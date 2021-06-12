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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7314731573167317 Додано: Суб 12 чер, 2021 23:44 Replay написав: detroytred Створіть цим неактивним гарну судову, фонду, накопичувальну і т.д., отримаєте США.

Нi i ще раз НI!

Если брать основную "движущую силу США", это вот как раз те, Свободные американцы, предприимчивые, приаыкшие выживать в условиях мощнейшей конкуренции!

Многие из них - потомки первых поселенцев!



Как раз Они и Создали ту систему, которая существует в США(хотя в последние годы, там тоде масса проблем)!



У Вас нарушена "Причинно-Следственная Связь"!

Это не "индейцы" какие-то создали для Американцев Систему а сами Американцы создали систему для себя!



Мы, не готовы сами для себя Создать Систему(Матрицу), которая обеспеыивала бы не просто выживание украинской нации, но и её Конкурентоспособность!



Что непонятно?

И поверьте, в США были десятки этносов, были войны, да всё было, не меньше проблем, чем у нас!

Просто, Сильный, если у него есть проблемы - поднимается после удара и ищет варианты Решения проблем! Слабый... начинает кричать "помогите, грабют"!



Вам Статую Свободы не снести, несмотря на Ваш ник! Нi i ще раз НI!Если брать основную "движущую силу США", это вот как раз те, Свободные американцы, предприимчивые, приаыкшие выживать в условиях мощнейшей конкуренции!Многие из них - потомки первых поселенцев!Как раз Они и Создали ту систему, которая существует в США(хотя в последние годы, там тоде масса проблем)!У Вас нарушена "Причинно-Следственная Связь"!Это не "индейцы" какие-то создали для Американцев Систему аМы, не готовы сами для себя Создать Систему(Матрицу), которая обеспеыивала бы не просто выживание украинской нации, но и её Конкурентоспособность!Что непонятно?И поверьте, в США были десятки этносов, были войны, да всё было, не меньше проблем, чем у нас!Просто, Сильный, если у него есть проблемы - поднимается после удара и ищет варианты Решения проблем! Слабый... начинает кричать "помогите, грабют"!Вам Статую Свободы не снести, несмотря на Ваш ник!

Ага, особливо негри раби їм допомагали створити))



В Південній Кореї теж інші корейці, ніж у Північній були)) Ага, особливо негри раби їм допомагали створити))В Південній Кореї теж інші корейці, ніж у Північній були)) detroytred

Повідомлень: 24306 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 23:50

Или "это другое"? Кстати, а за каждый гол украинской сборной халявное пивко обещается?Или "это другое"? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14706 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8014 раз. Подякували: 3885 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 23:51 Replay написав: detroytred Точно тролите...



Немає ніякої мови про те, щоб кожен став генералом, мільйонером.

Потрібні необхідні сантехники, прапорщики, вічні капітани та тещо.



Вы реально не в теме!



никто не мешает быть сантехником и заниматься дайвингом!

Никто не запретит, быть прапоршиком и читать Рэп!

И тем более, если ты живёшь в Капиталистическом обществе, где в основе "капитал", то не иметь базовых понятий в управлении своим "заработанным капиталом", это как не уметь водить авто в 21-м веке!



В том же США, достаточно приличная инфляция сейчас и кто-то, в свое время купил бумаги, которые за год в два раза подорожали или ETF, кто-то в недвигу выгодно вложился, а кто-то, тупо на пиво потратил "выплачиваемые бабки"!

Вот последние -тупо лузеры, т.к. "пока одни богатеют, они бухают"!

Личное дело, не спорю! Но, именно из такого, начинается то самое Неравенство и та самая Справедливость!



А наше, "совковое", что "Рабочий и Крестьянин - ГЕГЕМОН и должен получать высокую зарплату" - есть реальный Бред!

Инженер, создающий ракеты, получает меньше "плиточника в Польще"?

Профессор универа, преподающий физику -мечтает "собирать ягоды в Швеции"(выгоднее)!

Машинист тепловоза- получает больше, чем преподаватель в средней школе!

Это ППЦ!

Пролетариат - форева!

Все в плиточники и машинисты, шахтёры и рапсосеи!

