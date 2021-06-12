Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Replay написав:Сантехник - может быть Сантехником на работе! После работы, у него масса свободного времени! Ему никто не запретит, в свободное время - рисовать картины маслов, майнить криптовалюты или ремонтировать старые дома!
Та Ви нео-марксист:
цитата из «Немецкой идеологии», которая предполагает, что в этом грядущем обществе, пишет Маркс, утром я буду, допустим, заниматься тем, что я пасу скот, днём я буду писать картину, после обеда я буду предаваться литературной критике, вечером я буду делать что-то еще. И я не буду становиться от этого ни пастухом, ни пекарем, ни литературным критиком. Я буду реализовывать себя как некий свободный индивид. Вот это состояние, переход к которому у Маркса достаточно темно описан, достаточно непонятно. Это состояние, переход к этому будущему коммунистическому обществу в системе Маркса является очередным аналогом конца истории. https://www.coursera.org/learn/osnovy-f ... a-u-marksa
detroytred написав:Ви ніяк не можете зрозуміти: підприємство Боїнг для янкі роботяги, щоб він на ньому заробляв добре, створив власник-підприємець-активний Джо. І фонду, накопичувальну, страхові янкі роботязі теж створили. Можновладці.
Це якраз до вас ніяк не дійде... Підприємство Боїнг(чи Мак Дональдс) створювали не для того щоб роботяга мав де працювати.... Ці підприємства створювались для отримання прибутку тими хто їх створював.... А те що наслідком створення є ще й робоче місце для роботяги..-це приємний бонус для роботяги і втрата певної величини доходу для підприємця( у вигляді соціальних виплат роботязі)..з яким він змушений миритись(така собі планово-збитковість), тому підприємці масово заміняють роботяг двома варіантами а - впровадження роботів на виробництві б - перенесення виробництва туди де робоча сила дешевша.
detroytred написав:Ви ніяк не можете зрозуміти: підприємство Боїнг для янкі роботяги, щоб він на ньому заробляв добре, створив власник-підприємець-активний Джо. І фонду, накопичувальну, страхові янкі роботязі теж створили. Можновладці.
Це якраз до вас ніяк не дійде... Підприємство Боїнг(чи Мак Дональдс) створювали не для того щоб роботяга мав де працювати.... Ці підприємства створювались для отримання прибутку тими хто їх створював.... А те що наслідком створення є ще й робоче місце для роботяги..-це приємний бонус для роботяги і втрата певної величини доходу для підприємця( у вигляді соціальних виплат роботязі)..з яким він змушений миритись(така собі планово-збитковість), тому підприємці масово заміняють роботяг двома варіантами а - впровадження роботів на виробництві б - перенесення виробництва туди де робоча сила дешевша.
Добре. Слушне зауваження. Згоден, що некоректно висловився.
Про те, що мета виробництва при капіталізмі прибуток - я ніколи не забував. Навпаки нагадував.
Тому ще раз -- я наголошував не про те, що власник Форд зробив підприємство ДЛЯ РОБІТНИКА, як свою ціль, мету. От постійно ви трактуєте неправильно або негативно думку опонента.
Я вказую на факт: 1. Робочі місця для робітників зробив Форд. Форд, а не самі робітники для себе! І саме Форд та управлінці думають та реалізують, як підвищити вихлоп від робітника. Це їх функція. 2. Хоча !!! Це Підприємство Форд зробив для себе. З метою прибутку.
То-то я дивлюсь, як Трамп з штанів вискакував, щоб повернути підприємства додому (роботягам). І один з таргетів у ФРС, уряду робочі місця. Тобто можновладці намагаються створити УМОВИ для свого ринку, для своїх підприємств, роботяг. Це їх функція.
Прибуток досягається завдяки (тобто через) роботяг.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 13 чер, 2021 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Replay написав:Сантехник - может быть Сантехником на работе! После работы, у него масса свободного времени! Ему никто не запретит, в свободное время - рисовать картины маслов, майнить криптовалюты или ремонтировать старые дома!
Та Ви нео-марксист:
цитата из «Немецкой идеологии», которая предполагает, что в этом грядущем обществе, пишет Маркс, утром я буду, допустим, заниматься тем, что я пасу скот, днём я буду писать картину, после обеда я буду предаваться литературной критике, вечером я буду делать что-то еще. И я не буду становиться от этого ни пастухом, ни пекарем, ни литературным критиком. Я буду реализовывать себя как некий свободный индивид. Вот это состояние, переход к которому у Маркса достаточно темно описан, достаточно непонятно. Это состояние, переход к этому будущему коммунистическому обществу в системе Маркса является очередным аналогом конца истории. https://www.coursera.org/learn/osnovy-f ... a-u-marksa
"Сидят папаши, каждый - хитр, пашню попашет, попишет стихи"
Товарисч с его бредовыми теориями и высокоразвитым ЧСВ давно у меня в игноре, но, к сожалению, приходится видеть его словоизвержения в других постах.
Причем начал вроде бы "за здравие": "Илон Маск, наука, образование, технологии". Закончил ВНЕЗАПНО: "нефиг работать, становитесь майнерами или криптоспекулями, в свободное время прыгайте с парашютом, а все остальные - лохи" Полная каша в голове.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 13 чер, 2021 10:02, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:1. Робочі місця для робітників зробив Форд. Форд, а не самі робітники для себе! І саме Форд та управлінці думають та реалізують, як підвищити вихлоп від робітника. Це їх функція.
