса, как только NYSE заработает на Троещине, так сразу мы сможет платить "не более 2% от ВВП"!Стопроцентов правы! Особенно с Исландией! На неё, вряд ли кто нападёт, кроме "катаклизмов", с которыми НАТО бороться не планирует!Таки бачу! Вот как только электроэнергию поднимут вдвое(с июля вроде?), так сразу у нас "Витрати" уменьшаться! Хлеб подорожает раза в полтора, ведь электропечи и доставка, освещение и пр. - в себестоимости! Ну и всё, по списку!Думаю, тратить станем меньше, особенно пенсионеры и малоимущие!И можно в НАТО! На электромобилях "Коник" с допатой наперевес, по Афганским горам... поскачем!Знаю! Потому, что учитывая "сложность экономической и политической обстановки" а также непредсказуемость политики, нельзя исключать возможность "несанкционированного пуска ракет с ЯО".Кстати! Именно из-за "политической борьбы" в Украине, сюда так и не пришли инвестиции в реальный сектор!Ну какой Маск будет строить заводы в стране, где непрерывные революции, смены власти и направлений развития?Деньги любят тишину!Искренне! Всю жизнь мечтаю!Но, опыт подсказал, чтоЧтобы победить в Футбольном Матче, тоже - нужна Команда, Целеустремлённость, Мастерство и даже готовность к Самопожертвованию ради Победы!Вы мне сможете пояснить, например, как "вступление в НАТО" сможет нам выиграть Чемпионат Европы?Вы можете пояснить, как размещение баз НАТО в Украине, сможет способствовать "созданию украинцвми своих Предприятий"?Вот Вы! Как только в НАТО вступим, Фонд свой откроете? Может ETF запустите?да нет...Ничего не изменится для Вас! Как ходили "на работу", так и будете ходить!Ну, хлеб станет дороже, бензин и электроэнергия.Хотели бы открыть Фонд, давно бы открыли! Replay

Повідомлень: 2275 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 19:48 detroytred Українці не гірші за янкі та тещо.

Чому вони на депо кидають гроші, а не в акції і т.д.?

Да тому що нема даних інструментів. Не створила їх влада, можновладці.

Для пересічних.



Совок в расцвете сил!

По пунктам!

1. Любой украинец с IQ>70, легко может инвестировать за границу, в те же ETF!

2. С суммами покрупнее, можно выходить напрямую "на Запад"!



Просто, большинство Селяне и Рабочие, "Колхозник и Колхозица", поэтому англисйский не знают, в интернете "с трудом" и пр.

Колхозникам надо, чтобы Власть им "Створила Закони", пришла домой, постучала в дверь и сказала "Дорогий Микола! Давай свои 100 000 грн и мы сделаем с них 150 000 грн, себе никаких процентов не возьмем"!

Сам же "Микола" - гарний хлопець, тата поважав, картоплю саджав... ну а времени на заморские языки и экономику, он не тратил! Не наше это, типа!

А на дворе, 21-й век и тот, кто не может свои заработанные инвестировать, как бы уже и неконкурентоспособен!



Продолжаем!

Вот 100 заробитчан, в Польше, зарабатывают, предположим 10 тыс евро!

Кто мешает им Объединиться, создать своё Предприятие(лям евро уставного), фактически стать акционерами и самим работать на себя?

Ответ! Это нереально!

Один кинет другого, третий первого и понеслась!

Вывод, вопрос к нам а не к американцам! Они все инструменты дали!

Работайте, богатейте! Совок в расцвете сил!По пунктам!1. Любой украинец с IQ>70, легко может инвестировать за границу, в те же ETF!2. С суммами покрупнее, можно выходить напрямую "на Запад"!Просто, большинство Селяне и Рабочие, "Колхозник и Колхозица", поэтому англисйский не знают, в интернете "с трудом" и пр.Колхозникам надо, чтобы Власть им "Створила Закони", пришла домой, постучала в дверь и сказала "Дорогий Микола! Давай свои 100 000 грн и мы сделаем с них 150 000 грн, себе никаких процентов не возьмем"!Сам же "Микола" - гарний хлопець, тата поважав, картоплю саджав... ну а времени на заморские языки и экономику, он не тратил! Не наше это, типа!А на дворе, 21-й век и тот, кто не может свои заработанные инвестировать, как бы уже и неконкурентоспособен!Продолжаем!Вот 100 заробитчан, в Польше, зарабатывают, предположим 10 тыс евро!Кто мешает им Объединиться, создать своё Предприятие(лям евро уставного), фактически стать акционерами и самим работать на себя?Ответ! Это нереально!Один кинет другого, третий первого и понеслась!Вывод, вопрос к нам а не к американцам! Они все инструменты дали!Работайте, богатейте! Востаннє редагувалось Replay в Суб 12 чер, 2021 20:03, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 2275 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 19:52 andrijk777 Після 1945 Польща була фактично вассалом СРСР.

