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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7314731573167317
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 23:44

  Replay написав:
detroytred Створіть цим неактивним гарну судову, фонду, накопичувальну і т.д., отримаєте США.

Нi i ще раз НI!
Если брать основную "движущую силу США", это вот как раз те, Свободные американцы, предприимчивые, приаыкшие выживать в условиях мощнейшей конкуренции!
Многие из них - потомки первых поселенцев!

Как раз Они и Создали ту систему, которая существует в США(хотя в последние годы, там тоде масса проблем)!

У Вас нарушена "Причинно-Следственная Связь"!
Это не "индейцы" какие-то создали для Американцев Систему а сами Американцы создали систему для себя! :D

Мы, не готовы сами для себя Создать Систему(Матрицу), которая обеспеыивала бы не просто выживание украинской нации, но и её Конкурентоспособность!

Что непонятно?
И поверьте, в США были десятки этносов, были войны, да всё было, не меньше проблем, чем у нас!
Просто, Сильный, если у него есть проблемы - поднимается после удара и ищет варианты Решения проблем! Слабый... начинает кричать "помогите, грабют"! :D

Вам Статую Свободы не снести, несмотря на Ваш ник! :D

Ага, особливо негри раби їм допомагали створити))

В Південній Кореї теж інші корейці, ніж у Північній були))
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 23:50

Кстати, а за каждый гол украинской сборной халявное пивко обещается?
Или "это другое"? :)
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 23:51

  Replay написав:
detroytred Точно тролите...

Немає ніякої мови про те, щоб кожен став генералом, мільйонером.
Потрібні необхідні сантехники, прапорщики, вічні капітани та тещо.


Вы реально не в теме!

никто не мешает быть сантехником и заниматься дайвингом!
Никто не запретит, быть прапоршиком и читать Рэп! :D
И тем более, если ты живёшь в Капиталистическом обществе, где в основе "капитал", то не иметь базовых понятий в управлении своим "заработанным капиталом", это как не уметь водить авто в 21-м веке! :D

В том же США, достаточно приличная инфляция сейчас и кто-то, в свое время купил бумаги, которые за год в два раза подорожали или ETF, кто-то в недвигу выгодно вложился, а кто-то, тупо на пиво потратил "выплачиваемые бабки"!
Вот последние -тупо лузеры, т.к. "пока одни богатеют, они бухают"!
Личное дело, не спорю! Но, именно из такого, начинается то самое Неравенство и та самая Справедливость!

А наше, "совковое", что "Рабочий и Крестьянин - ГЕГЕМОН и должен получать высокую зарплату" - есть реальный Бред!
Инженер, создающий ракеты, получает меньше "плиточника в Польще"?
Профессор универа, преподающий физику -мечтает "собирать ягоды в Швеции"(выгоднее)! :D
Машинист тепловоза- получает больше, чем преподаватель в средней школе!
Это ППЦ!
Пролетариат - форева!
Все в плиточники и машинисты, шахтёры и рапсосеи!
Науку нафиг, космос нафиг, образование - нафиг!

и да!
Никакой Экономической Грамотности -не должно быть!
А то, начитается пролетарий, сравнит систему налогообложения в Украине и в США и задаст вопрос, а почему всё так и кто виноват? :D

Про ніякі заборону чи неможливість мати хоббі в мене не було мови.

Про ніякі уравніловкі теж.
Мова йде про створення умов для підвищення виробничості праці роботяги.

Ви вважаєте, що він сам повинен за це подбати.
Ну чекайте...

Я вважаю, що це функція можновладців.

Роботяга ж не чекає, а звалює туди, де ці умови створили. Можновладці.

Бажання й мета створити підприємство Форд, Боїнг повинно бути у Фордів...

Все ж доволі наявно.
На ринку керує попит. Буде попит на науковців, підуть туди.
Попит створюють гроші. Ті, хто їх має.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 12 чер, 2021 23:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 23:54

detroytred
Так хто там за Вас творчого повинен чистити каналью?

Ещё раз для Вас!
Сантехник - может быть Сантехником на работе!
После работы, у него масса свободного времени!
Ему никто не запретит, в свободное время - рисовать картины маслов, майнить криптовалюты или ремонтировать старые дома!
В США, есть тема для пенсов. Покупают старый дом. делают ремонт, продают с наваром.
Притом, в складчину!
Сам не видел, рассказывали(мне не интересно такое).

Вы не можете понять, что Рабы - работают чтобы прожрать заработанное!
Свободные, кушают - чтобы Жить! Соответственно Свободный Человек, работает не для того, чтобы Жить а чтобы иметь возможность заниматься любимым делом, путешествовать, прыгать с парашютом и пр.!
Жизнь - это Чудеснейшее приключение!
Спасибо Творцу за это!

