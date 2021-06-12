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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7316731773187319> Додано: Нед 13 чер, 2021 10:03 Будівельник

За великим рахунком роботи (автоматизація) не замінює робітників. Мортимер про це багато писав.



Відбувається тільки зміна місця робітника...

І власник купує не робочу силу робітника, а робота, станок.

Який зробіли робітники на іншому підприємстві.



А щоб зробити робота треба ... багато робітників.

Мортимер приклад з екскаватором та лопатою наводив.

Сто копачів...

А зробити екскаватор треба тисячі металургів, шахтарів, хлібопеків, лікарів і т.д.



Робот (станок) -- це верхівка.

Щоб зробити станок, треба було мільйони сельчан у місто перевести. detroytred

Повідомлень: 24312 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 10:09 budivelnik написав: detroytred написав: 1. Робочі місця для робітників зробив Форд. Форд, а не самі робітники для себе!

І саме Форд та управлінці думають та реалізують, як підвищити вихлоп від робітника. Це їх функція. 1. Робочі місця для робітників зробив Форд. Форд, а не самі робітники для себе!І саме Форд та управлінці думають та реалізують, як підвищити вихлоп від робітника. Це їх функція. Ніколи не задумувались чому європейські автомобільні компанії створивши на території Китаю свої підрозділи...забороняють китайцям продавати на території Європи БМВ чи Фольксваген ?

Питання цінової конкуренції - само собою(нижча ціна робочої сили в китаї дозволяє демпінгувати) а ще чому?

Адже китайські авто офіційно продаються на європейському ринку ...тільки під своїми китайськими брендами(ФАВ=Фольксваген, Донгфен=група ПСА)

Так от - там проблема якості...

Заводи створені,технології присутні,обєми виробництва величезні(на території Китаю БМВ продає більше машин під своїм брендом,ніж на інших територіях світу)

....І хоча китайці працьовиті і законослухняні, і хоча присутня компартійна машина примусу і присутні побудовані європейцями і американцями з японцями високотехнологічні заводи - китайський працівник не дотягує до німецького.

І тут що хоч створюй..але поки сам китаєць( в своїй середній масі) не перетвориться з селянина в пятому поколінні на синього комірця в другому- якості від нього чекати важко.

Точно так само і у нас

Поки працівник не зрозуміє що є різні ніші з різною продуктивністю праці,і поки його лінь не дасть йому підняти голову в пошуках кращого(ефективнішого) робочого місця- доти ці ефективні робочі місця будуть створюватись виключно під кількість тих хто може їх зайняти Ніколи не задумувались чому європейські автомобільні компанії створивши на території Китаю свої підрозділи...забороняють китайцям продавати на території Європи БМВ чи Фольксваген ?Питання цінової конкуренції - само собою(нижча ціна робочої сили в китаї дозволяє демпінгувати) а ще чому?Адже китайські авто офіційно продаються на європейському ринку ...тільки під своїми китайськими брендами(ФАВ=Фольксваген, Донгфен=група ПСА)Так от - там проблема якості...Заводи створені,технології присутні,обєми виробництва величезні(на території Китаю БМВ продає більше машин під своїм брендом,ніж на інших територіях світу)....І хоча китайці працьовиті і законослухняні, і хоча присутня компартійна машина примусу і присутні побудовані європейцями і американцями з японцями високотехнологічні заводи - китайський працівник не дотягує до німецького.І тут що хоч створюй..але поки сам китаєць( в своїй середній масі) не перетвориться з селянина в пятому поколінні на синього комірця в другому- якості від нього чекати важко.Точно так само і у насПоки працівник не зрозуміє що є різні ніші з різною продуктивністю праці,і поки його лінь не дасть йому підняти голову в пошуках кращого(ефективнішого) робочого місця- доти ці ефективні робочі місця будуть створюватись виключно під кількість тих хто може їх зайняти

Стоп.

Я не стверджую, що ГОП і наздогнали, і одразу, як у розвинутих стало.



Мова про те, що можновладці, управлінці, власники намагаються підвищити вихлоп від роботяги.

Якщо вони в цьому зацікавлені самі.



Це те саме бажання стати генералом.

Повинно виникнути перш за все у можновладця.

А там витягнуть з дна пересічного корейця, японця, українця попри його небажання самому.



Реформи йдуть попри...

Щоб працівник зрозумів його треба стимулювати, водити по пустелі.

Хто стимулює, водить????)))

