Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Мосійчук розмазала проститутку Геращенко, а пєдік Олєшко каже, що це не так.
Тільки у тоїй хворій уяві. Нагнали в зал "сємєнченків" і роблять цілі шоу з обговоренням дії 5-го, після двох років президенства 6-го, зовсім не помічаючи його викрутасів. Це, як висловився Поярков - медіапроституція, а не журналістика. Насущні проблеми треба обговорювати сьогодні в студіях, провал вакцинації, велике крадівництво, провал зовнішньої політики, божевільні законодавчі ініціативи монобільшості з новими податками (ресурсні закони, де всі українці - ресурс)..., а не робити маячня-шоу з мосейчук і проплаченими "патріотами".
detroytred написав:А от щоб розвивалося суспільство треба зробити умови для ОБИВАТЕЛЯ.
Ніколи не буде розвиватись суспільство ,в якому ті кому найменше треба напрягатись - будуть мати кращі умови,ніж ті хто напрягатись може. Лінь-це сильніший механізм ніж мотиваційні речі...за виключенням випадків,коли лінь заважає самому існуванню організму.
От і виходить Працювати обиватель буде тільки тоді,поки йому потрібні будуть примітивні для проживання речі(повітря/вода/харч/одяг) Навіть вже здоровья/секс - для середньостатистичного обивателя річ не обовязкова.
А створення того ,що ще ніким не було створено - це потребує ризику...ризик потребує оплати... Тому Життя(природа) створена таким чином що Чим більше тобі щось необхідно - тим легше ти його отримаєш... Повітря(5 хвилин і не знайшов=і гаплик) - бери дихай Вода( тиждень не знайшов і гаплик) - походи і знайдеш Їжа (місяць нема і гаплик) - треба вже попрацювати Одяг -ще складніше Машина Авто ..... а далі творчість(інженерна,мистецька) а ще далі бізнес і як вершина - політика.
Тобто НАТiвську зброю - нам подарують? Вы за слова -отвечаете?
Вы в курсе, что в НАТО свои стандарты как вооружения так и взаимодействия?
Вот я вижу, что Вы... абсолютно некомпетентны ни в политике, ни в экономике, ни в бизнесе! Скорее всего, Вам просто платят за продвижение "идеологии". Бизнес и ничего личного, так сказать! Когда Украина вступит в НАТО, уверен -Вы не поёдете в Афганистан защищать "Интересы Блока"! Когда москалi нападут, Вы в Польше скроетесь и будете оттуда "патриотические посты" шмалять!
А пока, Бельгийцы вкатали гол России! И это - КРУТО! Красиво уделали! Вот так надо, по -европейски а не так, как Вы... по "Жмеринськi"
budivelnik Працювати обиватель буде тільки тоді,поки йому потрібні будуть примітивні для проживання речі(повітря/вода/харч/одяг)
Браво! Раб работает только за еду! Пирамида Маслоу! Свободный Человек, либо уедет либо Издохнет, но "в кайданах" пахать на пана - не будет! Об этом и говорил Тарас Шевченко!
а далі творчість(інженерна,мистецька) а ще далі бізнес і як вершина - політика.
Нет, политика сюда не входит! Проитика - способ оболванивания "лох-тората" с целью продвижения нужных законов и пр.
Остальное? Есть мнение, что Рабы не способны Создавать, Творить! Они не имеют креативного мышления, т.к. у них нет времени на Анализ Причинно-Следственных Связей! Если родители всю жизнь пахали в шахте или в поле, если их дети всю жизнь пахали в шахте или в поле, их внуки - не смогут получить Базовых понятий о "структуре Мира"!
Плюс Религия. У Евреев, совсем другая Вера, там нет вот того, что "Иисус страдал и тебе велел", "нас всегда гнобили" и пр. У них... иначе! "Моисей Вывел Народ из Рабства!"! Евреи - Свободный народ!
yanyura написав:Для вступления в НАТО, кроме желания, надо еще и ввести в украинской армии и стандарты НАТО.
В литовців, болгар та румунів знайшлись і в українців знайдуться
При таком количестве их военнослужащих конечно нашлись. А вот с Украиной сложновато получается.
общее число военных в литовской армии к 2024 году должно возрасти с 21290 человек до 26500. Количество профессиональных военных составит от 11400 человек до 15600 по сравнению 10618 контрактниками, служащими в армии в 2019 году.
По указу Совета министров № 333 от 29 декабря 2010-го принят план развития Вооруженных Сил Республики Болгария, по которому численность ВС после 2014 года составляет не менее 37 100 человек. Кроме того, в стране около 300 тыс. резервистов.
