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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7315731673177318 Додано: Нед 13 чер, 2021 06:10 Re: Політичні дискусії Replay написав: Сантехник - может быть Сантехником на работе!

После работы, у него масса свободного времени!

Ему никто не запретит, в свободное время - рисовать картины маслов, майнить криптовалюты или ремонтировать старые дома! Сантехник - может быть Сантехником на работе!После работы, у него масса свободного времени!Ему никто не запретит, в свободное время - рисовать картины маслов, майнить криптовалюты или ремонтировать старые дома!



Та Ви нео-марксист:

https://www.coursera.org/learn/osnovy-f ... a-u-marksa цитата из «Немецкой идеологии», которая предполагает, что в этом грядущем обществе, пишет Маркс, утром я буду, допустим, заниматься тем, что я пасу скот, днём я буду писать картину, после обеда я буду предаваться литературной критике, вечером я буду делать что-то еще. И я не буду становиться от этого ни пастухом, ни пекарем, ни литературным критиком. Я буду реализовывать себя как некий свободный индивид. Вот это состояние, переход к которому у Маркса достаточно темно описан, достаточно непонятно. Это состояние, переход к этому будущему коммунистическому обществу в системе Маркса является очередным аналогом конца истории. Та Ви нео-марксист: Ой+

Повідомлень: 4339 З нами з: 19.04.12 Подякував: 66 раз. Подякували: 608 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 07:42 Почему Порошенко - не олигарх?

Schmit

Повідомлень: 2200 З нами з: 08.09.09 Подякував: 31 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 08:51 detroytred написав: Ви ніяк не можете зрозуміти:

підприємство Боїнг для янкі роботяги, щоб він на ньому заробляв добре, створив власник-підприємець-активний Джо.

І фонду, накопичувальну, страхові янкі роботязі теж створили.

Можновладці. Ви ніяк не можете зрозуміти:підприємство Боїнг для янкі роботяги, щоб він на ньому заробляв добре, створив власник-підприємець-активний Джо.І фонду, накопичувальну, страхові янкі роботязі теж створили.Можновладці. Це якраз до вас ніяк не дійде...

Підприємство Боїнг(чи Мак Дональдс) створювали не для того щоб роботяга мав де працювати....

Ці підприємства створювались для отримання прибутку тими хто їх створював....

А те що наслідком створення є ще й робоче місце для роботяги..-це приємний бонус для роботяги і втрата певної величини доходу для підприємця( у вигляді соціальних виплат роботязі)..з яким він змушений миритись(така собі планово-збитковість), тому підприємці масово заміняють роботяг двома варіантами

а - впровадження роботів на виробництві

б - перенесення виробництва туди де робоча сила дешевша. Це якраз до вас ніяк не дійде...Підприємство Боїнг(чи Мак Дональдс) створювали не для того щоб роботяга мав де працювати....Ці підприємства створювались для отримання прибутку тими хто їх створював....А те що наслідком створення є ще й робоче місце для роботяги..-це приємний бонус для роботяги і втрата певної величини доходу для підприємця( у вигляді соціальних виплат роботязі)..з яким він змушений миритись(така собі планово-збитковість), тому підприємці масово заміняють роботяг двома варіантамиа - впровадження роботів на виробництвіб - перенесення виробництва туди де робоча сила дешевша. budivelnik

Повідомлень: 24515 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 09:43 budivelnik написав: detroytred написав: Ви ніяк не можете зрозуміти:

підприємство Боїнг для янкі роботяги, щоб він на ньому заробляв добре, створив власник-підприємець-активний Джо.

І фонду, накопичувальну, страхові янкі роботязі теж створили.

Можновладці. Ви ніяк не можете зрозуміти:підприємство Боїнг для янкі роботяги, щоб він на ньому заробляв добре, створив власник-підприємець-активний Джо.І фонду, накопичувальну, страхові янкі роботязі теж створили.Можновладці. Це якраз до вас ніяк не дійде...

Підприємство Боїнг(чи Мак Дональдс) створювали не для того щоб роботяга мав де працювати....

Ці підприємства створювались для отримання прибутку тими хто їх створював....