Тратить жизнь, чтобы "купить квартиру и бухать" - ну это удел приматов!
И сразу к Инвестированию!
Умение иныестировать, позволяет больше зарабатывать, меньше вкалывать!

Смотрите!
Кто-то рукаии картошку копает! руки в крови, непрерывно роется!
Кто-то, допатой! Инвестировал в Технологии!
А кто-то, купил "биткоин", продал его через полгода и купил картошку у "того, кто копает лопатой"!
Кто из них Умный а кто Лох?


Ответ на поверхности!
первый - реально дебил, который не способен "лопату" придумать!
Третий - самый умный, т.к. два первых - тупо Мозгами не потянули найти тему, как "из 1000 баксов сделать 2000 баксов"! :D

Вершина Пирамиды - это Управление Капиталом!
Есть одна проблема!
Научить такому, можно не каждого.
Вот первого - бесполезно чему-то учить! Там надо его "на коубнику" отправлять, самое то!
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 00:00

  Replay написав:
detroytred
Так хто там за Вас творчого повинен чистити каналью?

Ещё раз для Вас!
Сантехник - может быть Сантехником на работе!
После работы, у него масса свободного времени!
Ему никто не запретит, в свободное время - рисовать картины маслов, майнить криптовалюты или ремонтировать старые дома!
В США, есть тема для пенсов. Покупают старый дом. делают ремонт, продают с наваром.
Притом, в складчину!
Сам не видел, рассказывали(мне не интересно такое).

Вы не можете понять, что Рабы - работают чтобы прожрать заработанное!
Свободные, кушают - чтобы Жить! Соответственно Свободный Человек, работает не для того, чтобы Жить а чтобы иметь возможность заниматься любимым делом, путешествовать, прыгать с парашютом и пр.!
Жизнь - это Чудеснейшее приключение!
Спасибо Творцу за это!

Тратить жизнь, чтобы "купить квартиру и бухать" - ну это удел приматов!
И сразу к Инвестированию!
Умение иныестировать, позволяет больше зарабатывать, меньше вкалывать!

Смотрите!
Кто-то рукаии картошку копает! руки в крови, непрерывно роется!
Кто-то, допатой! Инвестировал в Технологии!
А кто-то, купил "биткоин", продал его через полгода и купил картошку у "того, кто копает лопатой"!
Кто из них Умный а кто Лох?


Ответ на поверхности!
первый - реально дебил, который не способен "лопату" придумать!
Третий - самый умный, т.к. два первых - тупо Мозгами не потянули найти тему, как "из 1000 баксов сделать 2000 баксов"! :D

Вершина Пирамиды - это Управление Капиталом!
Есть одна проблема!
Научить такому, можно не каждого.
Вот первого - бесполезно чему-то учить! Там надо его "на коубнику" отправлять, самое то!

Ви на конвеєрі хоч день працювали?!))))))))

Спробуйте, потім розкажете, як Вам захочеться майніть, ремонтувати)))

Далекі Ви от народа.

Ще раз для Вас -- чекати, поки роботяга зміниться і стане творчим свідомим, довго.
Всі суспільства втечуть ще далі.

Й здатні робітники теж з країни втечуть.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 00:03

detroytred Мова йде про створення умов для підвищення виробничості праці роботяги.

Ви вважаєте, що він сам повинен за це подбати.


САМ и только САМ!
Ты не знаешь немецкий, английский и т.д. и не получил более высокооплачиваемую работу?
А прибалт выучил и получил эту работу?
Так причём тут Власть?

Это Власть должна тебя языкам учить, заставлять зарядку делать, уговорить бросить пивасик пить ежеднвно?

СОВКА нет!
ты - никому нафик не нужен, коме себя самого!

Тебе нужна работа?
Учись!
Ты хочешь сохранить заработанное?
Управляй своим капиталом!

Если ты не способен это делать, прости - ты Неконурентоспособен!
твоё место "на задней парте", нюхай выхлопные газы Европейцев и Американцев! :D

На твоё место, прийдут десятки других претендентов!
Молодых и умных!
Это и есть Капитализм и Естественный Отбор!

А в Украине, устроили СОВОК!
"Покурю, попью кохве, всё равно много не заплатят" :D
Востаннє редагувалось Replay в Нед 13 чер, 2021 00:15, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 00:14

detroytred Ви на конвеєрі хоч день працювали?!))))))))

