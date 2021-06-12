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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 73107311731273137314>
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 20:09

  Hotab написав:Их до сих пор делают, если "стояночный" с ресурсом. Ми-24В без ресурса, давно. Что тебе не ясно?? Читай шевеля губами: давно в Украине "В-ки" не поднимались в небо. Как и "К-ки".

Ему даже налет на машину указали, а он все свою пургу про ресурс несет :D
8-ок больше восстанавливают потому что запчасти доступнее, а на 24-е в большом дефиците. МС практически любую капиталку делает, вплоть до замены балки, вот и сделали из более-менее свежих нормальные машины. Продали их за очень хорошие деньги, даже в Африке за гробы такие деньги никто не даст.
  Hotab написав:Кем он поездил?? Черным наемником? Ну может что-то и умел. Только не вел и не ведёт сейчас (при твоём Наполеоне) никто учёт черных наемников. Запрещено наемничество. Почему твой главком не ведёт?? Ладно Муженко плохой, а чё твой не ведёт?? И сколько их таких? Единицы??
А если он "покатался по Африкам" официально в составе миротворческих миссий Украины, то нет там никакой пользы (был яв этих миссиях) . Не выполнялись обычными контрачами ни огневые задачи,ни какие бы то ни было другие, связанные с риском. Только лётчики летали и применяли оружие. Контрач стоял на вышке на заборе. Ну или на водовозке ездил. Но уж точно не стрелял. И по нему не стреляли.
Весь дискомфорт его заключался в том, что черные дети целыми днями надоедали ему и просили еду. Вот и весь его "обстрелянный" опыт.
А, ну да, перед Африкой он пострелял из автомата в мишень. Точно,это выгодно его отличает. Прям сппцназером стал!!
Ещё найдешь нам обстрелянные тысячи, или угомонился?

Офицер он, один из лучших арабистов у нас, а как практику равных ему нет.
В Ираке было практически в точности как на Донбассе вначале, арабы они воюют подло как и русские, точно так за мирняком прятались и из жилых домов обстрелы вели. И вот к этому части отправленные на Донбасс были не готовы, в результате чего только в Краматорске сдали врагу 6 единиц бронетехники.
Так что рассказывай свою пургу про не тот опыт кому-то другому.
Повторяю, не считай всех такими же ограниченными как сам.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 20:15

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:А НАТО наоборот, дает возможность сэкономить бюджет, особенно в нашей ситуации.

  Ukrainian написав:Україна витрачає більше 5% від ввп на оборону, а будучи в НАТО витрачала б у два з половиню рази менше.

Для вступления в НАТО, кроме желания, надо еще и ввести в украинской армии и стандарты НАТО. А стандарты НАТО это не только унифицированные звания и форма, что можно сделать относительно дешево и быстро.
STANAG — аббревиатура, принятая в НАТО — от англ. Standardization Agreement — «Соглашение по стандартизации». Устанавливает и определяет способы, порядок действий, терминологию и условия для унификации в рамках единых вооруженных сил или технических операций или оборудования (материальной части) среди государств-участниц Организации. Каждое государство, входящее в НАТО, ратифицирует Соглашение и внедряет его в собственные вооруженные силы. Целью Соглашения является обеспечение единых оперативных и административных мероприятий, материально-технического обеспечения таким образом, чтобы вооруженные силы одного государства-участника могли использовать материальные средства и материально-техническое обеспечение вооруженных сил другого государства-участника. Кроме того, Соглашение создают основу для технической взаимозаменяемости среди большого разнообразия систем связи и информации, важных для проведения операций НАТО и Объединенных вооруженных сил.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1273435

Вот стандарт НАТО только по стрелковому оружию - https://ndiastorage.blob.core.usgovclou ... idsson.pdf

Сколько надо денег, чтобы заменить только лишь все стрелковое оружие и патроны к нему (5,45х39 мм) в Украине на принятые в НАТО 5,56х45 мм ?

А ведь кроме стрелкового надо перевести на натовские и пушечные/танковые/самолетные калибры...

А еще не забываем натовские стандарты на связь, топливо, транспорт, тяжелую и легкую бронетехнику, авиацию...

Где деньги, Зин? (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 20:16

  Schmit написав:

Мосійчук розмазала проститутку Геращенко, а пєдік Олєшко каже, що це не так. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 20:16

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Вы можете пояснить, как размещение баз НАТО в Украине, сможет способствовать "созданию украинцвми своих Предприятий"?

Гроші люблять тишу ти сам це написав. А яка тиша може бути з придуркуватим сусідом? От потрібно Україні бути в союзі з сильними, в Естонії чомусь території не віджали і сепарів не спосурують.
  Replay написав:Ничего не изменится для Вас! Как ходили "на работу", так и будете ходить!
Ну, хлеб станет дороже, бензин и электроэнергия.

Тут взагалі зв’язку немає. Хочеш дешевого хліба купи хлібопічку автомат.
  Replay написав:Вот как только электроэнергию поднимут вдвое(с июля вроде?), так сразу у нас "Витрати" уменьшаться! Хлеб подорожает раза в полтора, ведь электропечи и доставка, освещение и пр. - в себестоимости! Ну и всё, по списку!
Думаю, тратить станем меньше, особенно пенсионеры и малоимущие!
И можно в НАТО! На электромобилях "Коник" с допатой наперевес, по Афганским горам... поскачем!