Ніколи не задумувались чому європейські автомобільні компанії створивши на території Китаю свої підрозділи...забороняють китайцям продавати на території Європи БМВ чи Фольксваген ? Питання цінової конкуренції - само собою(нижча ціна робочої сили в китаї дозволяє демпінгувати) а ще чому? Адже китайські авто офіційно продаються на європейському ринку ...тільки під своїми китайськими брендами(ФАВ=Фольксваген, Донгфен=група ПСА) Так от - там проблема якості... Заводи створені,технології присутні,обєми виробництва величезні(на території Китаю БМВ продає більше машин під своїм брендом,ніж на інших територіях світу) ....І хоча китайці працьовиті і законослухняні, і хоча присутня компартійна машина примусу і присутні побудовані європейцями і американцями з японцями високотехнологічні заводи - китайський працівник не дотягує до німецького. І тут що хоч створюй..але поки сам китаєць( в своїй середній масі) не перетвориться з селянина в пятому поколінні на синього комірця в другому- якості від нього чекати важко. Точно так само і у нас Поки працівник не зрозуміє що є різні ніші з різною продуктивністю праці,і поки його лінь не дасть йому підняти голову в пошуках кращого(ефективнішого) робочого місця- доти ці ефективні робочі місця будуть створюватись виключно під кількість тих хто може їх зайняти
detroytred написав:1. Робочі місця для робітників зробив Форд. Форд, а не самі робітники для себе! І саме Форд та управлінці думають та реалізують, як підвищити вихлоп від робітника. Це їх функція.
Ніколи не задумувались чому європейські автомобільні компанії створивши на території Китаю свої підрозділи...забороняють китайцям продавати на території Європи БМВ чи Фольксваген ? Питання цінової конкуренції - само собою(нижча ціна робочої сили в китаї дозволяє демпінгувати) а ще чому? Адже китайські авто офіційно продаються на європейському ринку ...тільки під своїми китайськими брендами(ФАВ=Фольксваген, Донгфен=група ПСА) Так от - там проблема якості... Заводи створені,технології присутні,обєми виробництва величезні(на території Китаю БМВ продає більше машин під своїм брендом,ніж на інших територіях світу) ....І хоча китайці працьовиті і законослухняні, і хоча присутня компартійна машина примусу і присутні побудовані європейцями і американцями з японцями високотехнологічні заводи - китайський працівник не дотягує до німецького. І тут що хоч створюй..але поки сам китаєць( в своїй середній масі) не перетвориться з селянина в пятому поколінні на синього комірця в другому- якості від нього чекати важко. Точно так само і у нас Поки працівник не зрозуміє що є різні ніші з різною продуктивністю праці,і поки його лінь не дасть йому підняти голову в пошуках кращого(ефективнішого) робочого місця- доти ці ефективні робочі місця будуть створюватись виключно під кількість тих хто може їх зайняти
Стоп. Я не стверджую, що ГОП і наздогнали, і одразу, як у розвинутих стало.
Мова про те, що можновладці, управлінці, власники намагаються підвищити вихлоп від роботяги. Якщо вони в цьому зацікавлені самі.
Це те саме бажання стати генералом. Повинно виникнути перш за все у можновладця. А там витягнуть з дна пересічного корейця, японця, українця попри його небажання самому.
Реформи йдуть попри... Щоб працівник зрозумів його треба стимулювати, водити по пустелі. Хто стимулює, водить????))) Не сам же себе і не інопланетяни. Це функція можновладеців.
А якщо в генерала нема бажання, мети, то в рядового воно швидко не з'явиться. Форд бажав, мав мету ... Тому конвейер. Яка мета в Ріната?...
От мав мету зробити суперклуб футбольний. Зробив. А от суперпідприємство, для себе, для роботяги - так і не має. Такої мети. І ніхто за нього не створить.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 13 чер, 2021 10:16, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Мортимер приклад з екскаватором та лопатою наводив. Сто копачів... А зробити екскаватор треба тисячі металургів, шахтарів, хлібопеків, лікарів і т.д.
і так і не так.... В 2009 році , на цих сторінках,мене пробували переконати що стаціонарний кран краще автомобільного,а бетононасос краще ніж звязка автомобільний кран+бадья.... І я приводив приклад - що абсолютно кращого або гіршого не існує Існують варіанти примінення Якщо бетону треба залити 50+м3 за день - то варто брати бетононасос Якщо менше 20 - кран+бадья.. а в проміжку 20-50м3 - треба окремо дивитись і рахувати. Тому Автоматизація і роботизація процесів доцільна при великих обємах і вона завжди здешевить виробництво...товарів які потребують високоточної кваліфікації..(те що зварочний робот робить-не зможуть повторити і сотня висококваліфікованих сварщиків... Але якщо обєм роботи такий що може зробити десять - то робот недоцільний бо дорогий..а дорогий бо потребував для свого виготовлення праці тисячі....
Тому Зараз не треба перевозити мільйони селян в місто..зараз можна купити один японський(німецький) робот і все... А що робити з 30%=13 млн населення яке живе в селі? Коли в США 2% населення забещпечують США сільськогосподарською продукцією? От і виходить Поки наш низькокваліфікований умовний селянин сам не захоче підняти свою кваліфікацію...доти жоден бізнес не буде створювати високовартісне робоче місце для того щоб воно простоювало.