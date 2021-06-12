Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred Створіть цим неактивним гарну судову, фонду, накопичувальну і т.д., отримаєте США.
Нi i ще раз НI! Если брать основную "движущую силу США", это вот как раз те, Свободные американцы, предприимчивые, приаыкшие выживать в условиях мощнейшей конкуренции! Многие из них - потомки первых поселенцев!
Как раз Они и Создали ту систему, которая существует в США(хотя в последние годы, там тоде масса проблем)!
У Вас нарушена "Причинно-Следственная Связь"! Это не "индейцы" какие-то создали для Американцев Систему а сами Американцы создали систему для себя!
Мы, не готовы сами для себя Создать Систему(Матрицу), которая обеспеыивала бы не просто выживание украинской нации, но и её Конкурентоспособность!
Что непонятно? И поверьте, в США были десятки этносов, были войны, да всё было, не меньше проблем, чем у нас! Просто, Сильный, если у него есть проблемы - поднимается после удара и ищет варианты Решения проблем! Слабый... начинает кричать "помогите, грабют"!
Вам Статую Свободы не снести, несмотря на Ваш ник!
Ага, особливо негри раби їм допомагали створити))
В Південній Кореї теж інші корейці, ніж у Північній були))
Немає ніякої мови про те, щоб кожен став генералом, мільйонером. Потрібні необхідні сантехники, прапорщики, вічні капітани та тещо.
Вы реально не в теме!
никто не мешает быть сантехником и заниматься дайвингом! Никто не запретит, быть прапоршиком и читать Рэп! И тем более, если ты живёшь в Капиталистическом обществе, где в основе "капитал", то не иметь базовых понятий в управлении своим "заработанным капиталом", это как не уметь водить авто в 21-м веке!
В том же США, достаточно приличная инфляция сейчас и кто-то, в свое время купил бумаги, которые за год в два раза подорожали или ETF, кто-то в недвигу выгодно вложился, а кто-то, тупо на пиво потратил "выплачиваемые бабки"! Вот последние -тупо лузеры, т.к. "пока одни богатеют, они бухают"! Личное дело, не спорю! Но, именно из такого, начинается то самое Неравенство и та самая Справедливость!
А наше, "совковое", что "Рабочий и Крестьянин - ГЕГЕМОН и должен получать высокую зарплату" - есть реальный Бред! Инженер, создающий ракеты, получает меньше "плиточника в Польще"? Профессор универа, преподающий физику -мечтает "собирать ягоды в Швеции"(выгоднее)! Машинист тепловоза- получает больше, чем преподаватель в средней школе! Это ППЦ! Пролетариат - форева! Все в плиточники и машинисты, шахтёры и рапсосеи! Науку нафиг, космос нафиг, образование - нафиг!
и да! Никакой Экономической Грамотности -не должно быть! А то, начитается пролетарий, сравнит систему налогообложения в Украине и в США и задаст вопрос, а почему всё так и кто виноват?
Про ніякі заборону чи неможливість мати хоббі в мене не було мови.
Про ніякі уравніловкі теж. Мова йде про створення умов для підвищення виробничості праці роботяги.
Ви вважаєте, що він сам повинен за це подбати. Ну чекайте...
Я вважаю, що це функція можновладців.
Роботяга ж не чекає, а звалює туди, де ці умови створили. Можновладці.
Бажання й мета створити підприємство Форд, Боїнг повинно бути у Фордів...
Все ж доволі наявно. На ринку керує попит. Буде попит на науковців, підуть туди. Попит створюють гроші. Ті, хто їх має.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 12 чер, 2021 23:55, всього редагувалось 1 раз.
detroytred Так хто там за Вас творчого повинен чистити каналью?
