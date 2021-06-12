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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7313731473157316> Додано: Суб 12 чер, 2021 22:53 Кількість людей з статками в 1 000 000+доларів

в США становить 11,8 млн осіб при населенні в 350+ млн осіб

Чому 1 став мільйонером(3% населення) , а 30 не змогли(97%населення)?

від 1 до 5 млн - 10,2 млн осіб

від 5 до 25 млн - 1,4 млн осіб

25+ млн - 0,173 млн осіб



Що станеться, якщо змусити цих 11,8 млн осіб - роздати свої статки 338 млн осіб?

Багаті стануть в 33 разів біднішими , а бідні в 2 рази багатшими(середній дохід сімї в США 53000 в рік)?



ПС

Я можу працювати і працював(курсантом, сержантом, прапорщиком, муляром,продавцем, майстром, інженером, підприємцем...)

Тобто я можу замінити всі ці спеціальності

А чи зможе замінити

курсант - прапорщика

муляр - інженера

інженер - власника ?

Якщо хоч хтось з них не зможе - то розвалиться і не створиться весь ланцюжок....

То чому я повинен напрягатись щоб добратись до верху

А той хто на початку ланцюжка повинен тільки вимагати створення якихось особливих умов? budivelnik

Повідомлень: 24512 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2627 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 22:57 budivelnik написав: detroytred написав: А по суті-то обдурете цього роботягу. А по суті-то обдурете цього роботягу. Ви хрестик зняли чи труси вдягнули?

1 За що билась комуністична теорія?

Від кожного по можливостям - кожному по потребам.....

Поки що виявилось що потреб в людей більше ніж вони мають можливостей.

2 Тоді комуністичну теорію спростили і написали соціалістичну

Від кожного по можливостям - кожному по роботі....

І тут пролетіли

Виявилось що кожен вважає що напрацював більше ніж отримав..а раз так то почались пошуки крайніх і...крайніми виявились чомусь не ті хто хоче працювати менше ніж отримувати - а ті хто має більше...



Тому ще раз

Капіталістична теорія - дає можливості ..і нічого не обіцяє,жодних гарантій типу будеш багатий..

Є тільки одна гарантія

Будеш працювати краще - отримаєш більше від таких самих як сам,які працюють ГІРШЕ від тебе...

Тому

Вибір професії ,інтенсивність роботи і так далі - ти вибираєш сам

І на виході (після вибору) тобі не вдасться предявити претензії своїм однокласникам/родичас/сослуживцям які досягнули більше від тебе...

Але

Перше місце - одне

Призових - два

Участь в олімпіаді - 100

Участь в першості школи - всі приймали.... Ви хрестик зняли чи труси вдягнули?1 За що билась комуністична теорія?Від кожного по можливостям - кожному по потребам.....Поки що виявилось що потреб в людей більше ніж вони мають можливостей.2 Тоді комуністичну теорію спростили і написали соціалістичнуВід кожного по можливостям - кожному по роботі....І тут пролетілиВиявилось що кожен вважає що напрацював більше ніж отримав..а раз так то почались пошуки крайніх і...крайніми виявились чомусь не ті хто хоче працювати менше ніж отримувати - а ті хто має більше...Тому ще разКапіталістична теорія - дає можливості ..і нічого не обіцяє,жодних гарантій типу будеш багатий..Є тільки одна гарантіяБудеш працювати краще - отримаєш більше від таких самих як сам,які працюють ГІРШЕ від тебе...ТомуВибір професії ,інтенсивність роботи і так далі - ти вибираєш самІ на виході (після вибору) тобі не вдасться предявити претензії своїм однокласникам/родичас/сослуживцям які досягнули більше від тебе...АлеПерше місце - однеПризових - дваУчасть в олімпіаді - 100Участь в першості школи - всі приймали....

На заборі теж написано...

Це ж стосується того, що реально робили коммі.



Сказати земля крестьянам, фабрики робочим, кожному по труду і т.д. -- і навіть не спробувати виконати хоч на йоту.



Забудьте про отой совок, соціалізм.

Він був тільки у теорії. І навіть не починався в реалізації.



Замінили багато власників-панів одним паном --- державою. І все.





Про оці казки про захотів при капіталізмі і вибився -- це навіть не смішно.

Це так. Але для одиниць. Кіосакі, як і лотерея, може дати змогу одиницям.

Шлях більшості формує система. І об'єктивний розподіл.

10-15% активних. Крапка.



В сотий раз кажу - приклад спеціально утрирований: змагання, наприклад, марафон. Всі прибігли з розривом перший-останній, наприклад, хвилина.

Різниця між учасниками секунди чи навіть фото фініші.

Але перші -- беруть усі нагороди, а більшість майже нічого. Бо програли.

