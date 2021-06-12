Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7313731473157316 Додано: Суб 12 чер, 2021 23:17 Replay написав: Так что, если у курсанта и есть желание, он может прапорщиком стать а то и генералом! Так что, если у курсанта и есть желание, он может прапорщиком стать а то и генералом! Так і я про те,що бажання стати генералом - первинне , потім після бажання йдуть особисті можливості,потім умови розвитку цих можливостей.

Якщо бажання немає - навіть син маршала не стане генералом...хоч йому і будуть створені для цього всі умови. Так і я про те,що бажання стати генералом - первинне , потім після бажання йдуть особисті можливості,потім умови розвитку цих можливостей.Якщо бажання немає - навіть син маршала не стане генералом...хоч йому і будуть створені для цього всі умови. Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 12 чер, 2021 23:18, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 24512 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2627 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 23:17 budivelnik написав: detroytred написав: Всі прибігли з розривом перший-останній, наприклад, хвилина.

Різниця між учасниками секунди чи навіть фото фініші.

Але перші -- беруть усі нагороди, а більшість майже нічого. Бо програли.

А різниця-то по праці -- мізер. Секунди!!! Всі прибігли з розривом перший-останній, наприклад, хвилина.Різниця між учасниками секунди чи навіть фото фініші.Але перші -- беруть усі нагороди, а більшість майже нічого. Бо програли.А різниця-то по праці -- мізер. Секунди!!! А навіщо вам марафон?

Беріть 100 метрів

Різниця між олімпійським чемпіоном і вами = 8-10 секунд....

От тільки щоб стати олімпійським чемпіоном і вибігти з 10 секунд- людина працювала років з 10 по 10 годин в день , притримувалась жорсткого графіку,зайвого не їла,по дискотекам не шлялась,в кіно не ходила..і так далі( і таких пртендентів було добра сотня тисяч)

А вам щоб пробігти в 50 років 100 метрів за 20 секунд треба було просто не набрати більше 150 кг...

я сьогодні пробіжу 100 метрів за 16-18 секунд

пропливу 100 метрів - за 1 хв 20 сек

Всього в 2 рази гірше ніж олімпійський результат....



ПС

Що там біг/плавання

Сьогодні 95% населення намалюють чорний квадрат Малєвіча...але тільки за перший дають мільйони доларів, а за всі інші - по морді. А навіщо вам марафон?Беріть 100 метрівРізниця між олімпійським чемпіоном і вами = 8-10 секунд....От тільки щоб стати олімпійським чемпіоном і вибігти з 10 секунд- людина працювала років з 10 по 10 годин в день , притримувалась жорсткого графіку,зайвого не їла,по дискотекам не шлялась,в кіно не ходила..і так далі( і таких пртендентів було добра сотня тисяч)А вам щоб пробігти в 50 років 100 метрів за 20 секунд треба було просто не набрати більше 150 кг...я сьогодні пробіжу 100 метрів за 16-18 секундпропливу 100 метрів - за 1 хв 20 секВсього в 2 рази гірше ніж олімпійський результат....ПСЩо там біг/плаванняСьогодні 95% населення намалюють чорний квадрат Малєвіча...але тільки за перший дають мільйони доларів, а за всі інші - по морді.

До чого тут я????



Мова про спортсменів. Різниця між оліпчемп і майстером спорту?!!!

Мізер.

Але оліпчемп -- отримає умовно "Мазератті", рекламу, місце в Мінспорта, а майстер спорту - місце вчителя у спортшколі (Таврію) і буде скорочений , вилетить.



А пахали що на майстера спорту, що на олімпчемпа кожен день обидва.

І таких вилетівших з ринка або отримуючи з мізер майстрів- маси, а призів - одиниці. До чого тут я????Мова про спортсменів. Різниця між оліпчемп і майстером спорту?!!!Мізер.Але оліпчемп -- отримає умовно "Мазератті", рекламу, місце в Мінспорта, а майстер спорту - місце вчителя у спортшколі (Таврію) і буде скорочений , вилетить.А пахали що на майстера спорту, що на олімпчемпа кожен день обидва.І таких вилетівших з ринка або отримуючи з мізер майстрів- маси, а призів - одиниці. detroytred

Повідомлень: 24301 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 23:18 Replay , пляяя. До этого поста ещё искал смысл и логику. А счас.. эй,харош писать! Hotab

Повідомлень: 3988 З нами з: 15.02.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 1282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 23:25 budivelnik написав: Replay написав: Так что, если у курсанта и есть желание, он может прапорщиком стать а то и генералом! Так что, если у курсанта и есть желание, он может прапорщиком стать а то и генералом! Так і я про те,що бажання стати генералом - первинне , потім після бажання йдуть особисті можливості,потім умови розвитку цих можливостей.

