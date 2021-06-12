Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Ніколи не задумувались чому європейські автомобільні компанії створивши на території Китаю свої підрозділи...
Бред. Они продались китайцам, как и многие другие бренды (электроника, бытовая техника и т.д: Nokia, Philips, Motorola и прочее. Nokia так вообще по рукам пошла - сначала у майкрософта была, а потом по рукам китайцев) От многих брендов остались только шильдики
Hotab Официально поздравляю! https://www.ukrinform.ua/rubric-technol ... -mi24.html Технологии из ЮАР, я так понимаю ставят теперь под сомнение целесообразность продажи устаревших вертолётов?(утративших свой ресурс)? Теперь и Украина имеет свой комплекс вертолётостроения? Или Китай?
detroytred написав: А якщо в генерала нема бажання, мети, то в рядового воно швидко не з'явиться. Форд бажав, мав мету ... Тому конвейер. Яка мета в Ріната?...
От мав мету зробити суперклуб футбольний. Зробив. А от суперпідприємство, для себе, для роботяги - так і не має. Такої мети.
Кстати, почему? У Форда была немного другая ситуация - он ориентировался на бурный рост автомобильного рынка для пересичного потребителя. На что рассчитывать Ринату с его сырьевым производством? погнаться за журавлем в небе, полностью перепрофилироваться и начать с нуля? Замутить очередной Тикток?
detroytred написав: А якщо в генерала нема бажання, мети, то в рядового воно швидко не з'явиться. Форд бажав, мав мету ... Тому конвейер. Яка мета в Ріната?...
От мав мету зробити суперклуб футбольний. Зробив. А от суперпідприємство, для себе, для роботяги - так і не має. Такої мети.
Кстати, почему? У Форда была немного другая ситуация - он ориентировался на бурный рост автомобильного рынка для пересичного потребителя. На что рассчитывать Ринату с его сырьевым производством? погнаться за журавлем в небе, полностью перепрофилироваться и начать с нуля?
Под СКМ финансовый контроль "энергетики Украины" - замкнутого цикла как в тепло, ветро, солнечной, линий их передачи,... - везде где есть деньги и... электроэнергия. За исключением ряда изготовления солнечных панелей и ветрогенераторов. - О каком сырьевом производстве Вы ведёте речь?
Это и машиностроение, металлургия, транспорт, Ж/Д, химия, коксо-химия, генерация, ГМК, НИИ, .....- "Хребта" Государства.
Ладно, для Будівельника это дико, - ему "Польша светит", но Вы же в городе живёте.
detroytred написав:В ринку держави, в суспільстві ось оцим і повинні займатися ... можновладці.
Головне завдання можновладця - не лізти.... Я про своє думаю цілодобово.. А Ви хочете щоб можновладець ефективніше від мене думав про моє і при цьому з урахуванням стану моїх працівників? Це не можливо Совок програв бо цк компартії замінило собою і генпланом мільйони підприємців.. Але ж не я придумав Одна голова добре - а дві краще...
Тому ефективнішого механізму коли кожен більше думає про свої варіанти досягнення своєї мети - світ ще не придумав Всі спроби ощасливити - завжди закінчувались розвалом.
Ну і звідки ви вигадали й приписали думку, що можновладці повинні думати за вас або до вас лізти?!?
Про яке *ощасливити* кожного ви говорите?))
Кожен сам за себе?)) В суспільстві?! В 21 столітті?! Тому й результат за віконцем такий. Пробилися активні в мільйонери і ... живуть серед ... Це тупік. Прозябання. Печерний капіталізм.
detroytred написав:Щоб працівник зрозумів його треба стимулювати, водити по пустелі. Хто стимулює, водить????)))
Я ,як підприємець зацікавлений в тому щоб а - працівник був висококваліфікований б - щоб співвідношення кваліфікація/оплата - було найвищим... Тоді я можу створити конкурентоздатний продукт. Працівник зацікавлений у високій оплаті(йому пофіг ефективно він працює чи ні) Я зацікавлений в тому щоб кваліфікованих працівників на ринку було більше - тоді згідно правил конкуренції -їх ціна буде нижчою
Логика железная!(мелкого сельского куркуля) Только выводы:
budivelnik написав:Отже висновок Мене цікавить щоб кваліфікованих було більше...але їх на ринку мало, тому їх послуги для мене дорожчі... То що звинуватите мене що їх мало? Чи може прийдете до думки що в основної маси розуму малувато щоб зрозуміти що спасіння утопаючих справа рук самих утопаючих. Уявіть що я замість розробки технологій/станків/моделей - почну виховувати пересічного ....
За всё нужно платить! Неужели Вы не знали и не знаете, что за специалиста из ВУЗа(например) "по направлению" предприятие оплачивает услуги его подготовки. И нет негде в мире "дешевой квалифицированной рабочей силы" - это только из Галычины идёт эта "муть" За наличие кадров - оплачивайте из обучение в школе, Вузе,.... Можно поступать как в Европейский странах - за счёт финансовой дискриминации - вытягивать квалифицированный рабочий потенциал из насильно угнетаемых стран. Или выносить туда вредное производство.
То же самое, как пример: https://patrioty.org.ua/society/z-arkhi ... 79447.html Да, у нас в Стране - Украине отказывают официально в лечении даже по страховым случаям - только по причине отсутствия средств. - И Врач доступно всё объяснила. Какого хрена муть болотная разгоняет "зраду" - это к как раз и есть вопрос? (об этом нужно было думать, когда убивали шахтёров-чернобыльцев под ПФ города Донецка.) "Думать" - не ртом, а мозгами. и руками, если нет мозга.