Не сам же себе і не інопланетяни.

Це функція можновладеців.



А якщо в генерала нема бажання, мети, то в рядового воно швидко не з'явиться.

Форд бажав, мав мету ... Тому конвейер.

Яка мета в Ріната?...



От мав мету зробити суперклуб футбольний. Зробив.

А от суперпідприємство, для себе, для роботяги - так і не має. Такої мети.

І ніхто за нього не створить. Стоп.Я не стверджую, що ГОП і наздогнали, і одразу, як у розвинутих стало.Мова про те, що можновладці, управлінці, власники намагаються підвищити вихлоп від роботяги.Якщо вони в цьому зацікавлені самі.Це те саме бажання стати генералом.Повинно виникнути перш за все у можновладця.А там витягнуть з дна пересічного корейця, японця, українця попри його небажання самому.Реформи йдуть попри...Щоб працівник зрозумів його треба стимулювати, водити по пустелі.Хто стимулює, водить????)))Не сам же себе і не інопланетяни.Це функція можновладеців.А якщо в генерала нема бажання, мети, то в рядового воно швидко не з'явиться.Форд бажав, мав мету ... Тому конвейер.Яка мета в Ріната?...От мав мету зробити суперклуб футбольний. Зробив.А от суперпідприємство, для себе, для роботяги - так і не має. Такої мети.І ніхто за нього не створить. Востаннє редагувалось detroytred в Нед 13 чер, 2021 10:16, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24312 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 10:13 detroytred написав: Мортимер приклад з екскаватором та лопатою наводив.

Сто копачів...

А зробити екскаватор треба тисячі металургів, шахтарів, хлібопеків, лікарів і т.д. Мортимер приклад з екскаватором та лопатою наводив.Сто копачів...А зробити екскаватор треба тисячі металургів, шахтарів, хлібопеків, лікарів і т.д. і так і не так....

В 2009 році , на цих сторінках,мене пробували переконати що стаціонарний кран краще автомобільного,а бетононасос краще ніж звязка автомобільний кран+бадья....

І я приводив приклад - що абсолютно кращого або гіршого не існує

Існують варіанти примінення

Якщо бетону треба залити 50+м3 за день - то варто брати бетононасос

Якщо менше 20 - кран+бадья..

а в проміжку 20-50м3 - треба окремо дивитись і рахувати.

Тому

Автоматизація і роботизація процесів доцільна при великих обємах і вона завжди здешевить виробництво...товарів які потребують високоточної кваліфікації..(те що зварочний робот робить-не зможуть повторити і сотня висококваліфікованих сварщиків...

Але якщо обєм роботи такий що може зробити десять - то робот недоцільний бо дорогий..а дорогий бо потребував для свого виготовлення праці тисячі....



Тому

Зараз не треба перевозити мільйони селян в місто..зараз можна купити один японський(німецький) робот і все...

А що робити з 30%=13 млн населення яке живе в селі? Коли в США 2% населення забещпечують США сільськогосподарською продукцією?

От і виходить

Поки наш низькокваліфікований умовний селянин сам не захоче підняти свою кваліфікацію...доти жоден бізнес не буде створювати високовартісне робоче місце для того щоб воно простоювало. і так і не так....В 2009 році , на цих сторінках,мене пробували переконати що стаціонарний кран краще автомобільного,а бетононасос краще ніж звязка автомобільний кран+бадья....І я приводив приклад - що абсолютно кращого або гіршого не існуєІснують варіанти приміненняЯкщо бетону треба залити 50+м3 за день - то варто брати бетононасосЯкщо менше 20 - кран+бадья..а в проміжку 20-50м3 - треба окремо дивитись і рахувати.ТомуАвтоматизація і роботизація процесів доцільна при великих обємах і вона завжди здешевить виробництво...товарів які потребують високоточної кваліфікації..(те що зварочний робот робить-не зможуть повторити і сотня висококваліфікованих сварщиків...Але якщо обєм роботи такий що може зробити десять - то робот недоцільний бо дорогий..а дорогий бо потребував для свого виготовлення праці тисячі....ТомуЗараз не треба перевозити мільйони селян в місто..зараз можна купити один японський(німецький) робот і все...А що робити з 30%=13 млн населення яке живе в селі? Коли в США 2% населення забещпечують США сільськогосподарською продукцією?От і виходитьПоки наш низькокваліфікований умовний селянин сам не захоче підняти свою кваліфікацію...доти жоден бізнес не буде створювати високовартісне робоче місце для того щоб воно простоювало. budivelnik

Повідомлень: 24520 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 10:19 budivelnik написав: detroytred написав: Мортимер приклад з екскаватором та лопатою наводив.