На городі бузина а в Києві дідько. Так і тут. Ще раз повторю Україна в НАТО це інвестиції нові високооплачувані робочі місця і стабільна економіка.
І українці це розуміють незважаючи на гавкіт кремлівких шавок.
Що стосується НАТО, 48% українців підтримують вступ до Альянсу, тоді як 28% вважають за краще не вступати до нього.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 20:19

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Для вступления в НАТО, кроме желания, надо еще и ввести в украинской армии и стандарты НАТО.

В литовців, болгар та румунів знайшлись і в українців знайдуться
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 20:22

  Ukrainian написав:
  Replay написав:По Футбольной Форме, пару мыслей!
Цель была... "нагадить москалям", вот этим "Слава Украине! Героям Слава!"

Кацапи самі того не знаючи зробили рекламу Україні та Героям Слава.

Треба було послати УЕФА і нічого не міняти в формі, перед початком ЄВРО вони б нічого не зробили.
А ви в курсі, що перед матчами команди змушують ставати на коліна перед нігерами?
Ось БЛМ ні разу не політика, а написи на футболці політика.
Росіяни відмовились ставати на коліна і гейропейці нічого їм не зроблять.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 20:26

  unicdima написав:А ви в курсі, що перед матчами команди змушують ставати на коліна перед нігерами?
Ось БЛМ ні разу не політика, а написи на футболці політика.
Росіяни відмовились ставати на коліна і гейропейці нічого їм не зроблять.

БЛМ это вообще самый массовый пранк в истории человечества.
Круче только ковид-истерия
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 20:41

  Replay написав:
detroytred Українці не гірші за янкі та тещо.
Чому вони на депо кидають гроші, а не в акції і т.д.?
Да тому що нема даних інструментів. Не створила їх влада, можновладці.
Для пересічних.


Совок в расцвете сил!
По пунктам!
1. Любой украинец с IQ>70, легко может инвестировать за границу, в те же ETF!
2. С суммами покрупнее, можно выходить напрямую "на Запад"!

Просто, большинство Селяне и Рабочие, "Колхозник и Колхозица", поэтому англисйский не знают, в интернете "с трудом" и пр.
Колхозникам надо, чтобы Власть им "Створила Закони", пришла домой, постучала в дверь и сказала "Дорогий Микола! Давай свои 100 000 грн и мы сделаем с них 150 000 грн, себе никаких процентов не возьмем"!
Сам же "Микола" - гарний хлопець, тата поважав, картоплю саджав... ну а времени на заморские языки и экономику, он не тратил! Не наше это, типа!
А на дворе, 21-й век и тот, кто не может свои заработанные инвестировать, как бы уже и неконкурентоспособен!

Продолжаем!
Вот 100 заробитчан, в Польше, зарабатывают, предположим 10 тыс евро!
Кто мешает им Объединиться, создать своё Предприятие(лям евро уставного), фактически стать акционерами и самим работать на себя?
Ответ! Это нереально!
Один кинет другого, третий первого и понеслась!
Вывод, вопрос к нам а не к американцам! Они все инструменты дали!
Работайте, богатейте!

Ні.
Совок - це виховувати з обивателя чергового будівельника капіталізму (як тоді комунізму).

Ринок же (капіталізм) - це коли можновладець (власник капіталу) збільшує свій капітал з тим, що є.
З отим обивателем, що є.
Хоч забитим рабом корєйцем...
Створюючи умови, щоб грошики (пенсійні, страхові і т.д.) цього обивателя могли обертатися без його великого АйКью.

А обивателю -- постояв на конвеєрі Форда, покрутив баранку далекобійника, потім пиво, бейсбол-футбол і вибір, при якому він не може помилитися - або респа, або демократа. Бо хоч того вибере, хоч того, все буде не пагано.
Для нього і для його особистого капіталу.


Мова не про пробивних!!!
Пробивні й так проб'ються хоч Америці, хоч в Україні.
А от щоб розвивалося суспільство треба зробити умови для ОБИВАТЕЛЯ.
Який складає більшість в суспільстві.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 21:02

  Schmit написав:Но будучи в НАТО можно содержать не 300 тысячную, а 100 тысячную армию

но с учётом взносов в НАТО 100 тыс. будут обходиться дороже чем 300 тыс. :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 21:06

  Тракторист написав:
  Schmit написав:Но будучи в НАТО можно содержать не 300 тысячную, а 100 тысячную армию

но с учётом взносов в НАТО 100 тыс. будут обходиться дороже чем 300 тыс. :mrgreen:

Які взноси? Не ліпи горбатого.
Україна витрачає більше 5% від ввп на оборону, а будучи в НАТО витрачала б у два з половиню рази менше.

Рекомендовані Північноатлантичним альянсом витрати на оборону у країнах-членах НАТО мають бути на рівні 2% від ВВП країни.

Найменше витрачають на оборону Словенія (1% ВВП), Бельгія та Іспанія (по 0,9% кожна), Люксембург (0,6%). Ісландія загалом не має постійно діючих збройних сил та міністерства оборони.

Бачиш яка економія для країни, плюс інвестори будут вкладати гроші в країну яка має гарантії безпеки НАТО що особливо актуально з таким придуркуватим сусідом

От подумай чому рашку так тріпає від одної думки Україна в НАТО ? Хвилюється за безпеку своїх громадять :lol: ? Тут все по іншому. Успішна багата Україна це кінець режиму путлера, незадоволені лаптеногі його винесуть і Сибір відокремиться.
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