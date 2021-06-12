Додано: Суб 12 чер, 2021 21:57

Ukrainian Багато румунів та болгар ти бачив в Афгані ?

Были. Даже в Ираке украинцы были.Да не переживайтесь Вы так, выдадут Вам винтовку и патроны!Касаемо Кремля.Там много неалекватных людей, различные группировки, кланы и пр.Чем Кремль и опасен.Если в результате переворота в ращке, что вполне возможно после смерти царя, к власти - могут прийти военные, на всю голову отмороженные.Так вот, не стоит быть Вангой, чтобы понимать, любое противостояние между НАТО и Россией, будет происходить на территории Украины!Почему так?Потому, что пусковые установки НАТО, если их расположить в Украине - будут близко от Севастополя, от других рашенских стратегических объектов!И, если ракеты из Европы, москали смогут перехватить, то с Украины - могут не успеть!Таким образом, вступление Украины в НАТО, это реальная угроза.. в случае обострения отнощений между НАТО и Россией - нанесения московскими генералами превентивного удара по местам дислокации пусковых установок в Украине!Полномасштаюная Война в 21-м веке, это не АТО и не Азеры против Армян!Это ответные ракетные удары, мощные!Представьте на секунду, что Россия и США хренячат по Украине и по территориям Юга России? Да ещё ядреными "бомбами"!Чернобыль покажется лёгкой прогулкой!не, ну Вы в США махнёте, я понимаюА как же украинцы? Вам реально не жалко их бросить в пекло войны?Или, просто Вы -не украинец а наоборот, мечтаете уничтожить Украинцев?