А те що наслідком створення є ще й робоче місце для роботяги..-це приємний бонус для роботяги і втрата певної величини доходу для підприємця( у вигляді соціальних виплат роботязі)..з яким він змушений миритись(така собі планово-збитковість), тому підприємці масово заміняють роботяг двома варіантами

а - впровадження роботів на виробництві

б - перенесення виробництва туди де робоча сила дешевша. Це якраз до вас ніяк не дійде...Підприємство Боїнг(чи Мак Дональдс) створювали не для того щоб роботяга мав де працювати....Ці підприємства створювались для отримання прибутку тими хто їх створював....А те що наслідком створення є ще й робоче місце для роботяги..-це приємний бонус для роботяги і втрата певної величини доходу для підприємця( у вигляді соціальних виплат роботязі)..з яким він змушений миритись(така собі планово-збитковість), тому підприємці масово заміняють роботяг двома варіантамиа - впровадження роботів на виробництвіб - перенесення виробництва туди де робоча сила дешевша.

Добре. Слушне зауваження. Згоден, що некоректно висловився.



Про те, що мета виробництва при капіталізмі прибуток - я ніколи не забував. Навпаки нагадував.



Тому ще раз -- я наголошував не про те, що власник Форд зробив підприємство ДЛЯ РОБІТНИКА, як свою ціль, мету.

От постійно ви трактуєте неправильно або негативно думку опонента.



Я вказую на факт:

1. Робочі місця для робітників зробив Форд. Форд, а не самі робітники для себе!

І саме Форд та управлінці думають та реалізують, як підвищити вихлоп від робітника. Це їх функція.

2. Хоча !!! Це Підприємство Форд зробив для себе. З метою прибутку.



То-то я дивлюсь, як Трамп з штанів вискакував, щоб повернути підприємства додому (роботягам).

І один з таргетів у ФРС, уряду робочі місця.

Тобто можновладці намагаються створити УМОВИ для свого ринку, для своїх підприємств, роботяг.

Це їх функція.





Прибуток досягається завдяки (тобто через) роботяг. Добре. Слушне зауваження. Згоден, що некоректно висловився.Про те, що мета виробництва при капіталізмі прибуток - я ніколи не забував. Навпаки нагадував.Тому ще раз -- я наголошував не про те, що власник Форд зробив підприємство ДЛЯ РОБІТНИКА, як свою ціль, мету.От постійно ви трактуєте неправильно або негативно думку опонента.Я вказую на факт:1. Робочі місця для робітників зробив Форд. Форд, а не самі робітники для себе!І саме Форд та управлінці думають та реалізують, як підвищити вихлоп від робітника. Це їх функція.2. Хоча !!! Це Підприємство Форд зробив для себе. З метою прибутку.То-то я дивлюсь, як Трамп з штанів вискакував, щоб повернути підприємства додому (роботягам).І один з таргетів у ФРС, уряду робочі місця.Тобто можновладці намагаються створити УМОВИ для свого ринку, для своїх підприємств, роботяг.Це їх функція.Прибуток досягається завдяки (тобто через) роботяг. Востаннє редагувалось detroytred в Нед 13 чер, 2021 09:51, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24309 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 09:47 Ой+ написав: Replay написав: Сантехник - может быть Сантехником на работе!

После работы, у него масса свободного времени!

Ему никто не запретит, в свободное время - рисовать картины маслов, майнить криптовалюты или ремонтировать старые дома! Сантехник - может быть Сантехником на работе!После работы, у него масса свободного времени!Ему никто не запретит, в свободное время - рисовать картины маслов, майнить криптовалюты или ремонтировать старые дома!

Та Ви нео-марксист:

https://www.coursera.org/learn/osnovy-f ... a-u-marksa цитата из «Немецкой идеологии», которая предполагает, что в этом грядущем обществе, пишет Маркс, утром я буду, допустим, заниматься тем, что я пасу скот, днём я буду писать картину, после обеда я буду предаваться литературной критике, вечером я буду делать что-то еще. И я не буду становиться от этого ни пастухом, ни пекарем, ни литературным критиком. Я буду реализовывать себя как некий свободный индивид. Вот это состояние, переход к которому у Маркса достаточно темно описан, достаточно непонятно. Это состояние, переход к этому будущему коммунистическому обществу в системе Маркса является очередным аналогом конца истории. Та Ви нео-марксист:

"Сидят папаши,

каждый - хитр,

пашню попашет,

попишет стихи"



Товарисч с его бредовыми теориями и высокоразвитым ЧСВ давно у меня в игноре, но, к сожалению, приходится видеть его словоизвержения в других постах.