Сто копачів...

А зробити екскаватор треба тисячі металургів, шахтарів, хлібопеків, лікарів і т.д. Мортимер приклад з екскаватором та лопатою наводив.Сто копачів...А зробити екскаватор треба тисячі металургів, шахтарів, хлібопеків, лікарів і т.д. і так і не так....

В 2009 році , на цих сторінках,мене пробували переконати що стаціонарний кран краще автомобільного,а бетононасос краще ніж звязка автомобільний кран+бадья....

І я приводив приклад - що абсолютно кращого або гіршого не існує

Існують варіанти примінення

Якщо бетону треба залити 50+м3 за день - то варто брати бетононасос

Якщо менше 20 - кран+бадья..

а в проміжку 20-50м3 - треба окремо дивитись і рахувати.

Тому

Автоматизація і роботизація процесів доцільна при великих обємах і вона завжди здешевить виробництво...товарів які потребують високоточної кваліфікації..(те що зварочний робот робить-не зможуть повторити і сотня висококваліфікованих сварщиків...

Але якщо обєм роботи такий що може зробити десять - то робот недоцільний бо дорогий..а дорогий бо потребував для свого виготовлення праці тисячі....



Тому

Зараз не треба перевозити мільйони селян в місто..зараз можна купити один японський(німецький) робот і все...

А що робити з 30%=13 млн населення яке живе в селі? Коли в США 2% населення забещпечують США сільськогосподарською продукцією?

От і виходить

Поки наш низькокваліфікований умовний селянин сам не захоче підняти свою кваліфікацію...доти жоден бізнес не буде створювати високовартісне робоче місце для того щоб воно простоювало. і так і не так....В 2009 році , на цих сторінках,мене пробували переконати що стаціонарний кран краще автомобільного,а бетононасос краще ніж звязка автомобільний кран+бадья....І я приводив приклад - що абсолютно кращого або гіршого не існуєІснують варіанти приміненняЯкщо бетону треба залити 50+м3 за день - то варто брати бетононасосЯкщо менше 20 - кран+бадья..а в проміжку 20-50м3 - треба окремо дивитись і рахувати.ТомуАвтоматизація і роботизація процесів доцільна при великих обємах і вона завжди здешевить виробництво...товарів які потребують високоточної кваліфікації..(те що зварочний робот робить-не зможуть повторити і сотня висококваліфікованих сварщиків...Але якщо обєм роботи такий що може зробити десять - то робот недоцільний бо дорогий..а дорогий бо потребував для свого виготовлення праці тисячі....ТомуЗараз не треба перевозити мільйони селян в місто..зараз можна купити один японський(німецький) робот і все...А що робити з 30%=13 млн населення яке живе в селі? Коли в США 2% населення забещпечують США сільськогосподарською продукцією?От і виходитьПоки наш низькокваліфікований умовний селянин сам не захоче підняти свою кваліфікацію...доти жоден бізнес не буде створювати високовартісне робоче місце для того щоб воно простоювало.



А гроші на робота і його обслуговування в нашого підприємця звідки?))

З праці оцих селян.



Покупка робота -- це обмін. Обмін результатами праці. Нашої селянської з японською технічною. А гроші на робота і його обслуговування в нашого підприємця звідки?))З праці оцих селян.Покупка робота -- це обмін. Обмін результатами праці. Нашої селянської з японською технічною. Востаннє редагувалось detroytred в Нед 13 чер, 2021 10:20, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24312 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 10:20 detroytred написав: Щоб працівник зрозумів його треба стимулювати, водити по пустелі.

Хто стимулює, водить????))) Щоб працівник зрозумів його треба стимулювати, водити по пустелі.Хто стимулює, водить????))) Я ,як підприємець зацікавлений в тому щоб

а - працівник був висококваліфікований

б - щоб співвідношення кваліфікація/оплата - було найвищим...

Тоді я можу створити конкурентоздатний продукт.

Працівник зацікавлений у високій оплаті(йому пофіг ефективно він працює чи ні)

Я зацікавлений в тому щоб кваліфікованих працівників на ринку було більше - тоді згідно правил конкуренції -їх ціна буде нижчою



Отже висновок

Мене цікавить щоб кваліфікованих було більше...але їх на ринку мало, тому їх послуги для мене дорожчі...

