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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7315731673177318
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 06:10

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Сантехник - может быть Сантехником на работе!
После работы, у него масса свободного времени!
Ему никто не запретит, в свободное время - рисовать картины маслов, майнить криптовалюты или ремонтировать старые дома!


Та Ви нео-марксист:
цитата из «Немецкой идеологии», которая предполагает, что в этом грядущем обществе, пишет Маркс, утром я буду, допустим, заниматься тем, что я пасу скот, днём я буду писать картину, после обеда я буду предаваться литературной критике, вечером я буду делать что-то еще. И я не буду становиться от этого ни пастухом, ни пекарем, ни литературным критиком. Я буду реализовывать себя как некий свободный индивид. Вот это состояние, переход к которому у Маркса достаточно темно описан, достаточно непонятно. Это состояние, переход к этому будущему коммунистическому обществу в системе Маркса является очередным аналогом конца истории. https://www.coursera.org/learn/osnovy-f ... a-u-marksa
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