Науку нафиг, космос нафиг, образование - нафиг!



и да!

Никакой Экономической Грамотности -не должно быть!

А то, начитается пролетарий, сравнит систему налогообложения в Украине и в США и задаст вопрос, а почему всё так и кто виноват? Вы реально не в теме!никто не мешает быть сантехником и заниматься дайвингом!Никто не запретит, быть прапоршиком и читать Рэп!И тем более, если ты живёшь в Капиталистическом обществе, где в основе "капитал", то не иметь базовых понятий в управлении своим "заработанным капиталом", это как не уметь водить авто в 21-м веке!В том же США, достаточно приличная инфляция сейчас и кто-то, в свое время купил бумаги, которые за год в два раза подорожали или ETF, кто-то в недвигу выгодно вложился, а кто-то, тупо на пиво потратил "выплачиваемые бабки"!Вот последние -тупо лузеры, т.к. "пока одни богатеют, они бухают"!Личное дело, не спорю! Но, именно из такого, начинается то самое Неравенство и та самая Справедливость!А наше, "совковое", что "Рабочий и Крестьянин - ГЕГЕМОН и должен получать высокую зарплату" - есть реальный Бред!Инженер, создающий ракеты, получает меньше "плиточника в Польще"?Профессор универа, преподающий физику -мечтает "собирать ягоды в Швеции"(выгоднее)!Машинист тепловоза- получает больше, чем преподаватель в средней школе!Это ППЦ!Пролетариат - форева!Все в плиточники и машинисты, шахтёры и рапсосеи!Науку нафиг, космос нафиг, образование - нафиг!и да!Никакой Экономической Грамотности -не должно быть!А то, начитается пролетарий, сравнит систему налогообложения в Украине и в США и задаст вопрос, а почему всё так и кто виноват?

Про ніякі заборону чи неможливість мати хоббі в мене не було мови.



Про ніякі уравніловкі теж.

Мова йде про створення умов для підвищення виробничості праці роботяги.



Ви вважаєте, що він сам повинен за це подбати.

Ну чекайте...



Я вважаю, що це функція можновладців.



Роботяга ж не чекає, а звалює туди, де ці умови створили. Можновладці.



Бажання й мета створити підприємство Форд, Боїнг повинно бути у Фордів...



Все ж доволі наявно.

На ринку керує попит. Буде попит на науковців, підуть туди.

Попит створюють гроші. Ті, хто їх має. Про ніякі заборону чи неможливість мати хоббі в мене не було мови.Про ніякі уравніловкі теж.Мова йде про створення умов для підвищення виробничості праці роботяги.Ви вважаєте, що він сам повинен за це подбати.Ну чекайте...Я вважаю, що це функція можновладців.Роботяга ж не чекає, а звалює туди, де ці умови створили. Можновладці.Бажання й мета створити підприємство Форд, Боїнг повинно бути у Фордів...Все ж доволі наявно.На ринку керує попит. Буде попит на науковців, підуть туди.Попит створюють гроші. Ті, хто їх має. Востаннє редагувалось detroytred в Суб 12 чер, 2021 23:55, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24306 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 чер, 2021 23:54 detroytred

Так хто там за Вас творчого повинен чистити каналью?

Ещё раз для Вас!

Сантехник - может быть Сантехником на работе!

После работы, у него масса свободного времени!

Ему никто не запретит, в свободное время - рисовать картины маслов, майнить криптовалюты или ремонтировать старые дома!

В США, есть тема для пенсов. Покупают старый дом. делают ремонт, продают с наваром.

Притом, в складчину!

Сам не видел, рассказывали(мне не интересно такое).



Вы не можете понять, что Рабы - работают чтобы прожрать заработанное!

Свободные, кушают - чтобы Жить! Соответственно Свободный Человек, работает не для того, чтобы Жить а чтобы иметь возможность заниматься любимым делом, путешествовать, прыгать с парашютом и пр.!

Жизнь - это Чудеснейшее приключение!

Спасибо Творцу за это!



Тратить жизнь, чтобы "купить квартиру и бухать" - ну это удел приматов!

