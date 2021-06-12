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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 13 чер, 2021 10:44
budivelnik написав:
Ніколи не задумувались чому європейські автомобільні компанії створивши на території Китаю свої підрозділи...
Бред.
Они продались китайцам, как и многие другие бренды (электроника, бытовая техника и т.д: Nokia, Philips, Motorola и прочее. Nokia так вообще по рукам пошла - сначала у майкрософта была, а потом по рукам китайцев)
От многих брендов остались только шильдики
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