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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 12 чер, 2021 22:53
Кількість людей з статками в 1 000 000+доларів
в США становить 11,8 млн осіб при населенні в 350+ млн осіб
Чому 1 став мільйонером(3% населення) , а 30 не змогли(97%населення)?
від 1 до 5 млн - 10,2 млн осіб
від 5 до 25 млн - 1,4 млн осіб
25+ млн - 0,173 млн осіб
Що станеться, якщо змусити цих 11,8 млн осіб - роздати свої статки 338 млн осіб?
Багаті стануть в 33 разів біднішими , а бідні в 2 рази багатшими(середній дохід сімї в США 53000 в рік)?
ПС
Я можу працювати і працював(курсантом, сержантом, прапорщиком, муляром,продавцем, майстром, інженером, підприємцем...)
Тобто я можу замінити всі ці спеціальності
А чи зможе замінити
курсант - прапорщика
муляр - інженера
інженер - власника ?
Якщо хоч хтось з них не зможе - то розвалиться і не створиться весь ланцюжок....
То чому я повинен напрягатись щоб добратись до верху
А той хто на початку ланцюжка повинен тільки вимагати створення якихось особливих умов?
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budivelnik
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Додано: Суб 12 чер, 2021 22:57
budivelnik написав: detroytred написав:
А по суті-то обдурете цього роботягу.
Ви хрестик зняли чи труси вдягнули?
1 За що билась комуністична теорія?
Від кожного по можливостям - кожному по потребам.....
Поки що виявилось що потреб в людей більше ніж вони мають можливостей.
2 Тоді комуністичну теорію спростили і написали соціалістичну
Від кожного по можливостям - кожному по роботі....
І тут пролетіли
Виявилось що кожен вважає що напрацював більше ніж отримав..а раз так то почались пошуки крайніх і...крайніми виявились чомусь не ті хто хоче працювати менше ніж отримувати - а ті хто має більше...
Тому ще раз
Капіталістична теорія - дає можливості ..і нічого не обіцяє,жодних гарантій типу будеш багатий..
Є тільки одна гарантія
Будеш працювати краще - отримаєш більше від таких самих як сам,які працюють ГІРШЕ від тебе...
Тому
Вибір професії ,інтенсивність роботи і так далі - ти вибираєш сам
І на виході (після вибору) тобі не вдасться предявити претензії своїм однокласникам/родичас/сослуживцям які досягнули більше від тебе...
Але
Перше місце - одне
Призових - два
Участь в олімпіаді - 100
Участь в першості школи - всі приймали....
На заборі теж написано...
Це ж стосується того, що реально робили коммі.
Сказати земля крестьянам, фабрики робочим, кожному по труду і т.д. -- і навіть не спробувати виконати хоч на йоту.
Забудьте про отой совок, соціалізм.
Він був тільки у теорії. І навіть не починався в реалізації.
Замінили багато власників-панів одним паном --- державою. І все.
Про оці казки про захотів при капіталізмі і вибився -- це навіть не смішно.
Це так. Але для одиниць. Кіосакі, як і лотерея, може дати змогу одиницям.
Шлях більшості формує система. І об'єктивний розподіл.
10-15% активних. Крапка.
В сотий раз кажу - приклад спеціально утрирований: змагання, наприклад, марафон. Всі прибігли з розривом перший-останній, наприклад, хвилина.
Різниця між учасниками секунди чи навіть фото фініші.
Але перші -- беруть усі нагороди, а більшість майже нічого. Бо програли.
А різниця-то по праці -- мізер. Секунди!!!
Переможці кращі на мізер.
Але призи тільки їм.
Так і в ринку. Конкуренція. Переможець може бути кращим на йоту, але виграє, залишиться, забере усе. А програвший -- навіть банкрот.
Бо попит обмежений...
Конкурент програвший мізер програє в грошах не мізер, а впритул до всього.
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detroytred
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Додано: Суб 12 чер, 2021 22:57
Усіх вітаю з розгромом Росії.
Чекаємо завтра нашу гру.
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andrijk777
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Додано: Суб 12 чер, 2021 23:06
detroytred написав:
Всі прибігли з розривом перший-останній, наприклад, хвилина.
Різниця між учасниками секунди чи навіть фото фініші.
Але перші -- беруть усі нагороди, а більшість майже нічого. Бо програли.
А різниця-то по праці -- мізер. Секунди!!!
А навіщо вам марафон?
Беріть 100 метрів
Різниця між олімпійським чемпіоном і вами = 8-10 секунд....
От тільки щоб стати олімпійським чемпіоном і вибігти з 10 секунд- людина працювала років з 10 по 10 годин в день , притримувалась жорсткого графіку,зайвого не їла,по дискотекам не шлялась,в кіно не ходила..і так далі( і таких пртендентів було добра сотня тисяч)
А вам щоб пробігти в 50 років 100 метрів за 20 секунд треба було просто не набрати більше 150 кг...
я сьогодні пробіжу 100 метрів за 16-18 секунд
пропливу 100 метрів - за 1 хв 20 сек
Всього в 2 рази гірше ніж олімпійський результат....
ПС
Що там біг/плавання
Сьогодні 95% населення намалюють чорний квадрат Малєвіча...але тільки за перший дають мільйони доларів, а за всі інші - по морді.
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budivelnik
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Додано: Суб 12 чер, 2021 23:08
andrijk777 написав:
Усіх вітаю з розгромом Росії.
