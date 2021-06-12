Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik Працювати обиватель буде тільки тоді,поки йому потрібні будуть примітивні для проживання речі(повітря/вода/харч/одяг)
Браво! Раб работает только за еду! Пирамида Маслоу! Свободный Человек, либо уедет либо Издохнет, но "в кайданах" пахать на пана - не будет! Об этом и говорил Тарас Шевченко!
а далі творчість(інженерна,мистецька) а ще далі бізнес і як вершина - політика.
Нет, политика сюда не входит! Проитика - способ оболванивания "лох-тората" с целью продвижения нужных законов и пр.
Остальное? Есть мнение, что Рабы не способны Создавать, Творить! Они не имеют креативного мышления, т.к. у них нет времени на Анализ Причинно-Следственных Связей! Если родители всю жизнь пахали в шахте или в поле, если их дети всю жизнь пахали в шахте или в поле, их внуки - не смогут получить Базовых понятий о "структуре Мира"!
Плюс Религия. У Евреев, совсем другая Вера, там нет вот того, что "Иисус страдал и тебе велел", "нас всегда гнобили" и пр. У них... иначе! "Моисей Вывел Народ из Рабства!"! Евреи - Свободный народ!
Ага!))) Вас кудись у космос знесло. В ідеалізм.
Пашуть на Заході в розвинутих країнах. Пашуть.І нікуди не можуть піти. Бо не в Україну в ще гірші умови)) Звісно на самі пагані рабмісця беруть іноземців.
Працювати по бажанню та творчо, свобода -- це Вам до Утопій та основоположників марксизму-ленінізму.
Свободи мабудь більше в нас: роби-кури-пий каву. Виженуть та і фіг з ним. Невелика втрата))
Нагадую -- мова про обивателя. Роботяг. Яких більшість в суспільстві. Вони й не повинні бути творчими та тещо. Активних - 10-15%. У кожного свої функції. Сила суспільства саме в об'єднанні оцих різних функціоналів. Творчий інтелігент не прочистить каналізацію та захлинеться в нечистотах. Змерзне взимку. Сантехник не зробить операцію на серці. І т.д.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 12 чер, 2021 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian Багато румунів та болгар ти бачив в Афгані ?
Были. Даже в Ираке украинцы были. Да не переживайтесь Вы так, выдадут Вам винтовку и патроны!
Касаемо Кремля. Там много неалекватных людей, различные группировки, кланы и пр. Чем Кремль и опасен. Если в результате переворота в ращке, что вполне возможно после смерти царя, к власти - могут прийти военные, на всю голову отмороженные. Так вот, не стоит быть Вангой, чтобы понимать, любое противостояние между НАТО и Россией, будет происходить на территории Украины! Почему так? Потому, что пусковые установки НАТО, если их расположить в Украине - будут близко от Севастополя, от других рашенских стратегических объектов! И, если ракеты из Европы, москали смогут перехватить, то с Украины - могут не успеть! Таким образом, вступление Украины в НАТО, это реальная угроза.. в случае обострения отнощений между НАТО и Россией - нанесения московскими генералами превентивного удара по местам дислокации пусковых установок в Украине!
Полномасштаюная Война в 21-м веке, это не АТО и не Азеры против Армян! Это ответные ракетные удары, мощные!
Представьте на секунду, что Россия и США хренячат по Украине и по территориям Юга России? Да ещё ядреными "бомбами"! Чернобыль покажется лёгкой прогулкой!
не, ну Вы в США махнёте, я понимаю А как же украинцы? Вам реально не жалко их бросить в пекло войны? Или, просто Вы -не украинец а наоборот, мечтаете уничтожить Украинцев?
detroytred Свободи мабудь більше в нас: роби-кури-пий каву. Виженуть та і фіг з ним. Невелика втрата))
Жесть! То есть, для Вас Свобода.. это не возможность Творить или распоряжаться своими средствами а.... "курить та пить"? Совок! Реальный Совок!
Смысл жизни именно Раба, работать на Пана, вырастить детей, которые будут работать на Пана(хоч польского, хоч москальского) а потом подохнуть! И единственный "лучик света" в жизни Раба, это нажраться самогона, с огурчиком, трахнуть куму, ну и щоб у кума хата сгорiла!
Сельское мышление! Мои знакомые, мыслят иначе! Они Играют, чтобы Побеждать! Надеюсь, что завтра на поле, Сборная Украины - тоже выйдет Побеждать а не так, как москали - делать вид, шо играют!
yanyura написав:При таком количестве их военнослужащих конечно нашлись. А вот с Украиной сложновато получается.
А тепер в перерахунку на чисельність населення. В румунів та болгар солдат в перерахунку на млн населення не менше ніж в України
yanyura написав:Полный состав Международные силы содействия безопасности
с кликабельными ссылками по странам на
І що були протести що солдат Болгарії та Румунії силою гнали в Афган ? Ні не було бо солдатам там платять такі гроші що був конкурс серед військовослужбовців щоб туди потрапити. Думаєш серед українців не буде більше бажаючих ніж місць? В Афгані скільки загинуло румун та болгар? І скільки загинуло на сході України українців ? Через придуркуватих анти НАТО пенсіонерів яких найбільше було в Криму та сході.