То що звинуватите мене що їх мало?

Чи може прийдете до думки що в основної маси розуму малувато щоб зрозуміти що спасіння утопаючих справа рук самих утопаючих.

Уявіть що я замість розробки технологій/станків/моделей - почну виховувати пересічного .... Я ,як підприємець зацікавлений в тому щоба - працівник був висококваліфікованийб - щоб співвідношення кваліфікація/оплата - було найвищим...Тоді я можу створити конкурентоздатний продукт.Працівник зацікавлений у високій оплаті(йому пофіг ефективно він працює чи ні)Я зацікавлений в тому щоб кваліфікованих працівників на ринку було більше - тоді згідно правил конкуренції -їх ціна буде нижчоюОтже висновокМене цікавить щоб кваліфікованих було більше...але їх на ринку мало, тому їх послуги для мене дорожчі...То що звинуватите мене що їх мало?Чи може прийдете до думки що в основної маси розуму малувато щоб зрозуміти що спасіння утопаючих справа рук самих утопаючих.Уявіть що я замість розробки технологій/станків/моделей - почну виховувати пересічного .... budivelnik

Повідомлень: 24520 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 10:26 budivelnik написав: detroytred написав: Щоб працівник зрозумів його треба стимулювати, водити по пустелі.

Хто стимулює, водить????))) Щоб працівник зрозумів його треба стимулювати, водити по пустелі.Хто стимулює, водить????))) Я ,як підприємець зацікавлений в тому щоб

а - працівник був висококваліфікований

б - щоб співвідношення кваліфікація/оплата - було найвищим...

Тоді я можу створити конкурентоздатний продукт.

Працівник зацікавлений у високій оплаті(йому пофіг ефективно він працює чи ні)

Я зацікавлений в тому щоб кваліфікованих працівників на ринку було більше - тоді згідно правил конкуренції -їх ціна буде нижчою



Отже висновок

Мене цікавить щоб кваліфікованих було більше...але їх на ринку мало, тому їх послуги для мене дорожчі...

То що звинуватите мене що їх мало?

Чи може прийдете до думки що в основної маси розуму малувато щоб зрозуміти що спасіння утопаючих справа рук самих утопаючих.

Уявіть що я замість розробки технологій/станків/моделей - почну виховувати пересічного .... Я ,як підприємець зацікавлений в тому щоба - працівник був висококваліфікованийб - щоб співвідношення кваліфікація/оплата - було найвищим...Тоді я можу створити конкурентоздатний продукт.Працівник зацікавлений у високій оплаті(йому пофіг ефективно він працює чи ні)Я зацікавлений в тому щоб кваліфікованих працівників на ринку було більше - тоді згідно правил конкуренції -їх ціна буде нижчоюОтже висновокМене цікавить щоб кваліфікованих було більше...але їх на ринку мало, тому їх послуги для мене дорожчі...То що звинуватите мене що їх мало?Чи може прийдете до думки що в основної маси розуму малувато щоб зрозуміти що спасіння утопаючих справа рук самих утопаючих.Уявіть що я замість розробки технологій/станків/моделей - почну виховувати пересічного ....



Виховання не головний інструмент. При капіталізмі.

Ви робітників стимулююте?

Умови покращуєте?

Самі запроваджуєте заходи по підвищенню їх виробничості, якості?



Тому й виграєте в конкурентів. Тому й розвиваєтесь.

В ринку держави, в суспільстві ось оцим і повинні займатися ... можновладці.

Це їх функція.





Звісно, що краще, щоб сам робітник скумекав, став свідомим.

Але якщо ні?

То треба за нього.

Не заради нього, а для збільшення свого прибутку, для розвитку, виграшу в конкурентів. Виховання не головний інструмент. При капіталізмі.Ви робітників стимулююте?Умови покращуєте?Самі запроваджуєте заходи по підвищенню їх виробничості, якості?Тому й виграєте в конкурентів. Тому й розвиваєтесь.В ринку держави, в суспільстві ось оцим і повинні займатися ... можновладці.Це їх функція.Звісно, що краще, щоб сам робітник скумекав, став свідомим.Але якщо ні?То треба за нього.Не заради нього, а для збільшення свого прибутку, для розвитку, виграшу в конкурентів. detroytred

Повідомлень: 24312 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 10:29 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Мортимер приклад з екскаватором та лопатою наводив.