Чекаємо завтра нашу гру.
+300 халявних бокалів...
ПС
Козловський просто обіцяв 300...напевно щось знав
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budivelnik
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Додано: Суб 12 чер, 2021 23:08
budivelnik А чи зможе замінити
курсант - прапорщика
муляр - інженера
інженер - власника ?
С точки зрения раба, которого учили выполнять "Свою работу", конечно не сможет!
С точки зрения Свободного Человека, с высоким IQ, всего за несколько лет(5-ть например) из "муляра" можно сделать Превосходного инженера!
Знаю одного медика(США) который в свободное от работы время, увлекается единоборствами и... достиг потрясающих успехов в этом!
ну вот Цель такая у человека, Хобби!
Кто-то путешествует, кто-то инвестирует, кто-то тачки раритетные восстанавливает!
Так что, если у курсанта и есть желание, он может прапорщиком стать а то и генералом!
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Додано: Суб 12 чер, 2021 23:09
budivelnik написав:
Кількість людей з статками в 1 000 000+доларів
в США становить 11,8 млн осіб при населенні в 350+ млн осіб
Чому 1 став мільйонером(3% населення) , а 30 не змогли(97%населення)?
від 1 до 5 млн - 10,2 млн осіб
від 5 до 25 млн - 1,4 млн осіб
25+ млн - 0,173 млн осіб
Що станеться, якщо змусити цих 11,8 млн осіб - роздати свої статки 338 млн осіб?
Багаті стануть в 33 разів біднішими , а бідні в 2 рази багатшими(середній дохід сімї в США 53000 в рік)?
ПС
Я можу працювати і працював(курсантом, сержантом, прапорщиком, муляром,продавцем, майстром, інженером, підприємцем...)
Тобто я можу замінити всі ці спеціальності
А чи зможе замінити
курсант - прапорщика
муляр - інженера
інженер - власника ?
Якщо хоч хтось з них не зможе - то розвалиться і не створиться весь ланцюжок....
То чому я повинен напрягатись щоб добратись до верху
А той хто на початку ланцюжка повинен тільки вимагати створення якихось особливих умов?
Наче написав, що про ніякі особливі умови мови не йде.
Ви знов за рибу гроші.
І вже котрий рік.
За не створюйте сприятливих умов для розвитку неактивних і ... отримаєте Україну.
Створіть цим неактивним гарну судову, фонду, накопичувальну і т.д., отримаєте США.
Гарно активним заможним жити на рівні держави, що розвивається, влаштовує?! То й не роблять вони нічого або мізер. Не міняють умов.
Не створюють сприятливих для подальшого розвитку умов.
Тому й так живемо.
Суспільство.
Там же, де можновладці, забажали змін. Там і робили. Попри спротив суспільства.
Бальцеровичу козу під вікнами палили. Куань розганяв протести.
Янкі Стандарт Ойл розбивали.
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detroytred
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Додано: Суб 12 чер, 2021 23:13
andrijk777 написав:
Усіх вітаю з розгромом Росії.
Чекаємо завтра нашу гру.
Смотрел. Рад.
Поберегите условного вкладчика. Ему и так нелегко,а тут ещё ..
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Додано: Суб 12 чер, 2021 23:15
detroytred написав:
Створіть цим неактивним гарну судову, фонду, накопичувальну і т.д., отримаєте США.
Чому в США тільки 11,8 млн - мають 1+млн
а 338 млн - не мають?
Чому в США, навіть ті хто мають 1+ млн діляться на групи?
Чим більше мають - тим менше кількість
1-5 млн = 10,2 млн осіб
5-25 млн( всього в 5 разів більше від першої групи)=1,4 млн осіб( в 7,5 разів менше
25+ (ще в 5 +разів більше від 2 групи)=0,173млн осіб( в 8 разів менше від 2 групи і в 60 разів менше від 1 групи)
Навіть у найуспішніших є градації..а ви хочете щоб в лузерів їх не було.
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budivelnik
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Додано: Суб 12 чер, 2021 23:16
budivelnik От тільки щоб стати олімпійським чемпіоном і вибігти з 10 секунд- людина працювала років з 10 по 10 годин в день , притримувалась жорсткого графіку,зайвого не їла,по дискотекам не шлялась,в кіно не ходила..і так далі( і таких пртендентів було добра сотня тисяч)
Йэс!
Именно так!
У Человека есть цель, он выкладывается на все 100% и её достигает!
Россия пролетела Бельгии со счётом 0-3!
Выглядели россияне - никак!
В первую очередь, куча ошибок, отсутствие креатива на поле, как то всё примитивно.
И страх перед бельгийцами! Желание избавиться от мяча, как можно быстрее, только не брать ответственность на себя!
Типично лоховское поведение! Если промажу, болельщики засмеют, Царь заругает!
А вот Бельгийцы - красавцы! Несмотря на возраст, выложились и достигли результата!
Им было не так важно, что скажет ихний "руководитель", как важно самому, ради своего же Имиджа - показать красивую и результативную игру!
Молодцы! Командная игра у бельгийцев получилась, чувствовали друг-друга, прессинговали по всему полю, отбирали мяч!
Однозначно - Класс выше!
Но, Откуда берётся Класс?
А вот откуда:
людина працювала років з 10 по 10 годин в день , притримувалась жорсткого графіку,зайвого не їла,по дискотекам не шлялась,в кіно не ходила..і так далі
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