Replay написав:

detroytred Українці не гірші за янкі та тещо.

Чому вони на депо кидають гроші, а не в акції і т.д.?

Да тому що нема даних інструментів. Не створила їх влада, можновладці.

Для пересічних.

Совок в расцвете сил!По пунктам!1. Любой украинец с IQ>70, легко может инвестировать за границу, в те же ETF!2. С суммами покрупнее, можно выходить напрямую "на Запад"!Просто, большинство Селяне и Рабочие, "Колхозник и Колхозица", поэтому англисйский не знают, в интернете "с трудом" и пр.Колхозникам надо, чтобы Власть им "Створила Закони", пришла домой, постучала в дверь и сказала "Дорогий Микола! Давай свои 100 000 грн и мы сделаем с них 150 000 грн, себе никаких процентов не возьмем"!Сам же "Микола" - гарний хлопець, тата поважав, картоплю саджав... ну а времени на заморские языки и экономику, он не тратил! Не наше это, типа!А на дворе, 21-й век и тот, кто не может свои заработанные инвестировать, как бы уже и неконкурентоспособен!Продолжаем!Вот 100 заробитчан, в Польше, зарабатывают, предположим 10 тыс евро!Кто мешает им Объединиться, создать своё Предприятие(лям евро уставного), фактически стать акционерами и самим работать на себя?Ответ! Это нереально!Один кинет другого, третий первого и понеслась!Вывод, вопрос к нам а не к американцам! Они все инструменты дали!Работайте, богатейте!