И сразу к Инвестированию!

Умение иныестировать, позволяет больше зарабатывать, меньше вкалывать!



Смотрите!

Кто-то рукаии картошку копает! руки в крови, непрерывно роется!

Кто-то, допатой! Инвестировал в Технологии!

А кто-то, купил "биткоин", продал его через полгода и купил картошку у "того, кто копает лопатой"!

Кто из них Умный а кто Лох?





Ответ на поверхности!

первый - реально дебил, который не способен "лопату" придумать!

Третий - самый умный, т.к. два первых - тупо Мозгами не потянули найти тему, как "из 1000 баксов сделать 2000 баксов"!



Вершина Пирамиды - это Управление Капиталом!

Есть одна проблема!

Научить такому, можно не каждого.

Вот первого - бесполезно чему-то учить! Там надо его "на коубнику" отправлять, самое то! Ещё раз для Вас!Сантехник - может быть Сантехником на работе!После работы, у него масса свободного времени!Ему никто не запретит, в свободное время - рисовать картины маслов, майнить криптовалюты или ремонтировать старые дома!В США, есть тема для пенсов. Покупают старый дом. делают ремонт, продают с наваром.Притом, в складчину!Сам не видел, рассказывали(мне не интересно такое).Вы не можете понять, что Рабы - работают чтобы прожрать заработанное!Свободные, кушают - чтобы Жить! Соответственно Свободный Человек, работает не для того, чтобы Жить а чтобы иметь возможность заниматься любимым делом, путешествовать, прыгать с парашютом и пр.!Тратить жизнь, чтобы "купить квартиру и бухать" - ну это удел приматов!И сразу к Инвестированию!Умение иныестировать, позволяет больше зарабатывать, меньше вкалывать!Смотрите!Ответ на поверхности!первый - реально дебил, который не способен "лопату" придумать!Третий - самый умный, т.к. два первых - тупо Мозгами не потянули найти тему, как "из 1000 баксов сделать 2000 баксов"!Есть одна проблема!Научить такому, можно не каждого.Вот первого - бесполезно чему-то учить! Там надо его "на коубнику" отправлять, самое то! Replay

Повідомлень: 2289 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 00:00 Replay написав: detroytred

Так хто там за Вас творчого повинен чистити каналью?

Ещё раз для Вас!

Сантехник - может быть Сантехником на работе!

После работы, у него масса свободного времени!

Ему никто не запретит, в свободное время - рисовать картины маслов, майнить криптовалюты или ремонтировать старые дома!

В США, есть тема для пенсов. Покупают старый дом. делают ремонт, продают с наваром.

Притом, в складчину!

Сам не видел, рассказывали(мне не интересно такое).



Вы не можете понять, что Рабы - работают чтобы прожрать заработанное!

Свободные, кушают - чтобы Жить! Соответственно Свободный Человек, работает не для того, чтобы Жить а чтобы иметь возможность заниматься любимым делом, путешествовать, прыгать с парашютом и пр.!

Жизнь - это Чудеснейшее приключение!

Спасибо Творцу за это!



Тратить жизнь, чтобы "купить квартиру и бухать" - ну это удел приматов!

И сразу к Инвестированию!

Умение иныестировать, позволяет больше зарабатывать, меньше вкалывать!



Смотрите!

Кто-то рукаии картошку копает! руки в крови, непрерывно роется!

Кто-то, допатой! Инвестировал в Технологии!

А кто-то, купил "биткоин", продал его через полгода и купил картошку у "того, кто копает лопатой"!

Кто из них Умный а кто Лох?





Ответ на поверхности!

первый - реально дебил, который не способен "лопату" придумать!

Третий - самый умный, т.к. два первых - тупо Мозгами не потянули найти тему, как "из 1000 баксов сделать 2000 баксов"!



Вершина Пирамиды - это Управление Капиталом!

Есть одна проблема!

Научить такому, можно не каждого.