Ну работать пришлось, в начале карьеры, много кем.
Дипломы разные, с отличием и пр. звания.
Если напишу, что умею и чего достиг, не поверите.
Это не важно!
По крипте! Не надо тут краски сгущать и рассказывать о "сложности обслуживания Фермы".
У друга ферма, бывал и видел. Сам он не ремонтировал, карты отдавал в ремонт.
Мне -это абсолютно не интересно, т.к. Воровать эдектроэнергию не могу и не хочу а с точки зрения перспектив, это всё тупик!
Заходите на криптобиржу...и просто, торгуете фьючем. Есть и опционы, кстати.

Вот здесь, уже Высший пилотаж!
Кстати, за пару дней до обвала битка, я тут писал, что пора избавляться.
Откуда? Маску позвонил! :D
Да шучу, там всё было видно.

так что, выгоднее торговать фьючем, нежели майнить
выгоднее америкой торговать, нежели "гривна-доллар-гривна" менять за пять копеек.
Ну, это мы о Высоком, не о Сантехниках!

Поверьте, если бы наши Сантехники смогли торговать стоками, притом успешно а не как "домохозяйки", то они бы бросили быть сантехниками!
Кто бы чистил канализацию? А он, беларусов или москалей на сию "почётную" работу можно было бы нанять!

Нет, ну "рождённый ползать -летать не сможет", тут да.
кому майнить, кому унитазы чистить
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 00:32

Трохи історії
Вашингтон призывает НАТО принять в альянс Украину и Грузию
НАТО следует предоставить Украине и Грузии четкую перспективу членства в альянсе - независимо от того, как к этому относятся в Москве, считает президент США Буш. Альянс должен быть открытым для всех демократий Европы. (02.04.2008)
І кремлівське лобі
Глава МИД Германии скептически относится к принятию Украины и Грузии в НАТО
Франк-Вальтер Штайнмайер не видит необходимости решения вопроса о принятии Украины и Грузии в НАТО на саммите в Бухаресте. Сейчас не время "еще раз проверять на прочность" отношения с Россией, считает политик. (02.04.2008)

І в 2014 році Україна втрачає частину території

Через дебільних німців в тому числі у яких комплекс рашкованів
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 00:46

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:При чем здесь перерасчет на численность населения?
  yanyura написав:37 100 в Болгарии или 71 400 в Румынии, это не 255 000 в Украине.

Румунія 20 млн площа 200 тис кв км
Болгарія 7 млн площа 100 тис кв км
Україна 40 млн площа 600 тис кв км

Тобто у всіх них має бути однакова чисельність збройних сил?
В 2004 році у румунів та болгар ситуація була навіть гірша з часткою нової техніки.

НАТОвська Болгарія замінює МиГ-29 на F-1603.04.2020 на радянських міг літають з 2004 до 2020

На вооружении СВ стоит в основном старая советская техника. В качестве стрелкового оружия используются автоматы AK-47/AR-M1 болгарского производства. Имеется множество переносных противотанковых и зенитно-ракетных комплексов.

В отличие от стран Балтии, у Болгарии есть тяжелая бронетехника и даже тактические ракеты ОТР-21 «Точка» (18 единиц). Танки представлены различными модификациями Т-72 (80 единиц, еще около 200 находятся на консервации). В резерве имеется 400 совсем «древних» Т-55АМ2 (состояние неизвестно). Большое разнообразие бронированных транспортных средств: по 150 единиц БТР-60ПБ-МД1 и МТ-ЛБ, около 130 единиц БМП-23 и БМП-1. Есть 12 машин разведки БРДМ-2 и 24 самоходных противотанковых комплекса «Конкурс» на той же базе.

ВМС имеют в своем составе три фрегата типа «Вилинген» производства Бельгии, один фрегат пр. 1159, два корвета пр. 1241П советской постройки, один советский ракетный катер пр. 1241 и четыре пр. 205, один бельгийский тральщик типа «Трипартит», шесть советских тральщиков пр. 1259.2, три пр. 1265, четыре пр. 1258 и четыре пр. 257, один десантный корабль польской постройки пр. 773. Морская авиация включает три французских вертолета AS.565. Шесть советских вертолетов-амфибий Ми-14 находятся в резерве.

https://warfor.me/vooruzhennyie-silyi-bolgarii/

Як бачиш Болгарія зі своїм радянським озброєнням спокійно себе почуває в складі блоку.

Болгарія вступ в НАТО в 2004 році і Лише у 2004 році іноземні компанії інвестували понад 2,72 млрд. Євро (3,47 млрд. Дол.). Бачиш зв’язок ?
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