Якщо бажання немає - навіть син маршала не стане генералом...хоч йому і будуть створені для цього всі умови. Так і я про те,що бажання стати генералом - первинне , потім після бажання йдуть особисті можливості,потім умови розвитку цих можливостей.Якщо бажання немає - навіть син маршала не стане генералом...хоч йому і будуть створені для цього всі умови.

Точно тролите...



Немає ніякої мови про те, щоб кожен став генералом, мільйонером.

Потрібні необхідні сантехники, прапорщики, вічні капітани та тещо.



Умови повинні бути створені, щоб вихлоп від праці оцих мільонів роботяг був більшим.

В пределе -- працюють навіть также, але вихлоп результат більший.

Бо, наприклад, не витрачають час і ресурси на суди, хабарі.

Бо інвестори в ринок залучені.

Бо керівник ергономіку на підприємстві придумав, змінив.

Бо система заохочення змінилася.

Бо нове робоче місце автоматизували.

І т.д.



Всі від цього більше отримують. Точно тролите...Немає ніякої мови про те, щоб кожен став генералом, мільйонером.Потрібні необхідні сантехники, прапорщики, вічні капітани та тещо.Умови повинні бути створені, щоб вихлоп від праці оцих мільонів роботяг був більшим.В пределе -- працюють навіть также, але вихлоп результат більший.Бо, наприклад, не витрачають час і ресурси на суди, хабарі.Бо інвестори в ринок залучені.Бо керівник ергономіку на підприємстві придумав, змінив.Бо система заохочення змінилася.Бо нове робоче місце автоматизували.І т.д.Всі від цього більше отримують. detroytred

Повідомлень: 24301 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 23:28 detroytred Створіть цим неактивним гарну судову, фонду, накопичувальну і т.д., отримаєте США.

Нi i ще раз НI!

Если брать основную "движущую силу США", это вот как раз те, Свободные американцы, предприимчивые, приаыкшие выживать в условиях мощнейшей конкуренции!

Многие из них - потомки первых поселенцев!



Как раз Они и Создали ту систему, которая существует в США(хотя в последние годы, там тоде масса проблем)!



У Вас нарушена "Причинно-Следственная Связь"!

Это не "индейцы" какие-то создали для Американцев Систему а сами Американцы создали систему для себя!



Мы, не готовы сами для себя Создать Систему(Матрицу), которая обеспеыивала бы не просто выживание украинской нации, но и её Конкурентоспособность!



Что непонятно?

И поверьте, в США были десятки этносов, были войны, да всё было, не меньше проблем, чем у нас!

Просто, Сильный, если у него есть проблемы - поднимается после удара и ищет варианты Решения проблем! Слабый... начинает кричать "помогите, грабют"!



Вам Статую Свободы не снести, несмотря на Ваш ник! Нi i ще раз НI!Если брать основную "движущую силу США", это вот как раз те, Свободные американцы, предприимчивые, приаыкшие выживать в условиях мощнейшей конкуренции!Многие из них - потомки первых поселенцев!Как раз Они и Создали ту систему, которая существует в США(хотя в последние годы, там тоде масса проблем)!У Вас нарушена "Причинно-Следственная Связь"!Это не "индейцы" какие-то создали для Американцев Систему аМы, не готовы сами для себя Создать Систему(Матрицу), которая обеспеыивала бы не просто выживание украинской нации, но и её Конкурентоспособность!Что непонятно?И поверьте, в США были десятки этносов, были войны, да всё было, не меньше проблем, чем у нас!Просто, Сильный, если у него есть проблемы - поднимается после удара и ищет варианты Решения проблем! Слабый... начинает кричать "помогите, грабют"!Вам Статую Свободы не снести, несмотря на Ваш ник! Replay

Повідомлень: 2284 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 23:30 detroytred А пахали що на майстера спорту, що на олімпчемпа кожен день обидва.

Кто-то таки не доработал, где-то не повезло либо стартовые(изначальные) данные проиграли Чемпионским!

Ну, будет вторым, третьим... где то и первым, но не последним! Кто-то таки не доработал, где-то не повезло либо стартовые(изначальные) данные проиграли Чемпионским!Ну, будет вторым, третьим... где то и первым, но не последним! Replay

Повідомлень: 2284 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7313731473157316 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Replay і 9 гостейМодератори: Ірина_, Модератор