Ещё раз для Вас! Сантехник - может быть Сантехником на работе! После работы, у него масса свободного времени! Ему никто не запретит, в свободное время - рисовать картины маслов, майнить криптовалюты или ремонтировать старые дома! В США, есть тема для пенсов. Покупают старый дом. делают ремонт, продают с наваром. Притом, в складчину! Сам не видел, рассказывали(мне не интересно такое).
Вы не можете понять, что Рабы - работают чтобы прожрать заработанное! Свободные, кушают - чтобы Жить! Соответственно Свободный Человек, работает не для того, чтобы Жить а чтобы иметь возможность заниматься любимым делом, путешествовать, прыгать с парашютом и пр.! Жизнь - это Чудеснейшее приключение! Спасибо Творцу за это!
Тратить жизнь, чтобы "купить квартиру и бухать" - ну это удел приматов! И сразу к Инвестированию! Умение иныестировать, позволяет больше зарабатывать, меньше вкалывать!
Смотрите! Кто-то рукаии картошку копает! руки в крови, непрерывно роется! Кто-то, допатой! Инвестировал в Технологии! А кто-то, купил "биткоин", продал его через полгода и купил картошку у "того, кто копает лопатой"! Кто из них Умный а кто Лох?
Ответ на поверхности! первый - реально дебил, который не способен "лопату" придумать! Третий - самый умный, т.к. два первых - тупо Мозгами не потянули найти тему, как "из 1000 баксов сделать 2000 баксов"! Вершина Пирамиды - это Управление Капиталом! Есть одна проблема! Научить такому, можно не каждого. Вот первого - бесполезно чему-то учить! Там надо его "на коубнику" отправлять, самое то!
detroytred Так хто там за Вас творчого повинен чистити каналью?
Ещё раз для Вас! Сантехник - может быть Сантехником на работе! После работы, у него масса свободного времени! Ему никто не запретит, в свободное время - рисовать картины маслов, майнить криптовалюты или ремонтировать старые дома! В США, есть тема для пенсов. Покупают старый дом. делают ремонт, продают с наваром. Притом, в складчину! Сам не видел, рассказывали(мне не интересно такое).
Вы не можете понять, что Рабы - работают чтобы прожрать заработанное! Свободные, кушают - чтобы Жить! Соответственно Свободный Человек, работает не для того, чтобы Жить а чтобы иметь возможность заниматься любимым делом, путешествовать, прыгать с парашютом и пр.! Жизнь - это Чудеснейшее приключение! Спасибо Творцу за это!
Тратить жизнь, чтобы "купить квартиру и бухать" - ну это удел приматов! И сразу к Инвестированию! Умение иныестировать, позволяет больше зарабатывать, меньше вкалывать!
Смотрите! Кто-то рукаии картошку копает! руки в крови, непрерывно роется! Кто-то, допатой! Инвестировал в Технологии! А кто-то, купил "биткоин", продал его через полгода и купил картошку у "того, кто копает лопатой"! Кто из них Умный а кто Лох?
Ответ на поверхности! первый - реально дебил, который не способен "лопату" придумать! Третий - самый умный, т.к. два первых - тупо Мозгами не потянули найти тему, как "из 1000 баксов сделать 2000 баксов"! Вершина Пирамиды - это Управление Капиталом! Есть одна проблема! Научить такому, можно не каждого. Вот первого - бесполезно чему-то учить! Там надо его "на коубнику" отправлять, самое то!
Ви на конвеєрі хоч день працювали?!))))))))
Спробуйте, потім розкажете, як Вам захочеться майніть, ремонтувати)))
Далекі Ви от народа.
Ще раз для Вас -- чекати, поки роботяга зміниться і стане творчим свідомим, довго. Всі суспільства втечуть ще далі.
detroytred Ви на конвеєрі хоч день працювали?!))))))))