Вы вообще не в теме!

Итак, ликбез!

Свобода - это прежде всего свобода распоряжаться своей Жизнью, своей Землёй, Средствами Производства и пр.

Пока Польша была "социалистической страной в орбите СССР", увы - она не могла быть Свободной, по определению!



Поясню особо "оталённым"!

Чтобы Захватить государство, не стоит в него войска вводить! Достаточно, поставить там "управляемое правительство" и "управлять экономикой страны"!



СССР - фактически, держал Польшу оккупированной!

потому и возникла «Солидарность»!

Поляки..Имперцы! Это Украина была под Речью Посполитой а не наоборот! Вы вообще не в теме!Итак, ликбез!Свобода - это прежде всего свобода распоряжаться своей Жизнью, своей Землёй, Средствами Производства и пр.Пока Польша была "социалистической страной в орбите СССР", увы - она не могла быть Свободной, по определению!Поясню особо "оталённым"!Чтобы Захватить государство, не стоит в него войска вводить! Достаточно, поставить там "управляемое правительство" и "управлять экономикой страны"!СССР - фактически, держал Польшу оккупированной!потому и возникла «Солидарность»!Поляки..Имперцы! Это Украина была под Речью Посполитой а не наоборот! Востаннє редагувалось Replay в Суб 12 чер, 2021 20:00, всього редагувалось 1 раз. Replay

Повідомлень: 2275 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 19:57 detroytred Українці не гірші за янкі та тещо.

Я не Бог, судить кто лучше, кто хуже!

Критерии не определены!

Но, если Вы смотрели сериад "Миллиарды"(огромный успех в США), думаю понимаете, что Уровень экономической грамотности в США, значительно превышает уровень в Украине!



Ну и, из личного общения с амерами(целеустремлёнными) - это Реальные Киборги, Машины - нацеленные на Успех!

Или ТЫ или Тебя!

Если тебя "поимели" - Ты сам это заслужил, Лузер! Вставай и вперёд!



Это у них, Реально так. Я не Бог, судить кто лучше, кто хуже!Критерии не определены!Но, если Вы смотрели сериад "Миллиарды"(огромный успех в США), думаю понимаете, что Уровень экономической грамотности в США, значительно превышает уровень в Украине!Ну и, из личного общения с амерами(целеустремлёнными) - это Реальные Киборги, Машины - нацеленные на Успех!Или ТЫ или Тебя!Если тебя "поимели" - Ты сам это заслужил, Лузер! Вставай и вперёд!Это у них, Реально так. Replay

Повідомлень: 2275 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 20:06 Replay написав: andrijk777 Після 1945 Польща була фактично вассалом СРСР.

Вы вообще не в теме!

Итак, ликбез!

Свобода - это прежде всего свобода распоряжаться своей Жизнью, своей Землёй, Средствами Производства и пр.

Пока Польша была "социалистической страной в орбите СССР", увы - она не могла быть Свободной, по определению!



Поясню особо "оталённым"!

Чтобы Захватить государство, не стоит в него войска вводить! Достаточно, поставить там "управляемое правительство" и "управлять экономикой страны"!



СССР - фактически, держал Польшу оккупированной!

потому и возникла «Солидарность»!

Поляки..Имперцы! Это Украина была под Речью Посполитой а не наоборот! Вы вообще не в теме!Итак, ликбез!Свобода - это прежде всего свобода распоряжаться своей Жизнью, своей Землёй, Средствами Производства и пр.Пока Польша была "социалистической страной в орбите СССР", увы - она не могла быть Свободной, по определению!Поясню особо "оталённым"!Чтобы Захватить государство, не стоит в него войска вводить! Достаточно, поставить там "управляемое правительство" и "управлять экономикой страны"!СССР - фактически, держал Польшу оккупированной!потому и возникла «Солидарность»!Поляки..Имперцы! Это Украина была под Речью Посполитой а не наоборот!

Різницю між окупацією і васалітетом розумієте? Схоже що ні. Напевно "особо оталённый".

Ось Білорусь на сьогодні - майже васал Росії.

Крим - окупована територія. Різницю між окупацією і васалітетом розумієте? Схоже що ні. Напевно "особо оталённый".Ось Білорусь на сьогодні - майже васал Росії.Крим - окупована територія. andrijk777

Повідомлень: 3093 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7309731073117312> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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