Replay написав:Потому, что пусковые установки НАТО, если их расположить в Украине - будут близко от Севастополя, от других рашенских стратегических объектов! И, если ракеты из Европы, москали смогут перехватить, то с Украины - могут не успеть!
А ракети з Латвії та Литви до Москви та Пітера не швидше долетять ніж з України? На карту глянь.
Знову кремлівський шаблон просвічується.
Про перехват ракет теж цікаво стало. В рашці уже системи ПРО з’явились ? Їхні розрекламовані С-400 навіть в Сирії нічим не змогли допомогти
detroytred Свободи мабудь більше в нас: роби-кури-пий каву. Виженуть та і фіг з ним. Невелика втрата))
Жесть! То есть, для Вас Свобода.. это не возможность Творить или распоряжаться своими средствами а.... "курить та пить"? Совок! Реальный Совок!
Смысл жизни именно Раба, работать на Пана, вырастить детей, которые будут работать на Пана(хоч польского, хоч москальского) а потом подохнуть! И единственный "лучик света" в жизни Раба, это нажраться самогона, с огурчиком, трахнуть куму, ну и щоб у кума хата сгорiла!
Сельское мышление! Мои знакомые, мыслят иначе! Они Играют, чтобы Побеждать! Надеюсь, что завтра на поле, Сборная Украины - тоже выйдет Побеждать а не так, как москали - делать вид, шо играют!
Хто конкретно за Вас буде чистити Вашу!!! каналізацію, щоб конкретно Вас не затопило нечистотами, та конкретно за Вас захищати конкретно Ваш капіталець свободної творчої людини в окопі? І таких позицій для Вашої творчості та свободи сотні. І роблять її хто?
Це суспільство. Це об'єктивний розподіл. Де кожен виконує свою функцію. Для якої більш здатний.
Заплатіть з свого великого творчого доходу великі гроші, щоб сантехник працював творчо спецзасобами, воїн був оснащений, як космонавт, і творчо керував роботами. Але ж Ви не заплатите... Бо тоді в Вас малувато грошей для свободного життя залишиться Обгрунтуєте... Типа -- сам хоче, більшого не хоче.
На підприємстві є власники, керуючі, інженери, роботяги, прибиральниця і т.д. І без оцих працюючих на когось ну ніяк не обійтись.
detroytred написав:А по суті-то обдурете цього роботягу.
Ви хрестик зняли чи труси вдягнули? 1 За що билась комуністична теорія? Від кожного по можливостям - кожному по потребам..... Поки що виявилось що потреб в людей більше ніж вони мають можливостей. 2 Тоді комуністичну теорію спростили і написали соціалістичну Від кожного по можливостям - кожному по роботі.... І тут пролетіли Виявилось що кожен вважає що напрацював більше ніж отримав..а раз так то почались пошуки крайніх і...крайніми виявились чомусь не ті хто хоче працювати менше ніж отримувати - а ті хто має більше...
Тому ще раз Капіталістична теорія - дає можливості ..і нічого не обіцяє,жодних гарантій типу будеш багатий.. Є тільки одна гарантія Будеш працювати краще - отримаєш більше від таких самих як сам,які працюють ГІРШЕ від тебе... Тому Вибір професії ,інтенсивність роботи і так далі - ти вибираєш сам І на виході (після вибору) тобі не вдасться предявити претензії своїм однокласникам/родичас/сослуживцям які досягнули більше від тебе... Але Перше місце - одне Призових - два Участь в олімпіаді - 100 Участь в першості школи - всі приймали....
Ukrainian написав:А тепер в перерахунку на чисельність населення. В румунів та болгар солдат в перерахунку на млн населення не менше ніж в України
При чем здесь перерасчет на численность населения? Если для того, чтобы соответствовать стандартам НАТО Украине надо полностью перевооружить украинскую армию абсолютно всем вооружением и боеприпасами, которые не производятся в Украине. И не только перевооружить, но и научить пользоваться ими, а для этого потребуются натовские инструкторы с не украинской зарплатой.
37 100 в Болгарии или 71 400 в Румынии, это не 255 000 в Украине. И там нет ОРДЛО, где нужно постоянное восполнение боеприпасов, как минимум.
Еще раз
Где деньги, Зин (с)
Думаєш серед українців не буде більше бажаючих ніж місць?
Думаю, что желающих найдется больше, чем нужно. Но почему-то служить за границей, а не в Украине, может потому, что
18.03.21 Реформы армии нет: отток кадров продолжается, некомплект и нехватка любых ресурсов, сборы со своих зарплат и с волонтеров буквально на любые нужды.