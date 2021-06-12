Додано: Суб 12 чер, 2021 21:41

budivelnik написав: detroytred написав: А от щоб розвивалося суспільство треба зробити умови для ОБИВАТЕЛЯ. А от щоб розвивалося суспільство треба зробити умови для ОБИВАТЕЛЯ. Ніколи не буде розвиватись суспільство ,в якому ті кому найменше треба напрягатись - будуть мати кращі умови,ніж ті хто напрягатись може.

Лінь-це сильніший механізм ніж мотиваційні речі...за виключенням випадків,коли лінь заважає самому існуванню організму.



От і виходить

Працювати обиватель буде тільки тоді,поки йому потрібні будуть примітивні для проживання речі(повітря/вода/харч/одяг)

Навіть вже здоровья/секс - для середньостатистичного обивателя річ не обовязкова.



А створення того ,що ще ніким не було створено - це потребує ризику...ризик потребує оплати...

Тому

Життя(природа) створена таким чином що

Чим більше тобі щось необхідно - тим легше ти його отримаєш...

Повітря(5 хвилин і не знайшов=і гаплик) - бери дихай

Вода( тиждень не знайшов і гаплик) - походи і знайдеш

Їжа (місяць нема і гаплик) - треба вже попрацювати

Одяг -ще складніше

Машина

Авто

.....

а далі творчість(інженерна,мистецька)

а ще далі бізнес

і як вершина - політика. Ніколи не буде розвиватись суспільство ,в якому ті кому найменше треба напрягатись - будуть мати кращі умови,ніж ті хто напрягатись може.Лінь-це сильніший механізм ніж мотиваційні речі...за виключенням випадків,коли лінь заважає самому існуванню організму.От і виходитьПрацювати обиватель буде тільки тоді,поки йому потрібні будуть примітивні для проживання речі(повітря/вода/харч/одяг)Навіть вже здоровья/секс - для середньостатистичного обивателя річ не обовязкова.А створення того ,що ще ніким не було створено - це потребує ризику...ризик потребує оплати...ТомуЖиття(природа) створена таким чином щоЧим більше тобі щось необхідно - тим легше ти його отримаєш...Повітря(5 хвилин і не знайшов=і гаплик) - бери дихайВода( тиждень не знайшов і гаплик) - походи і знайдешЇжа (місяць нема і гаплик) - треба вже попрацюватиОдяг -ще складнішеМашинаАвто.....а далі творчість(інженерна,мистецька)а ще далі бізнесі як вершина - політика.

Мови про те, що обиватель (тобто більш пасивна частина суспільства в порівнянні з активною її частиною) буде мати кращі умови, ніж активні, навіть близько немає.Мова про створення кращих для розвитку умов в суспільстві. Для всіх.Створять можновладці ефективний фондовий ринок або накопичувальну пенсійну систему, то це виграш для усіх.Збільшувати за допомогою цих інструментів свій капітал буде що обиватель, що активний підприємець.Буде розвинута судова, яка дозволить більш захистити капітал підприємцю, а також більш ефективно розвивати йому свій бізнес, то в цих КРАЩИХ умовах більш заробить пасивний обиватель, який працює у ЦЬОГО активного підприємця.Також збільшиться кількість робочих місць для обивателів.Тобто, якщо умови сприятливі для обивателя, то для активного вони теж більше сприятливі.Ці умови в ринку, в суспільстві створюють можновладці. Це їх пряма функція. Саме для цього вони й потрібні в суспільстві. Потрібні для обивателів і для активних.Зи. Не треба вигадувати своє...Піраміда Маслоу стосується обивателя також.Не треба прирівнювати обивателя, про якого йде мова, до люмпена.Люмпени -- це зовсім інше. Абсолютно зовсім.Обиватель - це звичайний роботяга в ринку. Роботяги апріорі необхідні. І є масовими.Ці работяги необхідні тим же підприємцям. Від конвеєру Форда до продавчині в кіоску.