Вот первого - бесполезно чему-то учить! Там надо его "на коубнику" отправлять, самое то! Ещё раз для Вас!Сантехник - может быть Сантехником на работе!После работы, у него масса свободного времени!Ему никто не запретит, в свободное время - рисовать картины маслов, майнить криптовалюты или ремонтировать старые дома!В США, есть тема для пенсов. Покупают старый дом. делают ремонт, продают с наваром.Притом, в складчину!Сам не видел, рассказывали(мне не интересно такое).Вы не можете понять, что Рабы - работают чтобы прожрать заработанное!Свободные, кушают - чтобы Жить! Соответственно Свободный Человек, работает не для того, чтобы Жить а чтобы иметь возможность заниматься любимым делом, путешествовать, прыгать с парашютом и пр.!Тратить жизнь, чтобы "купить квартиру и бухать" - ну это удел приматов!И сразу к Инвестированию!Умение иныестировать, позволяет больше зарабатывать, меньше вкалывать!Смотрите!Ответ на поверхности!первый - реально дебил, который не способен "лопату" придумать!Третий - самый умный, т.к. два первых - тупо Мозгами не потянули найти тему, как "из 1000 баксов сделать 2000 баксов"!Есть одна проблема!Научить такому, можно не каждого.Вот первого - бесполезно чему-то учить! Там надо его "на коубнику" отправлять, самое то!

Ви на конвеєрі хоч день працювали?!))))))))



Спробуйте, потім розкажете, як Вам захочеться майніть, ремонтувати)))



Далекі Ви от народа.



Ще раз для Вас -- чекати, поки роботяга зміниться і стане творчим свідомим, довго.

Всі суспільства втечуть ще далі.



Й здатні робітники теж з країни втечуть. Ви на конвеєрі хоч день працювали?!))))))))Спробуйте, потім розкажете, як Вам захочеться майніть, ремонтувати)))Далекі Ви от народа.Ще раз для Вас -- чекати, поки роботяга зміниться і стане творчим свідомим, довго.Всі суспільства втечуть ще далі.Й здатні робітники теж з країни втечуть. detroytred

Повідомлень: 24306 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 00:03 detroytred Мова йде про створення умов для підвищення виробничості праці роботяги.



Ви вважаєте, що він сам повинен за це подбати.



САМ и только САМ!

Ты не знаешь немецкий, английский и т.д. и не получил более высокооплачиваемую работу?

А прибалт выучил и получил эту работу?

Так причём тут Власть?



Это Власть должна тебя языкам учить, заставлять зарядку делать, уговорить бросить пивасик пить ежеднвно?



СОВКА нет!

ты - никому нафик не нужен, коме себя самого!



Тебе нужна работа?

Учись!

Ты хочешь сохранить заработанное?

Управляй своим капиталом!



Если ты не способен это делать, прости - ты Неконурентоспособен!

твоё место "на задней парте", нюхай выхлопные газы Европейцев и Американцев!



На твоё место, прийдут десятки других претендентов!

Молодых и умных!

Это и есть Капитализм и Естественный Отбор!



А в Украине, устроили СОВОК!

"Покурю, попью кохве, всё равно много не заплатят" САМ и только САМ!Ты не знаешь немецкий, английский и т.д. и не получил более высокооплачиваемую работу?А прибалт выучил и получил эту работу?Так причём тут Власть?Это Власть должна тебя языкам учить, заставлять зарядку делать, уговорить бросить пивасик пить ежеднвно?Тебе нужна работа?Учись!Ты хочешь сохранить заработанное?Управляй своим капиталом!Если ты не способен это делать, прости - ты Неконурентоспособен!твоё место "на задней парте", нюхай выхлопные газы Европейцев и Американцев!На твоё место, прийдут десятки других претендентов!Молодых и умных!Это и есть Капитализм и Естественный Отбор!А в Украине, устроили СОВОК!"Покурю, попью кохве, всё равно много не заплатят" Востаннє редагувалось Replay в Нед 13 чер, 2021 00:15, всього редагувалось 2 разів. Replay

Повідомлень: 2289 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 00:14 detroytred Ви на конвеєрі хоч день працювали?!))))))))

Ну работать пришлось, в начале карьеры, много кем.

Дипломы разные, с отличием и пр. звания.

Если напишу, что умею и чего достиг, не поверите.

Это не важно!