А різниця-то по праці -- мізер. Секунди!!!

Переможці кращі на мізер.

Але призи тільки їм.



Так і в ринку. Конкуренція. Переможець може бути кращим на йоту, але виграє, залишиться, забере усе. А програвший -- навіть банкрот.



Бо попит обмежений...

Конкурент програвший мізер програє в грошах не мізер, а впритул до всього. На заборі теж написано...Це ж стосується того, що реально робили коммі.Сказати земля крестьянам, фабрики робочим, кожному по труду і т.д. -- і навіть не спробувати виконати хоч на йоту.Забудьте про отой совок, соціалізм.Він був тільки у теорії. І навіть не починався в реалізації.Замінили багато власників-панів одним паном --- державою. І все.Про оці казки про захотів при капіталізмі і вибився -- це навіть не смішно.Це так. Але для одиниць. Кіосакі, як і лотерея, може дати змогу одиницям.Шлях більшості формує система. І об'єктивний розподіл.10-15% активних. Крапка.В сотий раз кажу - приклад спеціально утрирований: змагання, наприклад, марафон. Всі прибігли з розривом перший-останній, наприклад, хвилина.Різниця між учасниками секунди чи навіть фото фініші.Але перші -- беруть усі нагороди, а більшість майже нічого. Бо програли.А різниця-то по праці -- мізер. Секунди!!!Переможці кращі на мізер.Але призи тільки їм.Так і в ринку. Конкуренція. Переможець може бути кращим на йоту, але виграє, залишиться, забере усе. А програвший -- навіть банкрот.Бо попит обмежений...Конкурент програвший мізер програє в грошах не мізер, а впритул до всього. detroytred

Повідомлень: 24301 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 22:57 Усіх вітаю з розгромом Росії.

Чекаємо завтра нашу гру. andrijk777

Повідомлень: 3094 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 23:06 detroytred написав: Всі прибігли з розривом перший-останній, наприклад, хвилина.

Різниця між учасниками секунди чи навіть фото фініші.

Але перші -- беруть усі нагороди, а більшість майже нічого. Бо програли.

А різниця-то по праці -- мізер. Секунди!!! Всі прибігли з розривом перший-останній, наприклад, хвилина.Різниця між учасниками секунди чи навіть фото фініші.Але перші -- беруть усі нагороди, а більшість майже нічого. Бо програли.А різниця-то по праці -- мізер. Секунди!!! А навіщо вам марафон?

Беріть 100 метрів

Різниця між олімпійським чемпіоном і вами = 8-10 секунд....

От тільки щоб стати олімпійським чемпіоном і вибігти з 10 секунд- людина працювала років з 10 по 10 годин в день , притримувалась жорсткого графіку,зайвого не їла,по дискотекам не шлялась,в кіно не ходила..і так далі( і таких пртендентів було добра сотня тисяч)

А вам щоб пробігти в 50 років 100 метрів за 20 секунд треба було просто не набрати більше 150 кг...

я сьогодні пробіжу 100 метрів за 16-18 секунд

пропливу 100 метрів - за 1 хв 20 сек

Всього в 2 рази гірше ніж олімпійський результат....



ПС

Що там біг/плавання

Сьогодні 95% населення намалюють чорний квадрат Малєвіча...але тільки за перший дають мільйони доларів, а за всі інші - по морді. А навіщо вам марафон?Беріть 100 метрівРізниця між олімпійським чемпіоном і вами = 8-10 секунд....От тільки щоб стати олімпійським чемпіоном і вибігти з 10 секунд- людина працювала років з 10 по 10 годин в день , притримувалась жорсткого графіку,зайвого не їла,по дискотекам не шлялась,в кіно не ходила..і так далі( і таких пртендентів було добра сотня тисяч)А вам щоб пробігти в 50 років 100 метрів за 20 секунд треба було просто не набрати більше 150 кг...я сьогодні пробіжу 100 метрів за 16-18 секундпропливу 100 метрів - за 1 хв 20 секВсього в 2 рази гірше ніж олімпійський результат....ПСЩо там біг/плаванняСьогодні 95% населення намалюють чорний квадрат Малєвіча...але тільки за перший дають мільйони доларів, а за всі інші - по морді. budivelnik

Повідомлень: 24512 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2627 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 23:08 andrijk777 написав: Усіх вітаю з розгромом Росії.

Чекаємо завтра нашу гру. Усіх вітаю з розгромом Росії.Чекаємо завтра нашу гру. +300 халявних бокалів...

ПС

Козловський просто обіцяв 300...напевно щось знав +300 халявних бокалів...ПСКозловський просто обіцяв 300...напевно щось знав budivelnik

Повідомлень: 24512 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2627 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 23:08 budivelnik А чи зможе замінити

курсант - прапорщика

муляр - інженера

інженер - власника ?