Причем начал вроде бы "за здравие": "Илон Маск, наука, образование, технологии".

Закончил ВНЕЗАПНО: "нефиг работать, становитесь майнерами или криптоспекулями, в свободное время прыгайте с парашютом, а все остальные - лохи"

Полная каша в голове. "Сидят папаши,каждый - хитр,пашню попашет,попишет стихи"Товарисч с его бредовыми теориями и высокоразвитым ЧСВ давно у меня в игноре, но, к сожалению, приходится видеть его словоизвержения в других постах.Причем начал вроде бы "за здравие": "Илон Маск, наука, образование, технологии".Закончил ВНЕЗАПНО: "нефиг работать, становитесь майнерами или криптоспекулями, в свободное время прыгайте с парашютом, а все остальные - лохи"Полная каша в голове. Востаннє редагувалось Starikan в Нед 13 чер, 2021 10:02, всього редагувалось 1 раз. Starikan 2 Повідомлень: 18170 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2177 раз. Подякували: 2970 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 09:56 Re: Політичні дискусії detroytred написав: 1. Робочі місця для робітників зробив Форд. Форд, а не самі робітники для себе!

І саме Форд та управлінці думають та реалізують, як підвищити вихлоп від робітника. Це їх функція. 1. Робочі місця для робітників зробив Форд. Форд, а не самі робітники для себе!І саме Форд та управлінці думають та реалізують, як підвищити вихлоп від робітника. Це їх функція. Ніколи не задумувались чому європейські автомобільні компанії створивши на території Китаю свої підрозділи...забороняють китайцям продавати на території Європи БМВ чи Фольксваген ?

Питання цінової конкуренції - само собою(нижча ціна робочої сили в китаї дозволяє демпінгувати) а ще чому?

Адже китайські авто офіційно продаються на європейському ринку ...тільки під своїми китайськими брендами(ФАВ=Фольксваген, Донгфен=група ПСА)

Так от - там проблема якості...

Заводи створені,технології присутні,обєми виробництва величезні(на території Китаю БМВ продає більше машин під своїм брендом,ніж на інших територіях світу)

....І хоча китайці працьовиті і законослухняні, і хоча присутня компартійна машина примусу і присутні побудовані європейцями і американцями з японцями високотехнологічні заводи - китайський працівник не дотягує до німецького.

І тут що хоч створюй..але поки сам китаєць( в своїй середній масі) не перетвориться з селянина в пятому поколінні на синього комірця в другому- якості від нього чекати важко.

Точно так само і у нас

Поки працівник не зрозуміє що є різні ніші з різною продуктивністю праці,і поки його лінь не дасть йому підняти голову в пошуках кращого(ефективнішого) робочого місця- доти ці ефективні робочі місця будуть створюватись виключно під кількість тих хто може їх зайняти Ніколи не задумувались чому європейські автомобільні компанії створивши на території Китаю свої підрозділи...забороняють китайцям продавати на території Європи БМВ чи Фольксваген ?Питання цінової конкуренції - само собою(нижча ціна робочої сили в китаї дозволяє демпінгувати) а ще чому?Адже китайські авто офіційно продаються на європейському ринку ...тільки під своїми китайськими брендами(ФАВ=Фольксваген, Донгфен=група ПСА)Так от - там проблема якості...Заводи створені,технології присутні,обєми виробництва величезні(на території Китаю БМВ продає більше машин під своїм брендом,ніж на інших територіях світу)....І хоча китайці працьовиті і законослухняні, і хоча присутня компартійна машина примусу і присутні побудовані європейцями і американцями з японцями високотехнологічні заводи - китайський працівник не дотягує до німецького.І тут що хоч створюй..але поки сам китаєць( в своїй середній масі) не перетвориться з селянина в пятому поколінні на синього комірця в другому- якості від нього чекати важко.Точно так само і у насПоки працівник не зрозуміє що є різні ніші з різною продуктивністю праці,і поки його лінь не дасть йому підняти голову в пошуках кращого(ефективнішого) робочого місця- доти ці ефективні робочі місця будуть створюватись виключно під кількість тих хто може їх зайняти budivelnik

Повідомлень: 24515 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 10:03 Будівельник

За великим рахунком роботи (автоматизація) не замінює робітників. Мортимер про це багато писав.



Відбувається тільки зміна місця робітника...