По крипте! Не надо тут краски сгущать и рассказывать о "сложности обслуживания Фермы".

У друга ферма, бывал и видел. Сам он не ремонтировал, карты отдавал в ремонт.

Мне -это абсолютно не интересно, т.к. Воровать эдектроэнергию не могу и не хочу а с точки зрения перспектив, это всё тупик!

Заходите на криптобиржу...и просто, торгуете фьючем. Есть и опционы, кстати.



Вот здесь, уже Высший пилотаж!

Кстати, за пару дней до обвала битка, я тут писал, что пора избавляться.

Откуда? Маску позвонил!

Да шучу, там всё было видно.



так что, выгоднее торговать фьючем, нежели майнить

выгоднее америкой торговать, нежели "гривна-доллар-гривна" менять за пять копеек.

Ну, это мы о Высоком, не о Сантехниках!



Поверьте, если бы наши Сантехники смогли торговать стоками, притом успешно а не как "домохозяйки", то они бы бросили быть сантехниками!

Кто бы чистил канализацию? А он, беларусов или москалей на сию "почётную" работу можно было бы нанять!



Нет, ну "рождённый ползать -летать не сможет", тут да.

кому майнить, кому унитазы чистить Ну работать пришлось, в начале карьеры, много кем.Дипломы разные, с отличием и пр. звания.Если напишу, что умею и чего достиг, не поверите.Это не важно!По крипте! Не надо тут краски сгущать и рассказывать о "сложности обслуживания Фермы".У друга ферма, бывал и видел. Сам он не ремонтировал, карты отдавал в ремонт.Мне -это абсолютно не интересно, т.к. Воровать эдектроэнергию не могу и не хочу а с точки зрения перспектив, это всё тупик!Заходите на криптобиржу...и просто, торгуете фьючем. Есть и опционы, кстати.Вот здесь, уже Высший пилотаж!Кстати, за пару дней до обвала битка, я тут писал, что пора избавляться.Откуда? Маску позвонил!Да шучу, там всё было видно.так что, выгоднее торговать фьючем, нежели майнитьвыгоднее америкой торговать, нежели "гривна-доллар-гривна" менять за пять копеек.Ну, это мы о Высоком, не о Сантехниках!Поверьте, если бы наши Сантехники смогли торговать стоками, притом успешно а не как "домохозяйки", то они бы бросили быть сантехниками!Кто бы чистил канализацию? А он, беларусов или москалей на сию "почётную" работу можно было бы нанять!Нет, ну "рождённый ползать -летать не сможет", тут да.кому майнить, кому унитазы чистить Replay

Повідомлень: 2289 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 00:32 Трохи історії

Вашингтон призывает НАТО принять в альянс Украину и Грузию

НАТО следует предоставить Украине и Грузии четкую перспективу членства в альянсе - независимо от того, как к этому относятся в Москве, считает президент США Буш. Альянс должен быть открытым для всех демократий Европы. (02.04.2008)

І кремлівське лобі

Глава МИД Германии скептически относится к принятию Украины и Грузии в НАТО

Франк-Вальтер Штайнмайер не видит необходимости решения вопроса о принятии Украины и Грузии в НАТО на саммите в Бухаресте. Сейчас не время "еще раз проверять на прочность" отношения с Россией, считает политик. (02.04.2008)



І в 2014 році Україна втрачає частину території



Через дебільних німців в тому числі у яких комплекс рашкованів Ukrainian

Повідомлень: 9885 З нами з: 18.06.08 Подякував: 33 раз. Подякували: 682 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 00:46 Re: Політичні дискусії yanyura написав: При чем здесь перерасчет на численность населения? При чем здесь перерасчет на численность населения? yanyura написав: 37 100 в Болгарии или 71 400 в Румынии, это не 255 000 в Украине. 37 100 в Болгарии или 71 400 в Румынии, это не 255 000 в Украине.

Румунія 20 млн площа 200 тис кв км

Болгарія 7 млн площа 100 тис кв км

Україна 40 млн площа 600 тис кв км



Тобто у всіх них має бути однакова чисельність збройних сил?

В 2004 році у румунів та болгар ситуація була навіть гірша з часткою нової техніки.