Запад нам поможет! (с) (Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей)
Справочно - стоимость одного лишь магазина (без патронов) "5,56х45 AR полимерный, на 30 патр." начинается от 816 грн. за штуку. Пусть убавим аппетиты торговцев в 10 раз (разделим на 10), все равно 80 грн. за штуку.
80 х 255 тысяч человек (по 1 рожку на человека) = 20,4 млн. грн.
Стоимость одного патрона 5,56х45 в магазинах Украины начинается от 17,5 грн. за 1 патрон. Также уменьшим в 10 раз
1,75 х 255 000 х 30 (по 1 рожку на человека) = 13,4 млн. грн. Это если 1 рожок на год. Без права выстрела.
А ведь еще надо закупить и сами винтовки (автоматы), пулеметы, подствольные гранатометы и гранаты к ним...
Точно уверены, что у украинцев найдутся такие деньги? А это ведь только стрелковое оружие.
detroytred написав:А от щоб розвивалося суспільство треба зробити умови для ОБИВАТЕЛЯ.
Ніколи не буде розвиватись суспільство ,в якому ті кому найменше треба напрягатись - будуть мати кращі умови,ніж ті хто напрягатись може. Лінь-це сильніший механізм ніж мотиваційні речі...за виключенням випадків,коли лінь заважає самому існуванню організму.
От і виходить Працювати обиватель буде тільки тоді,поки йому потрібні будуть примітивні для проживання речі(повітря/вода/харч/одяг) Навіть вже здоровья/секс - для середньостатистичного обивателя річ не обовязкова.
А створення того ,що ще ніким не було створено - це потребує ризику...ризик потребує оплати... Тому Життя(природа) створена таким чином що Чим більше тобі щось необхідно - тим легше ти його отримаєш... Повітря(5 хвилин і не знайшов=і гаплик) - бери дихай Вода( тиждень не знайшов і гаплик) - походи і знайдеш Їжа (місяць нема і гаплик) - треба вже попрацювати Одяг -ще складніше Машина Авто ..... а далі творчість(інженерна,мистецька) а ще далі бізнес і як вершина - політика.
Мови про те, що обиватель (тобто більш пасивна частина суспільства в порівнянні з активною її частиною) буде мати кращі умови, ніж активні, навіть близько немає.
Мова про створення кращих для розвитку умов в суспільстві. Для всіх. Створять можновладці ефективний фондовий ринок або накопичувальну пенсійну систему, то це виграш для усіх. Збільшувати за допомогою цих інструментів свій капітал буде що обиватель, що активний підприємець.
Буде розвинута судова, яка дозволить більш захистити капітал підприємцю, а також більш ефективно розвивати йому свій бізнес, то в цих КРАЩИХ умовах більш заробить пасивний обиватель, який працює у ЦЬОГО активного підприємця. Також збільшиться кількість робочих місць для обивателів.
Тобто, якщо умови сприятливі для обивателя, то для активного вони теж більше сприятливі.
Ці умови в ринку, в суспільстві створюють можновладці. Це їх пряма функція. Саме для цього вони й потрібні в суспільстві. Потрібні для обивателів і для активних.
Зи. Не треба вигадувати своє... Піраміда Маслоу стосується обивателя також. Не треба прирівнювати обивателя, про якого йде мова, до люмпена. Люмпени -- це зовсім інше. Абсолютно зовсім. Обиватель - це звичайний роботяга в ринку. Роботяги апріорі необхідні. І є масовими. Ці работяги необхідні тим же підприємцям. Від конвеєру Форда до продавчині в кіоску.
detroytred Мови про те, що обиватель (тобто більш пасивна частина суспільства в порівнянні з активною її частиною) буде мати кращі умови, ніж активні, навіть близько немає.
Снова не согласен! В 21-м веке некорректно делить на "активных" и "пассивных"! Любой, наёмный работник, может зароботную плату инвестировать, вкладывать и получать прибыль! Это связано вс Огромной инфляцией и невозможностью сохранить средства без "активных движений"! Хотя, Ваша терминология, мне понравилась при сравнении с геями. Есть пассивные геи, есть активные.
Ukrainian написав:Багато румунів та болгар ти бачив в Афгані ?
По состоянию на начало 2012 года, численность болгарского контингента в Афганистане составляла 614 военнослужащих[9]. В дальнейшем, численность контингента была несколько уменьшена — до 606 человек к началу августа 2012 года. Тогда же было объявлено, что вывод болгарского военного контингента будет начат в 2013 году и завершён до конца 2014 года[10].