І власник купує не робочу силу робітника, а робота, станок.

Який зробіли робітники на іншому підприємстві.



А щоб зробити робота треба ... багато робітників.

Мортимер приклад з екскаватором та лопатою наводив.

Сто копачів...

А зробити екскаватор треба тисячі металургів, шахтарів, хлібопеків, лікарів і т.д.



Робот (станок) -- це верхівка.

Щоб зробити станок, треба було мільйони сельчан у місто перевести. detroytred

Повідомлень: 24309 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 10:09 budivelnik написав: detroytred написав: 1. Робочі місця для робітників зробив Форд. Форд, а не самі робітники для себе!

І саме Форд та управлінці думають та реалізують, як підвищити вихлоп від робітника. Це їх функція. 1. Робочі місця для робітників зробив Форд. Форд, а не самі робітники для себе!І саме Форд та управлінці думають та реалізують, як підвищити вихлоп від робітника. Це їх функція. Ніколи не задумувались чому європейські автомобільні компанії створивши на території Китаю свої підрозділи...забороняють китайцям продавати на території Європи БМВ чи Фольксваген ?

Питання цінової конкуренції - само собою(нижча ціна робочої сили в китаї дозволяє демпінгувати) а ще чому?

Адже китайські авто офіційно продаються на європейському ринку ...тільки під своїми китайськими брендами(ФАВ=Фольксваген, Донгфен=група ПСА)

Так от - там проблема якості...

Заводи створені,технології присутні,обєми виробництва величезні(на території Китаю БМВ продає більше машин під своїм брендом,ніж на інших територіях світу)

....І хоча китайці працьовиті і законослухняні, і хоча присутня компартійна машина примусу і присутні побудовані європейцями і американцями з японцями високотехнологічні заводи - китайський працівник не дотягує до німецького.

І тут що хоч створюй..але поки сам китаєць( в своїй середній масі) не перетвориться з селянина в пятому поколінні на синього комірця в другому- якості від нього чекати важко.

Точно так само і у нас

Поки працівник не зрозуміє що є різні ніші з різною продуктивністю праці,і поки його лінь не дасть йому підняти голову в пошуках кращого(ефективнішого) робочого місця- доти ці ефективні робочі місця будуть створюватись виключно під кількість тих хто може їх зайняти Ніколи не задумувались чому європейські автомобільні компанії створивши на території Китаю свої підрозділи...забороняють китайцям продавати на території Європи БМВ чи Фольксваген ?Питання цінової конкуренції - само собою(нижча ціна робочої сили в китаї дозволяє демпінгувати) а ще чому?Адже китайські авто офіційно продаються на європейському ринку ...тільки під своїми китайськими брендами(ФАВ=Фольксваген, Донгфен=група ПСА)Так от - там проблема якості...Заводи створені,технології присутні,обєми виробництва величезні(на території Китаю БМВ продає більше машин під своїм брендом,ніж на інших територіях світу)....І хоча китайці працьовиті і законослухняні, і хоча присутня компартійна машина примусу і присутні побудовані європейцями і американцями з японцями високотехнологічні заводи - китайський працівник не дотягує до німецького.І тут що хоч створюй..але поки сам китаєць( в своїй середній масі) не перетвориться з селянина в пятому поколінні на синього комірця в другому- якості від нього чекати важко.Точно так само і у насПоки працівник не зрозуміє що є різні ніші з різною продуктивністю праці,і поки його лінь не дасть йому підняти голову в пошуках кращого(ефективнішого) робочого місця- доти ці ефективні робочі місця будуть створюватись виключно під кількість тих хто може їх зайняти

Стоп.

Я не стверджую, що ГОП і наздогнали, і одразу, як у розвинутих стало.



Мова про те, що можновладці, управлінці, власники намагаються підвищити вихлоп від роботяги.

Якщо вони в цьому зацікавлені самі.



Це те саме бажання стати генералом.

Повинно виникнути перш за все у можновладця.

А там витягнуть з дна пересічного корейця, японця, українця попри його небажання самому.



Реформи йдуть попри...

Щоб працівник зрозумів його треба стимулювати, водити по пустелі.

Хто стимулює, водить????)))

Не сам же себе і не інопланетяни.

Це функція можновладеців.



А якщо в генерала нема бажання, мети, то в рядового воно швидко не з'явиться.

Форд бажав, мав мету ... Тому конвейер.

