Так і я про те,що бажання стати генералом - первинне , потім після бажання йдуть особисті можливості,потім умови розвитку цих можливостей.
Якщо бажання немає - навіть син маршала не стане генералом...хоч йому і будуть створені для цього всі умови.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 12 чер, 2021 23:17
Так і я про те,що бажання стати генералом - первинне , потім після бажання йдуть особисті можливості,потім умови розвитку цих можливостей.
Якщо бажання немає - навіть син маршала не стане генералом...хоч йому і будуть створені для цього всі умови.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 12 чер, 2021 23:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 чер, 2021 23:17
До чого тут я????
Мова про спортсменів. Різниця між оліпчемп і майстером спорту?!!!
Мізер.
Але оліпчемп -- отримає умовно "Мазератті", рекламу, місце в Мінспорта, а майстер спорту - місце вчителя у спортшколі (Таврію) і буде скорочений , вилетить.
А пахали що на майстера спорту, що на олімпчемпа кожен день обидва.
І таких вилетівших з ринка або отримуючи з мізер майстрів- маси, а призів - одиниці.
Додано: Суб 12 чер, 2021 23:18
Replay , пляяя. До этого поста ещё искал смысл и логику. А счас.. эй,харош писать!
Додано: Суб 12 чер, 2021 23:25
Точно тролите...
Немає ніякої мови про те, щоб кожен став генералом, мільйонером.
Потрібні необхідні сантехники, прапорщики, вічні капітани та тещо.
Умови повинні бути створені, щоб вихлоп від праці оцих мільонів роботяг був більшим.
В пределе -- працюють навіть также, але вихлоп результат більший.
Бо, наприклад, не витрачають час і ресурси на суди, хабарі.
Бо інвестори в ринок залучені.
Бо керівник ергономіку на підприємстві придумав, змінив.
Бо система заохочення змінилася.
Бо нове робоче місце автоматизували.
І т.д.
Всі від цього більше отримують.
Додано: Суб 12 чер, 2021 23:28
Нi i ще раз НI!
Если брать основную "движущую силу США", это вот как раз те, Свободные американцы, предприимчивые, приаыкшие выживать в условиях мощнейшей конкуренции!
Многие из них - потомки первых поселенцев!
Как раз Они и Создали ту систему, которая существует в США(хотя в последние годы, там тоде масса проблем)!
У Вас нарушена "Причинно-Следственная Связь"!
Это не "индейцы" какие-то создали для Американцев Систему а сами Американцы создали систему для себя!
Мы, не готовы сами для себя Создать Систему(Матрицу), которая обеспеыивала бы не просто выживание украинской нации, но и её Конкурентоспособность!
Что непонятно?
И поверьте, в США были десятки этносов, были войны, да всё было, не меньше проблем, чем у нас!
Просто, Сильный, если у него есть проблемы - поднимается после удара и ищет варианты Решения проблем! Слабый... начинает кричать "помогите, грабют"!
Вам Статую Свободы не снести, несмотря на Ваш ник!
Додано: Суб 12 чер, 2021 23:30
Кто-то таки не доработал, где-то не повезло либо стартовые(изначальные) данные проиграли Чемпионским!
Ну, будет вторым, третьим... где то и первым, но не последним!
Додано: Суб 12 чер, 2021 23:32
Ну це так.
насильно из рядового - генерала не сделать.
Додано: Суб 12 чер, 2021 23:38
Я. Не. Хочу. Щоб. Градацій. Не було.
Бо це навіть апріорі неможливо.
Моє твердження про те, що необхідні і сантехники, і керівники, кожен повинен займатися своєю функцією, прямо на це вказує.
Я про те, щоб виробничість праці збільшувалася.
Я про те, щоб розвивались далі усі.
Ви ніяк не можете зрозуміти:
підприємство Боїнг для янкі роботяги, щоб він на ньому заробляв добре, створив власник-підприємець-активний Джо.
І фонду, накопичувальну, страхові янкі роботязі теж створили.
Можновладці.
А що створюють наші можновладці нашим роботягам обивателям??
Пораду -- бери лопату і копай, більше працюй.
Тому янкі мільйонери дивляться зі своїми роботягами на *Нью-Йорк Нікс*, а укрмільйонери на *Черкаських мавп*.
І Ваші доходи обумовлені робітниками ..., а не робітниками Боїнгів.
Додано: Суб 12 чер, 2021 23:40
Додано: Суб 12 чер, 2021 23:42
Вы реально не в теме!
никто не мешает быть сантехником и заниматься дайвингом!
Никто не запретит, быть прапоршиком и читать Рэп!
И тем более, если ты живёшь в Капиталистическом обществе, где в основе "капитал", то не иметь базовых понятий в управлении своим "заработанным капиталом", это как не уметь водить авто в 21-м веке!
В том же США, достаточно приличная инфляция сейчас и кто-то, в свое время купил бумаги, которые за год в два раза подорожали или ETF, кто-то в недвигу выгодно вложился, а кто-то, тупо на пиво потратил "выплачиваемые бабки"!
Вот последние -тупо лузеры, т.к. "пока одни богатеют, они бухают"!
Личное дело, не спорю! Но, именно из такого, начинается то самое Неравенство и та самая Справедливость!
А наше, "совковое", что "Рабочий и Крестьянин - ГЕГЕМОН и должен получать высокую зарплату" - есть реальный Бред!
Инженер, создающий ракеты, получает меньше "плиточника в Польще"?
Профессор универа, преподающий физику -мечтает "собирать ягоды в Швеции"(выгоднее)!
Машинист тепловоза- получает больше, чем преподаватель в средней школе!
Это ППЦ!
Пролетариат - форева!
Все в плиточники и машинисты, шахтёры и рапсосеи!
Науку нафиг, космос нафиг, образование - нафиг!
и да!
Никакой Экономической Грамотности -не должно быть!
А то, начитается пролетарий, сравнит систему налогообложения в Украине и в США и задаст вопрос, а почему всё так и кто виноват?
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