Ну работать пришлось, в начале карьеры, много кем. Дипломы разные, с отличием и пр. звания. Если напишу, что умею и чего достиг, не поверите. Это не важно! По крипте! Не надо тут краски сгущать и рассказывать о "сложности обслуживания Фермы". У друга ферма, бывал и видел. Сам он не ремонтировал, карты отдавал в ремонт. Мне -это абсолютно не интересно, т.к. Воровать эдектроэнергию не могу и не хочу а с точки зрения перспектив, это всё тупик! Заходите на криптобиржу...и просто, торгуете фьючем. Есть и опционы, кстати.
Вот здесь, уже Высший пилотаж! Кстати, за пару дней до обвала битка, я тут писал, что пора избавляться. Откуда? Маску позвонил! Да шучу, там всё было видно.
так что, выгоднее торговать фьючем, нежели майнить выгоднее америкой торговать, нежели "гривна-доллар-гривна" менять за пять копеек. Ну, это мы о Высоком, не о Сантехниках!
Поверьте, если бы наши Сантехники смогли торговать стоками, притом успешно а не как "домохозяйки", то они бы бросили быть сантехниками! Кто бы чистил канализацию? А он, беларусов или москалей на сию "почётную" работу можно было бы нанять!
Нет, ну "рождённый ползать -летать не сможет", тут да. кому майнить, кому унитазы чистить
Трохи історії Вашингтон призывает НАТО принять в альянс Украину и Грузию НАТО следует предоставить Украине и Грузии четкую перспективу членства в альянсе - независимо от того, как к этому относятся в Москве, считает президент США Буш. Альянс должен быть открытым для всех демократий Европы. (02.04.2008) І кремлівське лобі Глава МИД Германии скептически относится к принятию Украины и Грузии в НАТО Франк-Вальтер Штайнмайер не видит необходимости решения вопроса о принятии Украины и Грузии в НАТО на саммите в Бухаресте. Сейчас не время "еще раз проверять на прочность" отношения с Россией, считает политик. (02.04.2008)
І в 2014 році Україна втрачає частину території
Через дебільних німців в тому числі у яких комплекс рашкованів
yanyura написав:При чем здесь перерасчет на численность населения?
yanyura написав:37 100 в Болгарии или 71 400 в Румынии, это не 255 000 в Украине.
Румунія 20 млн площа 200 тис кв км Болгарія 7 млн площа 100 тис кв км Україна 40 млн площа 600 тис кв км
Тобто у всіх них має бути однакова чисельність збройних сил? В 2004 році у румунів та болгар ситуація була навіть гірша з часткою нової техніки.
НАТОвська Болгарія замінює МиГ-29 на F-1603.04.2020 на радянських міг літають з 2004 до 2020
На вооружении СВ стоит в основном старая советская техника. В качестве стрелкового оружия используются автоматы AK-47/AR-M1 болгарского производства. Имеется множество переносных противотанковых и зенитно-ракетных комплексов.
В отличие от стран Балтии, у Болгарии есть тяжелая бронетехника и даже тактические ракеты ОТР-21 «Точка» (18 единиц). Танки представлены различными модификациями Т-72 (80 единиц, еще около 200 находятся на консервации). В резерве имеется 400 совсем «древних» Т-55АМ2 (состояние неизвестно). Большое разнообразие бронированных транспортных средств: по 150 единиц БТР-60ПБ-МД1 и МТ-ЛБ, около 130 единиц БМП-23 и БМП-1. Есть 12 машин разведки БРДМ-2 и 24 самоходных противотанковых комплекса «Конкурс» на той же базе.
ВМС имеют в своем составе три фрегата типа «Вилинген» производства Бельгии, один фрегат пр. 1159, два корвета пр. 1241П советской постройки, один советский ракетный катер пр. 1241 и четыре пр. 205, один бельгийский тральщик типа «Трипартит», шесть советских тральщиков пр. 1259.2, три пр. 1265, четыре пр. 1258 и четыре пр. 257, один десантный корабль польской постройки пр. 773. Морская авиация включает три французских вертолета AS.565. Шесть советских вертолетов-амфибий Ми-14 находятся в резерве.