Сто копачів...

А зробити екскаватор треба тисячі металургів, шахтарів, хлібопеків, лікарів і т.д. Мортимер приклад з екскаватором та лопатою наводив.Сто копачів...А зробити екскаватор треба тисячі металургів, шахтарів, хлібопеків, лікарів і т.д. і так і не так....

В 2009 році , на цих сторінках,мене пробували переконати що стаціонарний кран краще автомобільного,а бетононасос краще ніж звязка автомобільний кран+бадья....

І я приводив приклад - що абсолютно кращого або гіршого не існує

Існують варіанти примінення

Якщо бетону треба залити 50+м3 за день - то варто брати бетононасос

Якщо менше 20 - кран+бадья..

а в проміжку 20-50м3 - треба окремо дивитись і рахувати.

Тому

Автоматизація і роботизація процесів доцільна при великих обємах і вона завжди здешевить виробництво...товарів які потребують високоточної кваліфікації..(те що зварочний робот робить-не зможуть повторити і сотня висококваліфікованих сварщиків...

Але якщо обєм роботи такий що може зробити десять - то робот недоцільний бо дорогий..а дорогий бо потребував для свого виготовлення праці тисячі....



Тому

Зараз не треба перевозити мільйони селян в місто..зараз можна купити один японський(німецький) робот і все...

А що робити з 30%=13 млн населення яке живе в селі? Коли в США 2% населення забещпечують США сільськогосподарською продукцією?

От і виходить

Поки наш низькокваліфікований умовний селянин сам не захоче підняти свою кваліфікацію...доти жоден бізнес не буде створювати високовартісне робоче місце для того щоб воно простоювало. і так і не так....В 2009 році , на цих сторінках,мене пробували переконати що стаціонарний кран краще автомобільного,а бетононасос краще ніж звязка автомобільний кран+бадья....І я приводив приклад - що абсолютно кращого або гіршого не існуєІснують варіанти приміненняЯкщо бетону треба залити 50+м3 за день - то варто брати бетононасосЯкщо менше 20 - кран+бадья..а в проміжку 20-50м3 - треба окремо дивитись і рахувати.ТомуАвтоматизація і роботизація процесів доцільна при великих обємах і вона завжди здешевить виробництво...товарів які потребують високоточної кваліфікації..(те що зварочний робот робить-не зможуть повторити і сотня висококваліфікованих сварщиків...Але якщо обєм роботи такий що може зробити десять - то робот недоцільний бо дорогий..а дорогий бо потребував для свого виготовлення праці тисячі....ТомуЗараз не треба перевозити мільйони селян в місто..зараз можна купити один японський(німецький) робот і все...А що робити з 30%=13 млн населення яке живе в селі? Коли в США 2% населення забещпечують США сільськогосподарською продукцією?От і виходитьПоки наш низькокваліфікований умовний селянин сам не захоче підняти свою кваліфікацію...доти жоден бізнес не буде створювати високовартісне робоче місце для того щоб воно простоювало. А гроші на робота і його обслуговування в нашого підприємця звідки?))

З праці оцих селян.

Покупка робота -- це обмін. Обмін результатами праці. Нашої селянської з японською технічною. А гроші на робота і його обслуговування в нашого підприємця звідки?))З праці оцих селян.Покупка робота -- це обмін. Обмін результатами праці. Нашої селянської з японською технічною. Це мої проблеми(підприємця) звідки брати гроші на обладнання/технології/створення робочих місць....

Проблеми працівника - це щоб його кваліфікація відповідала складності створенного робочого місця.

Якщо висококваліфікованих мало - значить я як працівник піду шляхом роботизації..

Не повірите,але навіть зараз в маленькому магазинчику я розробляю технології ,які б дозволили мені зменшити кількість працівників(або збільшити обороти за рахунок новизни при збереженні кількості працівників)

Так от, при вартості працівника в 10000 грн/місяць

Вартість електронного касира з можливістю прийому карток/готівки і видача здачі=60000грн...і цей касир замінить 4-х працівників при цілодобовій роботі

автомат - один круглодобово весь місяць

Працівник 720 годин/місяці/180 годин на місяць працівник=4 працівника=40000+податки



Таким чином електронний касир відібє себе за 2 місяці(не за один - бо потрібен все таки працівник який періодично буде його обслуговувати(забрати готівку,закласти купюри для здачі,отримати в банку розмінні монети)



Поясніть мені

Якщо в мене вдасться - я правий?