С точки зрения раба, которого учили выполнять "Свою работу", конечно не сможет!

С точки зрения Свободного Человека, с высоким IQ, всего за несколько лет(5-ть например) из "муляра" можно сделать Превосходного инженера!

Знаю одного медика(США) который в свободное от работы время, увлекается единоборствами и... достиг потрясающих успехов в этом!

ну вот Цель такая у человека, Хобби!

Кто-то путешествует, кто-то инвестирует, кто-то тачки раритетные восстанавливает!

Так что, если у курсанта и есть желание, он может прапорщиком стать а то и генералом! С точки зрения раба, которого учили выполнять "Свою работу", конечно не сможет!С точки зрения Свободного Человека, с высоким IQ, всего за несколько лет(5-ть например) из "муляра" можно сделать Превосходного инженера!Знаю одного медика(США) который в свободное от работы время, увлекается единоборствами и... достиг потрясающих успехов в этом!ну вот Цель такая у человека, Хобби!Кто-то путешествует, кто-то инвестирует, кто-то тачки раритетные восстанавливает!Так что, если у курсанта и есть желание, он может прапорщиком стать а то и генералом! Replay

Повідомлень: 2284 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 23:09 budivelnik написав: Кількість людей з статками в 1 000 000+доларів

в США становить 11,8 млн осіб при населенні в 350+ млн осіб

Чому 1 став мільйонером(3% населення) , а 30 не змогли(97%населення)?

від 1 до 5 млн - 10,2 млн осіб

від 5 до 25 млн - 1,4 млн осіб

25+ млн - 0,173 млн осіб



Що станеться, якщо змусити цих 11,8 млн осіб - роздати свої статки 338 млн осіб?

Багаті стануть в 33 разів біднішими , а бідні в 2 рази багатшими(середній дохід сімї в США 53000 в рік)?



ПС

Я можу працювати і працював(курсантом, сержантом, прапорщиком, муляром,продавцем, майстром, інженером, підприємцем...)

Тобто я можу замінити всі ці спеціальності

А чи зможе замінити

курсант - прапорщика

муляр - інженера

інженер - власника ?

Якщо хоч хтось з них не зможе - то розвалиться і не створиться весь ланцюжок....

То чому я повинен напрягатись щоб добратись до верху

А той хто на початку ланцюжка повинен тільки вимагати створення якихось особливих умов? Кількість людей з статками в 1 000 000+доларівв США становить 11,8 млн осіб при населенні в 350+ млн осібЧому 1 став мільйонером(3% населення) , а 30 не змогли(97%населення)?від 1 до 5 млн - 10,2 млн осібвід 5 до 25 млн - 1,4 млн осіб25+ млн - 0,173 млн осібЩо станеться, якщо змусити цих 11,8 млн осіб - роздати свої статки 338 млн осіб?Багаті стануть в 33 разів біднішими , а бідні в 2 рази багатшими(середній дохід сімї в США 53000 в рік)?ПСЯ можу працювати і працював(курсантом, сержантом, прапорщиком, муляром,продавцем, майстром, інженером, підприємцем...)Тобто я можу замінити всі ці спеціальностіА чи зможе замінитикурсант - прапорщикамуляр - інженераінженер - власника ?Якщо хоч хтось з них не зможе - то розвалиться і не створиться весь ланцюжок....То чому я повинен напрягатись щоб добратись до верхуА той хто на початку ланцюжка повинен тільки вимагати створення якихось особливих умов?

Наче написав, що про ніякі особливі умови мови не йде.

Ви знов за рибу гроші.

І вже котрий рік.





За не створюйте сприятливих умов для розвитку неактивних і ... отримаєте Україну.

Створіть цим неактивним гарну судову, фонду, накопичувальну і т.д., отримаєте США.



Гарно активним заможним жити на рівні держави, що розвивається, влаштовує?! То й не роблять вони нічого або мізер. Не міняють умов.

Не створюють сприятливих для подальшого розвитку умов.

Тому й так живемо.

Суспільство.



Там же, де можновладці, забажали змін. Там і робили. Попри спротив суспільства.

Бальцеровичу козу під вікнами палили. Куань розганяв протести.