Яка мета в Ріната?...



От мав мету зробити суперклуб футбольний. Зробив.

А от суперпідприємство, для себе, для роботяги - так і не має. Такої мети.

І ніхто за нього не створить. Стоп.Я не стверджую, що ГОП і наздогнали, і одразу, як у розвинутих стало.Мова про те, що можновладці, управлінці, власники намагаються підвищити вихлоп від роботяги.Якщо вони в цьому зацікавлені самі.Це те саме бажання стати генералом.Повинно виникнути перш за все у можновладця.А там витягнуть з дна пересічного корейця, японця, українця попри його небажання самому.Реформи йдуть попри...Щоб працівник зрозумів його треба стимулювати, водити по пустелі.Хто стимулює, водить????)))Не сам же себе і не інопланетяни.Це функція можновладеців.А якщо в генерала нема бажання, мети, то в рядового воно швидко не з'явиться.Форд бажав, мав мету ... Тому конвейер.Яка мета в Ріната?...От мав мету зробити суперклуб футбольний. Зробив.А от суперпідприємство, для себе, для роботяги - так і не має. Такої мети.І ніхто за нього не створить. Востаннє редагувалось detroytred в Нед 13 чер, 2021 10:16, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24309 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 10:13 detroytred написав: Мортимер приклад з екскаватором та лопатою наводив.

Сто копачів...

А зробити екскаватор треба тисячі металургів, шахтарів, хлібопеків, лікарів і т.д. Мортимер приклад з екскаватором та лопатою наводив.Сто копачів...А зробити екскаватор треба тисячі металургів, шахтарів, хлібопеків, лікарів і т.д. і так і не так....

В 2009 році , на цих сторінках,мене пробували переконати що стаціонарний кран краще автомобільного,а бетононасос краще ніж звязка автомобільний кран+бадья....

І я приводив приклад - що абсолютно кращого або гіршого не існує

Існують варіанти примінення

Якщо бетону треба залити 50+м3 за день - то варто брати бетононасос

Якщо менше 20 - кран+бадья..

а в проміжку 20-50м3 - треба окремо дивитись і рахувати.

Тому

Автоматизація і роботизація процесів доцільна при великих обємах і вона завжди здешевить виробництво...товарів які потребують високоточної кваліфікації..(те що зварочний робот робить-не зможуть повторити і сотня висококваліфікованих сварщиків...

Але якщо обєм роботи такий що може зробити десять - то робот недоцільний бо дорогий..а дорогий бо потребував для свого виготовлення праці тисячі....



Тому

Зараз не треба перевозити мільйони селян в місто..зараз можна купити один японський(німецький) робот і все...

А що робити з 30%=13 млн населення яке живе в селі? Коли в США 2% населення забещпечують США сільськогосподарською продукцією?

От і виходить

Поки наш низькокваліфікований умовний селянин сам не захоче підняти свою кваліфікацію...доти жоден бізнес не буде створювати високовартісне робоче місце для того щоб воно простоювало. і так і не так....В 2009 році , на цих сторінках,мене пробували переконати що стаціонарний кран краще автомобільного,а бетононасос краще ніж звязка автомобільний кран+бадья....І я приводив приклад - що абсолютно кращого або гіршого не існуєІснують варіанти приміненняЯкщо бетону треба залити 50+м3 за день - то варто брати бетононасосЯкщо менше 20 - кран+бадья..а в проміжку 20-50м3 - треба окремо дивитись і рахувати.ТомуАвтоматизація і роботизація процесів доцільна при великих обємах і вона завжди здешевить виробництво...товарів які потребують високоточної кваліфікації..(те що зварочний робот робить-не зможуть повторити і сотня висококваліфікованих сварщиків...Але якщо обєм роботи такий що може зробити десять - то робот недоцільний бо дорогий..а дорогий бо потребував для свого виготовлення праці тисячі....ТомуЗараз не треба перевозити мільйони селян в місто..зараз можна купити один японський(німецький) робот і все...А що робити з 30%=13 млн населення яке живе в селі? Коли в США 2% населення забещпечують США сільськогосподарською продукцією?От і виходитьПоки наш низькокваліфікований умовний селянин сам не захоче підняти свою кваліфікацію...доти жоден бізнес не буде створювати високовартісне робоче місце для того щоб воно простоювало. budivelnik

Повідомлень: 24515 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7315731673177318 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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