Чи все таки я повинен недоотримувати прибуток утримуючи зайвих дві особи? Це мої проблеми(підприємця) звідки брати гроші на обладнання/технології/створення робочих місць....Проблеми працівника - це щоб його кваліфікація відповідала складності створенного робочого місця.Якщо висококваліфікованих мало - значить я як працівник піду шляхом роботизації..Не повірите,але навіть зараз в маленькому магазинчику я розробляю технології ,які б дозволили мені зменшити кількість працівників(або збільшити обороти за рахунок новизни при збереженні кількості працівників)Так от, при вартості працівника в 10000 грн/місяцьВартість електронного касира з можливістю прийому карток/готівки і видача здачі=60000грн...і цей касир замінить 4-х працівників при цілодобовій роботіавтомат - один круглодобово весь місяцьПрацівник 720 годин/місяці/180 годин на місяць працівник=4 працівника=40000+податкиТаким чином електронний касир відібє себе за 2 місяці(не за один - бо потрібен все таки працівник який періодично буде його обслуговувати(забрати готівку,закласти купюри для здачі,отримати в банку розмінні монети)Поясніть меніЯкщо в мене вдасться - я правий?Чи все таки я повинен недоотримувати прибуток утримуючи зайвих дві особи? budivelnik

Повідомлень: 24520 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 10:33 Будівельник

Мова про утримання зайвих робітників не йде. detroytred

Повідомлень: 24312 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1991 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 10:33 detroytred написав: В ринку держави, в суспільстві ось оцим і повинні займатися ... можновладці. В ринку держави, в суспільстві ось оцим і повинні займатися ... можновладці. Головне завдання можновладця - не лізти....

Я про своє думаю цілодобово..

А Ви хочете щоб можновладець ефективніше від мене думав про моє і при цьому з урахуванням стану моїх працівників?

Це не можливо

Совок програв бо цк компартії замінило собою і генпланом мільйони підприємців..

Але ж не я придумав

Одна голова добре - а дві краще...



Тому ефективнішого механізму коли

кожен більше думає про свої варіанти досягнення своєї мети - світ ще не придумав

Всі спроби ощасливити - завжди закінчувались розвалом. Головне завдання можновладця - не лізти....Я про своє думаю цілодобово..А Ви хочете щоб можновладець ефективніше від мене думав про моє і при цьому з урахуванням стану моїх працівників?Це не можливоСовок програв бо цк компартії замінило собою і генпланом мільйони підприємців..Але ж не я придумавОдна голова добре - а дві краще...Тому ефективнішого механізму коли- світ ще не придумавВсі спроби ощасливити - завжди закінчувались розвалом. budivelnik

Повідомлень: 24520 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 чер, 2021 10:38 detroytred написав: Будівельник

Мова про утримання зайвих робітників не йде. БудівельникМова про утримання зайвих робітників не йде. Сказали а - кажіть б...

Як бачите,я стараюсь зменшити свої затрати..і цим стати конкурентнішим...

Хто повине подумати про тих двох яких я звільню?

Як на мене - я тільки місяць-квартал ,далі ще пару місяців фонд зайнятості...і якщо за цих 6 місяців ці звільнені не набудуть якихось нових навиків...їм гаплик.

Але якщо можновладець зобовяже мене утримувати цих двох вічність..то я точно не буду мати коштів на розвиток і з часом програє все суспільство(бо інші держави будуть йти вперед)



От і виходить

Чим швидше і ефективніше розвивається підприємництво - тим більша ймовірність безробіття..і тим більше потрібно думати тим хто хоче працювати а не жити на допомогу - як себе змінити. Сказали а - кажіть б...Як бачите,я стараюсь зменшити свої затрати..і цим стати конкурентнішим...Хто повине подумати про тих двох яких я звільню?Як на мене - я тільки місяць-квартал ,далі ще пару місяців фонд зайнятості...і якщо за цих 6 місяців ці звільнені не набудуть якихось нових навиків...їм гаплик.Але якщо можновладець зобовяже мене утримувати цих двох вічність..то я точно не буду мати коштів на розвиток і з часом програє все суспільство(бо інші держави будуть йти вперед)От і виходитьЧим швидше і ефективніше розвивається підприємництво - тим більша ймовірність безробіття..і тим більше потрібно думати тим хто хоче працювати а не жити на допомогу - як себе змінити. budivelnik

Повідомлень: 24520 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2630 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7316731773187319> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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