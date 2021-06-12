Ему даже налет на машину указали, а он все свою пургу про ресурс несет
8-ок больше восстанавливают потому что запчасти доступнее, а на 24-е в большом дефиците. МС практически любую капиталку делает, вплоть до замены балки, вот и сделали из более-менее свежих нормальные машины. Продали их за очень хорошие деньги, даже в Африке за гробы такие деньги никто не даст.
Hotab написав:Кем он поездил?? Черным наемником? Ну может что-то и умел. Только не вел и не ведёт сейчас (при твоём Наполеоне) никто учёт черных наемников. Запрещено наемничество. Почему твой главком не ведёт?? Ладно Муженко плохой, а чё твой не ведёт?? И сколько их таких? Единицы??
А если он "покатался по Африкам" официально в составе миротворческих миссий Украины, то нет там никакой пользы (был яв этих миссиях) . Не выполнялись обычными контрачами ни огневые задачи,ни какие бы то ни было другие, связанные с риском. Только лётчики летали и применяли оружие. Контрач стоял на вышке на заборе. Ну или на водовозке ездил. Но уж точно не стрелял. И по нему не стреляли.
Весь дискомфорт его заключался в том, что черные дети целыми днями надоедали ему и просили еду. Вот и весь его "обстрелянный" опыт.
А, ну да, перед Африкой он пострелял из автомата в мишень. Точно,это выгодно его отличает. Прям сппцназером стал!!
Ещё найдешь нам обстрелянные тысячи, или угомонился?
Офицер он, один из лучших арабистов у нас, а как практику равных ему нет.
В Ираке было практически в точности как на Донбассе вначале, арабы они воюют подло как и русские, точно так за мирняком прятались и из жилых домов обстрелы вели. И вот к этому части отправленные на Донбасс были не готовы, в результате чего только в Краматорске сдали врагу 6 единиц бронетехники.
Так что рассказывай свою пургу про не тот опыт кому-то другому.
Повторяю, не считай всех такими же ограниченными как сам.