НАТОвська Болгарія замінює МиГ-29 на F-1603.04.2020 на радянських міг літають з 2004 до 2020



На вооружении СВ стоит в основном старая советская техника. В качестве стрелкового оружия используются автоматы AK-47/AR-M1 болгарского производства. Имеется множество переносных противотанковых и зенитно-ракетных комплексов.



В отличие от стран Балтии, у Болгарии есть тяжелая бронетехника и даже тактические ракеты ОТР-21 «Точка» (18 единиц). Танки представлены различными модификациями Т-72 (80 единиц, еще около 200 находятся на консервации). В резерве имеется 400 совсем «древних» Т-55АМ2 (состояние неизвестно). Большое разнообразие бронированных транспортных средств: по 150 единиц БТР-60ПБ-МД1 и МТ-ЛБ, около 130 единиц БМП-23 и БМП-1. Есть 12 машин разведки БРДМ-2 и 24 самоходных противотанковых комплекса «Конкурс» на той же базе.



ВМС имеют в своем составе три фрегата типа «Вилинген» производства Бельгии, один фрегат пр. 1159, два корвета пр. 1241П советской постройки, один советский ракетный катер пр. 1241 и четыре пр. 205, один бельгийский тральщик типа «Трипартит», шесть советских тральщиков пр. 1259.2, три пр. 1265, четыре пр. 1258 и четыре пр. 257, один десантный корабль польской постройки пр. 773. Морская авиация включает три французских вертолета AS.565. Шесть советских вертолетов-амфибий Ми-14 находятся в резерве.



https://warfor.me/vooruzhennyie-silyi-bolgarii/



Як бачиш Болгарія зі своїм радянським озброєнням спокійно себе почуває в складі блоку.



Болгарія вступ в НАТО в 2004 році і Лише у 2004 році іноземні компанії інвестували понад 2,72 млрд. Євро (3,47 млрд. Дол.). Бачиш зв’язок ? Румунія 20 млн площа 200 тис кв кмБолгарія 7 млн площа 100 тис кв кмУкраїна 40 млн площа 600 тис кв кмТобто у всіх них має бути однакова чисельність збройних сил?В 2004 році у румунів та болгар ситуація була навіть гірша з часткою нової техніки.НАТОвська Болгарія замінює МиГ-29 на F-1603.04.2020 на радянських міг літають з 2004 до 2020На вооружении СВ стоит в основном старая советская техника. В качестве стрелкового оружия используются автоматы AK-47/AR-M1 болгарского производства. Имеется множество переносных противотанковых и зенитно-ракетных комплексов.В отличие от стран Балтии, у Болгарии есть тяжелая бронетехника и даже тактические ракеты ОТР-21 «Точка» (18 единиц). Танки представлены различными модификациями Т-72 (80 единиц, еще около 200 находятся на консервации). В резерве имеется 400 совсем «древних» Т-55АМ2 (состояние неизвестно). Большое разнообразие бронированных транспортных средств: по 150 единиц БТР-60ПБ-МД1 и МТ-ЛБ, около 130 единиц БМП-23 и БМП-1. Есть 12 машин разведки БРДМ-2 и 24 самоходных противотанковых комплекса «Конкурс» на той же базе.ВМС имеют в своем составе три фрегата типа «Вилинген» производства Бельгии, один фрегат пр. 1159, два корвета пр. 1241П советской постройки, один советский ракетный катер пр. 1241 и четыре пр. 205, один бельгийский тральщик типа «Трипартит», шесть советских тральщиков пр. 1259.2, три пр. 1265, четыре пр. 1258 и четыре пр. 257, один десантный корабль польской постройки пр. 773. Морская авиация включает три французских вертолета AS.565. Шесть советских вертолетов-амфибий Ми-14 находятся в резерве.Як бачиш Болгарія зі своїм радянським озброєнням спокійно себе почуває в складі блоку.Болгарія вступ в НАТО в 2004 році і Лише у 2004 році іноземні компанії інвестували понад 2,72 млрд. Євро (3,47 млрд. Дол.). Бачиш зв’язок ? Ukrainian

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