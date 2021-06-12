Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Replay написав:Сантехник - может быть Сантехником на работе! После работы, у него масса свободного времени! Ему никто не запретит, в свободное время - рисовать картины маслов, майнить криптовалюты или ремонтировать старые дома!
Та Ви нео-марксист:
цитата из «Немецкой идеологии», которая предполагает, что в этом грядущем обществе, пишет Маркс, утром я буду, допустим, заниматься тем, что я пасу скот, днём я буду писать картину, после обеда я буду предаваться литературной критике, вечером я буду делать что-то еще. И я не буду становиться от этого ни пастухом, ни пекарем, ни литературным критиком. Я буду реализовывать себя как некий свободный индивид. Вот это состояние, переход к которому у Маркса достаточно темно описан, достаточно непонятно. Это состояние, переход к этому будущему коммунистическому обществу в системе Маркса является очередным аналогом конца истории. https://www.coursera.org/learn/osnovy-f ... a-u-marksa