Янкі Стандарт Ойл розбивали. Наче написав, що про ніякі особливі умови мови не йде.Ви знов за рибу гроші.І вже котрий рік.За не створюйте сприятливих умов для розвитку неактивних і ... отримаєте Україну.Створіть цим неактивним гарну судову, фонду, накопичувальну і т.д., отримаєте США.Гарно активним заможним жити на рівні держави, що розвивається, влаштовує?! То й не роблять вони нічого або мізер. Не міняють умов.Не створюють сприятливих для подальшого розвитку умов.Тому й так живемо.Суспільство.Там же, де можновладці, забажали змін. Там і робили. Попри спротив суспільства.Бальцеровичу козу під вікнами палили. Куань розганяв протести.Янкі Стандарт Ойл розбивали. detroytred

Повідомлень: 24301 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 23:13 andrijk777 написав: Усіх вітаю з розгромом Росії.

Чекаємо завтра нашу гру. Усіх вітаю з розгромом Росії.Чекаємо завтра нашу гру.

Смотрел. Рад.

Поберегите условного вкладчика. Ему и так нелегко,а тут ещё .. Смотрел. Рад.Поберегите условного вкладчика. Ему и так нелегко,а тут ещё .. Hotab

Повідомлень: 3988 З нами з: 15.02.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 1282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 23:15 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Створіть цим неактивним гарну судову, фонду, накопичувальну і т.д., отримаєте США. Створіть цим неактивним гарну судову, фонду, накопичувальну і т.д., отримаєте США. Чому в США тільки 11,8 млн - мають 1+млн

а 338 млн - не мають?

Чому в США, навіть ті хто мають 1+ млн діляться на групи?

Чим більше мають - тим менше кількість

1-5 млн = 10,2 млн осіб

5-25 млн( всього в 5 разів більше від першої групи)=1,4 млн осіб( в 7,5 разів менше

25+ (ще в 5 +разів більше від 2 групи)=0,173млн осіб( в 8 разів менше від 2 групи і в 60 разів менше від 1 групи)



Навіть у найуспішніших є градації..а ви хочете щоб в лузерів їх не було. Чому в США тільки 11,8 млн - мають 1+млна 338 млн - не мають?Чому в США, навіть ті хто мають 1+ млн діляться на групи?Чим більше мають - тим менше кількість1-5 млн = 10,2 млн осіб5-25 млн( всього в 5 разів більше від першої групи)=1,4 млн осіб( в 7,5 разів менше25+ (ще в 5 +разів більше від 2 групи)=0,173млн осіб( в 8 разів менше від 2 групи і в 60 разів менше від 1 групи)Навіть у найуспішніших є градації..а ви хочете щоб в лузерів їх не було. budivelnik

Повідомлень: 24512 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2627 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 23:16 budivelnik От тільки щоб стати олімпійським чемпіоном і вибігти з 10 секунд- людина працювала років з 10 по 10 годин в день , притримувалась жорсткого графіку,зайвого не їла,по дискотекам не шлялась,в кіно не ходила..і так далі( і таких пртендентів було добра сотня тисяч)

Йэс!

Именно так!

У Человека есть цель, он выкладывается на все 100% и её достигает!

Россия пролетела Бельгии со счётом 0-3!



Выглядели россияне - никак!

В первую очередь, куча ошибок, отсутствие креатива на поле, как то всё примитивно.

И страх перед бельгийцами! Желание избавиться от мяча, как можно быстрее, только не брать ответственность на себя!



Типично лоховское поведение!

Если промажу, болельщики засмеют, Царь заругает!



А вот Бельгийцы - красавцы! Несмотря на возраст, выложились и достигли результата!

Им было не так важно, что скажет ихний "руководитель", как важно самому, ради своего же Имиджа - показать красивую и результативную игру!

Молодцы! Командная игра у бельгийцев получилась, чувствовали друг-друга, прессинговали по всему полю, отбирали мяч!



Однозначно - Класс выше!

Но, Откуда берётся Класс?

А вот откуда: людина працювала років з 10 по 10 годин в день , притримувалась жорсткого графіку,зайвого не їла,по дискотекам не шлялась,в кіно не ходила..і так далі Йэс!Именно так!У Человека есть цель, он выкладывается на все 100% и её достигает!Россия пролетела Бельгии со счётом 0-3!Выглядели россияне - никак!В первую очередь, куча ошибок, отсутствие креатива на поле, как то всё примитивно.И страх перед бельгийцами! Желание избавиться от мяча, как можно быстрее, только не брать ответственность на себя!Типично лоховское поведение!Если промажу, болельщики засмеют, Царь заругает!А вот Бельгийцы - красавцы! Несмотря на возраст, выложились и достигли результата!Им было не так важно, что скажет ихний "руководитель", как важно самому, ради своего же Имиджа - показать красивую и результативную игру!Молодцы! Командная игра у бельгийцев получилась, чувствовали друг-друга, прессинговали по всему полю, отбирали мяч!Однозначно - Класс выше!Но, Откуда берётся Класс?А вот откуда: Replay

Повідомлень: 2284 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7313731473157316> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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