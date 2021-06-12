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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7309731073117312 Додано: Суб 12 чер, 2021 20:09 Hotab написав: Их до сих пор делают, если "стояночный" с ресурсом. Ми-24В без ресурса, давно. Что тебе не ясно?? Читай шевеля губами: давно в Украине "В-ки" не поднимались в небо. Как и "К-ки".

Их до сих пор делают, если "стояночный" с ресурсом. Ми-24В без ресурса, давно. Что тебе не ясно?? Читай шевеля губами: давно в Украине "В-ки" не поднимались в небо. Как и "К-ки".

Ему даже налет на машину указали, а он все свою пургу про ресурс несет

8-ок больше восстанавливают потому что запчасти доступнее, а на 24-е в большом дефиците. МС практически любую капиталку делает, вплоть до замены балки, вот и сделали из более-менее свежих нормальные машины. Продали их за очень хорошие деньги, даже в Африке за гробы такие деньги никто не даст.

Hotab написав: Кем он поездил?? Черным наемником? Ну может что-то и умел. Только не вел и не ведёт сейчас (при твоём Наполеоне) никто учёт черных наемников. Запрещено наемничество. Почему твой главком не ведёт?? Ладно Муженко плохой, а чё твой не ведёт?? И сколько их таких? Единицы??

А если он "покатался по Африкам" официально в составе миротворческих миссий Украины, то нет там никакой пользы (был яв этих миссиях) . Не выполнялись обычными контрачами ни огневые задачи,ни какие бы то ни было другие, связанные с риском. Только лётчики летали и применяли оружие. Контрач стоял на вышке на заборе. Ну или на водовозке ездил. Но уж точно не стрелял. И по нему не стреляли.

Весь дискомфорт его заключался в том, что черные дети целыми днями надоедали ему и просили еду. Вот и весь его "обстрелянный" опыт.

А, ну да, перед Африкой он пострелял из автомата в мишень. Точно,это выгодно его отличает. Прям сппцназером стал!!

Ещё найдешь нам обстрелянные тысячи, или угомонился?

Кем он поездил?? Черным наемником? Ну может что-то и умел. Только не вел и не ведёт сейчас (при твоём Наполеоне) никто учёт черных наемников. Запрещено наемничество. Почему твой главком не ведёт?? Ладно Муженко плохой, а чё твой не ведёт?? И сколько их таких? Единицы??А если он "покатался по Африкам" официально в составе миротворческих миссий Украины, то нет там никакой пользы (был яв этих миссиях) . Не выполнялись обычными контрачами ни огневые задачи,ни какие бы то ни было другие, связанные с риском. Только лётчики летали и применяли оружие. Контрач стоял на вышке на заборе. Ну или на водовозке ездил. Но уж точно не стрелял. И по нему не стреляли.Весь дискомфорт его заключался в том, что черные дети целыми днями надоедали ему и просили еду. Вот и весь его "обстрелянный" опыт.А, ну да, перед Африкой он пострелял из автомата в мишень. Точно,это выгодно его отличает. Прям сппцназером стал!!Ещё найдешь нам обстрелянные тысячи, или угомонился?

Офицер он, один из лучших арабистов у нас, а как практику равных ему нет.

В Ираке было практически в точности как на Донбассе вначале, арабы они воюют подло как и русские, точно так за мирняком прятались и из жилых домов обстрелы вели. И вот к этому части отправленные на Донбасс были не готовы, в результате чего только в Краматорске сдали врагу 6 единиц бронетехники.

Так что рассказывай свою пургу про не тот опыт кому-то другому.

Повторяю, не считай всех такими же ограниченными как сам. Ему даже налет на машину указали, а он все свою пургу про ресурс несет8-ок больше восстанавливают потому что запчасти доступнее, а на 24-е в большом дефиците. МС практически любую капиталку делает, вплоть до замены балки, вот и сделали из более-менее свежих нормальные машины. Продали их за очень хорошие деньги, даже в Африке за гробы такие деньги никто не даст.Офицер он, один из лучших арабистов у нас, а как практику равных ему нет.В Ираке было практически в точности как на Донбассе вначале, арабы они воюют подло как и русские, точно так за мирняком прятались и из жилых домов обстрелы вели. И вот к этому части отправленные на Донбасс были не готовы, в результате чего только в Краматорске сдали врагу 6 единиц бронетехники.Так что рассказывай свою пургу про не тот опыт кому-то другому.Повторяю, не считай всех такими же ограниченными как сам. unicdima

Повідомлень: 1558 З нами з: 10.06.19 Подякував: 61 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7309731073117312 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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