Так і я про те,що бажання стати генералом - первинне , потім після бажання йдуть особисті можливості,потім умови розвитку цих можливостей.
Якщо бажання немає - навіть син маршала не стане генералом...хоч йому і будуть створені для цього всі умови.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 12 чер, 2021 23:17
Так і я про те,що бажання стати генералом - первинне , потім після бажання йдуть особисті можливості,потім умови розвитку цих можливостей.
Якщо бажання немає - навіть син маршала не стане генералом...хоч йому і будуть створені для цього всі умови.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 12 чер, 2021 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 чер, 2021 23:17
До чого тут я????
Мова про спортсменів. Різниця між оліпчемп і майстером спорту?!!!
Мізер.
Але оліпчемп -- отримає умовно "Мазератті", рекламу, місце в Мінспорта, а майстер спорту - місце вчителя у спортшколі (Таврію) і буде скорочений , вилетить.
А пахали що на майстера спорту, що на олімпчемпа кожен день обидва.
І таких вилетівших з ринка або отримуючи з мізер майстрів- маси, а призів - одиниці.
Додано: Суб 12 чер, 2021 23:18
Replay , пляяя. До этого поста ещё искал смысл и логику. А счас.. эй,харош писать!
Додано: Суб 12 чер, 2021 23:25
Точно тролите...
Немає ніякої мови про те, щоб кожен став генералом, мільйонером.
Потрібні необхідні сантехники, прапорщики, вічні капітани та тещо.
Умови повинні бути створені, щоб вихлоп від праці оцих мільонів роботяг був більшим.
В пределе -- працюють навіть также, але вихлоп результат більший.
Бо, наприклад, не витрачають час і ресурси на суди, хабарі.
Бо інвестори в ринок залучені.
Бо керівник ергономіку на підприємстві придумав, змінив.
Бо система заохочення змінилася.
Бо нове робоче місце автоматизували.
І т.д.
Всі від цього більше отримують.
Додано: Суб 12 чер, 2021 23:28
Нi i ще раз НI!
Если брать основную "движущую силу США", это вот как раз те, Свободные американцы, предприимчивые, приаыкшие выживать в условиях мощнейшей конкуренции!
Многие из них - потомки первых поселенцев!
Как раз Они и Создали ту систему, которая существует в США(хотя в последние годы, там тоде масса проблем)!
У Вас нарушена "Причинно-Следственная Связь"!
Это не "индейцы" какие-то создали для Американцев Систему а сами Американцы создали систему для себя!
Мы, не готовы сами для себя Создать Систему(Матрицу), которая обеспеыивала бы не просто выживание украинской нации, но и её Конкурентоспособность!
Что непонятно?
И поверьте, в США были десятки этносов, были войны, да всё было, не меньше проблем, чем у нас!
Просто, Сильный, если у него есть проблемы - поднимается после удара и ищет варианты Решения проблем! Слабый... начинает кричать "помогите, грабют"!
Вам Статую Свободы не снести, несмотря на Ваш ник!
Додано: Суб 12 чер, 2021 23:30
Кто-то таки не доработал, где-то не повезло либо стартовые(изначальные) данные проиграли Чемпионским!
Ну, будет вторым, третьим... где то и первым, но не последним!
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